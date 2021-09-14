2 708 22
Кабмін передбачив у Держбюджеті-2022 підвищення зарплат медиків: середня зарплата лікарів становитиме понад 22,5 тис. грн, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні зростатиме зарплата медиків.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він нагадав, що є Указ Президента, згідно з яким лікарям встановлюється мінімальна зарплата на рівні 20 тис. гривень, а середнього медичного персоналу - 13,5 тис. грн.
"Це закладено в проєкті Держбюджету, а середня зарплата лікарів буде вищою ніж 22,5 тис. грн, а в середнього медперсоналу вона становитиме понад 14,5 тис. грн", - розповів глава уряду.
Топ коментарі
+6 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар14.09.2021 13:13
+5 Андрей Нешевченко
показати весь коментар14.09.2021 13:08
+5 Frol Fedoroff
показати весь коментар14.09.2021 13:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
и еще раз 20% НДС с этой минималки сдерет с Вас госудаство когда будете что-то покупать в магазине,
так что реальная сумма которую зарабатывает любой гражданин работающий в белую в Украине, это 40% от зарплаты которую ему начисляют.
видимо граждане Украины самые богатые в мире, что готовы отстегивать 60% налогов от своего дохода государству