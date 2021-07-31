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Новини
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Милованов: Данилюк бреше, я не казав, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів

Милованов: Данилюк бреше, я не казав, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів

Радник голови Офісу Президента і голова конкурсної комісії з вибору керівника Бюро економічної безпеки Тимофій Милованов спростував слова колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Олександр Данилюк бреше. Я не говорив, що була вказівка Офіса зняти Данилюка. Навпаки, я сказав що це рішення комісії - зняти 11 кандидатів. Рішення готувала робоча група на основі закону. Комісія затвердила це рішення. Коли Данилюк дізнався, що це було рішення незалежне від офісу і що я особисто вважаю це рішення правильним - він сказився. Після цього він почав звинувачувати мене в порушенні закону і сказав, що він вже домовився з НАЗК, що ті видадуть довідку про це. Я попросив цого не переходити на особистості і не політизувати процес. А просто навчитись заповнювати документи. І далі ідти в суд", - підкреслив Милованов.

За його словами, після цього Данилюк звинуватив його у співпраці з владою.

Також дивіться: Радник глави ОП Милованов після удару в око від Данилюка. ФОТО ДНЯ

"Після цього, Данилюк звинуватив мене в співпраці з владою. Я нагадав йому, як він працював і отримував гроші від Януковича. Данилюку не було що відповісти і він перейшов до фізичного насильства.

Данилюк не реформатор, а гопнік і позер. Він застосовує фізичний і моральний тиск. Реформа БЕБ не його реформа, вона була підготовлена іншими людьми. Він нічим не відрізняється від Януковича або Коломойського. Бо він застосовує ті сами методи. Данилюка не цікавить доля України, а тільки своє его і влада. Навіть більше, він зрадник. Він зрадив всі команди, з якими працював - Януковича, потім Порошенка, пізніше Зеленського.

Я борюсь за те, щоб в Україні було верховенство права і верховенство фактів. Комісія діє на основі закону. Конкурс можна пройти чесно, якщо готуватись. Немає ніяких апріорі гарних або поганих кандидатів. Є правила, які потрібно виконувати. Конкурс ведеться не на ФБ, а процедурно на основі фактів. Данилюк неадекватна людина, яку і близько не можна допускати до влади або державної служби", - упевнений Милованов.

Милованов: Данилюк бреше, я не казав, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів 01

Водночас 29 липня Милованов писав, що дуже цінує Данилюка за професіоналізм і етику. "Він був і є для мене ментором і рольовою моделлю. Тому мені дуже прикро опинитися в ситуації, де я маю вибирати між законом і Олександром", - зазначив голова конкурсної комісії БЕБ Милованов.

Читайте також: Після бійки Милованов назвав Данилюка "гопником": "Так робили у 90-х. Били чиновників, коли вони ухвалювали "не ті" рішення"

Нагадаємо, 29 липня конкурсна комісія не допустила колишнього секретар РНБО Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Тимофій Милованов.

На наступний день Данилюк побився з Миловановим.

31 липня колишній секретар РНБО заявив, нібито голова конкурсної комісії визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента - зняти його з конкурсу на посаду директора БЕБ.

Данилюк Олександр (911) Милованов Тимофій (415) Бюро економічної безпеки (608)


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Топ коментарі
+32
Милованов: Данилюк врет, я не говорил, что было указание Офиса снять его, это решение комиссии и касается 11 кандидатов - Цензор.НЕТ 8848
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31.07.2021 22:09
+24
а походу вы оба трое брешете...
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31.07.2021 22:06
+16
Ну так милованов сам, когда без кормушки остался, ныл по всем сми.
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31.07.2021 22:08
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а походу вы оба трое брешете...
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31.07.2021 22:06 Відповісти
Ну так милованов сам, когда без кормушки остался, ныл по всем сми.
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31.07.2021 22:08 Відповісти
Милованов: Данилюк врет, я не говорил, что было указание Офиса снять его, это решение комиссии и касается 11 кандидатов - Цензор.НЕТ 8848
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31.07.2021 22:09 Відповісти
.два дебила - это сила 😮
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31.07.2021 22:41 Відповісти
Врешь сабака!
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31.07.2021 22:08 Відповісти
- какая это собака??? (с)
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 1947

... (две псятины шелудивые...а не собаки)
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31.07.2021 23:07 Відповісти
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» - повесть Николая Васильевича Гоголя. Входит в сборник «Миргород».
...Зеля отдыхает...
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31.07.2021 22:08 Відповісти
У Дядюшки Бени много кухонной посуды -- с бурями в стакане воды...*)
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31.07.2021 22:19 Відповісти
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 5980
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31.07.2021 22:23 Відповісти
Милованов: Данилюк бреше, я не казав, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 5871
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01.08.2021 21:24 Відповісти
ЖГІТЕ ІСЧО, ЗЄУРОДИ УБЛЮДОЧНИЄ! АРАХАМІЯ, ТИ НЄ ОДІНОК працювати на Пороха в лавах ЗЕлені пліснявоболотної.
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31.07.2021 22:10 Відповісти
для держави було би краще, якби вони як справжні джентельмени вийшли на дуель і застрелили одне одного к бісовій матері.
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31.07.2021 22:10 Відповісти
політичний розстріл усіх, кого іспользавал наш недозебанапартік важливіший для України, повірте, використаний през теж згодиться для визрівання нації
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31.07.2021 22:19 Відповісти
Ідіть у сраку(С)
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31.07.2021 22:10 Відповісти
Милованов: Данилюк врет, я не говорил, что было указание Офиса снять его, это решение комиссии и касается 11 кандидатов - Цензор.НЕТ 3705
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31.07.2021 22:14 Відповісти
на лабутени та гей-гей до 95-го!!!
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31.07.2021 22:20 Відповісти
І Сенцов з ними.
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31.07.2021 23:00 Відповісти
ти дебіл ?
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31.07.2021 22:10 Відповісти
Отримувати по морді це єдине чого мілованов навчився в своєму Хогвардсі. Бо здається цей аферист такий же профффесор з Пітсбургу як арестовіч розвідник, а наркоман - юрист.
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31.07.2021 22:12 Відповісти
Дебіл - для нього - це ще м'яко сказано. Ви ще не чули його лекцію - "Теорія ігор для економістів"
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31.07.2021 22:20 Відповісти
Я прошу вибачення, що даю посилання на відео яке виклала ригівськая тварюка олена лукаш. Там фргмент той лекції від мілованова. Це словами не описати .... Це треба бачити і слухати, що він несе. Я називаю це - Анти-відбір у суспільстві досяг свого апогею.

https://youtu.be/Wblgu075Ut8?t=4

Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 9035
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31.07.2021 23:00 Відповісти
не знаю , що може бути гірше людини без принципів ! хто ці люди ? чому вони слухають дебіла ?
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31.07.2021 23:18 Відповісти
"що може бути гірше людини без принципів !"

100%+++++++++
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31.07.2021 23:24 Відповісти
Швидше смішно, ніж страшно, від такої "ідеології" трускавецьких проФФесорів.
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01.08.2021 16:26 Відповісти
- Я вызову его на дуэль!
- Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванопуло и соседа справа. Он - бывший почетный гражданин города Кологрива и до сих пор кичится этим титулом. А можно устроить дуэль на мясорубках - это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный соперник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель?
Двенадцать стульев
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31.07.2021 22:14 Відповісти
Пофик нам про вас це хиба новына державного значення у нас вийна а воны про быти морды неможуть подилыть владу
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31.07.2021 22:15 Відповісти
Жабагадюкінг!

Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 4019
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31.07.2021 22:16 Відповісти
Кому с утра, а кому и всю ночь не стоит...*)
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31.07.2021 22:38 Відповісти
пей, втирай, нюхай и вкалывай виагру.
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31.07.2021 23:17 Відповісти
***
та Камасутра сначала была руководством по боевым приемам - захватам и на удушение...
это потом какой-то малолетний шалопай дорисовал там... кое-что 0)))
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31.07.2021 23:10 Відповісти
А кроме разборок этих двух деградантов новости на сегодня иссякли?
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31.07.2021 22:17 Відповісти
Та для них пофіг чи новвини із ссаклі чи з гівна - аби на слуху...
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31.07.2021 22:22 Відповісти
печальная история)
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31.07.2021 22:42 Відповісти
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 1157
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31.07.2021 22:17 Відповісти
..зебіли!!..де ви? аууу!!..а ну **** к барьєру..розкажіть про Баригу і про чесного рєформатора Віслюка.
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31.07.2021 22:18 Відповісти
Тепер і мілованов полетить з роботи - зєля злопам'ятний коротишка... Крихітка цахєс не простить, що один поц розбовтав іншому й правда вилізла, що зєля помстився данілюку за інтерв:ю, в якому той розповів, як через лєнку примушував блазня працювати... 🤣
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31.07.2021 22:23 Відповісти
Пох! пох!! Пох!!!!!! Нам соромно за те, що ви колективно привели до влади маланське смердяче, тупе лайно!!!!
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31.07.2021 22:24 Відповісти
Міловашка, от тебе викрадуть як суддю, в питках та муках тоді й скажеш правду Баканову, а потім тебе голого Данілюку під паркан підкинуть...
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31.07.2021 22:24 Відповісти
І ЗНОВ У БУБОН.
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01.08.2021 00:12 Відповісти
Новини з зебілної божевільні.
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31.07.2021 22:26 Відповісти
второй день жабогадюкинга
как два ранее в принципе нормальных управленца за два года скатились в такое убогое дерьмо?
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31.07.2021 22:26 Відповісти
нормальных?!?!
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31.07.2021 22:33 Відповісти
до появления шестого брауни
данилюк был в команде которая запускала НАБУ и НАЗК, в его бытность министром финансов удалось спасти приват от падения
а милованов входил в управление НБУи участвовал в вытаскивании Украины из жопы, в которую ее загнал овощь
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31.07.2021 22:46 Відповісти
Два чобота-кеди !!!))
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31.07.2021 22:29 Відповісти
Мине час. Малоросійське Зелене лайно змиє хвилями історії. А ті, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?
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31.07.2021 22:31 Відповісти
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 2770
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31.07.2021 22:40 Відповісти
всем на Волынь и по хатам и неделю там пожить той жизнью.
вернуться другие люди.
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31.07.2021 22:41 Відповісти
"Надеюсь, попал": в Киеве сепаратист стрелял по "хохлам". ВИДЕО

В Киеве возле торгового центра Dream Town экс-боевик так называемой ДНР стреляет по людям с балкона.
Об этом https://t.me/KyivOperativ/79085 сообщает "Киев Оперативный" в Telegram, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Возле торгового центра Dream Town, недалеко от станций метро "Минская" и "Героев Днепра", пьяный сепаратист стрелял по людям с балкона. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

"Какой-то неадекватный и явно нетрезвый сепар из окна своего балкона стреляет по "хохлам". СБУ, понимаем, что вы заняты НАБУ, но может же проверите этого?", - говорится в сообщении.
Неадекват сделал один выстрел и затем говорит: "Надеюсь, попал. Пошел служить в ДНР во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе".
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+!
Позже сотрудники уголовного розыска Оболонского УП и патрульная полиция столицы таки прибыли домой к стрелку. Им он объяснил, что это "шутка" и вообще он не очень понимал, что говорит. Отметил: хотел, чтобы было смешно.
Правоохранители выяснили, что имя парня - Донченко Дмитрий Юрьевич, 1998 года рождения, и он уроженец города Донецк.
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31.07.2021 22:42 Відповісти
А как он проехал из лугандона ?
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31.07.2021 22:46 Відповісти
так страна живет по принципу"какая разница"
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01.08.2021 03:36 Відповісти
Клоуни, ви зафакали всю Україну. Дебіл(и)! (с)
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31.07.2021 22:43 Відповісти
В одну минуту об одном и том же
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31.07.2021 22:44 Відповісти
Позорище . Во что страну превратили - в кухонные разборки оплаченных ботов
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31.07.2021 22:43 Відповісти
эта неделя глазами комиксоида
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 1984
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31.07.2021 22:44 Відповісти
Мразота,йдіть уже нах всі:бєня,його одоробло,вся команда разом з совєтніками ,всі депутати,совєтніки і помічники і проча сволоч-згиньте вже разом з усією чечено-кремлівською мафією в Україні....
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31.07.2021 22:44 Відповісти
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 4929
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31.07.2021 22:47 Відповісти
Ахахаха))))
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31.07.2021 23:10 Відповісти
Милованов работает на Ермака ? Чему тогда удиаляттся.
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31.07.2021 22:51 Відповісти
Ні у Єрмака ні у Мілованова немає сімей , чому б не товаришувати?
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31.07.2021 22:59 Відповісти
https://patriot.dp.ua/spisok-samyh-vliyatelnyh-geev-ukrainy-timofej-milovanov/

https://ukraina.ru/news/20200116/1026343300.html
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31.07.2021 23:07 Відповісти
«В 2014 году Миловано возвращается в Украину,»

Очень неспроста . Может он ещё и ФСБ ЗАВЕРБОВАН ?
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31.07.2021 23:12 Відповісти
Дивуватись нічому- пам"ятаєте як Діма Кісєльов на каналі Пінчука отжігал...
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31.07.2021 23:16 Відповісти
У росіїї ЛГБТ спільнота в загнанні, а королі кремлядської сцени хто?
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31.07.2021 23:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4Tl2W2cAFIE
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31.07.2021 23:10 Відповісти
ЛБГТ-батл в разгаре. Держим в кулачках...
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31.07.2021 23:04 Відповісти
https://glavred.info/ukraine/10160162-smi-sytnik-ryaboshapka-i-goncharuk-samye-vliyatelnye-gei-ukrainy.html
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31.07.2021 23:29 Відповісти
Два сапога - тапки!
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31.07.2021 23:35 Відповісти
Ну какие же они .....одинаковые !
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31.07.2021 23:35 Відповісти
Щас дотрындится, что ещё раз в глаз получит
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01.08.2021 00:17 Відповісти
МІЛАВАНАВ і ДАНІЛЮК всім відверто насрати і позуй!!!!! Здохніть!!!!
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01.08.2021 00:17 Відповісти
Как то Данилюку больше верится
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01.08.2021 00:20 Відповісти
такого бидла при владі ще не було.
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01.08.2021 00:24 Відповісти
ЛЮБОВЬ - БОРЬБА,В НЕЙ ГЛАВНОЕ - КТО КИНЕТ ПЕРВЫМ.
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01.08.2021 00:53 Відповісти
от Данилюка получил в левый глаз
от Ермака получит в правый
Вопрос:кто по яйцам наконец то ударит??
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01.08.2021 03:40 Відповісти
Янукович был в этом смысле классный руководитель.
Подобным идиотам заряжал ногой по яйцам и добавлял с левой в табло.
Разбаловал Порох мудачье со своими еуропейскими ценностями.
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01.08.2021 07:39 Відповісти
не исключено ,что на днях может появится новость о втором подбитом глазе в "соросятника "Милованоа ,и о двух выбитых передних клыка...?
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01.08.2021 07:44 Відповісти
Мілованов: "Данилюк не реформатор, а гопнік і позер"

Гарні слова, я іще додам укр. прислів"я "Свій свояка вгадає здалека" чи "Яке їхало, таке й здибало"
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 2337


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01.08.2021 08:14 Відповісти
Заткніь пащі. ОБИДВА.
Де б у світі творився такий цирк. Міністр влаштував бійку і отримав фінгал.
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01.08.2021 08:20 Відповісти
Невже началось!!!
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01.08.2021 09:18 Відповісти
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 1859
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01.08.2021 09:43 Відповісти
яким би дурачком я не вважав милованова, але він каже правду. Данилюк кинув всіх з ким співпрацював.
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01.08.2021 10:33 Відповісти
данилюк не хоче реформ, він як більшість наших співгромадян. Проти корупції, але якшо шо, то шоб кум порішав чи в данному випадку друг. А тут хопа і друг сказав, шо все буде по закону і замість того шоб зробити ту грьобану бумажку яка підтвердить його диплом, данилюк почав займатись піздежом.
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01.08.2021 10:38 Відповісти
Добре, не переймайся так, ти не казав, а вказівка БУЛА?
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01.08.2021 11:48 Відповісти
А хтось має сумніви?
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01.08.2021 18:57 Відповісти
Я ж не вас запитував. Іде допит СВІДКА, а ви зриваєте процесуальну ДІЮ, таварісч.
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01.08.2021 19:11 Відповісти
Не верю! (С)
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01.08.2021 18:43 Відповісти
Порохоботы угомонитесь!
Барыга (с) больше никогда не станет президентом!
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01.08.2021 18:45 Відповісти
НІКОЛИ не кажи НІКОЛИ, сірожа.
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01.08.2021 19:12 Відповісти
Я Милованову невірю і думаю що більшість людей не вірять тому недоумку
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01.08.2021 20:21 Відповісти
ще один "науковець"з рисами обличчя , на якому відсутні ознаки розумових здібностей . Здається , це воно признавалося , що дебіл ?
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02.08.2021 01:13 Відповісти
 
 