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Китай інвестиціями "купує" собі вплив у Центральній і Східній Європі, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Китай інвестиціями

Китайська Народна Республіка збільшує економічну присутність в країнах Центральної та Східної Європи. Паралельно зі збільшенням впливу Китаю в регіоні спостерігається зниження якості управління, нарощування заборгованості і погіршення екологічної ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це йдеться в новому звіті болгарського Центру досліджень демократії. Зазначається, що це перше широке дослідження зростання присутності Китаю в Центральній і Східній Європі, завдяки якій Пекін став найбільшим торговельним партнером регіону.

Вплив Китаю забезпечено припливом грантів, позик, економічних поступок, вступів у капітал місцевих компаній чи викупу їх (за оцінками центру, від 2009 року на це було витрачено 14 мільярдів доларів). Крім того, Китай інвестує в інфраструктурні, енергетичні й телекомунікаційні проєкти, сума інвестицій оцінюється в 50 млрд доларів.

Дослідження також свідчить, що чим більше країна фінансово прив’язується до Китаю й чим вищою стає частка китайських інвестицій у ВВП, тим більша ймовірність, що "Китай буде зловживати проблемами з верховенством права собі на користь, щоб розширити свій вплив".

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"Це зловісне коло, в якому авторитарні режими, такі, як Китай, зловживають юридичними дірками і корумпованими звичками для розширення свого впливу на місцях... Такі мережі дають можливість для більшого припливу капіталу, а це призводить до більшого занепаду. Дані свідчать про дуже сильну взаємозалежність між припливом китайських грошей і зниженням якості урядування", – пояснив журналістам один із авторів звіту Мартин Владимиров.

Для вимірювання цієї тенденції дослідники створили "Індекс китайської економічної сили". Більша частка розширення впливу Пекіну припадає на Чехію, Угорщину і країни Західних Балкан, перш за все Боснію й Герцеговину і Сербію.

За даними звіту, Боснія й Герцеговина, Угорщина, Чорногорія і Сербія зазнали найбільшого занепаду в досліджуваних категоріях у зв’язку зі зростанням китайських інвестицій, за умовами яких підтримувані Пекіном компанії отримують податкові винятки, можливості оминати вимоги місцевих законів про працю й інші різновиди пільг.

У результаті, урядові інституції вже не регулюють діяльність китайських компаній і перестають служити суспільним інтересам.
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шо там китай, в офисе клоуна паника:
зеленский поручил ермаку найти несколько "серьезных" социологических служб для проведения закрытых опросов и исследований. Китай инвестициями "покупает" себе влияние в Центральной и Восточной Европе, - исследование - Цензор.НЕТ 6398

слишком уж рейтинги клована "для зомбоящика" отличаются от реальных при голосовании.. А выборы кловану нужны как можно скорее - бо чем дальше, тем ему страшнее ))
Вот, даже арахамия проболталось что "нормальные люди к нам НЕ хотят идти работать министрами!.. одни идиоты остались с дипломати из Трускавца"))
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12.09.2021 15:25 Відповісти


Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 20 ч

Представники Комуністичної партії Китаю уклали угоду зі студією «Квартал 95» за підтримки ОП. Будуть показувати мультик авторства Зеленського у 8000 китайських кінотеатрів.
У процесі брав участь Шефір як радник президента, який хоче також знімати нові проєкти з комуністами.
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12.09.2021 16:30 Відповісти
Занимательно, что в Украине вообще нет никаких иностранных инвестиций, а качество управления падает непрерывно 30 лет.
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12.09.2021 15:42 Відповісти
Заніматєльно , що навіть Скабєєва про це говорила : нєту у кієвских властєй нікакіх іностранних інвестіцій .
😁😁😁
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12.09.2021 16:20 Відповісти
Чим більше інвестицій - тим краще життя людей . Китайці - молодчаги . Альтернатива пропозиції Заходу - 20 років чекати і каятися . Нехай собі чекають , а у нас тим часом створюватимуться робочі місця і будуватимуться стосунки з Китаєм . Для чого нам 20 років втрачати ?
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12.09.2021 16:13 Відповісти
після виводу військ сша з афганістану, китайцям може прийтися важче
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12.09.2021 18:10 Відповісти
О, так. Табори для Уйгурів разом будувати будемо та студентів на площі Тяньаньмень танками душити. А заодно проводити загарбницьку політику в Південно-китайському морі. А там дивись, незабаром спільні проєкти з Путіном з'являться.
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12.09.2021 22:57 Відповісти
Китай інвестиціями "купує" собі вплив у Центральній і Східній Європі, - дослідження - Цензор.НЕТ 9916
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12.09.2021 16:28 Відповісти
 
 