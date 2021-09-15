Відправка законопроєкту про деолігархізацію до Венеціанської комісії не перешкоджає його ухваленню, - Разумков

Перебування законопроєкту про деолігархізацію на експертизі в Європейській комісії за демократію через право (Венеціанської комісії) не є перешкодою для його розгляду в другому читанні в парламенті.

Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо законопроєкт буде готовий до розгляду і на цьому наполягатимуть комітет і фракції Верховної Ради - так, він піде в зал, як це наказано Регламентом. Якщо ж буде інша думка озвучена колегами... Я прийму і один, і другий варіант. У мене немає обмежень для включення його до порядку денного у зв'язку з тим, що він відправлений до Венеціанської комісії", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи відчуває він вплив олігархів на Верховну Раду, Разумков сказав: "У мене, як голови Верховної Ради, не було спілкування з представниками великого бізнесу, яких можна віднести до так званих олігархів, де б на мене чинився тиск або мене просили про щось, а тим більше за якісь профіти. Цього не було, нема і, сподіваюся, не буде. Чому? Можливо тому, що розуміють, якою буде відповідь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС підтримали ідею передачі проєкту закону про олігархів до Венеціанської комісії

Як повідомлялося, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів за висновком в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).

2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому зазначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.