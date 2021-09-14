Середня зарплата наприкінці 2022 року перевищить 17,5 тис. грн, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Економіка
В уряді прогнозують зростання середньої зарплати українців на наступний рік. Наприкінці 2022 вона становитиме 17 500 гривень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.
Глава уряду зазначив, що середньомісячна заробітна плата в 2022 році становитиме 15 258 гривень.
"Це досить високий рівень. Це означає, що вже в кінці року середня заробітна плата перевищить 17 500 гривень. І це дасть змогу зростати реальному рівню заробітної плати", - пояснив Шмигаль.
За словами прем'єра, Кабмін стежить за тим, щоб росла не тільки номінальна заробітна плата, а й реальна.
Топ коментарі
+9 Владимир Першин
показати весь коментар14.09.2021 12:49
+8 юрий П cf937564
показати весь коментар14.09.2021 12:50
+7 Сергей Ільченко
показати весь коментар14.09.2021 12:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
зарплата депутата -45000(только зарплата)
а в среднем дворник таки не хило живёт...
Там зовсім інший курс. Тіпа євро - 40 грн
Не, ну колхозник просто думал что если в год выпустить 10000 танчиков, то это показатель благосостояния) правда забыл что они нафиг никому не нужны, разве что Африке, да и то в обмен на бананы.
как в совке - заваливали оружием полмира(как правило нахаляву), а сами ********* только на НГ кушали(ну, 95%)
и всякое быдло грустит за совком еще.
Оптимист, оптимист
Улыбнитесь.....
в 90-е уже такие повышения проходили, когда зарплаты дошли до миллиона
так и за 4000 мУчителям - это высрал какой-то поц на какой-то говорильне, хотя и ежу понятно шо для этого надо 90% выгнать, и вот тогда - получилось бы)
!!!!! задолбали - та же вата только в профиль!!!
На!
https://www.youtube.com/watch?v=SPbAxIULVTM
я понимаю шо любите "гетьмана", но шоб ТАК!!!!?????? хуже ваты, вата хоть враг, а тут тебя обвешивают лапшой типо "свои"
І корона тут ні до чого, якщо глянути на статистику, то ВВП в мінус пішов у січні 2020, тобто ДО епідемії!
14 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 7
Как-то незаметно для всех искусственные и одноразовые «Слуги народа» превратились в новых «Хозяев народа» и этим открыто наслаждаются.
На столь позорный процесс обратил сегодня внимание политолог Виктор Небоженко.
Они уверены, что власть им досталась надолго и заслуженно.
Под вывеской «новых лиц» малоизвестные или незаметные люди, без особых заслуг и ярких биографий, вдруг превратились в «хозяев» Украины.
Они верят в свою политическую судьбу и активно конвертируют полученную власть и высокорагированные должности депутатов и министров в коммерческую и коррупционную выгоду.
Гибридные «хозяева-слуги» обижаются, что кто-то их критикует и требует от них ответственности за свои слова и действия.
Жадность и высокомерие новых «Хозяев Украины» соревнуется с их безответственностью и некомпетентностью, что позволяет украинским олигархам и внешним игрокам легко манипулировать «новыми лицами» во власти.
Между тем, именно сейчас Украина , находясь в тяжелейшем экономическом и социально-политическом кризисе, нуждается в совершенно других политиках, способных взять на себя ответственность, а не обогащаться и болтать языком( атомное оружие, ЕС, латиница, Русь, НАТО, деревья и т. д.).
Видимо, Шмыгаль имеет право, вешать лапшу на уши, если 73% выбрало Президентом, дилетанта .....