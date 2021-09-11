Оцінка Венеціанською комісією законопроєкту про деолігархізацію дозволить виявити недоліки і врахувати їх у майбутньому, - Разумков
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вважає правильним рішення передати законопроєкт про деолігархізацію Венеціанській комісії (Європейська комісія за демократію через право) для висновку, оскільки це дозволить врахувати в майбутньому можливі недоліки і розробити якісний закон.
"Те, що Венеціанська комісія буде максимально об'єктивною, не викликає жодних питань ні у мене, ні в опозиції, ні у влади, ні, я впевнений, у міжнародної спільноти. Це буде хорошим ще одним пунктом, який або підтвердить всі наші бажання провести таку реформу (деолігархізації. – Ред.) або, якщо є які-небудь недоліки, їх врахувати надалі, для того, щоб закони були максимально якісними, відповідали Конституції України, відповідали міжнародним принципам. Тому я вважаю, що це правильне рішення", - сказав Разумков на конференції YES Brainstorming в Києві в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він нагадав, що з проханням передати законопроєкт про деолігархізацію до Венеціанської комісії до нього звернулися одночасно уповноважена Верховної Ради з прав людини і чотири парламентські фракції.
"Це перший випадок, коли ми побачили повне об'єднання всіх опозиційних фракцій, які представлені у Верховній Раді, з проханням до голови Верховної Ради направити такий законопроєкт до Венеціанської комісії", - наголосив Разумков.
Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
10 вересня Разумков направив законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на висновок до Венеціанської комісії.
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