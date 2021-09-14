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Путін іде на самоізоляцію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Путін іде на самоізоляцію

Президент Росії Володимир Путін іде на самоізоляцію. В його оточенні виявили випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Путін повідомив, що має піти на самоізоляцію через випадки COVID в його оточенні", - розповіли в Кремлі.

"Володимир Путін повідомив, що у зв'язку з виявленими випадками захворювання коронавірусом у його оточенні він повинен упродовж певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції", - сказано в повідомленні пресслужби Кремля.

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Топ коментарі
+121
Давай уже на самоликвидацию !
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14.09.2021 12:18
+102
Шоб ти здох!!!
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14.09.2021 12:18
+40
З Шойгу в палатці ізолюватиметься?
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14.09.2021 12:18
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*******ет... в тайгу.......
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14.09.2021 14:43 Відповісти
Тащите его тушку уже в крематорий,он явно не жилец.
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14.09.2021 14:44 Відповісти
"Гитлер капут!" - с такими словами и поднятыми руками выходили немцы, возомнившее что с ними бог и можно убивая людей расширять территорию своего государства .

История имеет свойство повторяться.
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14.09.2021 14:56 Відповісти
Того.
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14.09.2021 15:17 Відповісти
Жирика и мальчиков с собой возьмет?

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14.09.2021 15:17 Відповісти
Дві ТОП новини в російському сегменті.

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14.09.2021 15:19 Відповісти
а чому не ЗІЛ 150?
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14.09.2021 17:32 Відповісти
И Спутник-V не помог
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14.09.2021 17:48 Відповісти
Кремлёвскую крысу не удалось заставить привиться Спутником - вырывался и кусался....А так бы сдох уже....
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14.09.2021 23:27 Відповісти
предлагаю обьявить "день откидывания копыт ******" международным праздником, сделав его и выходным днём. ну на параше то, неделю траура, которую обьявят, по любому крепосные на своё любимое занятие пустят, - пьянки с боярой, теперь по поводу ))
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14.09.2021 15:26 Відповісти
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14.09.2021 15:26 Відповісти
Зараза к заразе не пристаёт, но уж если на самоизоляцию, то целесообразно на 2 метра под землю, Ленин всёравно место не уступит.
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14.09.2021 15:53 Відповісти
Очень надеемся на концерты Рахманинова!
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14.09.2021 15:53 Відповісти
свято наближается

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14.09.2021 15:56 Відповісти
Класс! )
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14.09.2021 16:26 Відповісти
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14.09.2021 15:57 Відповісти
"Я зассал, я ухожу."
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14.09.2021 16:24 Відповісти
Ага.

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14.09.2021 19:19 Відповісти
Так он же и так всё время на изоляции.
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14.09.2021 16:55 Відповісти
То двойник, а настоящий при делах.
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14.09.2021 19:20 Відповісти
Похоже как и обещал простудился на недавнем мероприятии.
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14.09.2021 17:25 Відповісти
а не пробували його в ванні з вакциною Спутнік втопити? Може воскресне?
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14.09.2021 17:31 Відповісти
можно проще сказать пуйло уходит то.че.ка.
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14.09.2021 17:43 Відповісти
***** ходило с шаманом Шойгой в тайгу. Ну, шоб не мешали, когда он будет Наташей. Но што-то пошло не так, Шойга порвал ему тухес, и фюрер вынужден обратиться к своему практологу, а тот уложил его в кремлевскую больничку. На расее это называют самоизоляцией.
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14.09.2021 18:02 Відповісти
Бееее... Згадалося гей-листування Членіна та Зіновьєва - "не прочистить ли твою марксистскую попочку?" 🤢🤮
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14.09.2021 18:19 Відповісти
Хочу "Лебедине озеро" в виконанні танкової роти.
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14.09.2021 18:06 Відповісти
Я хочу побачити приблизно такий репортаж із москви

(екзорциста бабці у синьому пальті!)
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14.09.2021 18:16 Відповісти
Давай, *********, давай.

Ми давно готові роздирати на скамузь клавішно-пневматичні інструменти
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14.09.2021 18:10 Відповісти
Та не з нашим щастям, на жаль.
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14.09.2021 19:26 Відповісти
Та ні, колись воно зіграє в скриню... чи самостійно, чи допоможуть...

"А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт! Ето будєт, а ти нє вєріла!" (с) Лесь Подерв'янський "Дох*я масла"

От тільки засмучує той факт, що кремлівська медицина напрацювала неслабкий досвід у галузі геронтології - та ще й у поєднанні з ********* розробками... мабуть, гляба очікувати, що ***** крякне у 70 років...
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14.09.2021 19:42 Відповісти
держим кулачки може откинется вампир-самооткидование сандалей
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14.09.2021 18:11 Відповісти
Он вечный.
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14.09.2021 19:16 Відповісти
я думаю если куклу пыня посадить и то толку больше будет
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14.09.2021 23:23 Відповісти
Крыса прячется в глубокий бункер, потому что готовится в ближайшие несколько дней начать войну!
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14.09.2021 19:33 Відповісти
...хоть бы мечту не сглазить....
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14.09.2021 20:37 Відповісти
Готовьте место в мавзолее . Пусть товарищ Бланк немного подвинется .
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14.09.2021 20:42 Відповісти
где лебидиное озеро.
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14.09.2021 20:45 Відповісти
https://youtu.be/rDdcw_p3eJg
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14.09.2021 21:22 Відповісти
Облезлое ***** какое-то.
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14.09.2021 20:54 Відповісти
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14.09.2021 21:10 Відповісти
Бог шельму метит. Боже, не останавливайся на достигнутом... Да, и пора уже...
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14.09.2021 21:12 Відповісти
Опять вечного омалаживать будут, а то уже изрядно ботокс пообносился.
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14.09.2021 21:20 Відповісти
Пора мой друг,пора... Покоя сердце просит...
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14.09.2021 21:22 Відповісти
В бункер, сэр!
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14.09.2021 21:23 Відповісти
Держим пальцы, чтобы сдох!
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14.09.2021 21:33 Відповісти
краще б пішло на кладовище вперед ногами..
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14.09.2021 21:42 Відповісти
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14.09.2021 21:44 Відповісти
пора, вальдэмар пора! тебя в аду черти с оркестром уже заждались
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14.09.2021 21:45 Відповісти
Когда Габышева повязали в первый раз, я писал что добром это не кончится, , старик явно обладает древними эзотерическими практиками и его лучше оставить в покое.
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14.09.2021 22:03 Відповісти
Це якась чергова мнагахадовочка. Щоб там був 100 разів не перевірений і не вивернутий через анус для аналізів поциент...

Меня терзаю смутные сомнения!

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14.09.2021 22:08 Відповісти
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14.09.2021 22:24 Відповісти
будем молиться за твое здоровье, ***** плешивое=)
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14.09.2021 22:54 Відповісти
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14.09.2021 22:56 Відповісти
пора бы дедушке уже и честь знать
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14.09.2021 22:57 Відповісти
дарвiн пiдсоbи!!!
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14.09.2021 23:03 Відповісти
не не, дохтор сказал "в морг", значить в морг !
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14.09.2021 23:03 Відповісти


Горбатую гору только могила исправит.
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14.09.2021 23:12 Відповісти
може это на вована кужугет кунжутович начихал, и тот заболел. и приехал ужэ бальной после очередной поездки в сибирь, на горбатую гору, где кунжутович ему регулярно пердак прочищает....
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14.09.2021 23:28 Відповісти
ісчо "красівоє"

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14.09.2021 23:14 Відповісти
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14.09.2021 23:18 Відповісти
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14.09.2021 23:19 Відповісти
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14.09.2021 23:19 Відповісти
вова не подкачай - сдохни на этой неделе. Верим в вирус.
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14.09.2021 23:20 Відповісти
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14.09.2021 23:29 Відповісти
Кремлёвская крыса никогда не выглядел здоровым, но сейчас он напоминает протухший труп , выловленный в проруби через месяц после купания....
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14.09.2021 23:32 Відповісти
Кремлёвский маньяк должен жить под землёй - ему вреден солнечный свет.....Интересно, Кабаева тоже сидит с ним в погребе? Или уже в фаворитах чучмек Шойгу?
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14.09.2021 23:48 Відповісти
"На самоизоляцию?"..Не, ему давно пора сдриснуть куда нить, в норку забиться....а то как бы не получил по лысому барабану и ноги не протянул...
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14.09.2021 23:50 Відповісти
Надеемся, верим, ждём!
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15.09.2021 00:59 Відповісти
Время фальсификации выборов в Думу. Возможны протесты.

Тупин боится покушения.
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15.09.2021 10:39 Відповісти
ваван на самаизаляцыю уходит. а с самаизаляцыи вавана выносят. впиред нагами
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15.09.2021 13:03 Відповісти
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