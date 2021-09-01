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Новини Політика України
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Китай (1922) Слуга народу (2545) Корнієнко (649)

"Слуга народу" перейматиме у компартії Китаю меритократію, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, чому разом з головою фракції Давидом Арахамією розхвалив комуністичну партію Китаю.

Про це він розповів в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

Корнієнко зазначив, що ніхто не хвалив китайський суспільно-політичний лад.

"Ми говорили про те, що є компартія Китаю, у неї є певні досягнення, на які можна подивитися і зробити якісь для себе висновки", - пояснив він.

Досягненням компартії глава "СН" назвав впровадження в країні планування.

"Чи є досягненням великі амбіції, великі цілі, побудова космічних якихось польотів, побудова підводних місць, збільшення вдвічі існуючої залізничної мережі? Це я все перераховую завдання, які там ставили перед країною. Я думаю так. Давайте просто корисне брати", - сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніякого розвороту України в бік Китаю немає, йде нормальний процес співпраці, - Кулеба

Він розповів також, що в КПК працює меритократія (призначення на керівні посади найбільш здібних людей. - Ред.) і саме її буде запозичувати президентська партія.

"Чи повинна вона працювати в Україні? Так, повинна. Якщо людина щось на своїй посаді проявила, досягла, то має отримувати можливість далі рухатися", - підкреслив Корнієнко.

За його словами, принцип меритократії впроваджуватимуть під час "формування кадрового резерву СН на наступні політичні цикли".

Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+53
шоб ві всрались..дебилі..
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01.09.2021 13:29
+41
меритократия - назначение на руководящие должности наиболее способных людей

Я так понимаю, если баба да, баба да, рабочая сосна, то она очень способная даже под айкос? "Слуга народа" будет перенимать у компартии Китая меритократию, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6665
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01.09.2021 13:31
+30
Шош ти підсераєш свого бубачку? Він же зараз у Байдена клянчить гроші.
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01.09.2021 13:30
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Покидьки ! Спочатку треба розстріляти 10000 корупціонерів.
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01.09.2021 14:57 Відповісти
Краще б навчилися як з одної корабельної сосни наробити зубочисток і заробити мільйон
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01.09.2021 14:57 Відповісти
" Тривалість навчання:
- прибиральник туалету в Голандії - 3 міс.
- прибиральник палат в лікрнях США - 6 міс.
- депутат "слуга народа" в Україні - 5 днів !!!
Тобто дибілам, яких ви вибрали, невистачає знань прибирати лайно в Амстердамі,
але достатньо щоб керувати такими зебілами як ви. " (с)
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01.09.2021 14:59 Відповісти
Ну дибіл, що іще скажеш...
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01.09.2021 15:16 Відповісти
Позно уже почти все''декоммунизировали,,
Ни в одного не хватило ума сесть
посмотреть наследие СССР
Что хорошо продолжить
Что плохо осудить
И жить с умом а не с лозунгами
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01.09.2021 15:20 Відповісти
совок, и что ты там хорошего увидел: очереди за туалетной бумагой?
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01.09.2021 15:26 Відповісти
Ну если все счастье в туалетной бумаге! Я за квартиру 74,5 м платил 4.70 руб., а сейчас 432 гр.,а пенсия в 100 раз не выросла ,так что не надо 3,14здеть.
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01.09.2021 19:41 Відповісти
Які ще "последующие политические циклы"?!
Далі не буде!
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01.09.2021 15:23 Відповісти
Політічєскіє сцикли.
Тобто, знову будуть сцяти поміж очі божою росою. )))
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01.09.2021 15:42 Відповісти
Шо ж они такие все небритые? Тут да, или одно из двух: или руки по утрам с похмелья дрожат и боятся порезаться, или копируют козломордых себе важности добирают. И в том и другом случае - насрано, а не партия
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01.09.2021 15:24 Відповісти
Нормалёк...давайте сначала выучим Причинно-следственные связи...например когда Блинкин открытым текстом говорит что коррупция на 2021 год в Украине 40 миллиардов...а была при "разграбителе" Порошенко 23....вопрос что изменилось?... то это не повод проводить реформы а повод вводить Мериократию что бы грабили ещё сильнее? более квалифицированные коррупционные кадры?... Лохи конечно могут и дальше умилятся "Бубочке"...а тем временем СН...их ******.
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01.09.2021 15:26 Відповісти
Кретины краснопузые, а почему бы не перенять опыт Норвегии, или Южной Кореи?
"Слуги народа" это сброд коммунистов, социалистов, аферистов, нудистов и ананистов.
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01.09.2021 15:39 Відповісти
В такому "бахатому","соціалістичному" Китаї пенсію отримують тільки 30% людей,які досягли пенсійного віку.А в буржуазно-капіталістичних відсталих монархіях Скандінавії - всі.О,***!?
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01.09.2021 16:11 Відповісти
какого фига планированием должны заниматься фотографы из слуги урода, совсем нулись...
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01.09.2021 16:31 Відповісти
Это Украина! А Украине у Китая стоит перенять только одно - смертную казнь за коррупцию. Но не по-украински перенять (в смысле, объявить, что переняли и забыть нахрен), а перенять так, чтобы реально заработало. А пока, что будем считать, что словом "меритократия" пополнили словарь и нахрен никому не потребных, но очень модных словесов, типа, "нарратив", "стартап", "таргетирование" и т.д., и т.п.
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01.09.2021 16:35 Відповісти
Біда тільки в тому що для них найкращі тільки з 95 кварталу.
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01.09.2021 16:38 Відповісти
"(назначение на руководящие должности наиболее способных людей" - это он про что?
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01.09.2021 16:44 Відповісти
"(назначение на руководящие должности наиболее способных людей" - это он про что?
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01.09.2021 16:47 Відповісти
"Слуга народу" перейматиме у компартії Китаю меритократію, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1150
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01.09.2021 16:53 Відповісти
А в списки на вибори дeпутатів і прeзидeнта тeж будать вносити по такій схeмі, чи іх цe нe стосується, чи в парламeнт і в прeзидeнти знову дeбілів.
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01.09.2021 17:11 Відповісти
Попроси трохи мiзкiв к китаёзiв,i преведи свою рожу в порядок,
а то противно смотреть.
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01.09.2021 18:03 Відповісти
Блін...
...От дивлюся я на цього алєня і думаю: тут необхідно найняти спеціально навченого спеціаліста, котрий би всюди ходив за алєнєм слідом і записував усі його бздури.
"Слуга народу" перейматиме у компартії Китаю меритократію, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1040
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01.09.2021 18:16 Відповісти
Що це воно таке "меринократія"?
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01.09.2021 18:43 Відповісти
Що сказати? Тільки фразою російського коня: "дебіли блт"
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01.09.2021 20:48 Відповісти
Так подождите, а до этого шо, на "руководящие должности назначали каких- то не таких"? А шо, и Серлещ и Внайом и Молллюська там-не такие, не "одаренные"?
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01.09.2021 21:53 Відповісти
Вся проблема "слуг урода" полягаэ в тому, що незалежно від походження та фінансового стану, вони є повністю непрофесійними істотами. Виходить, що вони цього не помічають і не визнають і пропонують систему, котра вже завтра має викинути іх з влади! Свого роду афера. Вирішили боротися з самими собою!
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01.09.2021 22:06 Відповісти
а этот Корниенко, который корабельная сосна, вообще тупой как пробка, думает если китайцы дали ему 100000$, то об этом никто не знает.

3,14здуй на Рашу, прибацанный адепт русско-китайской дружбы
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01.09.2021 22:56 Відповісти
ДОЛБА*Б.... одним словом.....
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01.09.2021 22:39 Відповісти
известный китайский мудрец Кху Ям сказал бы о партии слуга урода и персонально о Зеленском: БЕСПОЛЕЗЕН ДОЖДЬ, ПАДАЮЩИЙ В РЕКУ
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01.09.2021 22:53 Відповісти
А КТО В КОРЕНЬ ЗРИТЬ БУДЕТ ЕСЛИ ВЫ УЖЕ НЕ ТЕ !?)
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02.09.2021 01:27 Відповісти
а как же игра членом на рояле ?
без неё на карабельную соцну
не бабадакнешь ...
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02.09.2021 10:09 Відповісти
Когда РАССТРЕЛЫ "Ермаков" и их "братьев" начнете?!
"Слуга народу" перейматиме у компартії Китаю меритократію, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4962
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02.09.2021 11:43 Відповісти
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