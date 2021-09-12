"Будет ультиматум": гимнаст Верняев о вероятности смены гражданства

Двукратный олимпийский призер в спортивной гимнастике Олег Верняев допускает возможность смены гражданства, если в случае его допуска на Олимпиаду-2024 ему не будут предоставлены необходимые условия для подготовки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Верняев заявил в комментарии для "Суспільне Спорт" на церемонии по случаю 30-летия Национального олимпийского комитета Украины.

Как известно, Олега Верняева дисквалифицировали по делу об употреблении мельдония на 4 года, начиная с ноября 2020 года, – то есть до ноября 2024 года. Украинский гимнаст подал апелляцию на это решение, однако Игры-2020 в Токио пропустил.

"Я пока ничего не афиширую. Разбираемся, все, как говорится, покрыто туманом. Очень много вопросов, на которые нет ответа. Будем разбираться и смотреть. Пока я не могу многое говорить. Работаем, ждем, как все получится. В любом случае я понимаю, что отменить [решение о дисквалификации] - вряд ли такое произойдет. Но если бы хотя бы на год сократили наказание - было бы классно, я бы уже в ноябре [2023] вернулся в строй", - сказал Верняев.

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Причину вероятной смены гражданства Верняев объяснил тем, что в Украине ему могут не создать соответствующие условия для работы. И даже готов поставить жесткий ультиматум федерации.

"Готов ли представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат (срок дисквалификации. – Ред.). Ну как: у нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет" – будет ультиматум: либо я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Либо отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать. Куда? Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт.

Просто говорю: либо я нужен и делайте мне полные условия, либо не нужен и отпускайте", - отметил он.

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Верняев намекнул, что конфликт в сборной имеет с некоторыми гимнастами.

"Проблема в людях, которые у нас находятся в зале. Которые, скажем так, сами себе создавали проблемы, а теперь кричат, что кто-то их оскорблял, мешал, что им мешает молодежная сборная и маленькие дети. Но это смешно, когда 30-летние дядьки говорят, что им мешает девушка-тренер или юниоры по 17 лет мешают тренироваться и готовиться к Олимпийским играм", – сказал спортсмен.

При этом гимнаст подчеркнул: уходить из сборной желания нет. Но еще больше Верняев хочет заниматься гимнастикой, которой и готов отдать приоритет в случае смягчения дисквалификации.

"Я хочу заниматься гимнастикой и выступать. И хочу делать это дома. И рассчитываю, что примут "правильную" сторону", – подчеркнул Верняев

Он добавил, что ему "молодежь не мешает", а "если она кому-то мешает, то они либо боятся конкуренции, либо я не знаю".

"Я профессиональный гимнаст, у меня уже возраст подходит. Остается только один цикл (до Парижа-2024. – Ред.), когда я понимаю, что буду выигрывать медали. Зачем мне уходить, когда я могу здесь выступать? Если я здесь не нужен, то я пойду туда, где я буду нужен", – сказал Верняев.

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Справка: Олег Верняев – 27-летний гимнаст: олимпийский чемпион Рио-2016 на брусьях, а также вицечемпион Олимпиады-2016 в многоборье; 4-кратный призер чемпионата мира на брусьях (чемпион-2014), а также бронзовый призер ЧМ-2019 в многоборье; 6-кратный чемпион Европы (всего на уровне континентальных первенств выиграл 12 медалей).