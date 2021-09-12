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Переговори стосовно Донбасу в Мінську - програш української дипломатії, - Безсмертний

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Переговори стосовно Донбасу в Мінську - програш української дипломатії, - Безсмертний

Переговори Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу в Мінську були програшем української дипломатії, оскільки проходили "на майданчику супротивника".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів політик і дипломат, ексучасник ТКГ стосовно Донбасу Роман Безсмертний.

"Першим місцем ведення переговорів була Женева, Кремль відмовився. І це не добра воля Лукашенка, просто переведення війни на поле битви противника. Саме ведення переговорів у Мінську є програшем української дипломатії, я про це говорю від самого початку, починаючи з того, що кожного з нас могли затримати, і це не мало б абсолютно ніяких наслідків", - сказав дипломат.

Безсмертний заявив, що проти таких людей як він, існували кримінальні справи, і тільки особисті домовленості на вищому рівні дозволяли йому перетинати кордон Білорусі.

"Я не сприймаю тезу про те, що це була добра воля Лукашенка. Переведення переговорів на майданчик супротивника, де він контролює делегацію, прослуховує її, супроводжує і так далі", - зазначив він.

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Топ коментарі
+8
Прокол Порошенкр
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12.09.2021 15:46
+7
Пора переносить в Гаагу Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 9420 Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4295
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12.09.2021 15:44
+6
Що б це зрозуміти-порохнявим потрібно було аж сім років. А до цього верещали про перемогу мальдівського "гетьмана". Ще й в конституції намагались закріпити ці мінські договорняки.
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12.09.2021 19:26
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Пора переносить в Гаагу Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 9420 Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4295
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12.09.2021 15:44 Відповісти
Прокол Порошенкр
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12.09.2021 15:46 Відповісти
Уже два года этим колется потерпевший вiслюк...
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12.09.2021 15:52 Відповісти
один з проколів вірніше
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12.09.2021 16:42 Відповісти
Хорошо умничать задним числом. Кстати, это что, наши бы переговорщики еженедельно мотались бы на "переговоры" с кокочленцами в Женеву? Не слишком ли жирно для бюджета? По Скайпу путь трещат
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12.09.2021 15:47 Відповісти
Членцев расея таскает на эти балаболы. Не Украина.
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12.09.2021 15:52 Відповісти
да но наши дармоеды то за наш счёт...так что да пусть по скайпу воду льют....из пустого в порожнее
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12.09.2021 16:09 Відповісти
по Вайберу
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12.09.2021 20:15 Відповісти
ясно, что минск- это потешная фуйловско - лукашенковская замануха в виде клочка бумаги,
но она помогла приостановить фуйла, дав время подготовить ВСУ...
беда в том . что время практически просрано, и в основном - клоунами...
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12.09.2021 15:52 Відповісти
Согласен, 4,5 года при Пете не в счет.
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12.09.2021 15:56 Відповісти
Роман-очевидность!
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12.09.2021 15:53 Відповісти
Конечно очевидность, но когда сам был переговорщиком в Минске и даже при Зеленском возглавлял переговорную группу, то больше волновался о бюджете для переговорщиков. Его сильно оба раза участия не устраивало как он выражался волонтерство в переговорах. Так что тогда его волновали деньги а не место переговоров, а сейчас когда не удел взволновало место.
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12.09.2021 16:35 Відповісти
як кажуть: "після бою,кулаками немахають..."
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12.09.2021 15:54 Відповісти
Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 3569
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12.09.2021 15:57 Відповісти
Да тогда сплошные проигрыши были. Так что выбирать особо не приходилось. Но, скажем, Финляндию для площадки всё-таки можно было продавить.
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12.09.2021 16:05 Відповісти
Уже НА белоруссии, никаких переговоров быть не может!
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12.09.2021 16:11 Відповісти
в белорусской области
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12.09.2021 16:21 Відповісти
ну да. остановиться на киевском проспекте и потом начать разговаривать. хз чем там пуйло петьке грозило
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12.09.2021 16:20 Відповісти
Как можно вести переговоры с врагом, в стране союзнице этого врага Переговори стосовно Донбасу в Мінську - програш української дипломатії, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6769?
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12.09.2021 16:26 Відповісти
Нарешті доходить
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12.09.2021 16:59 Відповісти
це була капітуляція перед ворогом на його умовах
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12.09.2021 17:07 Відповісти
Що б це зрозуміти-порохнявим потрібно було аж сім років. А до цього верещали про перемогу мальдівського "гетьмана". Ще й в конституції намагались закріпити ці мінські договорняки.
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12.09.2021 19:26 Відповісти
Именно так!
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12.09.2021 20:04 Відповісти
 
 