Китай інвестиціями "купує" собі вплив у Центральній і Східній Європі, - дослідження

Китайська Народна Республіка збільшує економічну присутність в країнах Центральної та Східної Європи. Паралельно зі збільшенням впливу Китаю в регіоні спостерігається зниження якості управління, нарощування заборгованості і погіршення екологічної ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це йдеться в новому звіті болгарського Центру досліджень демократії. Зазначається, що це перше широке дослідження зростання присутності Китаю в Центральній і Східній Європі, завдяки якій Пекін став найбільшим торговельним партнером регіону.

Вплив Китаю забезпечено припливом грантів, позик, економічних поступок, вступів у капітал місцевих компаній чи викупу їх (за оцінками центру, від 2009 року на це було витрачено 14 мільярдів доларів). Крім того, Китай інвестує в інфраструктурні, енергетичні й телекомунікаційні проєкти, сума інвестицій оцінюється в 50 млрд доларів.

Дослідження також свідчить, що чим більше країна фінансово прив’язується до Китаю й чим вищою стає частка китайських інвестицій у ВВП, тим більша ймовірність, що "Китай буде зловживати проблемами з верховенством права собі на користь, щоб розширити свій вплив".

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"Це зловісне коло, в якому авторитарні режими, такі, як Китай, зловживають юридичними дірками і корумпованими звичками для розширення свого впливу на місцях... Такі мережі дають можливість для більшого припливу капіталу, а це призводить до більшого занепаду. Дані свідчать про дуже сильну взаємозалежність між припливом китайських грошей і зниженням якості урядування", – пояснив журналістам один із авторів звіту Мартин Владимиров.

Для вимірювання цієї тенденції дослідники створили "Індекс китайської економічної сили". Більша частка розширення впливу Пекіну припадає на Чехію, Угорщину і країни Західних Балкан, перш за все Боснію й Герцеговину і Сербію.

За даними звіту, Боснія й Герцеговина, Угорщина, Чорногорія і Сербія зазнали найбільшого занепаду в досліджуваних категоріях у зв’язку зі зростанням китайських інвестицій, за умовами яких підтримувані Пекіном компанії отримують податкові винятки, можливості оминати вимоги місцевих законів про працю й інші різновиди пільг.

У результаті, урядові інституції вже не регулюють діяльність китайських компаній і перестають служити суспільним інтересам.