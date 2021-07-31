Милованов: Данилюк бреше, я не казав, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів

Радник голови Офісу Президента і голова конкурсної комісії з вибору керівника Бюро економічної безпеки Тимофій Милованов спростував слова колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Олександр Данилюк бреше. Я не говорив, що була вказівка Офіса зняти Данилюка. Навпаки, я сказав що це рішення комісії - зняти 11 кандидатів. Рішення готувала робоча група на основі закону. Комісія затвердила це рішення. Коли Данилюк дізнався, що це було рішення незалежне від офісу і що я особисто вважаю це рішення правильним - він сказився. Після цього він почав звинувачувати мене в порушенні закону і сказав, що він вже домовився з НАЗК, що ті видадуть довідку про це. Я попросив цого не переходити на особистості і не політизувати процес. А просто навчитись заповнювати документи. І далі ідти в суд", - підкреслив Милованов.

За його словами, після цього Данилюк звинуватив його у співпраці з владою.

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"Після цього, Данилюк звинуватив мене в співпраці з владою. Я нагадав йому, як він працював і отримував гроші від Януковича. Данилюку не було що відповісти і він перейшов до фізичного насильства.

Данилюк не реформатор, а гопнік і позер. Він застосовує фізичний і моральний тиск. Реформа БЕБ не його реформа, вона була підготовлена іншими людьми. Він нічим не відрізняється від Януковича або Коломойського. Бо він застосовує ті сами методи. Данилюка не цікавить доля України, а тільки своє его і влада. Навіть більше, він зрадник. Він зрадив всі команди, з якими працював - Януковича, потім Порошенка, пізніше Зеленського.

Я борюсь за те, щоб в Україні було верховенство права і верховенство фактів. Комісія діє на основі закону. Конкурс можна пройти чесно, якщо готуватись. Немає ніяких апріорі гарних або поганих кандидатів. Є правила, які потрібно виконувати. Конкурс ведеться не на ФБ, а процедурно на основі фактів. Данилюк неадекватна людина, яку і близько не можна допускати до влади або державної служби", - упевнений Милованов.

Водночас 29 липня Милованов писав, що дуже цінує Данилюка за професіоналізм і етику. "Він був і є для мене ментором і рольовою моделлю. Тому мені дуже прикро опинитися в ситуації, де я маю вибирати між законом і Олександром", - зазначив голова конкурсної комісії БЕБ Милованов.

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Нагадаємо, 29 липня конкурсна комісія не допустила колишнього секретар РНБО Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Тимофій Милованов.

На наступний день Данилюк побився з Миловановим.

31 липня колишній секретар РНБО заявив, нібито голова конкурсної комісії визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента - зняти його з конкурсу на посаду директора БЕБ.