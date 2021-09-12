"Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Дворазовий олімпійський призер у спортивній гімнастиці Олег Верняєв допускає можливість зміни громадянства, якщо в разі його допуску на Олімпіаду-2024 йому не будуть надані необхідні умови для підготовки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Верняєв заявив у коментарі для "Суспільне Спорт" на церемонії з нагоди 30-річчя Національного олімпійського комітету України.
Як відомо, Олега Верняєва дискваліфікували у справі про вживання мельдонію на 4 роки, починаючи з листопада 2020 року, - тобто до листопада 2024 року. Український гімнаст подав апеляцію на це рішення, проте Ігри-2020 в Токіо пропустив.
"Я поки нічого не афішую. Розбираємося, все, як то кажуть, вкрите туманом. Дуже багато питань, на які немає відповіді. Будемо розбиратися і дивитися. Поки я не можу багато говорити. Працюємо, чекаємо, як все вийде. У будь-якому випадку я розумію, що скасувати [рішення про дискваліфікацію] - навряд чи таке станеться. Але якби хоча б на рік скоротили покарання - було б класно, я б уже в листопаді [2023] повернувся в стрій", - сказав Верняєв.
Причину ймовірної зміни громадянства Верняєв пояснив тим, що в Україні йому можуть не створити відповідні умови для роботи. І навіть готовий поставити жорсткий ультиматум федерації.
"Чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024? Якщо зменшать (термін дискваліфікації. - Ред.). Ну як: у нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, "сюсюкання не буде" - буде ультиматум: або я готуюся по повному карт-бланшу, мені готують всі умови, які потрібні, і прибирають всіх тих людей, які мені заважають. Або відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати. Куди? Я про це ще не думав, не шукав собі ніяких пропозицій, оскільки я ще не повернувся у спорт.
Просто кажу: або я потрібен і робіть мені повні умови, або не потрібен і відпускайте", - зазначив він.
Верняєв натякнув, що конфлікт у збірній має з деякими гімнастами.
"Проблема в людях, які у нас є в залі. Які, скажімо так, самі собі створювали проблеми, а тепер кричать, що хтось їх ображав, заважав, що їм заважає молодіжна збірна і маленькі діти. Але це смішно, коли 30 річні дядьки говорять, що їм заважає дівчина-тренер або юніори по 17 років заважають тренуватися і готуватися до Олімпійських ігор", - сказав спортсмен.
При цьому гімнаст підкреслив: йти зі збірної бажання не має. Але ще більше Верняєв хоче займатися гімнастикою, якій і готовий віддати пріоритет у разі пом'якшення дискваліфікації.
"Я хочу займатися гімнастикою і виступати. І хочу робити це вдома. І розраховую, що приймуть "правильну" сторону", - підкреслив Верняєв.
Він додав, що йому "молодь не заважає", а "якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю".
"Я професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається тільки один цикл (до Парижа-2024. - Ред.), коли я розумію, що буду вигравати медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен , то я піду туди, де я буду потрібен", - сказав Верняєв.
Довідка: Олег Верняєв - 27-річний гімнаст: олімпійський чемпіон Ріо 2016 на брусах, а також віцечемпіон Олімпіади-2016 в багатоборстві; 4-разовий призер чемпіонату світу на брусах (чемпіон 2014), а також бронзовий призер ЧС-2019 в багатоборстві; 6-разовий чемпіон Європи (всього на рівні континентальних першостей виграв 12 медалей).
Будь ласка, зачекайте...
отобрать все награды
а то мозги заплыли в двух коментах сам себе противоречишь
словия нужны????
кому?? спортсмену допингисту? ты отсиди дисквалификацию и докажи что достоит сначала.
а нет--- вали в запоребрик.. и жри мельдоний дальше
охренел парнишка
Орден «За заслуги» II ст. (15 липня 2019)
Орден «За заслуги» III ст. (4 жовтня 2016)
Орден Данила Галицького (25 липня 2013)
пусть валит нафиг. ультиматумы оно еще тут ставит
Може там спробувати удачі...