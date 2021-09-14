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Бизнес будет сам выбирать формат выполнения карантинных ограничений, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Здоровье

Бизнес будет сам выбирать формат выполнения карантинных ограничений, - Ляшко

Изменения, которые приняло правительство, позволят работать в случае усиления карантинных ограничений при условии вакцинации коллектива и принятия только вакцинированных посетителей.

Об этом в эфире ICTV рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня те изменения, которые мы предложили в постановлении, позволяют работать заведениям или с такими ограничениями, которые были для желтого уровня эпидемической опасности, или в случае, если прививки 80% коллектива и приходят вакцинированые люди - или в кинотеатр, или в спортзал - тогда можно эти ограничения не применять. Владелец заведения выбирает, по какому пути двигаться: либо работает в карантинных ограничениях, или показывает, что это заведение работает для вакцинированных и в нем весь коллектив вакцинирован ", - сказал Ляшко.

Таким образом, по его словам, заведения питания, спортивные сооружения, кинотеатры и т.д. смогут работать и в красном уровне эпидемической опасности, если 100% работников этих учреждений будут иметь ковид-сертификат, подтверждающий полный цикл вакцинации против COVID-19, или будут проходить ПЦР -тестирование каждые три дня, или предоставят данные о перенесенной коронавирусной болезни.

Также читайте: Минздрав попросил МВД и СБУ усилить борьбу с подделкой сертификатов о вакцинации, - Ляшко

Что касается всех учебных заведений - детских садов, начальных классов, средней и высшей школы, то они могут работать, при условии вакцинации преподавательского состава более чем на 80%, причем в желтом уровне  допускается вакцинация 80% педагогического коллектива хотя бы одной дозой ковид- вакцины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Во всех торговых центрах ходят без масок . Так и разносят вирус
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14.09.2021 01:08
+4
Мы тебе на шею накинули петлю, а ты уже сам можешь выбирать или стоять на цыпочках, пытаясь выжить, или сам можешь стул выбить и повиснуть. Свобода выбора по-украински.
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14.09.2021 00:55
+2
хуже не будет!(с)
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14.09.2021 01:01
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Мы тебе на шею накинули петлю, а ты уже сам можешь выбирать или стоять на цыпочках, пытаясь выжить, или сам можешь стул выбить и повиснуть. Свобода выбора по-украински.
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14.09.2021 00:55 Ответить
хуже не будет!(с)
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14.09.2021 01:01 Ответить
Во всех торговых центрах ходят без масок . Так и разносят вирус
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14.09.2021 01:08 Ответить
у нас по желанию - всегда смотрю на девченок на кассе - они в масках? и я в ней... - они без и им по винту? - тут тоже проблем нет.
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14.09.2021 01:25 Ответить
причем на каждой двери-входе висят какие просьбы и рекомендации типа: "Fallowing state low you are not required be masked but if are masked - you more then welcome"
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14.09.2021 01:33 Ответить
а шо з американською мовою.. плохо учишься?
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14.09.2021 05:33 Ответить
узнаю кацапа, когда ему ему ответить нечего он именно про ето кукарекает, а сам про правило жы и щы понятия не имеет ...
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14.09.2021 06:23 Ответить
а может и имеет щы жрет жы!
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14.09.2021 06:27 Ответить
мальчик испуганый какой то, а вроде не пугал его еще никто....
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14.09.2021 01:22 Ответить
Сертификаты поднимутся в цене
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14.09.2021 09:29 Ответить
На лицо явная дискриминация людей не желающих себе колоть экспериментальный шмурдяк. Как показывают последние исследования привитые в 21 раз заразнее не привитых и случаев госпитализации среди привитых столько же, сколько среди не привитых. И где логика того, что именно НЕ привитых которые МЕНЕЕ заразны не будут куда-то пускать?
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14.09.2021 09:56 Ответить
 
 