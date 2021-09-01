"Слуга народу" перейматиме у компартії Китаю меритократію, - Корнієнко

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, чому разом з головою фракції Давидом Арахамією розхвалив комуністичну партію Китаю.

Про це він розповів в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

Корнієнко зазначив, що ніхто не хвалив китайський суспільно-політичний лад.

"Ми говорили про те, що є компартія Китаю, у неї є певні досягнення, на які можна подивитися і зробити якісь для себе висновки", - пояснив він.

Досягненням компартії глава "СН" назвав впровадження в країні планування.

"Чи є досягненням великі амбіції, великі цілі, побудова космічних якихось польотів, побудова підводних місць, збільшення вдвічі існуючої залізничної мережі? Це я все перераховую завдання, які там ставили перед країною. Я думаю так. Давайте просто корисне брати", - сказав Корнієнко.

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Він розповів також, що в КПК працює меритократія (призначення на керівні посади найбільш здібних людей. - Ред.) і саме її буде запозичувати президентська партія.

"Чи повинна вона працювати в Україні? Так, повинна. Якщо людина щось на своїй посаді проявила, досягла, то має отримувати можливість далі рухатися", - підкреслив Корнієнко.

За його словами, принцип меритократії впроваджуватимуть під час "формування кадрового резерву СН на наступні політичні цикли".

Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.