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Новости Спорт
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"Будет ультиматум": гимнаст Верняев о вероятности смены гражданства

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Двукратный олимпийский призер в спортивной гимнастике Олег Верняев допускает возможность смены гражданства, если в случае его допуска на Олимпиаду-2024 ему не будут предоставлены необходимые условия для подготовки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Верняев заявил в комментарии для "Суспільне Спорт" на церемонии по случаю 30-летия Национального олимпийского комитета Украины.

Как известно, Олега Верняева дисквалифицировали по делу об употреблении мельдония на 4 года, начиная с ноября 2020 года, – то есть до ноября 2024 года. Украинский гимнаст подал апелляцию на это решение, однако Игры-2020 в Токио пропустил.

"Я пока ничего не афиширую. Разбираемся, все, как говорится, покрыто туманом. Очень много вопросов, на которые нет ответа. Будем разбираться и смотреть. Пока я не могу многое говорить. Работаем, ждем, как все получится. В любом случае я понимаю, что отменить [решение о дисквалификации] - вряд ли такое произойдет. Но если бы хотя бы на год сократили наказание - было бы классно, я бы уже в ноябре [2023] вернулся в строй", - сказал Верняев.

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Причину вероятной смены гражданства Верняев объяснил тем, что в Украине ему могут не создать соответствующие условия для работы. И даже готов поставить жесткий ультиматум федерации.

"Готов ли представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат (срок дисквалификации. – Ред.). Ну как: у нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет" – будет ультиматум: либо я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Либо отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать. Куда? Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт.

Просто говорю: либо я нужен и делайте мне полные условия, либо не нужен и отпускайте", - отметил он.

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Верняев намекнул, что конфликт в сборной имеет с некоторыми гимнастами.

"Проблема в людях, которые у нас находятся в зале. Которые, скажем так, сами себе создавали проблемы, а теперь кричат, что кто-то их оскорблял, мешал, что им мешает молодежная сборная и маленькие дети. Но это смешно, когда 30-летние дядьки говорят, что им мешает девушка-тренер или юниоры по 17 лет мешают тренироваться и готовиться к Олимпийским играм", – сказал спортсмен.

При этом гимнаст подчеркнул: уходить из сборной желания нет. Но еще больше Верняев хочет заниматься гимнастикой, которой и готов отдать приоритет в случае смягчения дисквалификации.

"Я хочу заниматься гимнастикой и выступать. И хочу делать это дома. И рассчитываю, что примут "правильную" сторону", – подчеркнул Верняев

Он добавил, что ему "молодежь не мешает", а "если она кому-то мешает, то они либо боятся конкуренции, либо я не знаю".

"Я профессиональный гимнаст, у меня уже возраст подходит. Остается только один цикл (до Парижа-2024. – Ред.), когда я понимаю, что буду выигрывать медали. Зачем мне уходить, когда я могу здесь выступать? Если я здесь не нужен, то я пойду туда, где я буду нужен", – сказал Верняев.

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Справка: Олег Верняев – 27-летний гимнаст: олимпийский чемпион Рио-2016 на брусьях, а также вицечемпион Олимпиады-2016 в многоборье; 4-кратный призер чемпионата мира на брусьях (чемпион-2014), а также бронзовый призер ЧМ-2019 в многоборье; 6-кратный чемпион Европы (всего на уровне континентальных первенств выиграл 12 медалей).

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+64
Ну и вали.
Если для тебя гражданство что-то вроде приложения в телефоне нахер ты такой нужен. Можешь еще ту дурочку шо любит с кацапами фоткаться прихватить.
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12.09.2021 13:48
+63
И мельдоний жрать хочет, и ультиматумы выдвигать.. Красава! (
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12.09.2021 13:46
+49
пнх
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12.09.2021 13:44
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Страница 2 из 2
Суть дела не в возможном финансировании его подготовки , а в том, что он ни в хер не ставит гражданство Украины. соответственно ему глубоко наплевать на страну. Дадите бабок останусь, нет, побегу в россию. А то, что он обосрался с мельдонием, поставил страну в один ряд с наркоманами россии это ему пофиг. А может нужно еще доказать право представлять страну. Еще не известно кто кому нужен больше.
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12.09.2021 17:22 Ответить
Мильдон Верняев замазан Мильдонием за 27 дней до Олимпиады в Японии...меня читайте...а не этього депила "Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 5175
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12.09.2021 15:22 Ответить
ось що таке спортмашина поссовдепіЇ-спецвійськові зуміли стати патріотами ( нехай ще з домішками рашистського гівна ) , а тренерська спортина верхівка...папа Лома й інші... холуї рашистської країни
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12.09.2021 15:22 Ответить
ломаченко й усик - це пропі.дарососійскі імбецили, скоріш за все що за роки зайнятть боксом їм абсолютно відбили мізки.
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13.09.2021 13:35 Ответить
пнх к своим мышебратиям.
отобрать все награды
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12.09.2021 15:22 Ответить
поток говна не остановить, но я не прочел что он в московию собрался, а большинство хейтеров именно это узрели...
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12.09.2021 15:25 Ответить
похейтить очень хочется. А там - неважно что на самом деле, главное - облегчиться..
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12.09.2021 19:10 Ответить
А кула он собрался? В Корею?
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13.09.2021 07:34 Ответить
Другими словами чувак под Колпаком Мюллера и не важно где он будет жить на РАБссии или в Монако с Люксембургом... "Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 9959
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12.09.2021 15:26 Ответить
Мильдонмй спасет РАБссию от Бандеровцев и Порошенко "Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 2449и Правого Сектора"Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 216
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12.09.2021 15:28 Ответить
Що і в цього знайдуться захисники ? Коли вони жили за подачки різних бандюків - мовчали і мовчки пахали . Як тільки їх почали фінансувати , почали ультиматуми ставити . А , якщо чесно , хтось буде за нього переживати ? Тим більше , що він по-кацапські мельдоній жре .
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12.09.2021 15:31 Ответить
НАХ@Й В РАШКУ РАЗОМ З ТОЮ КУРВОЮ СТРИБУЧОЮ.
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12.09.2021 15:31 Ответить
Свалит и видно что в паРашу. Там и сейчас Мельдоний жрут тонами а если что приспичит то и притом аж бегом и мочу подменят на чистуює
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12.09.2021 15:36 Ответить
Уйдет туда где мельдоний дают с кулебяками?
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12.09.2021 15:38 Ответить
https://sport.ua/news/376606-foto-dnya-kak-ukrainskie-bortsy-s-rossiyskim-flagom-fotografirovalis

"Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 3132
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12.09.2021 15:40 Ответить
И чё? И усыку и Ломаченко говорили,и беленюка сушеными Ху,,ми закидывали,это ж вы ссыкуны ,,чичня круто,,кукарекает сидя на бутылке ,у нас в Украине не бояться.
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12.09.2021 16:20 Ответить
**********, вирази свою мисль яснее!
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12.09.2021 21:41 Ответить
Ты с детства такой бздливый?
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12.09.2021 17:36 Ответить
"отпустите" и дайте пендель - пусть валит искать лучших "условий"! такая проститутка предаст без раздумий и в любой момент за корм или лишнюю миску супа.
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12.09.2021 15:46 Ответить
Неужели оно надеется что будет кому-то нужно после перелома ног или рук.??????????? Кстати с тысячами граждан все время происходят несчастные случаи и оно никоим образом не застраховано такого веселого приключения "Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 4367
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12.09.2021 15:50 Ответить
Оборот наркоты в Мире превышает продажу оружия...Скажу больше... Мировая Спортивная Мафия круче и наркоты и продажи оружия вместе взятых....А Мильдоний лишь товар для достижения цели Наркобаронов...
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12.09.2021 15:51 Ответить
Да пусть валит козел...не держите его..
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12.09.2021 15:53 Ответить
"Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 2983 "Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 3910мы все виноваты что Верняев принял допинг за 27 дней до Олимпияды.... "Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 4484
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12.09.2021 15:56 Ответить
Нужно держать таких людей подальше от себя...
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12.09.2021 18:06 Ответить
было бы класно еслиб ты мельдоний не жрала...
а то мозги заплыли в двух коментах сам себе противоречишь

словия нужны????

кому?? спортсмену допингисту? ты отсиди дисквалификацию и докажи что достоит сначала.

а нет--- вали в запоребрик.. и жри мельдоний дальше
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12.09.2021 16:02 Ответить
Слонячого струка в горбату спиняку.! Воно ще буде ставити умови.
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12.09.2021 16:05 Ответить
В Українців не існує авторитетів є тільки люди яких варто поважати,пішов-шли і уики і магучіх,і репери ху єпери різні нах.
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12.09.2021 16:09 Ответить
Коротко и неясно, шо за фото и кто заспамил ?
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12.09.2021 17:33 Ответить
мельдоний жрет еще и угрожает еще чем-то.
охренел парнишка
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12.09.2021 16:11 Ответить
Всі ці ватнікі хай повернуть все що вклала в них держава а це дуже багато бюджетних народних грошей І хай стелиться ватою вам дорого
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12.09.2021 16:34 Ответить
слушне зауваження. потрібен якись контракт де було б чітко приписано що він отримає і що він дасть. а то деякі тренуються тренуються за наш кошт, а віддачі катма
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14.09.2021 18:55 Ответить
Хлопчик родом з Донецька. Може натякає, що звалить у ДНР "Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства - Цензор.НЕТ 6402
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12.09.2021 16:35 Ответить
І цій істоті іще орденів понадавали:
Орден «За заслуги» II ст. (15 липня 2019)
Орден «За заслуги» III ст. (4 жовтня 2016)
Орден Данила Галицького (25 липня 2013)
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12.09.2021 16:40 Ответить
Сиди на бутылке молча Свобода слова это не для тебя
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12.09.2021 17:38 Ответить
Надо его скрестить с Магучих. В качестве эксперимента.
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12.09.2021 17:11 Ответить
Вернючих получится
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13.09.2021 08:42 Ответить
Молодець хлопець знає собі ціну, врешті-решт, на Україні світ клинов не зійшовся. Ато, деякі думають, що українець це раб України.
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12.09.2021 17:58 Ответить
А набуя нам той верняєв?. хай валить у рашку і там свій мєльдоній жере
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12.09.2021 18:20 Ответить
продуманый чувак не ищет лёгких путей - а ведь мог заминировать школу и требовать 100млн. вечнозелёных и самолёт на Мокшу или Оман, например..
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12.09.2021 18:50 Ответить
Він ще й "ультиматумы выдвигает"? Мабуть після чергової дози.
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12.09.2021 19:17 Ответить
нахрена Украине вообще нужны эти верняевы, магучие и прочая шелупонь? живут за наши с вами деньги, обнимаются с кацапами еще и условия какие-то выдвигают. причем толку от них ровно ноль, одни расходы и убытки.
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12.09.2021 19:56 Ответить
Урод. На допинге сидит и ещё ультиматумы ставит. Скотина.
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12.09.2021 20:06 Ответить
Вивезти лумпака до кордону з лугандонією і копнути у сраку в тому напрямку...
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12.09.2021 21:33 Ответить
Есть моральное право на ультиматум
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12.09.2021 21:51 Ответить
?
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12.09.2021 21:53 Ответить
ДОЛБАНЫЙ МЕЛЬДОНИЙ
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12.09.2021 22:54 Ответить
на обиженных воду возят и х@й ложат, - пнх!
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12.09.2021 23:24 Ответить
На содержание этого козла, прыгающего через козла идёт денег бюджетныхбольше , чем на оплату десяти воинам - героям, защищающим страну от путинской нечисти....Ещё совести хватает во время войны требовать себе ещё больших денег....Пусть идёт в жоПу. Без такого "добра" переживём....
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13.09.2021 00:12 Ответить
очередная спортивная *******.
пусть валит нафиг. ультиматумы оно еще тут ставит
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13.09.2021 06:36 Ответить
Я не слышала ультиматумов от параолимпийцев, не думаю, что у них суперусловия, однако же их результаты налицо. А плохому танцору всегда что-то мешает
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13.09.2021 08:16 Ответить
Собрался ультиматумы ставить, условия тренировок его не устраивают, а вот параолимпийцы утёрли вам нос по полной и не скулили при этом. Наш спорт не много потеряет без этого г.. внюка, вали в парашу, там таких и собирают.
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13.09.2021 08:39 Ответить
Чемодан, вокзал
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13.09.2021 08:51 Ответить
а я навіть знаю одну таку країну, де вживання мельдонію поставлено на потік на державному рівні! ОКР-404

Може там спробувати удачі...
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13.09.2021 10:17 Ответить
он жрет мельдоний, и ставит ультиматумы сборной - точно новоросс....
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13.09.2021 10:49 Ответить
Был один сержант, уволился, чтобы выходное получить, на гражданке оказался нахрен никому не нужным и попросился назад. Звонит с учебки, типа его там вместо 4-х недель уже 6-ю держат, и говорит: "с такими приколами может ну его нахер такую службу?", мы так подумали, а может это тебя нахер с такой мотивацией, и поехал он в далекую лесную бригаду, а не в город-миллионник шишки собирать.
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13.09.2021 11:11 Ответить
Бабуся казали : " Роздайся , море, г...о пливе ".
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13.09.2021 11:45 Ответить
Ну если продолжаешь мельдоний жрать, то тебе в парашу.
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13.09.2021 13:01 Ответить
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