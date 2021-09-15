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Новости Политика Украины
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Отправка законопроекта о деолигархизации в Венецианскую комиссию не препятствует его принятию, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отправка законопроекта о деолигархизации в Венецианскую комиссию не препятствует его принятию, - Разумков

Нахождение законопроекта о деолигархизации на экспертизе в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) не является препятствием для его рассмотрения во втором чтении в парламенте.

Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Если законопроект будет готов к рассмотрению и на этом будут настаивать комитет и фракции Верховной Рады - да, он пойдет в зал, как это предписано Регламентом. Если же будет другое мнение озвучено коллегами… Я приму и один, и второй вариант. У меня нет ограничений для включения его в повестку дня в связи с тем, что он отправлен в Венецианскую комиссию", - сказал он.

Читайте также: Шмыгаль о деолигархизации: Это требование украинского общества – не должно быть депутатов-бизнесменов

Отвечая на вопрос, чувствует ли он влияние олигархов на Верховную Раду, Разумков сказал: "У меня, как главы Верховной Рады, не было общения с представителями крупного бизнеса, которых можно отнести к так называемым олигархам, где бы на меня оказывалось давление или меня просили о чем-то, а тем более за какие-то профиты. Этого не было, нет и, надеюсь, не будет. Почему? Может быть потому, что понимают, каким будет ответ".

Как сообщалось, 10 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах за выводом в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

Также читайте: После направления законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию фракция "Слуга народа" прислала письмо, что считает это нецелесообразным, - Разумков. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
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15.09.2021 11:43
+5
давайте швиденько приймем, а потім, як Венеціянська комісія це не схвалить, то упс
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15.09.2021 11:44
+4
Так красиво мокнуть величайшего нужно еще суметь. Классика жанра.
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15.09.2021 11:43
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Так красиво мокнуть величайшего нужно еще суметь. Классика жанра.
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15.09.2021 11:43 Ответить
Так ещё и прикололся в наглую )сказал,что получил от слуг письмо,с прошением не отправлять не до закончик в Венецианскую комиссию,сразу после того ,как отправил
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15.09.2021 11:54 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
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15.09.2021 11:43 Ответить
давайте швиденько приймем, а потім, як Венеціянська комісія це не схвалить, то упс
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15.09.2021 11:44 Ответить
Головне створити вигляд бурхливої державної діяльності !!!))))
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15.09.2021 11:48 Ответить
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15.09.2021 11:44 Ответить
ну да, проголосувати в цілому з поправками можуть; тільки потім прийде резолюція міжнародної поважної комісії "це все така >х<уїта" А потім - бубочку і його камарілью - на кукан в Європі вішатимуть... А разумков в цій камарільї опинитися не хоче...
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15.09.2021 11:52 Ответить
Разумкову надо принять этот бред раньше чем его раскритикует Венецианская комиссия.
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15.09.2021 12:09 Ответить
Все у зеленых делается по дурному.

Сколько после них разгребать опять придется
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15.09.2021 12:21 Ответить
Разумков видать ДУЖЕ розізлив вову,парочку вова-ЄРМАК , перебравши на себе гру з олігархатом - свято гризні 2-х констітуційних гілок влади наближається... Хто таке Єрмак для венеціанки? секретут
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15.09.2021 12:45 Ответить
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15.09.2021 13:44 Ответить
 
 