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спорт (1384) гімнастика (78) Верняєв Олег (3)

"Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Дворазовий олімпійський призер у спортивній гімнастиці Олег Верняєв допускає можливість зміни громадянства, якщо в разі його допуску на Олімпіаду-2024 йому не будуть надані необхідні умови для підготовки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Верняєв заявив у коментарі для "Суспільне Спорт" на церемонії з нагоди 30-річчя Національного олімпійського комітету України.

Як відомо, Олега Верняєва дискваліфікували у справі про вживання мельдонію на 4 роки, починаючи з листопада 2020 року, - тобто до листопада 2024 року. Український гімнаст подав апеляцію на це рішення, проте Ігри-2020 в Токіо пропустив.

"Я поки нічого не афішую. Розбираємося, все, як то кажуть, вкрите туманом. Дуже багато питань, на які немає відповіді. Будемо розбиратися і дивитися. Поки я не можу багато говорити. Працюємо, чекаємо, як все вийде. У будь-якому випадку я розумію, що скасувати [рішення про дискваліфікацію] - навряд чи таке станеться. Але якби хоча б на рік скоротили покарання - було б класно, я б уже в листопаді [2023] повернувся в стрій", - сказав Верняєв.

Причину ймовірної зміни громадянства Верняєв пояснив тим, що в Україні йому можуть не створити відповідні умови для роботи. І навіть готовий поставити жорсткий ультиматум федерації.

Читайте також: Український гімнаст Верняєв дискваліфікований на чотири роки через наявність мельдонію в організмі: на Олімпіаду він не поїде

"Чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024? Якщо зменшать (термін дискваліфікації. - Ред.). Ну як: у нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, "сюсюкання не буде" - буде ультиматум: або я готуюся по повному карт-бланшу, мені готують всі умови, які потрібні, і прибирають всіх тих людей, які мені заважають. Або відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати. Куди? Я про це ще не думав, не шукав собі ніяких пропозицій, оскільки я ще не повернувся у спорт.

Просто кажу: або я потрібен і робіть мені повні умови, або не потрібен і відпускайте", - зазначив він.

Верняєв натякнув, що конфлікт у збірній має з деякими гімнастами.

"Проблема в людях, які у нас є в залі. Які, скажімо так, самі собі створювали проблеми, а тепер кричать, що хтось їх ображав, заважав, що їм заважає молодіжна збірна і маленькі діти. Але це смішно, коли 30 річні дядьки говорять, що їм заважає дівчина-тренер або юніори по 17 років заважають тренуватися і готуватися до Олімпійських ігор", - сказав спортсмен.

При цьому гімнаст підкреслив: йти зі збірної бажання не має. Але ще більше Верняєв хоче займатися гімнастикою, якій і готовий віддати пріоритет у разі пом'якшення дискваліфікації.

"Я хочу займатися гімнастикою і виступати. І хочу робити це вдома. І розраховую, що приймуть "правильну" сторону", - підкреслив Верняєв.

Дивіться також: Український гімнаст Верняєв став віце-чемпіоном світу, - НОК. ФОТОрепортаж

Він додав, що йому "молодь не заважає", а "якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю".

"Я професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається тільки один цикл (до Парижа-2024. - Ред.), коли я розумію, що буду вигравати медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен , то я піду туди, де я буду потрібен", - сказав Верняєв.

Довідка: Олег Верняєв - 27-річний гімнаст: олімпійський чемпіон Ріо 2016 на брусах, а також віцечемпіон Олімпіади-2016 в багатоборстві; 4-разовий призер чемпіонату світу на брусах (чемпіон 2014), а також бронзовий призер ЧС-2019 в багатоборстві; 6-разовий чемпіон Європи (всього на рівні континентальних першостей виграв 12 медалей).
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Топ коментарі
+64
Ну и вали.
Если для тебя гражданство что-то вроде приложения в телефоне нахер ты такой нужен. Можешь еще ту дурочку шо любит с кацапами фоткаться прихватить.
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12.09.2021 13:48
+63
И мельдоний жрать хочет, и ультиматумы выдвигать.. Красава! (
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12.09.2021 13:46
+49
пнх
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12.09.2021 13:44
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Суть дела не в возможном финансировании его подготовки , а в том, что он ни в хер не ставит гражданство Украины. соответственно ему глубоко наплевать на страну. Дадите бабок останусь, нет, побегу в россию. А то, что он обосрался с мельдонием, поставил страну в один ряд с наркоманами россии это ему пофиг. А может нужно еще доказать право представлять страну. Еще не известно кто кому нужен больше.
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12.09.2021 17:22 Відповісти
Мильдон Верняев замазан Мильдонием за 27 дней до Олимпиады в Японии...меня читайте...а не этього депила "Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 5175
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12.09.2021 15:22 Відповісти
ось що таке спортмашина поссовдепіЇ-спецвійськові зуміли стати патріотами ( нехай ще з домішками рашистського гівна ) , а тренерська спортина верхівка...папа Лома й інші... холуї рашистської країни
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12.09.2021 15:22 Відповісти
ломаченко й усик - це пропі.дарососійскі імбецили, скоріш за все що за роки зайнятть боксом їм абсолютно відбили мізки.
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13.09.2021 13:35 Відповісти
пнх к своим мышебратиям.
отобрать все награды
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12.09.2021 15:22 Відповісти
поток говна не остановить, но я не прочел что он в московию собрался, а большинство хейтеров именно это узрели...
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12.09.2021 15:25 Відповісти
похейтить очень хочется. А там - неважно что на самом деле, главное - облегчиться..
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12.09.2021 19:10 Відповісти
А кула он собрался? В Корею?
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13.09.2021 07:34 Відповісти
Другими словами чувак под Колпаком Мюллера и не важно где он будет жить на РАБссии или в Монако с Люксембургом... "Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 9959
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12.09.2021 15:26 Відповісти
Мильдонмй спасет РАБссию от Бандеровцев и Порошенко "Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 2449и Правого Сектора"Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 216
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12.09.2021 15:28 Відповісти
Що і в цього знайдуться захисники ? Коли вони жили за подачки різних бандюків - мовчали і мовчки пахали . Як тільки їх почали фінансувати , почали ультиматуми ставити . А , якщо чесно , хтось буде за нього переживати ? Тим більше , що він по-кацапські мельдоній жре .
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12.09.2021 15:31 Відповісти
НАХ@Й В РАШКУ РАЗОМ З ТОЮ КУРВОЮ СТРИБУЧОЮ.
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12.09.2021 15:31 Відповісти
Свалит и видно что в паРашу. Там и сейчас Мельдоний жрут тонами а если что приспичит то и притом аж бегом и мочу подменят на чистуює
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12.09.2021 15:36 Відповісти
Уйдет туда где мельдоний дают с кулебяками?
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12.09.2021 15:38 Відповісти
https://sport.ua/news/376606-foto-dnya-kak-ukrainskie-bortsy-s-rossiyskim-flagom-fotografirovalis

"Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 3132
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12.09.2021 15:40 Відповісти
И чё? И усыку и Ломаченко говорили,и беленюка сушеными Ху,,ми закидывали,это ж вы ссыкуны ,,чичня круто,,кукарекает сидя на бутылке ,у нас в Украине не бояться.
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12.09.2021 16:20 Відповісти
**********, вирази свою мисль яснее!
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12.09.2021 21:41 Відповісти
Ты с детства такой бздливый?
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12.09.2021 17:36 Відповісти
"отпустите" и дайте пендель - пусть валит искать лучших "условий"! такая проститутка предаст без раздумий и в любой момент за корм или лишнюю миску супа.
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12.09.2021 15:46 Відповісти
Неужели оно надеется что будет кому-то нужно после перелома ног или рук.??????????? Кстати с тысячами граждан все время происходят несчастные случаи и оно никоим образом не застраховано такого веселого приключения "Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 4367
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12.09.2021 15:50 Відповісти
Оборот наркоты в Мире превышает продажу оружия...Скажу больше... Мировая Спортивная Мафия круче и наркоты и продажи оружия вместе взятых....А Мильдоний лишь товар для достижения цели Наркобаронов...
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12.09.2021 15:51 Відповісти
Да пусть валит козел...не держите его..
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12.09.2021 15:53 Відповісти
"Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 2983 "Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 3910мы все виноваты что Верняев принял допинг за 27 дней до Олимпияды.... "Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 4484
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12.09.2021 15:56 Відповісти
Нужно держать таких людей подальше от себя...
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12.09.2021 18:06 Відповісти
было бы класно еслиб ты мельдоний не жрала...
а то мозги заплыли в двух коментах сам себе противоречишь

словия нужны????

кому?? спортсмену допингисту? ты отсиди дисквалификацию и докажи что достоит сначала.

а нет--- вали в запоребрик.. и жри мельдоний дальше
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12.09.2021 16:02 Відповісти
Слонячого струка в горбату спиняку.! Воно ще буде ставити умови.
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12.09.2021 16:05 Відповісти
В Українців не існує авторитетів є тільки люди яких варто поважати,пішов-шли і уики і магучіх,і репери ху єпери різні нах.
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12.09.2021 16:09 Відповісти
Коротко и неясно, шо за фото и кто заспамил ?
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12.09.2021 17:33 Відповісти
мельдоний жрет еще и угрожает еще чем-то.
охренел парнишка
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12.09.2021 16:11 Відповісти
Всі ці ватнікі хай повернуть все що вклала в них держава а це дуже багато бюджетних народних грошей І хай стелиться ватою вам дорого
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12.09.2021 16:34 Відповісти
слушне зауваження. потрібен якись контракт де було б чітко приписано що він отримає і що він дасть. а то деякі тренуються тренуються за наш кошт, а віддачі катма
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14.09.2021 18:55 Відповісти
Хлопчик родом з Донецька. Може натякає, що звалить у ДНР "Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 6402
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12.09.2021 16:35 Відповісти
І цій істоті іще орденів понадавали:
Орден «За заслуги» II ст. (15 липня 2019)
Орден «За заслуги» III ст. (4 жовтня 2016)
Орден Данила Галицького (25 липня 2013)
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12.09.2021 16:40 Відповісти
Сиди на бутылке молча Свобода слова это не для тебя
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12.09.2021 17:38 Відповісти
Надо его скрестить с Магучих. В качестве эксперимента.
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12.09.2021 17:11 Відповісти
Вернючих получится
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13.09.2021 08:42 Відповісти
Молодець хлопець знає собі ціну, врешті-решт, на Україні світ клинов не зійшовся. Ато, деякі думають, що українець це раб України.
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12.09.2021 17:58 Відповісти
А набуя нам той верняєв?. хай валить у рашку і там свій мєльдоній жере
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12.09.2021 18:20 Відповісти
продуманый чувак не ищет лёгких путей - а ведь мог заминировать школу и требовать 100млн. вечнозелёных и самолёт на Мокшу или Оман, например..
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12.09.2021 18:50 Відповісти
Він ще й "ультиматумы выдвигает"? Мабуть після чергової дози.
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12.09.2021 19:17 Відповісти
нахрена Украине вообще нужны эти верняевы, магучие и прочая шелупонь? живут за наши с вами деньги, обнимаются с кацапами еще и условия какие-то выдвигают. причем толку от них ровно ноль, одни расходы и убытки.
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12.09.2021 19:56 Відповісти
Урод. На допинге сидит и ещё ультиматумы ставит. Скотина.
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12.09.2021 20:06 Відповісти
Вивезти лумпака до кордону з лугандонією і копнути у сраку в тому напрямку...
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12.09.2021 21:33 Відповісти
Есть моральное право на ультиматум
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12.09.2021 21:51 Відповісти
?
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12.09.2021 21:53 Відповісти
ДОЛБАНЫЙ МЕЛЬДОНИЙ
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12.09.2021 22:54 Відповісти
на обиженных воду возят и х@й ложат, - пнх!
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12.09.2021 23:24 Відповісти
На содержание этого козла, прыгающего через козла идёт денег бюджетныхбольше , чем на оплату десяти воинам - героям, защищающим страну от путинской нечисти....Ещё совести хватает во время войны требовать себе ещё больших денег....Пусть идёт в жоПу. Без такого "добра" переживём....
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13.09.2021 00:12 Відповісти
очередная спортивная *******.
пусть валит нафиг. ультиматумы оно еще тут ставит
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13.09.2021 06:36 Відповісти
Я не слышала ультиматумов от параолимпийцев, не думаю, что у них суперусловия, однако же их результаты налицо. А плохому танцору всегда что-то мешает
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13.09.2021 08:16 Відповісти
Собрался ультиматумы ставить, условия тренировок его не устраивают, а вот параолимпийцы утёрли вам нос по полной и не скулили при этом. Наш спорт не много потеряет без этого г.. внюка, вали в парашу, там таких и собирают.
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13.09.2021 08:39 Відповісти
Чемодан, вокзал
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13.09.2021 08:51 Відповісти
а я навіть знаю одну таку країну, де вживання мельдонію поставлено на потік на державному рівні! ОКР-404

Може там спробувати удачі...
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13.09.2021 10:17 Відповісти
он жрет мельдоний, и ставит ультиматумы сборной - точно новоросс....
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13.09.2021 10:49 Відповісти
Был один сержант, уволился, чтобы выходное получить, на гражданке оказался нахрен никому не нужным и попросился назад. Звонит с учебки, типа его там вместо 4-х недель уже 6-ю держат, и говорит: "с такими приколами может ну его нахер такую службу?", мы так подумали, а может это тебя нахер с такой мотивацией, и поехал он в далекую лесную бригаду, а не в город-миллионник шишки собирать.
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13.09.2021 11:11 Відповісти
Бабуся казали : " Роздайся , море, г...о пливе ".
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13.09.2021 11:45 Відповісти
Ну если продолжаешь мельдоний жрать, то тебе в парашу.
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13.09.2021 13:01 Відповісти
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