5 146 57
Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білорусь утримається від контактів із Заходом, поки не буде знято санкції, заявив у неділю Олександр Лукашенко, який захопив у Білорусі владу.
"Поки не буде знято ці безмозкі санкції і (не припиниться) приниження наших людей, розмовляти ми з ними не будемо", - цитує слова Лукашенка, сказані ним на Обуз-Лесновському полігоні, держагентство БелТА, передає Цензор.НЕТ.
Лукашенко також розкритикував спостерігачів ЄС і США, які не приїхали на російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021".
"Ми запросили всіх, хто бажав подивитися ці навчання. Їх тут не було, але вони все бачили. Те, що вони спеціально не приїхали, це така мізерна позиція", - сказав Лукашенко.
Топ коментарі
+32 Nikos KGB
показати весь коментар12.09.2021 14:53
+26 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар12.09.2021 14:57
+23 Frol Fedoroff
показати весь коментар12.09.2021 15:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а теперь что - просит снять санкции, стоя на коленях, получается))
это "соси реализм"
Усруся, але не покорюся (с) укр.
На зло маме отморожу уши (с) моск.
Ну і рубрика "Цікаво"
Цікаво, а Вейшнорії запрошення надіслали? Бо останній раз, на навчаннях з їхньою участю, було дуже весело
====== "Вот и встретились два одиночества"(С). ==== То болваны бульбаши у людоеда кремлёвского помощи просили, а оказывается и европейские мишели такие-же
сделайте Луку плакатом Че Геварой, с надписью - На санкций Запада наш ответ "НЕВСЭРЭМОСЬ!" . только чтоб - Лука-ЧекГевара был с кулаком поднятым.
Юначе, майте совість, не будьте таким незграбний, у вашому віці це ненормально.
.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!