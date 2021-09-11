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Новости Политика Украины
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Оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что считает правильным решением передать законопроект о деолигархизации Венецианской комиссии (Европейская комиссия за демократию через право) для заключения, поскольку это позволит учесть в будущем возможные недостатки и разработать качественный закон.

"То, что Венецианская комиссия будет максимально объективной, не вызывает никаких вопросов ни у меня, ни у оппозиции, ни у власти, ни, я уверен, у международного сообщества. Это будет хорошим ещё одним пунктом, который либо подтвердит все наши желания провести такую реформу (деолигархизации – ред), или, если есть какие-либо недостатки, их учесть в дальнейшем, для того, чтобы законы были максимально качественными, соответствовали Конституции Украины, соответствовали международным принципам. Поэтому я считаю, что это правильное решение", - сказал Разумков на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что с просьбой передать законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию к нему обратились одновременно уполномоченная Верховной Рады по правам человека и четыре парламентские фракции.

"Это первый случай, когда мы увидели полное объединение всех оппозиционных фракций, которые представлены в Верховной Раде, с просьбой к председателю Верховной Рады, направить такой законопроект в Венецианскую комиссию", - подчеркнул Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуга народа" не будет медлить с принятием закона о деолигархизации, - Арахамия

Как сообщалось, Верховная Рада первого июля приняла за основу президентский законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

10 сентября Разумков направил законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" за заключением в Венецианскую комиссию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
Оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем, - Разумков - Цензор.НЕТ 8084
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11.09.2021 11:21
+6
Оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем, - Разумков - Цензор.НЕТ 6544
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11.09.2021 11:22
+5
ну, еапример, татаров в результате люстрации таки побирался по помойкам. Пока зебилы опять его не вытащили наверх.
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11.09.2021 11:48
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Зеля Розумкову такой подставы не простит Так подставить величайшего недоумка !
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11.09.2021 11:19 Ответить
Цирк! Если нужно похоронить какой-либо закон, его отправляют в веницианскую похоронную комиссию! ОЛИГАРХОВ нужно вешать на фонарных столбах, по другому "законными" методоми от них избавиться невозможно /в их собственном ОЛИГАРХИЧЕСКОМ государстве/!
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11.09.2021 11:21 Ответить
Оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем, - Разумков - Цензор.НЕТ 6544
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11.09.2021 11:22 Ответить
Ну да, мудрый нарид именно для этого и привел к власти тупую куклу олигархов. Именно для борьбы с олигархами. Как-же иначе? Вавки в голове у мудрого нарида.
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11.09.2021 11:44 Ответить
А надо было привести сразу олигарха?
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11.09.2021 11:49 Ответить
Ну если ты о Порохе то он как раз не олигарх! Или для тебя олигарх тот кто владеет шаурмичной?!
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11.09.2021 12:05 Ответить
Овчарок охраняющих олигархов всегда меньше, чем всех людей в стране
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11.09.2021 12:19 Ответить
Если человек за время при власти не богатеет, а наоборот беднеет почти в три таза -- это олигарх?
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11.09.2021 13:19 Ответить
І приклад "покійних" законів приведете?
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11.09.2021 11:54 Ответить
а кто в олигархическом государстве будет вешать олигархов ? точнее даже по другому - кому олигархи позволят себя вешать ?
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11.09.2021 12:08 Ответить
Оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем, - Разумков - Цензор.НЕТ 8084
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11.09.2021 11:21 Ответить
Заява Розумківа свідчить про те, що він один там розуміє, про що йдеться. А йдеться про посягання на права, гарантовані Конституцією Україні і міжнародними зобов'язаннями Української держави в царині прав людини. Його нюх і підвищене почуття самозбереження змушує його думати про майбутнє зча б на три роки вперед. Інша зелена влада здатна думати лише на два роки вперед і тому ніяк не бачить себе на допитах стосовно узурпації влади і посячнню на конституційний устрій. Розімків небезпідставно думає, що уникне цих допитів після зміни влади. Радив би всім зеленим владоможцям брати приклад з обачного Розумківа, якому важлива його дупа вільна і на влі, а не в роботі на зоні. 😊
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11.09.2021 11:37 Ответить
Зелений поц сам олігарх.
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11.09.2021 11:39 Ответить
Деолигархизация такая же профанация , как и Петина люстрация, цирк для бабушек под подъездом.
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11.09.2021 11:44 Ответить
ну, еапример, татаров в результате люстрации таки побирался по помойкам. Пока зебилы опять его не вытащили наверх.
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11.09.2021 11:48 Ответить
и так по кругу лет пятьдесят... вначале такой себе законопроект, потом тпа обсуждение/недовольство, потом венецианская комиссия, потом доработка, опять гавно, опять на спираль... а ребята тем временем порежут все матрасы у пересыченых, доставая оттуда последнюю монету...
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11.09.2021 11:50 Ответить
У Вави з хламідією зараз істерика почнеться. Що ж вони наповнювачам своїх "конвертів" скажуть?
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11.09.2021 11:55 Ответить
Вообще-то весь смысл деолигархизации от Зе даже не столько в том, чтобы поднять свой рейтинг, как в том, чтобы не допустить финансирования оппозиционных Зеленскому партий на всех будущих выборах. В принципе это не плохо, если бы и он и его партия использовали на свою предвыборную агитацию только законные средства. А так... друзьям все, а врагам закон. Оцінка Венеціанською комісією законопроєкту про деолігархізацію дозволить виявити недоліки і врахувати їх у майбутньому, - Разумков - Цензор.НЕТ 2179
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11.09.2021 13:31 Ответить
А чо такая внезапная активизация охватила коврово-кабинетного слизнячка? До всего дело у него есть, скоро и погоду авторитетно комментировать начнёт. Прям, куклу нарядную рисуют. Бабла Бутусову отвалил за пиар?
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11.09.2021 14:49 Ответить
Бедная Венецианская комиссия всякий бред читает что пишут Слукги Урода! Небось Безуглая с Арахамией писала ?
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11.09.2021 20:47 Ответить
 
 