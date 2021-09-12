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Лукашенко (2309) санкції (6853) Євросоюз (7042)

Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко

Білорусь утримається від контактів із Заходом, поки не буде знято санкції, заявив у неділю Олександр Лукашенко, який захопив у Білорусі владу.

"Поки не буде знято ці безмозкі санкції і (не припиниться) приниження наших людей, розмовляти ми з ними не будемо", - цитує слова Лукашенка, сказані ним на Обуз-Лесновському полігоні, держагентство БелТА, передає Цензор.НЕТ.

Лукашенко також розкритикував спостерігачів ЄС і США, які не приїхали на російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021".

"Ми запросили всіх, хто бажав подивитися ці навчання. Їх тут не було, але вони все бачили. Те, що вони спеціально не приїхали, це така мізерна позиція", - сказав Лукашенко.

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Топ коментарі
+32
с членом во рту - говорить неудобно...
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12.09.2021 14:53
+26
Якийсь чувак, захопив владу в країні і говорить від імені цілої нації. Це якась дикість, якщо задуматись.
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12.09.2021 14:57
+23
Что-то я не слышал, чтобы "Запад" хотел разговаривать с этим упырем. Да и посути Лукашенко уже никто. Так председатель колхоза "Белоруссия" в составе Рашисткой *********
Минск не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 455
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12.09.2021 15:05
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с членом во рту - говорить неудобно...
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12.09.2021 14:53 Відповісти
У Луки ****** Penetration.. и с запада и с востока
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12.09.2021 14:58 Відповісти
Лукашенко надо отплатить той же манетой. Он гонит мигрантов на запад а с запада надо гнать заражённый скот. И пусть попробует вякать мразь
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12.09.2021 16:02 Відповісти
странное дело.. недавно лукашенко орал что "санкции полезны и никто не поставит его на колени"!"..
а теперь что - просит снять санкции, стоя на коленях, получается))
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12.09.2021 15:20 Відповісти
о как
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12.09.2021 14:53 Відповісти
Якийсь чувак, захопив владу в країні і говорить від імені цілої нації. Це якась дикість, якщо задуматись.
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12.09.2021 14:57 Відповісти
Сам ти "якийсь чувак", Лука 26 років президентом у Білорусі, і люди там живуть краще, і порядок там зразковий, нам далеко до білорусів.
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12.09.2021 18:15 Відповісти
Так, калхозенфюрер вже майже тридцять років президент))) але білорасаяни не живуть краще за нас, це затуркані дебіли-комуністи, схиблені на срср...)))
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12.09.2021 20:05 Відповісти
А лайкають тобі такі ж недалекі, що їм клоун з булавою за цяцьку.
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12.09.2021 18:17 Відповісти
Я лайкнул. Клоуна с булавой презираю до глубины души. А делающие подобные выводы и поддерживающие белорусского тирана сами по себе дураки и негодяи.
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12.09.2021 19:09 Відповісти
Білорасєяни не нація))) їх винайшли більшовики...
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12.09.2021 20:07 Відповісти
"Их здесь не было, но они все видели" Шо то подобное я уже слышал с 2014 года!! Про "их там нет" известно откуда ноги растут!! С кем поведешься, от того и забеременеешь!!! Минск не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7987
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12.09.2021 14:59 Відповісти
а я всегда говорил, что так называемое "беларусское экономическое чудо от Луки" -
это "соси реализм"
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12.09.2021 15:00 Відповісти
лука, ты наверное не знаешь - санкции-то очень полезные. Спроси у *****.
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12.09.2021 15:00 Відповісти
У нас в 70-х годах, мотоцикл "Минск" , козлом называли.
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12.09.2021 15:03 Відповісти
"Мінськ" - мотоцикл? То переростень мопеда або "дирчика" (Д-6 здається)... А от про "козел" - то стопудово!
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12.09.2021 15:10 Відповісти
Запад влез в Беларусь и показал свою полную импотенцию. Неудивительно что колхозник уже откровенно насмехается над ними.
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12.09.2021 15:05 Відповісти
Как влез?Можно поподробней?😂🌷×××
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12.09.2021 15:08 Відповісти
С обеспокоенный одышкой, как всегда пытались всех напугать громкими криками.
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12.09.2021 15:16 Відповісти
Пшел нах, кацап.
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12.09.2021 15:17 Відповісти
Тоже самое но под своей тряпкой?😂🌷×××
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12.09.2021 15:28 Відповісти
ой...вы не правильно спросили ))) ЧЕМ влез ? )))))) Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5568
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12.09.2021 15:37 Відповісти
Ти не заблукав, рускій?
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12.09.2021 15:13 Відповісти
Что-то я не слышал, чтобы "Запад" хотел разговаривать с этим упырем. Да и посути Лукашенко уже никто. Так председатель колхоза "Белоруссия" в составе Рашисткой *********
Минск не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 455
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12.09.2021 15:05 Відповісти
Фолькльор:
Усруся, але не покорюся (с) укр.
На зло маме отморожу уши (с) моск.

Ну і рубрика "Цікаво"
Цікаво, а Вейшнорії запрошення надіслали? Бо останній раз, на навчаннях з їхньою участю, було дуже весело Минск не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6804
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12.09.2021 15:06 Відповісти
Бульфюрер наверное ждет, что весь ...ЗАПАД! дружно станет на колени и будет просить с ним поговорить. Нууу собеседник то он редкий, в цене....
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12.09.2021 15:07 Відповісти
Фюрер, а ты думаешь что Запад очень хочет с тобой хоть о чем то разговаривать? Что то ты так вознёсся в своём величии и безнаказанности что края потерял, а это опасно - киздануться очень больно можно и посыпаться вместе со своими любимыми бл.дями и брачными и внебрачными детишками (там такие дядьки шо под детей как их назвал ************ уже никак не канают). Тикал бы ты агроном уже в рашку а то тебя точно народ пролюстрирует….
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12.09.2021 15:13 Відповісти
"Также белорусский лидер назвал несолидным поведение председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По словам Лукашенко, он просил президента России Владимира Путина надавить на Белоруссию с целью изменения политики белорусского руководства."

====== "Вот и встретились два одиночества"(С). ==== То болваны бульбаши у людоеда кремлёвского помощи просили, а оказывается и европейские мишели такие-же Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9169
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12.09.2021 15:18 Відповісти
Сколько понтов,-да и пшол на -уй.
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12.09.2021 15:21 Відповісти
ЛУКАШЕНКО, НУ И
Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2687
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12.09.2021 15:21 Відповісти
Ой,дурак!!!
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12.09.2021 15:30 Відповісти
Никак нет. Он не дурак. Дураки его себе избирали более 25 лет подряд.
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12.09.2021 15:43 Відповісти
Кто умеет "в демотиватор" 6
сделайте Луку плакатом Че Геварой, с надписью - На санкций Запада наш ответ "НЕВСЭРЭМОСЬ!" . только чтоб - Лука-ЧекГевара был с кулаком поднятым.
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12.09.2021 15:30 Відповісти
Горе-то какое😭 Усатый придурок сам себя взбодряет,что ли?
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12.09.2021 15:38 Відповісти
Ну не перебарщивайте. Какой же он полудурок? Хитрый, жадный, циничный и злобный колхозган, а вот полудурки за него голосовали более четверти века подряд.
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12.09.2021 15:42 Відповісти
Мойша, а, што вы скажыце на гэты конт? Усплываючы, не палічыце за працу, і пакажыце нам усю глыбіню вашага "мыслення". А мы, у чарговы раз, посмеёмся з гэтага. Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3087
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12.09.2021 15:40 Відповісти
Перакладач цi самi пiсалi? /Усяго тры памылкi/
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12.09.2021 16:04 Відповісти
Мойша, вы ўжо сабе імя тут змянілі? Ды Бог з вамі. А па тэме? Памылкі ўсе ўмеюць знаходзіць у іншых. А вось па тэме пытання адказаць не хочуць?
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12.09.2021 16:13 Відповісти
Пiсала дабразычлiва, не разлiчваючы на хамства. Ну, то Ваш выбар...
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12.09.2021 16:18 Відповісти
Ну прабачце, калі памыліўся.
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12.09.2021 18:10 Відповісти
Бывает. Ничего) Поменяли местами "отметить как спам" и "ответить". Так что спама теперь будет больше. И Вы попали сначала, но вовремя заметила). Привыкай теперь...(
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12.09.2021 18:24 Відповісти
Очередная истерика старого маразматика
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12.09.2021 15:43 Відповісти
Щось схоже на крики прститутки на пенсії, яку притснув у ліфті моллй хлопець і яка, користуючись тіснотою, облапує хлопця за причинне місце і кричить не дуже голосно:"
Юначе, майте совість, не будьте таким незграбний, у вашому віці це ненормально.
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12.09.2021 15:47 Відповісти
Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9191

.
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12.09.2021 15:48 Відповісти
Придурка из себя строит. Знает, что это с ним никто разговаривать не хочет, а делает вид что это по его инициативе происходит. Смех Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2329
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12.09.2021 15:49 Відповісти
"Люся, или выбирай, или одно из двух!"
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12.09.2021 15:57 Відповісти
Неужели есть предложение от запада начать беседу?Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8614
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12.09.2021 16:00 Відповісти
Это Запад не будет разговаривать с Минском, пока не будет снят Лукашенко🤣
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12.09.2021 16:06 Відповісти
Ніби хтось на Заході хоче з цим проросійським диктатором маріонеткою говорити,як собі ціну набиває.
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12.09.2021 16:13 Відповісти
ілі діалог з ЄС ілі 404.
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12.09.2021 16:25 Відповісти
Он рассчитывал, что после этого заявления Запад помрет со смеху.
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12.09.2021 17:02 Відповісти
Таракан 3% обиделся что не приехали посмотреть на военную технику которой он хотел напугать Запад и не будет разговаривать. Вот так вот
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12.09.2021 17:13 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.09.2021 18:19 Відповісти
Если человек идиот,то это надолго. (с)
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12.09.2021 19:00 Відповісти
придурь картофельная... да кому ты нужен?
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12.09.2021 20:26 Відповісти
Пускай ему для успокоения прокрутят песню "Поговори со мною мама".
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12.09.2021 20:40 Відповісти
 
 