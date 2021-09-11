Зеленський запросив главу Асоціації українців-випускників на співбесіду до Єрмака, який асоціюється із "договорняками", "рішалами" і кришуванням схем, - Данилюк

Олександр Данилюк вважає, що охочих працювати на держслужбі достатньо. Але кадрова політика держави відштовхує найкращих фахівців.

Про це колишній секретар РНБО і ексміністр фінансів Олександр Данилюк пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У такий спосіб Данилюк прокоментував заяви президента Зеленського про те, що державі не вистачає професійних кадрів.

"В Україні є тисячі талановитих та професійних людей, які готові працювати за ці гроші. І поза межами України – теж. Я бачив багатьох таких. Вони залишали прибуткові бізнеси та престижні роботи за кордоном, аби прийти на державну службу та допомагати витягувати рідну країну з болота. Але всіх, хто приходив не красти, а працювати, об’єднувало те, що вони хотіли бачити конкретні результати своєї роботи. Не лозунги, а дії. Реформи не на папері, а у житті. І коли вони цього не бачили, вони йшли", - пише Данилюк.

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Він іронізує над тим, що президент запросив главу Асоціації українців-випускників провідних світових університетів на співбесіду до Єрмака.

"До того самого Єрмака, який асоціюється виключно з "договорняками", "рішалами" і кришуванням схем із дерибану всього державного. Епічний початок. Цікаво буде простежити, скільки часу знадобиться молодим фахівцям, щоб усвідомити весь сюрреалізм ситуації, в якій вони опиняться", - пише Данилюк.

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Ексміністр фінансів вважає, що головна проблема - не в кадрах, а в кадровій політиці.

"Конкурси на обіймання посад не працюють взагалі. Заблоковано ключовий для розвитку країни конкурс на голову САП. Абсолютно ганебні результати конкурсу на голову БЕБ. Досі не оголошено конкурс на керівника ДБР. На всіх рівнях призначають виключно тих, хто зручний та керований офісом Єрмака. Схеми, "договорняки" та "рішали" – ось головна проблема кадрового голоду в державі, а аж ніяк не низькі зарплати та небажання людей працювати", - додав Данилюк.