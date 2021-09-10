Разумков повторно заразился коронавирусом
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам спикер написал в Фейсбуке.
"Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями - это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", - отметил спикер.
Спикер Рады подчеркнул, что в субботу собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине.
"К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коровирус. Он оказался положительным. Спасибо организаторам за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила выявить болезнь, ведь явных симптомов не было", - отметил он.
Также Разумков выразил надежду, что сможет выступить online.
"Буду находиться на самоизоляции, некоторое время буду работать дистанционно. К счастью, чувствую себя хорошо. Берегите себя и помните, что COVID-19 не исчез!", - подытожил спикер парламента.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 11 ноября 2020 года спикер Разумков заявил, что заразился коронавирусом.
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из мед.прессы :
Есть данные о людях, которые, судя по всему, перенесли сразу несколько коронавирусных инфекций за короткий промежуток времени.
Некоторые полагают, что эти люди по-настоящему дважды заражались коронавирусом. Другие же склоняются к мысли, что заражение происходило один раз, но вирус оставался в организме в скрытой форме, чтобы потом реактивироваться.
Однако большинство ученых сходится во мнении, что все дело в анализах: просто пациентам неверно сообщают о том, что у вируса у них больше нет или наоборот что выработались антитела.
Никого из людей специально не заражали повторно, чтобы проверить, возник ли у них иммунитет, но нескольким из макак-резусов повезло меньше.
Их инфицировали дважды: сначала, чтобы вызвать иммунный ответ, а три недели спустя - повторно. Хотя эксперимент был очень ограниченным, ни одна из мартышек после повторного заражения с таким коротким интервалом симптомов заболевания не проявила.
а щеплення ж не гарантує що не захворіють...вона полегшує перебіг хвороби ( ну я так зрозумів)
что у переболевших (и не привитых) и так есть шанс не заболеть повторно (тем же коронавирусом - повторно заболевших мало, а вот другим штаммом того же коронавируса - шансов не много, тут уж как имунная система сработает)
И если человек заболевает второй раз...то и прививка ему не поможет..
получается если человек тяжело переносил болезнь и только стал выкарабкиваться ( у иных на реабилитацию уходит от 4 до 6 мес...иногда и больше) а тут ему подкидывают диверсанта (пусть слабее в разы чем сама болячка) ... выдержит ли организм это ?
Не верьте- дерьмо не бывает лучшим или худшим. Не забудьте это на следующих выборах.
Важливо що відповідально до цього відноситься.
https://www.capital.ua/ru/news/147965-spiker-rady-razumkov-zabolel-koronavirusom
Вариант два банальный лохоторон
На весь мир распространить,
И уменьшил всем зарплаты,
И вакцину стал варить
И послушный Буратино
Три вакцины себе взял
Потому,что деревяный
И умом ужасно мал...
Думаю что это до бесконечности , фармацевты рубят бабки ,как шальные ..,
Замкнутый круг…
Мёд работники это кто, Сергій Пасічний?
Опечатка , моя ошибка , спасибо за внимательность.