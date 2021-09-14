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Новости ПроисшествияЗа рубежом Российские террористы сбили Боинг
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Нидерланды (1393) суд (24707) Боинг-777 Malaysia Airlines (1365)

"Надеемся, что Россия прислушается. Призываем обвиняемых взять ответственность", - восемь родственников жертв рейса МН17 выступили в суде

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол", где проходят слушания по делу МН17 сегодня,14 сентября, выступили еще 8 родственников погибших рейса МН17.

Следующее судебное заседание по делу МН17 состоится 16 сентября в 10:00 по местному времени, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В четверг в суде также выступят 8 родственников погибших.

В ходе своих выступлений родные погибших призывают виновных взять на себя ответственность и рассказать правду о трагедии.

"Они должны услышать, что сделали с нами, нашими жизнями. Они должны увидеть и услышать, что они сделали с матерью и ее семьей", - подчеркнули во время своего сегодняшнего выступления нидерландцы Эльс и Франс Пейненбург, которые потеряли сына и невестку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На суде по делу MH17 выступили девять родственников погибших: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут"

Родители подчеркнули, что через две недели после уничтожения МН17 их сыну должно было исполниться 25 лет. Они также сказали, что оплакивают не только своего сына и невестку, а всех 298 погибших.

"Мы надеемся, что Россия прислушается. Обвиняемых призываем говорить, взять ответственность", - сказали родители погибшего нидерландца.

Также читайте: Дело МН17: Следователи выясняют, кто нажимал кнопку "пуск" и кто отдавал приказ, - Венедиктова
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Топ комментарии
+8
Они действительно такие наивные?
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14.09.2021 19:26
+7
Забавные эти голландцы. Ну вот реально-трэш. Не от мира сего,что ли?
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14.09.2021 19:26
+6
Реально,як діти !!)))
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14.09.2021 19:33
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та щаз! ця гопота вам візьме відповідальність, еге ж!

не для того вони стільки версій вигадували, щоб брати відповідальність
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14.09.2021 19:26 Ответить
Забавные эти голландцы. Ну вот реально-трэш. Не от мира сего,что ли?
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14.09.2021 19:26 Ответить
Совершенно неадекватны! Эти травоядные маньяку путлеру не соперники.
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14.09.2021 19:52 Ответить
Они действительно такие наивные?
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14.09.2021 19:26 Ответить
Реально,як діти !!)))
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14.09.2021 19:33 Ответить
Вони реально не розуміють з якими генетичними потворами мают справу!!!)))
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14.09.2021 19:37 Ответить
это называется провокатор - ппц, карается так же как и терроризм..
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14.09.2021 19:39 Ответить
Вряд ли они провокаторы. Просто не понимают, шо умышленное убийство 300 человек для русни - предмет гордости и доблести.
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14.09.2021 20:04 Ответить
Європейці неспроможні збагнути, незбагненну та неосяжну, маячню параноїдальних шизофреніків "Русского мира" !!!)))
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14.09.2021 20:45 Ответить
добавлю, скифское золото никак не отправлят в Украину! наверно могут пострадать сто (!) человек,а может быть и больше..
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14.09.2021 20:06 Ответить
Коли таке було щоб московити в чомусь покаялися !!!)))
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14.09.2021 19:32 Ответить
"Надеемся, что Россия прислушается. Призываем обвиняемых взять ответственность", - восемь родственников
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14.09.2021 19:50 Ответить
К кому взываете!!! Ну и тупппые!
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14.09.2021 19:52 Ответить
😄
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14.09.2021 19:57 Ответить
не верю в такую наивность...
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14.09.2021 20:07 Ответить
Наївні, наче діти...
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14.09.2021 20:20 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.09.2021 20:46 Ответить
надо отсосать у путлера может поможет
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14.09.2021 20:47 Ответить
Им (кацапам) насра-ь на Ваши боли и горести. Это ж нелюди.
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14.09.2021 22:25 Ответить
голландцы никак не могут понять, что есть на земном шаре такие животные, которые убивают не какие то там... (прости Господи) три сотни , а миллионы себе подобных просто, чтобы потешить себя - величием, а иногда и ... ради развлечения, а вы голландцы , можете только мемориальные комплексы погибшим ставить, снова разрешая этим животным жить у себя и наслаждаться жизнью в Европе...
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14.09.2021 23:17 Ответить
 
 