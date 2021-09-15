УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11990 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
716 11
Венеціанська комісія (211) ВР (11782) олігарх (688) Разумков Дмитро (1445)

Відправка законопроєкту про деолігархізацію до Венеціанської комісії не перешкоджає його ухваленню, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відправка законопроєкту про деолігархізацію до Венеціанської комісії не перешкоджає його ухваленню, - Разумков

Перебування законопроєкту про деолігархізацію на експертизі в Європейській комісії за демократію через право (Венеціанської комісії) не є перешкодою для його розгляду в другому читанні в парламенті.

Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо законопроєкт буде готовий до розгляду і на цьому наполягатимуть комітет і фракції Верховної Ради - так, він піде в зал, як це наказано Регламентом. Якщо ж буде інша думка озвучена колегами... Я прийму і один, і другий варіант. У мене немає обмежень для включення його до порядку денного у зв'язку з тим, що він відправлений до Венеціанської комісії", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи відчуває він вплив олігархів на Верховну Раду, Разумков сказав: "У мене, як голови Верховної Ради, не було спілкування з представниками великого бізнесу, яких можна віднести до так званих олігархів, де б на мене чинився тиск або мене просили про щось, а тим більше за якісь профіти. Цього не було, нема і, сподіваюся, не буде. Чому? Можливо тому, що розуміють, якою буде відповідь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС підтримали ідею передачі проєкту закону про олігархів до Венеціанської комісії

Як повідомлялося, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів за висновком в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).

2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому зазначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
показати весь коментар
15.09.2021 11:43
+5
давайте швиденько приймем, а потім, як Венеціянська комісія це не схвалить, то упс
показати весь коментар
15.09.2021 11:44
+4
Так красиво мокнуть величайшего нужно еще суметь. Классика жанра.
показати весь коментар
15.09.2021 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так красиво мокнуть величайшего нужно еще суметь. Классика жанра.
показати весь коментар
15.09.2021 11:43 Відповісти
Так ещё и прикололся в наглую )сказал,что получил от слуг письмо,с прошением не отправлять не до закончик в Венецианскую комиссию,сразу после того ,как отправил
показати весь коментар
15.09.2021 11:54 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
показати весь коментар
15.09.2021 11:43 Відповісти
давайте швиденько приймем, а потім, як Венеціянська комісія це не схвалить, то упс
показати весь коментар
15.09.2021 11:44 Відповісти
Головне створити вигляд бурхливої державної діяльності !!!))))
показати весь коментар
15.09.2021 11:48 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2021 11:44 Відповісти
ну да, проголосувати в цілому з поправками можуть; тільки потім прийде резолюція міжнародної поважної комісії "це все така >х<уїта" А потім - бубочку і його камарілью - на кукан в Європі вішатимуть... А разумков в цій камарільї опинитися не хоче...
показати весь коментар
15.09.2021 11:52 Відповісти
Разумкову надо принять этот бред раньше чем его раскритикует Венецианская комиссия.
показати весь коментар
15.09.2021 12:09 Відповісти
Все у зеленых делается по дурному.

Сколько после них разгребать опять придется
показати весь коментар
15.09.2021 12:21 Відповісти
Разумков видать ДУЖЕ розізлив вову,парочку вова-ЄРМАК , перебравши на себе гру з олігархатом - свято гризні 2-х констітуційних гілок влади наближається... Хто таке Єрмак для венеціанки? секретут
показати весь коментар
15.09.2021 12:45 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2021 13:44 Відповісти
 
 