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Завершено ремонт 44-км маршруту Сєверодонецьк - Золоте на Луганщині, - "Укравтодор"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Завершено ремонт 44-км маршруту Сєверодонецьк - Золоте на Луганщині, -

Завершено ремонтні роботи на маршруті Сєверодонецьк - Золоте протяжністю 44 км.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Луганській області, в даний час на дорогах наносять розмітку з холодного пластику, передає Цензор.НЕТ.

"Холодний пластик - це відносно нова технологія. Він стійкий до механічного впливу, а термін служби значно довший порівняно з іншими матеріалами: фарба – пів року, холодний пластик - не менше півтора року. Наступний крок - наведення порядку на узбіччях, встановлення сигнальних стовпчиків" , - сказано в повідомленні.

Ремонт 44-кілометрового маршруту почали торік у межах президентської програми "Велике будівництво". Він проходить через Сєверодонецьк, Лисичанськ, Гірське і забезпечує транспортне сполучення поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.

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Крім того, були відремонтовані також два мости і шляхопровід.

До кінця 2021 в Луганській області планують відремонтувати 241 км доріг державного значення.

"Всього за проєктом "Велике будівництво" впродовж двох років (2020-2021 рр.) капітальним і поточним ремонтом буде охоплено 461 км доріг. Це більше третини доріг державного значення (1 200 км) області", - додали в Службі автомобільних доріг.

Як повідомлялося, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Краматорську розпочали створення нової обласної багатопрофільної лікарні, яка надаватиме високопрофесійну медичну допомогу жителям Донбасу та сусідньої Харківської області.
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Топ коментарі
+4
Ковид наступает, орки борзеют день ото дня. А у нас все деньги на дорогах пилят. Вместо отдать хотя-бы долги медицине и армии. Выживание народа -- проблема самого народа.
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15.09.2021 11:57
+3
Я уже вакцинирован козел, в отличие от тебя недоумка. Я понимаю что трупы хорошо возить с ветерком по ровной дороге. Только вот солдатам кто вернет 1.5 лярда долгов? А медикам около лярда? А фонду больничных больше 3 лярдов? А фонду безработицы больше 3 лярдов? А фонду закупок вакцин более 4,5 лярдов? А на закупку вооружения ? И так далее по списку.
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15.09.2021 12:06
+3
Папа твой олень, Вася! Себя вакцинируй. хоть трижды на день! нелох в Золотом доразводился! Горяче было в Золотом5 и перспективы его зачистить, а сейчас орки кошмарят Золотое4 и, даже Золотое3! Это. если ты понимаешь о чем речь, если не диванный стратег! Закатывать в асфальт миллионы, когда РЕАЛЬНО в ВСУ задолженность по зарплатам-ни это ли оленья тупость???
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15.09.2021 12:12
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Ковид наступает, орки борзеют день ото дня. А у нас все деньги на дорогах пилят. Вместо отдать хотя-бы долги медицине и армии. Выживание народа -- проблема самого народа.
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15.09.2021 11:57 Відповісти
Сделай вакцинацию, олень, благо любая доступная бесплатная вакцина. Не нравятся дороги - ходи пешком по болотам
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15.09.2021 11:59 Відповісти
Я уже вакцинирован козел, в отличие от тебя недоумка. Я понимаю что трупы хорошо возить с ветерком по ровной дороге. Только вот солдатам кто вернет 1.5 лярда долгов? А медикам около лярда? А фонду больничных больше 3 лярдов? А фонду безработицы больше 3 лярдов? А фонду закупок вакцин более 4,5 лярдов? А на закупку вооружения ? И так далее по списку.
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15.09.2021 12:06 Відповісти
говорю еще раз тебе, вислюк, сядь на брычку и гасай по полям, если не нравятся дороги. Все дело в том, что раньше быдло ныло про то, что нет дорог. А теперь, когда их делают, оно ноет, что нет ковидных денег на лечение, а когда привезли вакцину, быдло отказывается от вакцины и придумывает еще сто пятьсот причин поныть. Ты уже определись о чем будешь еще плакаться, страдалец )))
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15.09.2021 12:47 Відповісти
Мне, козел, нравятся дороги не на костях. И не на жизнях солдат, защищающих страну. Если тебе, упоротое, это не доходит -- лечись. Нужно меньше так тупо воровать. Тогда денег хватит на все. Кирпа, помнится, тоже любил на дорогах бабло для Кучмы пилить. с теми же лозунгами. Напомнить как он закончил?
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15.09.2021 15:50 Відповісти
Потому , чтобы дороги не были на костях от погибших в ДТП, их и делают.

Если ты решило поспекулировать на якобы "обкраденной" за счет дороги армии, то пенсии и зарплаты тоже за счет "жизней солдат" армии? Постройка порохом сотен амбулаторий тоже за счет армии? Ремонт и возведение мостов тоже за счет армии?

С чего ты решило, что в твоей компетенции заявлять, что надо делать, а чего не надо? Дороги делать надо и давно, чтоб люди и машины не убивались. Тебе не нравится - твои проблемы, страдалец тугоумный, гоу пешком на вислюке полями.
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15.09.2021 17:48 Відповісти
Если ты не понимаешь структуру бюджета и защищенных статей, козел -- это только твои проблемы. учись и лечись. И я, как налогоплательщик, и за счет которого наполняется бюджет страны во время войны, имею полное право так говорить. И сегодня премьер сам озвучил долги по выплатам воинам, защищающим страну от агрессора -- 3.8 млрд. грн.. Еще раз, если сразу не дошло тупому -- Нужно меньше так тупо воровать. Тогда денег хватит на все. Кирпа, помнится, тоже любил на дорогах бабло для Кучмы пилить. с теми же лозунгами. Напомнить как он закончил?
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15.09.2021 21:23 Відповісти
На армии воровали все и похлеще чем на дорогах. Начиная от фирм-прокладок, которые поставляют с откатами дизель, заканчивая сомнительными тендерными аферами. Вот свежий пример. Минобороны фактически подарило порядка 900 миллионов гривен фирмам из орбиты скандального застройщика Микитася Источник: https://censor.net.

Теперь вопрос: а может перестать воровать в самом минобороны, чтоб выплатить солдатам зарплату?! 900 миллионо только на одном эпизоде. Еще четыре таких суммы - вот тебе три с половиной миллиарда дефицита зарплат военным. И, поверь, воровства в минобороны больше , чем на три с половиной.

Та же история коррупции в минздраве.

Бюджет прописывается и утверждается за год. Как выделенный бюджет осваивает профильное министерство в следующем году - это сугубо его подотчетность.

Так что, от того, что не будут строиться дороги, солдаты не разбогатеют. Вот тебе шах и мат, тупой вислюк.
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15.09.2021 23:31 Відповісти
Вранье, тупое Есть защищенная статья "фонд выплат... " в бюджете МО и она тупо недофинансирована правительством. Есть защищенная статья "выплаты по ФССВН" и она недофинансирована правительством. И так далее по списку. Зато кабмин по безтендерной процедуре выделяет дополнительные миллиардные средства на закатывание в асфальт. А это и есть воровство в чистом виде. Так что хватит тут тупо врать, тупое.
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15.09.2021 23:47 Відповісти
Ну не треба все до кучі.

Кірпа - один з тих чиновників якими можна пишатися.

А вбили його скоріш за все тому, що він пообіцяв зробити трасу Київ-Одеса платним автобаном але ВР цю кремлівську "авантюру" зарубила на корню.

Ось за це і поплатився
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17.09.2021 13:11 Відповісти
Ага, это именно про него звучала фраза "Количество важной информации в его голове было несовместимо с жизнью". Он был отличным менеджером, как и отличным мойщиком денег для Кучмы и его семьи. Напомню историю о передаче 10000 гос.вагонов в частные руки Пинчука, Ахметки и его сына. Или аванс в 700 млн. на строительство моста, которые исчезли. Или что его "автобан" Киев-Одесса делался без проекта и нет не единой бумажки о приемке трассы в эксплуатацию. И так далее по списку.
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17.09.2021 18:53 Відповісти
Автобан не прийняли в експлуатацію бо він не відповідає нормативним документам через наявність розворотів в одному рівні. Але чорт забирай нам важливо мати повну відповідність документам чи можливість дістатись з Києва до Одеси за 5-6 годин?

До речі на расіє тільки в тому році з'єднали Пітер та Москву 4-смуговим автобаном (платним!!!), а у нас вже 15 років є подібний автобан до Чорного моря завдяки саме Кирпі - і він безкоштовний!!!

Кирпа почав ремонтувати вокзали - як у великих так і маленьких містах.

Подивіться до чого довели клоуни укрзалізницю. Їм до Кірпи як до Луни
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19.09.2021 00:21 Відповісти
Папа твой олень, Вася! Себя вакцинируй. хоть трижды на день! нелох в Золотом доразводился! Горяче было в Золотом5 и перспективы его зачистить, а сейчас орки кошмарят Золотое4 и, даже Золотое3! Это. если ты понимаешь о чем речь, если не диванный стратег! Закатывать в асфальт миллионы, когда РЕАЛЬНО в ВСУ задолженность по зарплатам-ни это ли оленья тупость???
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15.09.2021 12:12 Відповісти
вы там, додики, определитесь, один орет про зраду ковидную, другой - антипрививочник. смешали все на кучу и устроили петушиную перекличку. вот вас, чудаков, так подорвала новость о достроенной дороге.)))
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15.09.2021 12:51 Відповісти
Если проотивник грезит танковыми бросками на Киев, что должен сделать верховный говнокомандубщий ? Прально ! Строить им дороги ! ))
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15.09.2021 11:59 Відповісти
Дивно що лише ви звернули на це увагу
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17.09.2021 13:16 Відповісти
Дякуємо нашому Володимиру Олександровичу! За кожен схід сонця, за кожен кусень хліба, за кожен прожитий день!
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15.09.2021 12:02 Відповісти
Це те Золоте, яке обстрілюють рашисти після відведення ВСУ ЗЕ-найвеличнішим та його особистих гарантій, що обстрілів не буде?
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15.09.2021 12:08 Відповісти
Це добре, може тепер поїду машиною на Батьківщину, а то дороги були такі, що не хотілося. В молодості наїздився по цій дорозі.
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15.09.2021 12:23 Відповісти
І чого пишуть Горноє, якщо правильно Гірське. На фото Бахмутка, поворот на Шипілівський міст, а прямо на Карбоніт(Золоте-1).
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15.09.2021 12:32 Відповісти
Блокпост29
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15.09.2021 12:54 Відповісти
 
 