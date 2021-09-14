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Новини Політика України Бюджет-2022
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держбюджет (902) заробітна плата (1019) медицина (1440) лікарі (1099) Денис Шмигаль (2710)

Кабмін передбачив у Держбюджеті-2022 підвищення зарплат медиків: середня зарплата лікарів становитиме понад 22,5 тис. грн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін передбачив у Держбюджеті-2022 підвищення зарплат медиків: середня зарплата лікарів становитиме понад 22,5 тис. грн, - Шмигаль

В Україні зростатиме зарплата медиків.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що є Указ Президента, згідно з яким лікарям встановлюється мінімальна зарплата на рівні 20 тис. гривень, а середнього медичного персоналу - 13,5 тис. грн.

Також читайте: Середня зарплата наприкінці 2022 року перевищить 17,5 тис. грн, - Шмигаль

"Це закладено в проєкті Держбюджету, а середня зарплата лікарів буде вищою ніж 22,5 тис. грн, а в середнього медперсоналу вона становитиме понад 14,5 тис. грн", - розповів глава уряду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!!))))
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14.09.2021 13:13
+5
На Цензоре пропали кричалки от Кузина, после обеда, как я и прогнозировал. Это- хорошо! Теперь нарисовался Шмыгаль, который успешно заменил Кузина, по количеству лжи. Это- плохо. Когда же станет нормально, без откровенной лжи? Похоже- никогда.
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14.09.2021 13:08
+5
Вполне верю. Но какой ценой?. Сосед, врач БСМП, рассказал об очередном сокращении в городской БСМП - 5 ед. врачей. Запись к семейному врачу уже на середину октября. Получается что высокая зарплата медикам будет за счет нашего здоровья и здоровья тех же врачей...
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14.09.2021 13:29
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Ага! Учителя уже по четыре штуки баксов получают.
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14.09.2021 13:04 Відповісти
Да им неблагодарным 100К было мало, пусть теперь 22К получают
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14.09.2021 13:46 Відповісти
На Цензоре пропали кричалки от Кузина, после обеда, как я и прогнозировал. Это- хорошо! Теперь нарисовался Шмыгаль, который успешно заменил Кузина, по количеству лжи. Это- плохо. Когда же станет нормально, без откровенной лжи? Похоже- никогда.
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14.09.2021 13:08 Відповісти
У Шмигі загострення словесної діареї !!)))
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14.09.2021 13:15 Відповісти
постоянная тотальная ложь для некоторых недообразованных личностей есть постоянное устойчивое состояние. По Библии ложь - энергетическое поле дьявола.
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14.09.2021 13:37 Відповісти
моя мама, "низший медицинский состав", так сказать, получает минималку, при этом, чтобы достичь этой суммы, ей еще "натягивают" ночные, премиальные и прочие ухищрнеия. кабмин немного не в теме, я так полагаю.
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14.09.2021 13:09 Відповісти
Это озвучивается сумма зарплат без вычетов налогов, еще вычтут 40% налогов с этой зарплаты как раз минималка и получится,

и еще раз 20% НДС с этой минималки сдерет с Вас госудаство когда будете что-то покупать в магазине,

так что реальная сумма которую зарабатывает любой гражданин работающий в белую в Украине, это 40% от зарплаты которую ему начисляют.

видимо граждане Украины самые богатые в мире, что готовы отстегивать 60% налогов от своего дохода государству
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14.09.2021 13:19 Відповісти
Больница с персоналом 1500 человек, бухгалтер- 4,800 ( с накрутка и) ,главный бухгалтер-9700.
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14.09.2021 14:20 Відповісти
ппц зарплата ниже чем пособие для нищих на Гавайях.
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15.09.2021 16:41 Відповісти
средняя зарплата врачей будет выше, чем 22,5 тыс. грн.-Это хорошо. Плохо что не из-за роста ВВП а из-за роста долгов Украины.
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14.09.2021 13:12 Відповісти
ВВП для них - это не вн.валов.продукт, а руководитель соседнего государства.А что такое ВВП они не знали и знать не хотят.
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14.09.2021 13:41 Відповісти
У нас судьи получают до 200000. Они стали честнее? Врач такой же человек с такими же мозгами как и у остальных. Человек должен получать деньги по результату своего труда. Семейники получают 23000. Как были баранами так и остались баранами.
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14.09.2021 14:26 Відповісти
Семейники это регистратура с функцией распределения кого к какому узкому специалисту отправить на лечение.пора и узким специалистам повышать зарплаты до уровня тупых семейников
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15.09.2021 19:34 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!!))))
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14.09.2021 13:13 Відповісти
Еще адын миллиард поленьев для зебилов

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14.09.2021 13:32 Відповісти
Вполне верю. Но какой ценой?. Сосед, врач БСМП, рассказал об очередном сокращении в городской БСМП - 5 ед. врачей. Запись к семейному врачу уже на середину октября. Получается что высокая зарплата медикам будет за счет нашего здоровья и здоровья тех же врачей...
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14.09.2021 13:29 Відповісти
Українські нові реалії! У доцента ВУЗу зарплата як у медсестри 🤬
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14.09.2021 14:00 Відповісти
Если доцент не тупой ( шутка) он знает где Майдан.
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14.09.2021 14:28 Відповісти
Что то ты раскукарекался не на шутку, точно хрюсский
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14.09.2021 20:18 Відповісти
Та ну! Про тарифні розряди чув?
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15.09.2021 12:58 Відповісти
Я вчора підписався під повідомленням про зниження коефіцієнту. Буду менше мінімалки отримувати.
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29.09.2021 16:55 Відповісти
 
 