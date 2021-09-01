"Слуга народа" будет перенимать у компартии Китая меритократию, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, почему вместе с главой фракции Давидом Арахамией расхвалил коммунистическую партию Китая.
Об этом он рассказал в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.
Корниенко отметил, что никто не хвалил китайский общественно-политический строй.
"Мы говорили о том, что есть компартия Китая, у нее есть определенные достижения, на которые можно посмотреть и сделать какие-то для себя выводы", - объяснил он.
Достижением компартии глава "СН" назвал внедрение в стране планирования.
"Есть ли достижением большие амбиции, большие цели, построение космических каких-то полетов, построение подводных мест, увеличение вдвое существующей железнодорожной сети? Это я все перечисляю задачи, которые там ставили перед страной. Я думаю да. Давайте просто полезное брать", - сказал Корниенко.
Он рассказал также, что в КПК работает меритократия (назначение на руководящие должности наиболее способных людей. - Ред.) и именно ее будет заимствовать президентская партия.
"Должна ли она работать в Украине? Да, должна. Если человек что-то на своей должности проявил, достиг, то должен получать возможность дальше двигаться", - подчеркнул Корниенко.
По его словам, принцип меритократии будут внедрять во время "формирование кадрового резерва СН на следующие политические циклы".
Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".
Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.
13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.
Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".
Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.
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- прибиральник туалету в Голандії - 3 міс.
- прибиральник палат в лікрнях США - 6 міс.
- депутат "слуга народа" в Україні - 5 днів !!!
Тобто дибілам, яких ви вибрали, невистачає знань прибирати лайно в Амстердамі,
але достатньо щоб керувати такими зебілами як ви. " (с)
Ни в одного не хватило ума сесть
посмотреть наследие СССР
Что хорошо продолжить
Что плохо осудить
И жить с умом а не с лозунгами
Далі не буде!
Тобто, знову будуть сцяти поміж очі божою росою. )))
"Слуги народа" это сброд коммунистов, социалистов, аферистов, нудистов и ананистов.
а то противно смотреть.
...От дивлюся я на цього алєня і думаю: тут необхідно найняти спеціально навченого спеціаліста, котрий би всюди ходив за алєнєм слідом і записував усі його бздури.
3,14здуй на Рашу, прибацанный адепт русско-китайской дружбы
без неё на карабельную соцну
не бабадакнешь ...