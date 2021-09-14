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Бізнес сам обиратиме формат виконання карантинних обмежень, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Здоров'я

Бізнес сам обиратиме формат виконання карантинних обмежень, - Ляшко

Зміни, які ухвалив уряд, дозволять працювати в разі посилення карантинних обмежень за умови вакцинації колективу і прийняття лише вакцинованих відвідувачів.

Про це в ефірі ICTV розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ті зміни, які ми запропонували в постанові, дозволяють працювати закладам або з такими обмеженнями, які були для жовтого рівня епідемічної небезпеки, або в разі, якщо щеплено 80% колективу і приходять вакциновані люди - або в кінотеатр, або в спортзал - тоді можна ці обмеження не застосовувати. Власник закладу обирає, яким шляхом рухатися: або працює в карантинних обмеженнях, обо показує, що цей заклад працює для вакцинованих і в ньому весь колектив вакцинований", - сказав Ляшко.

Таким чином, за його словами, заклади харчування, спортивні установи, кінотеатри тощо зможуть працювати і в червоному рівні епідемічної небезпеки, якщо 100% працівників цих установ матимуть ковід-сертифікат, що підтверджує повний цикл вакцинації проти COVID-19, або будуть проходити ПЛР-тестування кожні три дні, або нададуть дані про перенесену коронавірусну хворобу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ попросило МВС і СБУ посилити боротьбу з підробкою сертифікатів про вакцинацію, - Ляшко

Що стосується всіх закладів освіти - дитячих садочків, початкових класів, середньої і вищої школи, то вони можуть працювати, за умови вакцинації викладацького складу більш ніж на 80%, до того ж у жовтому рівні допускається вакцинація 80% педагогічного колективу хоча б однією дозою ковід-вакцини.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Во всех торговых центрах ходят без масок . Так и разносят вирус
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14.09.2021 01:08
+4
Мы тебе на шею накинули петлю, а ты уже сам можешь выбирать или стоять на цыпочках, пытаясь выжить, или сам можешь стул выбить и повиснуть. Свобода выбора по-украински.
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14.09.2021 00:55
+2
хуже не будет!(с)
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14.09.2021 01:01
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Мы тебе на шею накинули петлю, а ты уже сам можешь выбирать или стоять на цыпочках, пытаясь выжить, или сам можешь стул выбить и повиснуть. Свобода выбора по-украински.
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14.09.2021 00:55 Відповісти
хуже не будет!(с)
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14.09.2021 01:01 Відповісти
Во всех торговых центрах ходят без масок . Так и разносят вирус
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14.09.2021 01:08 Відповісти
у нас по желанию - всегда смотрю на девченок на кассе - они в масках? и я в ней... - они без и им по винту? - тут тоже проблем нет.
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14.09.2021 01:25 Відповісти
причем на каждой двери-входе висят какие просьбы и рекомендации типа: "Fallowing state low you are not required be masked but if are masked - you more then welcome"
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14.09.2021 01:33 Відповісти
а шо з американською мовою.. плохо учишься?
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14.09.2021 05:33 Відповісти
узнаю кацапа, когда ему ему ответить нечего он именно про ето кукарекает, а сам про правило жы и щы понятия не имеет ...
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14.09.2021 06:23 Відповісти
а может и имеет щы жрет жы!
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14.09.2021 06:27 Відповісти
мальчик испуганый какой то, а вроде не пугал его еще никто....
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14.09.2021 01:22 Відповісти
Сертификаты поднимутся в цене
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14.09.2021 09:29 Відповісти
На лицо явная дискриминация людей не желающих себе колоть экспериментальный шмурдяк. Как показывают последние исследования привитые в 21 раз заразнее не привитых и случаев госпитализации среди привитых столько же, сколько среди не привитых. И где логика того, что именно НЕ привитых которые МЕНЕЕ заразны не будут куда-то пускать?
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14.09.2021 09:56 Відповісти
 
 