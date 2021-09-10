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Разумков повторно заразился коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Разумков повторно заразился коронавирусом

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам спикер написал в Фейсбуке.

"Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями - это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", - отметил спикер.

Спикер Рады подчеркнул, что в субботу собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине.

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"К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коровирус. Он оказался положительным. Спасибо организаторам за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила выявить болезнь, ведь явных симптомов не было", - отметил он.

Также Разумков выразил надежду, что сможет выступить online.

"Буду находиться на самоизоляции, некоторое время буду работать дистанционно. К счастью, чувствую себя хорошо. Берегите себя и помните, что COVID-19 не исчез!", - подытожил спикер парламента.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 11 ноября 2020 года спикер Разумков заявил, что заразился коронавирусом.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+25
Ніякого "Ковіду" там нема і близько! Просто "парніша" вирішив "пересидіть" заварушку, яка зараз закрутиться з "Вагнергейтом", "у кущах", на "нейтральній території", щоб його не зачепило і всі "шишки" прилетіли лише на Банкову!
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10.09.2021 20:05
+14
Скрывает гад, что привился срально-скрепным Спутником
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10.09.2021 19:40
+12
Щастя, здоровля, з почином
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10.09.2021 19:40
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И шо
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10.09.2021 19:39 Ответить
Лучше-бы , ЧЛЕНОГРАЙ с д'ерьмаком !
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10.09.2021 19:56 Ответить
снимать его собрались. и ставить спикер парламента не избранного депутата, а новає ліцо. вот и спетял на больничный
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10.09.2021 20:55 Ответить
И шо? Оно что не люди?
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10.09.2021 19:40 Ответить
пока не доказано.
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10.09.2021 21:24 Ответить
Скрывает гад, что привился срально-скрепным Спутником
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10.09.2021 19:40 Ответить
Щастя, здоровля, з почином
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10.09.2021 19:40 Ответить
А як там кісільофф? Здохло вже?
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10.09.2021 19:44 Ответить
та скоріше б.
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10.09.2021 21:56 Ответить
Ніякого "Ковіду" там нема і близько! Просто "парніша" вирішив "пересидіть" заварушку, яка зараз закрутиться з "Вагнергейтом", "у кущах", на "нейтральній території", щоб його не зачепило і всі "шишки" прилетіли лише на Банкову!
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10.09.2021 20:05 Ответить
От кого шишки ? Все , как хорьки сидят по норам , ЗеУБЛЮДКИ ПРЯМУЮТ ДОРОГОЙ ПУТЛЕРА И ЛУКАШЕНКО
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10.09.2021 20:17 Ответить
100%😂
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10.09.2021 20:48 Ответить
Цікаво, це провокаційна тупість з твого боку, чи тупа провокація?
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12.09.2021 12:39 Ответить
Тобі "цікаво"? Так візьми і перевір!!!
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12.09.2021 14:50 Ответить
Щоб не зменшувати загальність, запишемо, що ти - маразматик.
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12.09.2021 17:28 Ответить
Та пиши що хочеш!!! Мені од того "ні холодно ні жарко!У мене зараз тут такий авторитет що об твою "писанину" можна "ноги витерти"!!!
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12.09.2021 17:48 Ответить
Після таких висерів твоїм "авторитетом" тільки підтиратись.
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12.09.2021 20:23 Ответить
Та будь ласка! "Підтирайся"! Тільки май на увазі - я свій авторитет натер скловатою! (Було у нас таке в одній В/Ч - в туалеті штабу почали вішать рулон туалетного паперу І от його почали красти Запідозрили одного Начальник штабу взяв скловату розмотав кілька метрів туалетного паперу і натер нею Через кілька днів його помічник почав ходить "врозкаряку" і побіг у санчастину) Дивися - щоб тобі "врозкаряку" ходить не прийшлося!!!
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13.09.2021 08:24 Ответить
Бог шельму метит
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11.09.2021 04:28 Ответить
Он из ширнувшихся?
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10.09.2021 19:41 Ответить
Разумков заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 1855
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10.09.2021 19:57 Ответить
т.е. по второму разу пошло??? или дельта прилипла?
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10.09.2021 20:05 Ответить
Василий, я не знаю. То что на скрине в моём сообщении - вот по ссылке: https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3299244-razumkov-obasnil-pocemu-ne-vakcinirovalsa-ot-covid19.html
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10.09.2021 20:08 Ответить
Ясно... Хотя процент заболевших повторно не велик..
из мед.прессы :

Есть данные о людях, которые, судя по всему, перенесли сразу несколько коронавирусных инфекций за короткий промежуток времени.
Некоторые полагают, что эти люди по-настоящему дважды заражались коронавирусом. Другие же склоняются к мысли, что заражение происходило один раз, но вирус оставался в организме в скрытой форме, чтобы потом реактивироваться.
Однако большинство ученых сходится во мнении, что все дело в анализах: просто пациентам неверно сообщают о том, что у вируса у них больше нет или наоборот что выработались антитела.
Никого из людей специально не заражали повторно, чтобы проверить, возник ли у них иммунитет, но нескольким из макак-резусов повезло меньше.
Их инфицировали дважды: сначала, чтобы вызвать иммунный ответ, а три недели спустя - повторно. Хотя эксперимент был очень ограниченным, ни одна из мартышек после повторного заражения с таким коротким интервалом симптомов заболевания не проявила.
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10.09.2021 20:15 Ответить
Василій, двоє моїх знайомих по другому разу захворіли, причому один має два щеплення Пфайзер.
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10.09.2021 20:32 Ответить
виходить в них там не було ні антитіл після першого разу, ні...імунітету (або дуже слабкий)
а щеплення ж не гарантує що не захворіють...вона полегшує перебіг хвороби ( ну я так зрозумів)
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10.09.2021 20:41 Ответить
% заболевших повторно не велик говоришь? Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 2104
Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4548
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11.09.2021 10:32 Ответить
нет...я говорил про не привитых...
что у переболевших (и не привитых) и так есть шанс не заболеть повторно (тем же коронавирусом - повторно заболевших мало, а вот другим штаммом того же коронавируса - шансов не много, тут уж как имунная система сработает)
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11.09.2021 11:35 Ответить
как бы повторно болеют, бесимтомно
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10.09.2021 21:37 Ответить
Мне терапевт,после перенесённой болезни,сказала в течении двух-трёх месяцев дать организму восстановится и идти вакцинироваться,что я и сделал.У кого наблюдается этот товарищ…не понятно.
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10.09.2021 20:35 Ответить
Заболевание это и есть прививка...только в больших количествах...
И если человек заболевает второй раз...то и прививка ему не поможет..
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10.09.2021 20:44 Ответить
меня еще и другое настораживает - рекомендации не обращать внимание на плохое самочувствие и все равно прививаться, если после заболевания прошло более 3-4 мес.
получается если человек тяжело переносил болезнь и только стал выкарабкиваться ( у иных на реабилитацию уходит от 4 до 6 мес...иногда и больше) а тут ему подкидывают диверсанта (пусть слабее в разы чем сама болячка) ... выдержит ли организм это ?
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10.09.2021 21:41 Ответить
Тут каждый должен для себя решать колоть или нет.так как сколько людей столько и мнений.врачи сами до конца не уверены
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11.09.2021 05:27 Ответить
Неужели в бердичевской гор-больнице будет лечиться? Разумков заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 917
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10.09.2021 19:41 Ответить
может поперло
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10.09.2021 19:43 Ответить
Разумков НЕ вакцинировался, так как считал что после перенесенной болезни у него есть антитела
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10.09.2021 20:23 Ответить
Разумков с Леросом и Ко пытаются казаться лучше остальных сортов зелёного дерьма. Разумков заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 934
Не верьте- дерьмо не бывает лучшим или худшим. Не забудьте это на следующих выборах. Разумков заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 6627
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10.09.2021 19:44 Ответить
Пардон, я тут якраз їм кавуненка 🍉🍉🍉 Зараз поїм і висловлю стурбованість )))0))0)))
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10.09.2021 19:45 Ответить
🤣
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10.09.2021 19:46 Ответить
та не поспішай ))) бо як виявилось він вже раз хворів...( чи забрехався?))))
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10.09.2021 20:06 Ответить
Пропоную організувати кавуністичну партію України. Символ - червоний прапор з семками. Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 9188
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10.09.2021 21:25 Ответить
Мексика вже випередила із флагом-кавуном...

Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 5044
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10.09.2021 21:46 Ответить
на зелених кавунiв не напасешься, Херсон i так працюе практично на износ и плаче...
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10.09.2021 21:54 Ответить
Он был болен, но не знал об этом. У них там что, конкурс идиотов какой то?Разумков заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 6285
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10.09.2021 19:46 Ответить
This guy razumkov is such a sweet female puppy.
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10.09.2021 19:47 Ответить
А он что, не вакцинирован??? Он ковидиот??? Оху*еть!!!‼️
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10.09.2021 19:49 Ответить
получается что я умнее етого Разумкова-я уже второй раз вакцинировался Астрозенекой из Южной Кореи
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10.09.2021 20:25 Ответить
Пора тебе, брат, возглавить Верховную Раду!😀😀😀
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10.09.2021 22:26 Ответить
дякую за доверие, но я лучше воздержусь (воздержание полезно Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 9917)
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10.09.2021 23:00 Ответить
Та не! Не стесняйся! Прояви себя на все 100! Такой умище пропадает! Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 6204 Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 6204 Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 6204 (без обид!)
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11.09.2021 08:41 Ответить
Цілком правдоподібна "відмазка". Видно якась "муйня" затівається
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10.09.2021 19:50 Ответить
Разумков заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 4960
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10.09.2021 19:50 Ответить
він не встиг ширнутися.
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10.09.2021 19:53 Ответить
зате встиг раніше вже перехворіти (чи мо брехав?)
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10.09.2021 20:08 Ответить
треба було розказати шмарклі, щоб перед концертом на стадіоні в День Незалежності всіх тестували.
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10.09.2021 19:53 Ответить
Разумков заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 6961
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10.09.2021 19:54 Ответить
Вирішив втекти на лікарняний, поки слуги каламойши протягують «антиолігархічний» закон???
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10.09.2021 19:59 Ответить
Нічого страшного - він вакцінований.

Важливо що відповідально до цього відноситься.
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10.09.2021 19:59 Ответить
Yury Onofrichuk c50d5560.можешь дать пруф что Разумков вакцинований или тебе лишь бы в лужу пёрднуть?
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10.09.2021 20:27 Ответить
Это Коля-насос немного извиняясь наподсосил. Жду шоу из Охматдета. Все в стиле квартала... Через неделю будет как огурчик.
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10.09.2021 20:00 Ответить
Бустерную ему. Минздрав уже подал в розыск?
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10.09.2021 20:01 Ответить
Он уже болел в ноябре. Опять???
https://www.capital.ua/ru/news/147965-spiker-rady-razumkov-zabolel-koronavirusom
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10.09.2021 20:02 Ответить
Как там новость про Монголию? 98 % вакцинированных и заболевших, охренеть сколько, в пересчете на душу населения!
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10.09.2021 20:05 Ответить
Не зовсім 98%. Там дві дози 65,5% одержали і багато хто з них - Спутнік-V.
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10.09.2021 21:29 Ответить
Беда какая! Мой сосед тоже заразился триппером.
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10.09.2021 20:06 Ответить
дивергент и конвергент! Уже не за горами война! Адепты Вакцины и Отритцатели! (с)
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10.09.2021 20:09 Ответить
щепився і захворів? чи вирішив підняти імунітет вірусом?...
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10.09.2021 20:10 Ответить
Та не щепився,они там никто не щепились,они " будут посмотреть",что з щепленими будет,а потом може и сами рискнут
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10.09.2021 20:45 Ответить
В Україні немає людини яка хоча б декілька разів не перехворіла на грип. Разумков не виключення. Не дадуть йому померти, не дадуть...
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10.09.2021 20:11 Ответить
Решил на время отскочить в сторону, беня-озорник что-то затевает. Отсюда и паника у клоуна и весь тот бред, который сейчас происходит. Ну а виноватую уже нашли, она там что-то про вагнеровцев бредит. Не виноватая она, он сам все рассказал. А эта только фальсифицирует. Тоже статья, но все-же поменьше измены.
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10.09.2021 20:24 Ответить
Ломбардний лихвар чєкає на співчюття?
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10.09.2021 20:24 Ответить
Співчуття… не можу писати - сльози заливають клавіатуру.
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10.09.2021 20:36 Ответить
Вариантов несколько ..там наверху они ****** в жопу и заражены ВИЧ, а посему иммунитет у них отсутствует как после прививки, так и после болезни...
Вариант два банальный лохоторон
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10.09.2021 20:46 Ответить
Карабас решил театр
На весь мир распространить,
И уменьшил всем зарплаты,
И вакцину стал варить

И послушный Буратино
Три вакцины себе взял
Потому,что деревяный
И умом ужасно мал...
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10.09.2021 21:03 Ответить
Не может быть, ВООЗ в это не поверит. Это развод! Нас держат за лохов недорезанных! Это генное кидалово. Инфекционисты будут ржать! Я правильно написал, не илюзионисты. Ааааа...может попробовать Разумкова генно модифицировать???? Он должен дать пример стране! У кого есть бустерная доза??? Ну что.....шпильнем?
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10.09.2021 21:05 Ответить
все просто. как раз на неделе будут голосовать "закон имени бени каломойского" и димасик разумный, чтобы не мараться о этот "закон", будучи кандидатом в *********** на следующих президентских выборах, мог смело говорить: "я за этот лютый пиз**ц не голосовал!"
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10.09.2021 21:05 Ответить
Наполегливий...
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10.09.2021 21:15 Ответить
На второй срок выдвинулся. Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 317
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10.09.2021 21:30 Ответить
Нехай зранку повідомить на всю Україну як він покакав.
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10.09.2021 21:34 Ответить
ты только что насрал, бес стеснений и привселюдно. Однако ты его опередил
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10.09.2021 21:39 Ответить
Що сказати хотів?
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10.09.2021 21:43 Ответить
За 10 місяців - другий раз захворів. Стабільність - ознака професіонала, однако!
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10.09.2021 21:48 Ответить
З'їхав З базару.
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10.09.2021 22:04 Ответить
в добрый путь!...ублюдок...
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10.09.2021 22:13 Ответить
Учитывая сотни разновидностей короно вируса и то что тест не отличает обычный грип от ковида то лучше перетестируйся .Кроме того неверно выбранный уровень теста тоже дает положительный результат .
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10.09.2021 22:20 Ответить
Все знакомые , кто пользуется этим простейшим профилактическим способом, уже полтора года не имеют проблем с Covid-19. в т.ч. и мои друзья в Израиле. Спасибо этому израильскому врачу. Только дослушайте до конца!
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10.09.2021 22:58 Ответить
Привіт друзям з Ізраїлю Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 8388
Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 970
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11.09.2021 10:34 Ответить
Дешевле коробки спичек - смотреть и читать здесь - https://www.youtube.com/watch?v=VcqqiaDIVOQ&feature=youtu.be
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11.09.2021 10:43 Ответить
А в 5 раз возможно заразится короной , - а оказывается Возможно , в политических целях для выхода сухим из Воды.
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10.09.2021 23:06 Ответить
То может сифилис?
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11.09.2021 11:06 Ответить
А чо такая внезапная активизация охватила коврово-кабинетного слизнячка? До всего дело у него есть, скоро и погоду авторитетно комментировать начнёт. Прям, куклу нарядную рисуют. Сколько Бутусову отвалил за пиар?
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11.09.2021 14:56 Ответить
Захворювання після прививки і не першої доводить що вакцина не ефективна або ефективна тільки на певний вид штаму.А так як у світі майже щотижня знаходять новий штам робить вакцинацію недоцільною.Це просто заробляння та відмивання коштів на тому що нічого не гарантує.
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11.09.2021 16:39 Ответить
🟦Всем кто надумает сделать прививку от фирмы Pfizer знайте .Что через 10 месяцев после второй вакцины нужно получить третью .Через месяц в Чехии ,пожилые люди и мёд работники будут вакцинировать опять..🟦
Думаю что это до бесконечности , фармацевты рубят бабки ,как шальные ..,
Замкнутый круг…
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11.09.2021 19:24 Ответить
Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 166"мёд работники будут вакцинировать опять.."
Мёд работники это кто, Сергій Пасічний?
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12.09.2021 08:51 Ответить
Медицинские работники и социальные работники
Опечатка , моя ошибка , спасибо за внимательность.
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12.09.2021 11:27 Ответить
 
 