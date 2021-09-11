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Новини Політика України
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Зеленський запросив главу Асоціації українців-випускників на співбесіду до Єрмака, який асоціюється із "договорняками", "рішалами" і кришуванням схем, - Данилюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запросив главу Асоціації українців-випускників на співбесіду до Єрмака, який асоціюється із

Олександр Данилюк вважає, що охочих працювати на держслужбі достатньо. Але кадрова політика держави відштовхує найкращих фахівців.

Про це колишній секретар РНБО і ексміністр фінансів Олександр Данилюк пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У такий спосіб  Данилюк прокоментував заяви президента Зеленського про те, що державі не вистачає професійних кадрів.

"В Україні є тисячі талановитих та професійних людей, які готові працювати за ці гроші. І поза межами України – теж. Я бачив багатьох таких. Вони залишали прибуткові бізнеси та престижні роботи за кордоном, аби прийти на державну службу та допомагати витягувати рідну країну з болота. Але всіх, хто приходив не красти, а працювати, об’єднувало те, що вони хотіли бачити конкретні результати своєї роботи. Не лозунги, а дії. Реформи не на папері, а у житті. І коли вони цього не бачили, вони йшли", - пише Данилюк.

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Він іронізує над тим, що президент запросив главу Асоціації українців-випускників провідних світових університетів на співбесіду до Єрмака.

"До того самого Єрмака, який асоціюється виключно з "договорняками", "рішалами" і кришуванням схем із дерибану всього державного. Епічний початок. Цікаво буде простежити, скільки часу знадобиться молодим фахівцям, щоб усвідомити весь сюрреалізм ситуації, в якій вони опиняться", - пише Данилюк.

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Ексміністр фінансів вважає, що головна проблема - не в кадрах, а в кадровій політиці.

"Конкурси на обіймання посад не працюють взагалі. Заблоковано ключовий для розвитку країни конкурс на голову САП. Абсолютно ганебні результати конкурсу на голову БЕБ. Досі не оголошено конкурс на керівника ДБР. На всіх рівнях призначають виключно тих, хто зручний та керований офісом Єрмака. Схеми, "договорняки" та "рішали" – ось головна проблема кадрового голоду в державі, а аж ніяк не низькі зарплати та небажання людей працювати", - додав Данилюк.
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Топ коментарі
+19
Данилюк - Зеленскому: Проблема не в кадрах, проблема в кадровой политике - Цензор.НЕТ 7488
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10.09.2021 20:46
+17
Проблема в зеленском. И в тех, кто за ним стоит. Отсюда и кадровая политика.
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10.09.2021 20:10
+13
Что что толку делать пластическую операцию! Фасад обновишь, а канализация всё равно старая!….(Ф.Раневская)
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10.09.2021 20:08
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проблема в кадровой политике/ Таки да. Данилюк трижды(!) предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Это при Наеве и Кривоносе. Виндман-киевский еврей, сбежавший в США. Виндман сразу сообразил что министр обороны воюющей страны это не директор Украинского института национальной памяти, стрёмно, и трижды отказался. А то в армии Великобритании был младший капрал Уильям Виндзор, козёл, а в ВСУ был бы Виндман, министр обороны.
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10.09.2021 20:03 Відповісти
Так що, тепер проблема в Данилюку?
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10.09.2021 20:09 Відповісти
Данилюк всего лишь слуга главного кадровика Украины Коломойского.
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10.09.2021 20:15 Відповісти
Страной управляет мировой и подчиненным ему наш олигархат, который всегда ставит свою власть. А президент играет роль президента - говорящая кукла, без мозга, без совести, без ответственности и патриотизма. В Украине особенно наглядно показано кто в мировом доме хозяин.Такое по всему миру.
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10.09.2021 20:30 Відповісти
Данилюк - Зеленскому: Проблема не в кадрах, проблема в кадровой политике - Цензор.НЕТ 7198
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10.09.2021 21:22 Відповісти
Ти отримала те, чого добивалася! Чого тепер скиглиш?!!!
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11.09.2021 14:11 Відповісти
А можно поподробнее, как Виндман,1975 года рождения, "сбежал в США" в 1979 году ?. Зеленський запросив главу Асоціації українців-випускників на співбесіду до Єрмака, який асоціюється із "договорняками", "рішалами" і кришуванням схем, - Данилюк - Цензор.НЕТ 476
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11.09.2021 16:44 Відповісти
ползунок быстрый то был с рождения - вертлявый..
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11.09.2021 16:52 Відповісти
Теперь буду за внуком внимательнее следить - не дай Бог, в Канаду сбежит в свои год и девять месяцев Зеленський запросив главу Асоціації українців-випускників на співбесіду до Єрмака, який асоціюється із "договорняками", "рішалами" і кришуванням схем, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5184
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11.09.2021 16:54 Відповісти
та за ними тока глаз та глаз..- те еще ракеты Зеленський запросив главу Асоціації українців-випускників на співбесіду до Єрмака, який асоціюється із "договорняками", "рішалами" і кришуванням схем, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8332
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11.09.2021 16:58 Відповісти
в плане если, шо бы в беду какую не влезли? да. следи
а если чисто в канадию туда обратно смотатся? - я бы не мешал.
до ворот нехай ползет, потеет... за ними уже канадия
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11.09.2021 17:24 Відповісти
А можно поподробнее. - А хрен его знает. Ивану Петровичу Сидорову это не интересно. Скорее всего как и все те, кто уверен что сбежав из Украины и сохранив-на всякий случай-украинский паспорт совершил геройский подвиг и потому вправе вы…. ся и учить жизни украинцев воюющих на фронте и работающих в тылу.
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11.09.2021 18:30 Відповісти
Угу. Как же 4-летний ребенок смог сбежать в США? С арифметикой за 2 класс вы (не знаю, сколько вас помещается в одной голове) явно не дружите. Зеленський запросив главу Асоціації українців-випускників на співбесіду до Єрмака, який асоціюється із "договорняками", "рішалами" і кришуванням схем, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1689
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11.09.2021 18:33 Відповісти
См.выше.
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11.09.2021 18:39 Відповісти
Зеленський запросив главу Асоціації українців-випускників на співбесіду до Єрмака, який асоціюється із "договорняками", "рішалами" і кришуванням схем, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2274
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11.09.2021 19:05 Відповісти
В коляске.
Детской.
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11.09.2021 18:51 Відповісти
"Но кадровая политика зебильного государства отталкивает лучших специалистов." Данилюк - Зеленскому: Проблема не в кадрах, проблема в кадровой политике - Цензор.НЕТ 907
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10.09.2021 20:04 Відповісти
Данилюк - Зеленскому: Проблема не в кадрах, проблема в кадровой политике - Цензор.НЕТ 7488
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10.09.2021 20:46 Відповісти
Что что толку делать пластическую операцию! Фасад обновишь, а канализация всё равно старая!….(Ф.Раневская)
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10.09.2021 20:08 Відповісти
Проблема в зеленском. И в тех, кто за ним стоит. Отсюда и кадровая политика.
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10.09.2021 20:10 Відповісти
5 лет работы на полудурка при власти ето потеряная репутация и карьера, особенно для госслужащих высокого ранга. То свадебный тамада где и кем бы он ни был, всегда свадебный тамада.
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10.09.2021 20:11 Відповісти
як там було в професора преображенського: розруха она не в туалетах, розруха она в головах!
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10.09.2021 20:11 Відповісти
РАБссия просит Украину прекратить огонь...,Наши мочат Мавзолейных мудаков по полному тарифу...
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10.09.2021 20:11 Відповісти
Крысы Путлера....очнитесь сегодня не 2014 год Падаль Путлерская... Данилюк - Зеленскому: Проблема не в кадрах, проблема в кадровой политике - Цензор.НЕТ 8176 Данилюк - Зеленскому: Проблема не в кадрах, проблема в кадровой политике - Цензор.НЕТ 8176
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10.09.2021 20:13 Відповісти
«Чтобы привлечь и удержать на работе умных людей, необходимо обеспечить им возможность общаться с другими умными людьми» - Билл Гейтс, сооснователь компании Microsoft.
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10.09.2021 20:16 Відповісти
Дайте данилюку кормушку побольше, ему не нравится кадровая политика, воровать в открытую уже нельзя? ВСЕ МОЖНО СБУ КРЫШУЕТ КОРРУПЦИЮ!
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10.09.2021 20:19 Відповісти
Секретарь СНБО Украины Данилов не комментирует ответный огонь украинских войск.......
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10.09.2021 20:19 Відповісти
Крысы Путлера....,займитесь пожарами в Якутии и Красноярском крае...бараны конченные...
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10.09.2021 20:21 Відповісти
Главный кадровик Украины с юмором. Директором Украинского института национальной памяти Коломойский ставит еврея Дробовича. Вора Ткаченко, укравшего культурное достояние Украины Одесскую киностудию назначает министром культуры. Шкарлета, укравшего диссертацию, ставит министром образования и науки. Подозреваемого в госизмене Тарана назначает министром обороны. Украинцы тоже посмеялись бы вместе с Коломойским, гражданином Израиля, военного союзника Путина. Если бы не война.
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10.09.2021 20:28 Відповісти
Прав он, к сожалению, перед выборами обещали менять систему кумовскую, типа конкурсы проводить, искать профессионалов, но сами в нее влились, поназначал везде президент друзей, друзей друзей, прежде верных и преданных...добавил до них ставленников олигархов и получилось то, что и всегда было, только со вкусом 95 квартала....развития не будет от этого для страны и пенсий тоже, так что молодежь, о которой они там говорят, что их очень поддерживает, пускай готовится кормить родителей.
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10.09.2021 20:29 Відповісти
Данилюк - Зеленскому: Проблема не в кадрах, проблема в кадровой политике - Цензор.НЕТ 7576
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10.09.2021 20:33 Відповісти
"Вори в законі" завжди грабували виключно бідних і соціально незахищених - 99,7%; жертв злочинів це бідні люди. Іншими словами, злочинність це додаткове "оподаткування" насильницькими методами бідних. Багаті захищені владою і своїми статками. Лізти красти у чиновників та олігархів у "ворів" кишка тонка - їх багаті знищують як падло швидко і дуже болісно.
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11.09.2021 13:30 Відповісти
і що міг таке зробити наш През, якщо братики так міцно тримають його і дружину за яйця
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10.09.2021 20:42 Відповісти
Нет человека - нет проблемы. Вот неплохая кадровая политика )
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10.09.2021 20:47 Відповісти
еще один Цицерон ...
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10.09.2021 21:04 Відповісти
правдиві викладки.....державники мають бути а не хєрмаки
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10.09.2021 23:52 Відповісти
І кожний алкаш вважає себе звіздою.
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11.09.2021 00:19 Відповісти
Навіть особа з найкращою світовою освітою не зможе працювати в середовищі дегенратів та клоунів.
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11.09.2021 13:34 Відповісти
государству не хватает профессиональных кадров, потому что все "проффессионалы" из 95 квартала уже пристроены на гос-должностях... остается рассчитывать на молодые кадры из Лиги смеха, а топ-чиновники будут набираться по итогам финала "Рассмеши комика"...
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11.09.2021 13:35 Відповісти
Щоб знищити українську державу рашистські посіпаки використовують будь які методи. Розбещення, корумпування молоді один з таких методів.
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11.09.2021 15:02 Відповісти
Молодежь прежде чем идти в слуги подумайте о том сколько осталось до конца каденции? А потом всех разгонят с волчьими билетами и что дальше???
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11.09.2021 15:56 Відповісти
Ни один профессионал, патриотически настроенный, с Зеленским работать не будет.
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11.09.2021 20:38 Відповісти
А брат Ермака добро уже дал?
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11.09.2021 21:36 Відповісти
Зеленський запросив главу Асоціації українців-випускників на співбесіду до Єрмака, який асоціюється із "договорняками", "рішалами" і кришуванням схем, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6278 Данилюк эталон честности и порядочности
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11.09.2021 22:50 Відповісти
ермак ассоциируется прежде всего с фсб, кремлем и путиным.
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12.09.2021 02:18 Відповісти
От ніхто не мовив те,що давно вже повинно було б озвучено. Причина одна на всіх:....самі молоді і різні громадяни....НЕ ДОВІРЯЮТЬ САМІЙ ЦІЙ ВЛАДІ І ТИМ КЕРІВНИКАМ,ЩО БУЛИ ПРИЗНАЧЕНІ,НЕ ОБРАНІ КОНКУРСАМИ, а призначені ПРЯМО З КОНТОРИ-явки ДРГ. Хіба зараз підуть порядні юнаки чи демобілізовані воїни вчитись в училища та просто служити,наприклад, в поліцію.Яка при Мочаківському взагалі вже втратила буд-який авторитет у народу і навіть населенню. Події з охороню та захистом бандитів та рейдерів в центральній і південній Україні з набігами та незаконними, прикритими поліцією,покасами у селян і нахабним вивезенням врожаїв прямо на іноземні кораблі в портах,особливо тих,де господарюють такі ,як ворог України Новинський та Клюєв, і де під їх контролем і управлінням знаходяться митниці і навіть прикордонники ( це вам доведе за півлітрою кожен водій багатонажних фур, що вивозять врожай прямо з полів на кораблі),привели до того,що селяни і громадяни гонять поліцію з своїх сіл, містечок та хуторів. Гонять прямо на камеру, вже не боячись цієї мразі. Або ще таке. Хто з перспективних грамотних людей піде працювати в ДБР САП, ГПУ або навіть в обладміністрації,де призначені керівники мають не просто сумнівний авторитет ,а просто відзначені печаткою....Ну тут вже самі ви бачите,що то за особи. Від мене, то ці "керівники" скоріш все роблять проти Державності,а ніж за нею і для народу. Так що, все на очах, а кадрів достатньо і кому захочеться в майбутньому ьути підставленим до тюрьми цими ж пнизначеними диверсантами та злочинцями.
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12.09.2021 08:30 Відповісти
хєрмаки і татарови підведуть видатного президента під монастир.........а за них ніхто не голосував це точно бо їх садити потрібно в кращому разі гнати поганою мітлою.......
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28.11.2021 10:55 Відповісти
 
 