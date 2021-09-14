Бізнес сам обиратиме формат виконання карантинних обмежень, - Ляшко

Зміни, які ухвалив уряд, дозволять працювати в разі посилення карантинних обмежень за умови вакцинації колективу і прийняття лише вакцинованих відвідувачів.

Про це в ефірі ICTV розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ті зміни, які ми запропонували в постанові, дозволяють працювати закладам або з такими обмеженнями, які були для жовтого рівня епідемічної небезпеки, або в разі, якщо щеплено 80% колективу і приходять вакциновані люди - або в кінотеатр, або в спортзал - тоді можна ці обмеження не застосовувати. Власник закладу обирає, яким шляхом рухатися: або працює в карантинних обмеженнях, обо показує, що цей заклад працює для вакцинованих і в ньому весь колектив вакцинований", - сказав Ляшко.

Таким чином, за його словами, заклади харчування, спортивні установи, кінотеатри тощо зможуть працювати і в червоному рівні епідемічної небезпеки, якщо 100% працівників цих установ матимуть ковід-сертифікат, що підтверджує повний цикл вакцинації проти COVID-19, або будуть проходити ПЛР-тестування кожні три дні, або нададуть дані про перенесену коронавірусну хворобу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ попросило МВС і СБУ посилити боротьбу з підробкою сертифікатів про вакцинацію, - Ляшко

Що стосується всіх закладів освіти - дитячих садочків, початкових класів, середньої і вищої школи, то вони можуть працювати, за умови вакцинації викладацького складу більш ніж на 80%, до того ж у жовтому рівні допускається вакцинація 80% педагогічного колективу хоча б однією дозою ковід-вакцини.