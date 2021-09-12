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Безсмертный (355) переговоры (4649) Минск (1560) Трехсторонняя контактная группа (842)

Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный

Переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске были проигрышем украинской дипломатии, поскольку проходили "на площадке противника".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал политик и дипломат, экс-участник ТКГ по Донбассу Роман Безсмертный.

"Первым местом ведения переговоров была Женева, Кремль отказался. И это не добрая воля Лукашенко, просто перевод войны на поле битвы противника. Само ведение переговоров в Минске является проигрышем украинской дипломатии, я об этом говорю с самого начала, начиная с того, что каждого из нас могли задержать, и это не имело бы абсолютно никаких последствий", - сказал дипломат.

Безсмертный заявил, что по таким людям как он, существовали уголовные дела, и только личные договоренности на высшем уровне позволяли ему пересекать границу Беларуси.

"Я не воспринимаю тезис о том, что это была добрая воля Лукашенко. Перевод переговоров на площадку противника, где он контролирует делегацию, прослушивает ее, сопровождает и так далее", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нанести сегодня удар по действиям режима Лукашенко - это минимизировать завтра опасность для Украины, - Безсмертный
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Топ комментарии
+8
Прокол Порошенкр
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12.09.2021 15:46
+7
Пора переносить в Гаагу Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 9420 Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4295
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12.09.2021 15:44
+6
Що б це зрозуміти-порохнявим потрібно було аж сім років. А до цього верещали про перемогу мальдівського "гетьмана". Ще й в конституції намагались закріпити ці мінські договорняки.
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12.09.2021 19:26
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Пора переносить в Гаагу Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 9420 Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4295
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12.09.2021 15:44 Ответить
Прокол Порошенкр
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12.09.2021 15:46 Ответить
Уже два года этим колется потерпевший вiслюк...
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12.09.2021 15:52 Ответить
один з проколів вірніше
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12.09.2021 16:42 Ответить
Хорошо умничать задним числом. Кстати, это что, наши бы переговорщики еженедельно мотались бы на "переговоры" с кокочленцами в Женеву? Не слишком ли жирно для бюджета? По Скайпу путь трещат
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12.09.2021 15:47 Ответить
Членцев расея таскает на эти балаболы. Не Украина.
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12.09.2021 15:52 Ответить
да но наши дармоеды то за наш счёт...так что да пусть по скайпу воду льют....из пустого в порожнее
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12.09.2021 16:09 Ответить
по Вайберу
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12.09.2021 20:15 Ответить
ясно, что минск- это потешная фуйловско - лукашенковская замануха в виде клочка бумаги,
но она помогла приостановить фуйла, дав время подготовить ВСУ...
беда в том . что время практически просрано, и в основном - клоунами...
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12.09.2021 15:52 Ответить
Согласен, 4,5 года при Пете не в счет.
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12.09.2021 15:56 Ответить
Роман-очевидность!
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12.09.2021 15:53 Ответить
Конечно очевидность, но когда сам был переговорщиком в Минске и даже при Зеленском возглавлял переговорную группу, то больше волновался о бюджете для переговорщиков. Его сильно оба раза участия не устраивало как он выражался волонтерство в переговорах. Так что тогда его волновали деньги а не место переговоров, а сейчас когда не удел взволновало место.
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12.09.2021 16:35 Ответить
як кажуть: "після бою,кулаками немахають..."
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12.09.2021 15:54 Ответить
Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 3569
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12.09.2021 15:57 Ответить
Да тогда сплошные проигрыши были. Так что выбирать особо не приходилось. Но, скажем, Финляндию для площадки всё-таки можно было продавить.
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12.09.2021 16:05 Ответить
Уже НА белоруссии, никаких переговоров быть не может!
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12.09.2021 16:11 Ответить
в белорусской области
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12.09.2021 16:21 Ответить
ну да. остановиться на киевском проспекте и потом начать разговаривать. хз чем там пуйло петьке грозило
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12.09.2021 16:20 Ответить
Как можно вести переговоры с врагом, в стране союзнице этого врага Переговори стосовно Донбасу в Мінську - програш української дипломатії, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6769?
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12.09.2021 16:26 Ответить
Нарешті доходить
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12.09.2021 16:59 Ответить
це була капітуляція перед ворогом на його умовах
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12.09.2021 17:07 Ответить
Що б це зрозуміти-порохнявим потрібно було аж сім років. А до цього верещали про перемогу мальдівського "гетьмана". Ще й в конституції намагались закріпити ці мінські договорняки.
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12.09.2021 19:26 Ответить
Именно так!
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12.09.2021 20:04 Ответить
 
 