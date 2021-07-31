Милованов: Данилюк бреше, я не казав, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів
Радник голови Офісу Президента і голова конкурсної комісії з вибору керівника Бюро економічної безпеки Тимофій Милованов спростував слова колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Олександр Данилюк бреше. Я не говорив, що була вказівка Офіса зняти Данилюка. Навпаки, я сказав що це рішення комісії - зняти 11 кандидатів. Рішення готувала робоча група на основі закону. Комісія затвердила це рішення. Коли Данилюк дізнався, що це було рішення незалежне від офісу і що я особисто вважаю це рішення правильним - він сказився. Після цього він почав звинувачувати мене в порушенні закону і сказав, що він вже домовився з НАЗК, що ті видадуть довідку про це. Я попросив цого не переходити на особистості і не політизувати процес. А просто навчитись заповнювати документи. І далі ідти в суд", - підкреслив Милованов.
За його словами, після цього Данилюк звинуватив його у співпраці з владою.
"Після цього, Данилюк звинуватив мене в співпраці з владою. Я нагадав йому, як він працював і отримував гроші від Януковича. Данилюку не було що відповісти і він перейшов до фізичного насильства.
Данилюк не реформатор, а гопнік і позер. Він застосовує фізичний і моральний тиск. Реформа БЕБ не його реформа, вона була підготовлена іншими людьми. Він нічим не відрізняється від Януковича або Коломойського. Бо він застосовує ті сами методи. Данилюка не цікавить доля України, а тільки своє его і влада. Навіть більше, він зрадник. Він зрадив всі команди, з якими працював - Януковича, потім Порошенка, пізніше Зеленського.
Я борюсь за те, щоб в Україні було верховенство права і верховенство фактів. Комісія діє на основі закону. Конкурс можна пройти чесно, якщо готуватись. Немає ніяких апріорі гарних або поганих кандидатів. Є правила, які потрібно виконувати. Конкурс ведеться не на ФБ, а процедурно на основі фактів. Данилюк неадекватна людина, яку і близько не можна допускати до влади або державної служби", - упевнений Милованов.
Водночас 29 липня Милованов писав, що дуже цінує Данилюка за професіоналізм і етику. "Він був і є для мене ментором і рольовою моделлю. Тому мені дуже прикро опинитися в ситуації, де я маю вибирати між законом і Олександром", - зазначив голова конкурсної комісії БЕБ Милованов.
Нагадаємо, 29 липня конкурсна комісія не допустила колишнього секретар РНБО Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Тимофій Милованов.
На наступний день Данилюк побився з Миловановим.
31 липня колишній секретар РНБО заявив, нібито голова конкурсної комісії визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента - зняти його з конкурсу на посаду директора БЕБ.
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... (две псятины шелудивые...а не собаки)
...Зеля отдыхает...
https://youtu.be/Wblgu075Ut8?t=4
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- Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванопуло и соседа справа. Он - бывший почетный гражданин города Кологрива и до сих пор кичится этим титулом. А можно устроить дуэль на мясорубках - это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный соперник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель?
Двенадцать стульев
та Камасутра сначала была руководством по боевым приемам - захватам и на удушение...
это потом какой-то малолетний шалопай дорисовал там... кое-что 0)))
как два ранее в принципе нормальных управленца за два года скатились в такое убогое дерьмо?
данилюк был в команде которая запускала НАБУ и НАЗК, в его бытность министром финансов удалось спасти приват от падения
а милованов входил в управление НБУи участвовал в вытаскивании Украины из жопы, в которую ее загнал овощь
вернуться другие люди.
В Киеве возле торгового центра Dream Town экс-боевик так называемой ДНР стреляет по людям с балкона.
Об этом https://t.me/KyivOperativ/79085 сообщает "Киев Оперативный" в Telegram, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Возле торгового центра Dream Town, недалеко от станций метро "Минская" и "Героев Днепра", пьяный сепаратист стрелял по людям с балкона. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.
"Какой-то неадекватный и явно нетрезвый сепар из окна своего балкона стреляет по "хохлам". СБУ, понимаем, что вы заняты НАБУ, но может же проверите этого?", - говорится в сообщении.
Неадекват сделал один выстрел и затем говорит: "Надеюсь, попал. Пошел служить в ДНР во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе".
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+!
Позже сотрудники уголовного розыска Оболонского УП и патрульная полиция столицы таки прибыли домой к стрелку. Им он объяснил, что это "шутка" и вообще он не очень понимал, что говорит. Отметил: хотел, чтобы было смешно.
Правоохранители выяснили, что имя парня - Донченко Дмитрий Юрьевич, 1998 года рождения, и он уроженец города Донецк.
https://ukraina.ru/news/20200116/1026343300.html
Очень неспроста . Может он ещё и ФСБ ЗАВЕРБОВАН ?
от Ермака получит в правый
Вопрос:кто по яйцам наконец то ударит??
Подобным идиотам заряжал ногой по яйцам и добавлял с левой в табло.
Разбаловал Порох мудачье со своими еуропейскими ценностями.
Гарні слова, я іще додам укр. прислів"я "Свій свояка вгадає здалека" чи "Яке їхало, таке й здибало"
Де б у світі творився такий цирк. Міністр влаштував бійку і отримав фінгал.
Барыга (с) больше никогда не станет президентом!