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Китай инвестициями "покупает" себе влияние в Центральной и Восточной Европе, - исследование

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Китай инвестициями

Китайская Народная Республика увеличивает экономическое присутствие в странах Центральной и Восточной Европы. Параллельно с увеличением влияния Китая в регионе наблюдается снижение качества управления, наращивание задолженности и ухудшение экологической ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом говорится в новом отчете болгарского Центра исследований демократии. Отмечается, что это первое широкое исследование роста присутствия Китая в Центральной и Восточной Европе, благодаря которой Пекин стал крупнейшим торговым партнером региона.

Влияние Китая обеспечено притоком грантов, займов, экономических уступок, вступления в капитал местных компаний или их выкупа (по оценкам Центра, с 2009 года на это было потрачено 14 миллиардов долларов). Кроме того, Китай инвестирует в инфраструктурные, энергетические и телекоммуникационные проекты, сумма инвестиций оценивается в 50 млрд долларов.

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Как свидетельствует исследование, чем больше страна финансово привязывается к Китаю и чем выше становится доля китайских инвестиций в ВВП, тем большая вероятность, что "Китай будет злоупотреблять проблемами с верховенством права себе на пользу, чтобы расширить свое влияние".

"Это зловещий круг, в котором авторитарные режимы, такие, как Китай, злоупотребляют юридическими дырами и коррупционными привычками для расширения своего влияния на местах... Такие сети дают возможность для большего притока капитала, а это приводит к большему упадку. Данные свидетельствуют об очень сильной взаимозависимости между притоком китайских денег и снижением качества управления", - пояснил журналистам один из авторов отчета Мартин Владимиров.

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Для измерения этой тенденции исследователи создали "Индекс китайской экономической силы". Большая доля расширения влияния Пекина приходится на Чехию, Венгрию и страны Западных Балкан, прежде всего Боснию и Герцеговину и Сербию.

По данным отчета, Босния и Герцеговина, Венгрия, Черногория и Сербия испытали наибольший упадок из-за китайских инвестиций. Поддерживаемые Пекином компании получают налоговые исключения возможности обходить требования местных законов о труде и другие разновидности льгот.

В результате, правительственные институты уже не регулируют деятельность таких компаний и перестают служить общественным интересам.

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Автор: Вадим Куц
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шо там китай, в офисе клоуна паника:
зеленский поручил ермаку найти несколько "серьезных" социологических служб для проведения закрытых опросов и исследований. Китай инвестициями "покупает" себе влияние в Центральной и Восточной Европе, - исследование - Цензор.НЕТ 6398

слишком уж рейтинги клована "для зомбоящика" отличаются от реальных при голосовании.. А выборы кловану нужны как можно скорее - бо чем дальше, тем ему страшнее ))
Вот, даже арахамия проболталось что "нормальные люди к нам НЕ хотят идти работать министрами!.. одни идиоты остались с дипломати из Трускавца"))
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12.09.2021 15:25 Ответить


Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 20 ч

Представники Комуністичної партії Китаю уклали угоду зі студією «Квартал 95» за підтримки ОП. Будуть показувати мультик авторства Зеленського у 8000 китайських кінотеатрів.
У процесі брав участь Шефір як радник президента, який хоче також знімати нові проєкти з комуністами.
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12.09.2021 16:30 Ответить
Занимательно, что в Украине вообще нет никаких иностранных инвестиций, а качество управления падает непрерывно 30 лет.
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12.09.2021 15:42 Ответить
Заніматєльно , що навіть Скабєєва про це говорила : нєту у кієвских властєй нікакіх іностранних інвестіцій .
😁😁😁
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12.09.2021 16:20 Ответить
Чим більше інвестицій - тим краще життя людей . Китайці - молодчаги . Альтернатива пропозиції Заходу - 20 років чекати і каятися . Нехай собі чекають , а у нас тим часом створюватимуться робочі місця і будуватимуться стосунки з Китаєм . Для чого нам 20 років втрачати ?
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12.09.2021 16:13 Ответить
після виводу військ сша з афганістану, китайцям може прийтися важче
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12.09.2021 18:10 Ответить
О, так. Табори для Уйгурів разом будувати будемо та студентів на площі Тяньаньмень танками душити. А заодно проводити загарбницьку політику в Південно-китайському морі. А там дивись, незабаром спільні проєкти з Путіном з'являться.
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12.09.2021 22:57 Ответить
Китай інвестиціями "купує" собі вплив у Центральній і Східній Європі, - дослідження - Цензор.НЕТ 9916
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12.09.2021 16:28 Ответить
 
 