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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" будет перенимать у компартии Китая меритократию, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, почему вместе с главой фракции Давидом Арахамией расхвалил коммунистическую партию Китая.

Об этом он рассказал в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

Корниенко отметил, что никто не хвалил китайский общественно-политический строй.

"Мы говорили о том, что есть компартия Китая, у нее есть определенные достижения, на которые можно посмотреть и сделать какие-то для себя выводы", - объяснил он.

Достижением компартии глава "СН" назвал внедрение в стране планирования.

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"Есть ли достижением большие амбиции, большие цели, построение космических каких-то полетов, построение подводных мест, увеличение вдвое существующей железнодорожной сети? Это я все перечисляю задачи, которые там ставили перед страной. Я думаю да. Давайте просто полезное брать", - сказал Корниенко.

Он рассказал также, что в КПК работает меритократия (назначение на руководящие должности наиболее способных людей. - Ред.) и именно ее будет заимствовать президентская партия.

"Должна ли она работать в Украине? Да, должна. Если человек что-то на своей должности проявил, достиг, то должен получать возможность дальше двигаться", - подчеркнул Корниенко.

По его словам, принцип меритократии будут внедрять во время "формирование кадрового резерва СН на следующие политические циклы".

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Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+53
шоб ві всрались..дебилі..
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01.09.2021 13:29
+41
меритократия - назначение на руководящие должности наиболее способных людей

Я так понимаю, если баба да, баба да, рабочая сосна, то она очень способная даже под айкос? "Слуга народа" будет перенимать у компартии Китая меритократию, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6665
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01.09.2021 13:31
+30
Шош ти підсераєш свого бубачку? Він же зараз у Байдена клянчить гроші.
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01.09.2021 13:30
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Покидьки ! Спочатку треба розстріляти 10000 корупціонерів.
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01.09.2021 14:57 Ответить
Краще б навчилися як з одної корабельної сосни наробити зубочисток і заробити мільйон
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01.09.2021 14:57 Ответить
" Тривалість навчання:
- прибиральник туалету в Голандії - 3 міс.
- прибиральник палат в лікрнях США - 6 міс.
- депутат "слуга народа" в Україні - 5 днів !!!
Тобто дибілам, яких ви вибрали, невистачає знань прибирати лайно в Амстердамі,
але достатньо щоб керувати такими зебілами як ви. " (с)
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01.09.2021 14:59 Ответить
Ну дибіл, що іще скажеш...
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01.09.2021 15:16 Ответить
Позно уже почти все''декоммунизировали,,
Ни в одного не хватило ума сесть
посмотреть наследие СССР
Что хорошо продолжить
Что плохо осудить
И жить с умом а не с лозунгами
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01.09.2021 15:20 Ответить
совок, и что ты там хорошего увидел: очереди за туалетной бумагой?
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01.09.2021 15:26 Ответить
Ну если все счастье в туалетной бумаге! Я за квартиру 74,5 м платил 4.70 руб., а сейчас 432 гр.,а пенсия в 100 раз не выросла ,так что не надо 3,14здеть.
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01.09.2021 19:41 Ответить
Які ще "последующие политические циклы"?!
Далі не буде!
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01.09.2021 15:23 Ответить
Політічєскіє сцикли.
Тобто, знову будуть сцяти поміж очі божою росою. )))
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01.09.2021 15:42 Ответить
Шо ж они такие все небритые? Тут да, или одно из двух: или руки по утрам с похмелья дрожат и боятся порезаться, или копируют козломордых себе важности добирают. И в том и другом случае - насрано, а не партия
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01.09.2021 15:24 Ответить
Нормалёк...давайте сначала выучим Причинно-следственные связи...например когда Блинкин открытым текстом говорит что коррупция на 2021 год в Украине 40 миллиардов...а была при "разграбителе" Порошенко 23....вопрос что изменилось?... то это не повод проводить реформы а повод вводить Мериократию что бы грабили ещё сильнее? более квалифицированные коррупционные кадры?... Лохи конечно могут и дальше умилятся "Бубочке"...а тем временем СН...их ******.
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01.09.2021 15:26 Ответить
Кретины краснопузые, а почему бы не перенять опыт Норвегии, или Южной Кореи?
"Слуги народа" это сброд коммунистов, социалистов, аферистов, нудистов и ананистов.
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01.09.2021 15:39 Ответить
В такому "бахатому","соціалістичному" Китаї пенсію отримують тільки 30% людей,які досягли пенсійного віку.А в буржуазно-капіталістичних відсталих монархіях Скандінавії - всі.О,***!?
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01.09.2021 16:11 Ответить
какого фига планированием должны заниматься фотографы из слуги урода, совсем нулись...
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01.09.2021 16:31 Ответить
Это Украина! А Украине у Китая стоит перенять только одно - смертную казнь за коррупцию. Но не по-украински перенять (в смысле, объявить, что переняли и забыть нахрен), а перенять так, чтобы реально заработало. А пока, что будем считать, что словом "меритократия" пополнили словарь и нахрен никому не потребных, но очень модных словесов, типа, "нарратив", "стартап", "таргетирование" и т.д., и т.п.
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01.09.2021 16:35 Ответить
Біда тільки в тому що для них найкращі тільки з 95 кварталу.
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01.09.2021 16:38 Ответить
"(назначение на руководящие должности наиболее способных людей" - это он про что?
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01.09.2021 16:44 Ответить
"(назначение на руководящие должности наиболее способных людей" - это он про что?
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01.09.2021 16:47 Ответить
"Слуга народу" перейматиме у компартії Китаю меритократію, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1150
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01.09.2021 16:53 Ответить
А в списки на вибори дeпутатів і прeзидeнта тeж будать вносити по такій схeмі, чи іх цe нe стосується, чи в парламeнт і в прeзидeнти знову дeбілів.
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01.09.2021 17:11 Ответить
Попроси трохи мiзкiв к китаёзiв,i преведи свою рожу в порядок,
а то противно смотреть.
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01.09.2021 18:03 Ответить
Блін...
...От дивлюся я на цього алєня і думаю: тут необхідно найняти спеціально навченого спеціаліста, котрий би всюди ходив за алєнєм слідом і записував усі його бздури.
"Слуга народу" перейматиме у компартії Китаю меритократію, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1040
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01.09.2021 18:16 Ответить
Що це воно таке "меринократія"?
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01.09.2021 18:43 Ответить
Що сказати? Тільки фразою російського коня: "дебіли блт"
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01.09.2021 20:48 Ответить
Так подождите, а до этого шо, на "руководящие должности назначали каких- то не таких"? А шо, и Серлещ и Внайом и Молллюська там-не такие, не "одаренные"?
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01.09.2021 21:53 Ответить
Вся проблема "слуг урода" полягаэ в тому, що незалежно від походження та фінансового стану, вони є повністю непрофесійними істотами. Виходить, що вони цього не помічають і не визнають і пропонують систему, котра вже завтра має викинути іх з влади! Свого роду афера. Вирішили боротися з самими собою!
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01.09.2021 22:06 Ответить
а этот Корниенко, который корабельная сосна, вообще тупой как пробка, думает если китайцы дали ему 100000$, то об этом никто не знает.

3,14здуй на Рашу, прибацанный адепт русско-китайской дружбы
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01.09.2021 22:56 Ответить
ДОЛБА*Б.... одним словом.....
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01.09.2021 22:39 Ответить
известный китайский мудрец Кху Ям сказал бы о партии слуга урода и персонально о Зеленском: БЕСПОЛЕЗЕН ДОЖДЬ, ПАДАЮЩИЙ В РЕКУ
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01.09.2021 22:53 Ответить
А КТО В КОРЕНЬ ЗРИТЬ БУДЕТ ЕСЛИ ВЫ УЖЕ НЕ ТЕ !?)
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02.09.2021 01:27 Ответить
а как же игра членом на рояле ?
без неё на карабельную соцну
не бабадакнешь ...
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02.09.2021 10:09 Ответить
Когда РАССТРЕЛЫ "Ермаков" и их "братьев" начнете?!
"Слуга народу" перейматиме у компартії Китаю меритократію, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4962
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02.09.2021 11:43 Ответить
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