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Путин уходит на самоизоляцию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Путин уходит на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин идет на самоизоляцию. В его окружении обнаружили случаи инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев COVID в его окружении", - рассказали в Кремле.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Читайте также: Путин об уходе с поста президента РФ: На мое место придет другой человек. Все это должно рухнуть, что ли?

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+121
Давай уже на самоликвидацию !
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14.09.2021 12:18
+102
Шоб ти здох!!!
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14.09.2021 12:18
+40
З Шойгу в палатці ізолюватиметься?
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14.09.2021 12:18
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Страница 2 из 2
*******ет... в тайгу.......
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14.09.2021 14:43 Ответить
Тащите его тушку уже в крематорий,он явно не жилец.
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14.09.2021 14:44 Ответить
"Гитлер капут!" - с такими словами и поднятыми руками выходили немцы, возомнившее что с ними бог и можно убивая людей расширять территорию своего государства .

История имеет свойство повторяться.
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14.09.2021 14:56 Ответить
Того.
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14.09.2021 15:17 Ответить
Жирика и мальчиков с собой возьмет?

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14.09.2021 15:17 Ответить
Дві ТОП новини в російському сегменті.

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14.09.2021 15:19 Ответить
а чому не ЗІЛ 150?
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14.09.2021 17:32 Ответить
И Спутник-V не помог
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14.09.2021 17:48 Ответить
Кремлёвскую крысу не удалось заставить привиться Спутником - вырывался и кусался....А так бы сдох уже....
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14.09.2021 23:27 Ответить
предлагаю обьявить "день откидывания копыт ******" международным праздником, сделав его и выходным днём. ну на параше то, неделю траура, которую обьявят, по любому крепосные на своё любимое занятие пустят, - пьянки с боярой, теперь по поводу ))
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14.09.2021 15:26 Ответить
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14.09.2021 15:26 Ответить
Зараза к заразе не пристаёт, но уж если на самоизоляцию, то целесообразно на 2 метра под землю, Ленин всёравно место не уступит.
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14.09.2021 15:53 Ответить
Очень надеемся на концерты Рахманинова!
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14.09.2021 15:53 Ответить
свято наближается

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14.09.2021 15:56 Ответить
Класс! )
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14.09.2021 16:26 Ответить
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14.09.2021 15:57 Ответить
"Я зассал, я ухожу."
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14.09.2021 16:24 Ответить
Ага.

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14.09.2021 19:19 Ответить
Так он же и так всё время на изоляции.
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14.09.2021 16:55 Ответить
То двойник, а настоящий при делах.
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14.09.2021 19:20 Ответить
Похоже как и обещал простудился на недавнем мероприятии.
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14.09.2021 17:25 Ответить
а не пробували його в ванні з вакциною Спутнік втопити? Може воскресне?
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14.09.2021 17:31 Ответить
можно проще сказать пуйло уходит то.че.ка.
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14.09.2021 17:43 Ответить
***** ходило с шаманом Шойгой в тайгу. Ну, шоб не мешали, когда он будет Наташей. Но што-то пошло не так, Шойга порвал ему тухес, и фюрер вынужден обратиться к своему практологу, а тот уложил его в кремлевскую больничку. На расее это называют самоизоляцией.
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14.09.2021 18:02 Ответить
Бееее... Згадалося гей-листування Членіна та Зіновьєва - "не прочистить ли твою марксистскую попочку?" 🤢🤮
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14.09.2021 18:19 Ответить
Хочу "Лебедине озеро" в виконанні танкової роти.
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14.09.2021 18:06 Ответить
Я хочу побачити приблизно такий репортаж із москви

(екзорциста бабці у синьому пальті!)
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14.09.2021 18:16 Ответить
Давай, *********, давай.

Ми давно готові роздирати на скамузь клавішно-пневматичні інструменти
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14.09.2021 18:10 Ответить
Та не з нашим щастям, на жаль.
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14.09.2021 19:26 Ответить
Та ні, колись воно зіграє в скриню... чи самостійно, чи допоможуть...

"А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт! Ето будєт, а ти нє вєріла!" (с) Лесь Подерв'янський "Дох*я масла"

От тільки засмучує той факт, що кремлівська медицина напрацювала неслабкий досвід у галузі геронтології - та ще й у поєднанні з ********* розробками... мабуть, гляба очікувати, що ***** крякне у 70 років...
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14.09.2021 19:42 Ответить
держим кулачки може откинется вампир-самооткидование сандалей
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14.09.2021 18:11 Ответить
Он вечный.
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14.09.2021 19:16 Ответить
я думаю если куклу пыня посадить и то толку больше будет
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14.09.2021 23:23 Ответить
Крыса прячется в глубокий бункер, потому что готовится в ближайшие несколько дней начать войну!
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14.09.2021 19:33 Ответить
...хоть бы мечту не сглазить....
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14.09.2021 20:37 Ответить
Готовьте место в мавзолее . Пусть товарищ Бланк немного подвинется .
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14.09.2021 20:42 Ответить
где лебидиное озеро.
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14.09.2021 20:45 Ответить
https://youtu.be/rDdcw_p3eJg
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14.09.2021 21:22 Ответить
Облезлое ***** какое-то.
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14.09.2021 20:54 Ответить
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14.09.2021 21:10 Ответить
Бог шельму метит. Боже, не останавливайся на достигнутом... Да, и пора уже...
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14.09.2021 21:12 Ответить
Опять вечного омалаживать будут, а то уже изрядно ботокс пообносился.
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14.09.2021 21:20 Ответить
Пора мой друг,пора... Покоя сердце просит...
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14.09.2021 21:22 Ответить
В бункер, сэр!
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14.09.2021 21:23 Ответить
Держим пальцы, чтобы сдох!
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14.09.2021 21:33 Ответить
краще б пішло на кладовище вперед ногами..
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14.09.2021 21:42 Ответить
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14.09.2021 21:44 Ответить
пора, вальдэмар пора! тебя в аду черти с оркестром уже заждались
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14.09.2021 21:45 Ответить
Когда Габышева повязали в первый раз, я писал что добром это не кончится, , старик явно обладает древними эзотерическими практиками и его лучше оставить в покое.
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14.09.2021 22:03 Ответить
Це якась чергова мнагахадовочка. Щоб там був 100 разів не перевірений і не вивернутий через анус для аналізів поциент...

Меня терзаю смутные сомнения!

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14.09.2021 22:08 Ответить
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14.09.2021 22:24 Ответить
будем молиться за твое здоровье, ***** плешивое=)
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14.09.2021 22:54 Ответить
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14.09.2021 22:56 Ответить
пора бы дедушке уже и честь знать
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14.09.2021 22:57 Ответить
дарвiн пiдсоbи!!!
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14.09.2021 23:03 Ответить
не не, дохтор сказал "в морг", значить в морг !
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14.09.2021 23:03 Ответить


Горбатую гору только могила исправит.
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14.09.2021 23:12 Ответить
може это на вована кужугет кунжутович начихал, и тот заболел. и приехал ужэ бальной после очередной поездки в сибирь, на горбатую гору, где кунжутович ему регулярно пердак прочищает....
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14.09.2021 23:28 Ответить
ісчо "красівоє"

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14.09.2021 23:14 Ответить
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14.09.2021 23:18 Ответить
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14.09.2021 23:19 Ответить
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14.09.2021 23:19 Ответить
вова не подкачай - сдохни на этой неделе. Верим в вирус.
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14.09.2021 23:20 Ответить
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14.09.2021 23:29 Ответить
Кремлёвская крыса никогда не выглядел здоровым, но сейчас он напоминает протухший труп , выловленный в проруби через месяц после купания....
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14.09.2021 23:32 Ответить
Кремлёвский маньяк должен жить под землёй - ему вреден солнечный свет.....Интересно, Кабаева тоже сидит с ним в погребе? Или уже в фаворитах чучмек Шойгу?
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14.09.2021 23:48 Ответить
"На самоизоляцию?"..Не, ему давно пора сдриснуть куда нить, в норку забиться....а то как бы не получил по лысому барабану и ноги не протянул...
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14.09.2021 23:50 Ответить
Надеемся, верим, ждём!
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15.09.2021 00:59 Ответить
Время фальсификации выборов в Думу. Возможны протесты.

Тупин боится покушения.
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15.09.2021 10:39 Ответить
ваван на самаизаляцыю уходит. а с самаизаляцыи вавана выносят. впиред нагами
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15.09.2021 13:03 Ответить
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