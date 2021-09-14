Путін іде на самоізоляцію
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Президент Росії Володимир Путін іде на самоізоляцію. В його оточенні виявили випадки інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.
"Путін повідомив, що має піти на самоізоляцію через випадки COVID в його оточенні", - розповіли в Кремлі.
"Володимир Путін повідомив, що у зв'язку з виявленими випадками захворювання коронавірусом у його оточенні він повинен упродовж певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції", - сказано в повідомленні пресслужби Кремля.
Топ коментарі
+121 AbOriginal_UA
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+102 Andrey Shevchenko f5154a7a
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+40 Ned Stark
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От тільки засмучує той факт, що кремлівська медицина напрацювала неслабкий досвід у галузі геронтології - та ще й у поєднанні з ********* розробками... мабуть, гляба очікувати, що ***** крякне у 70 років...
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