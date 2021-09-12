"Будет ультиматум": гимнаст Верняев о вероятности смены гражданства
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Двукратный олимпийский призер в спортивной гимнастике Олег Верняев допускает возможность смены гражданства, если в случае его допуска на Олимпиаду-2024 ему не будут предоставлены необходимые условия для подготовки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Верняев заявил в комментарии для "Суспільне Спорт" на церемонии по случаю 30-летия Национального олимпийского комитета Украины.
Как известно, Олега Верняева дисквалифицировали по делу об употреблении мельдония на 4 года, начиная с ноября 2020 года, – то есть до ноября 2024 года. Украинский гимнаст подал апелляцию на это решение, однако Игры-2020 в Токио пропустил.
"Я пока ничего не афиширую. Разбираемся, все, как говорится, покрыто туманом. Очень много вопросов, на которые нет ответа. Будем разбираться и смотреть. Пока я не могу многое говорить. Работаем, ждем, как все получится. В любом случае я понимаю, что отменить [решение о дисквалификации] - вряд ли такое произойдет. Но если бы хотя бы на год сократили наказание - было бы классно, я бы уже в ноябре [2023] вернулся в строй", - сказал Верняев.
Причину вероятной смены гражданства Верняев объяснил тем, что в Украине ему могут не создать соответствующие условия для работы. И даже готов поставить жесткий ультиматум федерации.
"Готов ли представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат (срок дисквалификации. – Ред.). Ну как: у нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет" – будет ультиматум: либо я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Либо отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать. Куда? Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт.
Просто говорю: либо я нужен и делайте мне полные условия, либо не нужен и отпускайте", - отметил он.
Верняев намекнул, что конфликт в сборной имеет с некоторыми гимнастами.
"Проблема в людях, которые у нас находятся в зале. Которые, скажем так, сами себе создавали проблемы, а теперь кричат, что кто-то их оскорблял, мешал, что им мешает молодежная сборная и маленькие дети. Но это смешно, когда 30-летние дядьки говорят, что им мешает девушка-тренер или юниоры по 17 лет мешают тренироваться и готовиться к Олимпийским играм", – сказал спортсмен.
При этом гимнаст подчеркнул: уходить из сборной желания нет. Но еще больше Верняев хочет заниматься гимнастикой, которой и готов отдать приоритет в случае смягчения дисквалификации.
"Я хочу заниматься гимнастикой и выступать. И хочу делать это дома. И рассчитываю, что примут "правильную" сторону", – подчеркнул Верняев
Он добавил, что ему "молодежь не мешает", а "если она кому-то мешает, то они либо боятся конкуренции, либо я не знаю".
"Я профессиональный гимнаст, у меня уже возраст подходит. Остается только один цикл (до Парижа-2024. – Ред.), когда я понимаю, что буду выигрывать медали. Зачем мне уходить, когда я могу здесь выступать? Если я здесь не нужен, то я пойду туда, где я буду нужен", – сказал Верняев.
Справка: Олег Верняев – 27-летний гимнаст: олимпийский чемпион Рио-2016 на брусьях, а также вицечемпион Олимпиады-2016 в многоборье; 4-кратный призер чемпионата мира на брусьях (чемпион-2014), а также бронзовый призер ЧМ-2019 в многоборье; 6-кратный чемпион Европы (всего на уровне континентальных первенств выиграл 12 медалей).
Пожалуйста, подождите...
отобрать все награды
а то мозги заплыли в двух коментах сам себе противоречишь
словия нужны????
кому?? спортсмену допингисту? ты отсиди дисквалификацию и докажи что достоит сначала.
а нет--- вали в запоребрик.. и жри мельдоний дальше
охренел парнишка
Орден «За заслуги» II ст. (15 липня 2019)
Орден «За заслуги» III ст. (4 жовтня 2016)
Орден Данила Галицького (25 липня 2013)
пусть валит нафиг. ультиматумы оно еще тут ставит
Може там спробувати удачі...