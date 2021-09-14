Кабмін передбачив у Держбюджеті-2022 підвищення зарплат медиків: середня зарплата лікарів становитиме понад 22,5 тис. грн, - Шмигаль

В Україні зростатиме зарплата медиків.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що є Указ Президента, згідно з яким лікарям встановлюється мінімальна зарплата на рівні 20 тис. гривень, а середнього медичного персоналу - 13,5 тис. грн.

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"Це закладено в проєкті Держбюджету, а середня зарплата лікарів буде вищою ніж 22,5 тис. грн, а в середнього медперсоналу вона становитиме понад 14,5 тис. грн", - розповів глава уряду.