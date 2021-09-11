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Новини Політика України
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олігарх (688) Разумков Дмитро (1449)

Оцінка Венеціанською комісією законопроєкту про деолігархізацію дозволить виявити недоліки і врахувати їх у майбутньому, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Оцінка Венеціанською комісією законопроєкту про деолігархізацію дозволить виявити недоліки і врахувати їх у майбутньому, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вважає правильним рішення передати законопроєкт про деолігархізацію Венеціанській комісії (Європейська комісія за демократію через право) для висновку, оскільки це дозволить врахувати в майбутньому можливі недоліки і розробити якісний закон.

"Те, що Венеціанська комісія буде максимально об'єктивною, не викликає жодних питань ні у мене, ні в опозиції, ні у влади, ні, я впевнений, у міжнародної спільноти. Це буде хорошим ще одним пунктом, який або підтвердить всі наші бажання провести таку реформу (деолігархізації. – Ред.) або, якщо є які-небудь недоліки, їх врахувати надалі, для того, щоб закони були максимально якісними, відповідали Конституції України, відповідали міжнародним принципам. Тому я вважаю, що це правильне рішення", -  сказав Разумков на конференції YES Brainstorming в Києві в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що з проханням передати законопроєкт про деолігархізацію до Венеціанської комісії до нього звернулися одночасно уповноважена Верховної Ради з прав людини і чотири парламентські фракції.

"Це перший випадок, коли ми побачили повне об'єднання всіх опозиційних фракцій, які представлені у Верховній Раді, з проханням до голови Верховної Ради направити такий законопроєкт до Венеціанської комісії", - наголосив Разумков.

Читайте також: Фракція "Слуга народу" не зволікатиме з ухваленням закону про деолігархізацію, - Арахамія

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

10 вересня Разумков направив законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на висновок до Венеціанської комісії.

Читайте також: Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії
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Топ коментарі
+9
Оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем, - Разумков - Цензор.НЕТ 8084
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11.09.2021 11:21
+6
Оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем, - Разумков - Цензор.НЕТ 6544
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11.09.2021 11:22
+5
ну, еапример, татаров в результате люстрации таки побирался по помойкам. Пока зебилы опять его не вытащили наверх.
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11.09.2021 11:48
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Зеля Розумкову такой подставы не простит Так подставить величайшего недоумка !
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11.09.2021 11:19 Відповісти
Цирк! Если нужно похоронить какой-либо закон, его отправляют в веницианскую похоронную комиссию! ОЛИГАРХОВ нужно вешать на фонарных столбах, по другому "законными" методоми от них избавиться невозможно /в их собственном ОЛИГАРХИЧЕСКОМ государстве/!
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11.09.2021 11:21 Відповісти
Оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем, - Разумков - Цензор.НЕТ 6544
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11.09.2021 11:22 Відповісти
Ну да, мудрый нарид именно для этого и привел к власти тупую куклу олигархов. Именно для борьбы с олигархами. Как-же иначе? Вавки в голове у мудрого нарида.
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11.09.2021 11:44 Відповісти
А надо было привести сразу олигарха?
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11.09.2021 11:49 Відповісти
Ну если ты о Порохе то он как раз не олигарх! Или для тебя олигарх тот кто владеет шаурмичной?!
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11.09.2021 12:05 Відповісти
Овчарок охраняющих олигархов всегда меньше, чем всех людей в стране
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11.09.2021 12:19 Відповісти
Если человек за время при власти не богатеет, а наоборот беднеет почти в три таза -- это олигарх?
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11.09.2021 13:19 Відповісти
І приклад "покійних" законів приведете?
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11.09.2021 11:54 Відповісти
а кто в олигархическом государстве будет вешать олигархов ? точнее даже по другому - кому олигархи позволят себя вешать ?
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11.09.2021 12:08 Відповісти
Оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем, - Разумков - Цензор.НЕТ 8084
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11.09.2021 11:21 Відповісти
Заява Розумківа свідчить про те, що він один там розуміє, про що йдеться. А йдеться про посягання на права, гарантовані Конституцією Україні і міжнародними зобов'язаннями Української держави в царині прав людини. Його нюх і підвищене почуття самозбереження змушує його думати про майбутнє зча б на три роки вперед. Інша зелена влада здатна думати лише на два роки вперед і тому ніяк не бачить себе на допитах стосовно узурпації влади і посячнню на конституційний устрій. Розімків небезпідставно думає, що уникне цих допитів після зміни влади. Радив би всім зеленим владоможцям брати приклад з обачного Розумківа, якому важлива його дупа вільна і на влі, а не в роботі на зоні. 😊
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11.09.2021 11:37 Відповісти
Зелений поц сам олігарх.
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11.09.2021 11:39 Відповісти
Деолигархизация такая же профанация , как и Петина люстрация, цирк для бабушек под подъездом.
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11.09.2021 11:44 Відповісти
ну, еапример, татаров в результате люстрации таки побирался по помойкам. Пока зебилы опять его не вытащили наверх.
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11.09.2021 11:48 Відповісти
и так по кругу лет пятьдесят... вначале такой себе законопроект, потом тпа обсуждение/недовольство, потом венецианская комиссия, потом доработка, опять гавно, опять на спираль... а ребята тем временем порежут все матрасы у пересыченых, доставая оттуда последнюю монету...
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11.09.2021 11:50 Відповісти
У Вави з хламідією зараз істерика почнеться. Що ж вони наповнювачам своїх "конвертів" скажуть?
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11.09.2021 11:55 Відповісти
Вообще-то весь смысл деолигархизации от Зе даже не столько в том, чтобы поднять свой рейтинг, как в том, чтобы не допустить финансирования оппозиционных Зеленскому партий на всех будущих выборах. В принципе это не плохо, если бы и он и его партия использовали на свою предвыборную агитацию только законные средства. А так... друзьям все, а врагам закон. Оцінка Венеціанською комісією законопроєкту про деолігархізацію дозволить виявити недоліки і врахувати їх у майбутньому, - Разумков - Цензор.НЕТ 2179
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11.09.2021 13:31 Відповісти
А чо такая внезапная активизация охватила коврово-кабинетного слизнячка? До всего дело у него есть, скоро и погоду авторитетно комментировать начнёт. Прям, куклу нарядную рисуют. Бабла Бутусову отвалил за пиар?
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11.09.2021 14:49 Відповісти
Бедная Венецианская комиссия всякий бред читает что пишут Слукги Урода! Небось Безуглая с Арахамией писала ?
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11.09.2021 20:47 Відповісти
 
 