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"Сподіваємося, що Росія прислухається. Закликаємо обвинувачених взяти відповідальність", - вісім родичів жертв рейсу МН17 виступили в суді

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Нідерландах в судовому комплексі "Схіпхол", де проходять слухання у справі МН17, сьогодні, 14 вересня, виступили ще 8 родичів загиблих рейсу МН17.

Наступне судове засідання у справі МН17 відбудеться 16 вересня о 10:00 за місцевим часом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У четвер у суді також виступлять 8 родичів загиблих.

У ході своїх виступів рідні загиблих закликають винних взяти на себе відповідальність і розповісти правду про трагедію.

"Вони повинні почути, що зробили з нами, нашими життями. Вони повинні побачити і почути, що вони зробили з матір'ю та її сім'єю", - підкреслили під час свого сьогоднішнього виступу нідерландці Ельс і Франс Пейненбург, які втратили сина і невістку.

Батьки підкреслили, що через два тижні після знищення МН17 їхньому синові мало виповнитися 25 років. Вони також сказали, що оплакують не тільки свого сина і невістку, а всіх 298 загиблих.

Також читайте: Розслідування у справі МН17 закінчиться не раніше кінця 2022 року, - нідерландський прокурор

"Ми сподіваємося, що Росія прислухається. Обвинувачених закликаємо говорити, взяти відповідальність", - сказали батьки загиблого нідерландця.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Они действительно такие наивные?
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14.09.2021 19:26
+7
Забавные эти голландцы. Ну вот реально-трэш. Не от мира сего,что ли?
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14.09.2021 19:26
+6
Реально,як діти !!)))
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14.09.2021 19:33
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та щаз! ця гопота вам візьме відповідальність, еге ж!

не для того вони стільки версій вигадували, щоб брати відповідальність
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14.09.2021 19:26 Відповісти
Забавные эти голландцы. Ну вот реально-трэш. Не от мира сего,что ли?
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14.09.2021 19:26 Відповісти
Совершенно неадекватны! Эти травоядные маньяку путлеру не соперники.
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14.09.2021 19:52 Відповісти
Они действительно такие наивные?
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14.09.2021 19:26 Відповісти
Реально,як діти !!)))
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14.09.2021 19:33 Відповісти
Вони реально не розуміють з якими генетичними потворами мают справу!!!)))
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14.09.2021 19:37 Відповісти
это называется провокатор - ппц, карается так же как и терроризм..
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14.09.2021 19:39 Відповісти
Вряд ли они провокаторы. Просто не понимают, шо умышленное убийство 300 человек для русни - предмет гордости и доблести.
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14.09.2021 20:04 Відповісти
Європейці неспроможні збагнути, незбагненну та неосяжну, маячню параноїдальних шизофреніків "Русского мира" !!!)))
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14.09.2021 20:45 Відповісти
добавлю, скифское золото никак не отправлят в Украину! наверно могут пострадать сто (!) человек,а может быть и больше..
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14.09.2021 20:06 Відповісти
Коли таке було щоб московити в чомусь покаялися !!!)))
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14.09.2021 19:32 Відповісти
"Надеемся, что Россия прислушается. Призываем обвиняемых взять ответственность", - восемь родственников
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14.09.2021 19:50 Відповісти
К кому взываете!!! Ну и тупппые!
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14.09.2021 19:52 Відповісти
😄
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14.09.2021 19:57 Відповісти
не верю в такую наивность...
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14.09.2021 20:07 Відповісти
Наївні, наче діти...
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14.09.2021 20:20 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.09.2021 20:46 Відповісти
надо отсосать у путлера может поможет
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14.09.2021 20:47 Відповісти
Им (кацапам) насра-ь на Ваши боли и горести. Это ж нелюди.
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14.09.2021 22:25 Відповісти
голландцы никак не могут понять, что есть на земном шаре такие животные, которые убивают не какие то там... (прости Господи) три сотни , а миллионы себе подобных просто, чтобы потешить себя - величием, а иногда и ... ради развлечения, а вы голландцы , можете только мемориальные комплексы погибшим ставить, снова разрешая этим животным жить у себя и наслаждаться жизнью в Европе...
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14.09.2021 23:17 Відповісти
 
 