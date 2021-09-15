Завершено ремонт 44-км маршруту Сєверодонецьк - Золоте на Луганщині, - "Укравтодор"
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Завершено ремонтні роботи на маршруті Сєверодонецьк - Золоте протяжністю 44 км.
Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Луганській області, в даний час на дорогах наносять розмітку з холодного пластику, передає Цензор.НЕТ.
"Холодний пластик - це відносно нова технологія. Він стійкий до механічного впливу, а термін служби значно довший порівняно з іншими матеріалами: фарба – пів року, холодний пластик - не менше півтора року. Наступний крок - наведення порядку на узбіччях, встановлення сигнальних стовпчиків" , - сказано в повідомленні.
Ремонт 44-кілометрового маршруту почали торік у межах президентської програми "Велике будівництво". Він проходить через Сєверодонецьк, Лисичанськ, Гірське і забезпечує транспортне сполучення поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.
Крім того, були відремонтовані також два мости і шляхопровід.
До кінця 2021 в Луганській області планують відремонтувати 241 км доріг державного значення.
"Всього за проєктом "Велике будівництво" впродовж двох років (2020-2021 рр.) капітальним і поточним ремонтом буде охоплено 461 км доріг. Це більше третини доріг державного значення (1 200 км) області", - додали в Службі автомобільних доріг.
Як повідомлялося, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Краматорську розпочали створення нової обласної багатопрофільної лікарні, яка надаватиме високопрофесійну медичну допомогу жителям Донбасу та сусідньої Харківської області.
Будь ласка, зачекайте...
Если ты решило поспекулировать на якобы "обкраденной" за счет дороги армии, то пенсии и зарплаты тоже за счет "жизней солдат" армии? Постройка порохом сотен амбулаторий тоже за счет армии? Ремонт и возведение мостов тоже за счет армии?
С чего ты решило, что в твоей компетенции заявлять, что надо делать, а чего не надо? Дороги делать надо и давно, чтоб люди и машины не убивались. Тебе не нравится - твои проблемы, страдалец тугоумный, гоу пешком на вислюке полями.
Теперь вопрос: а может перестать воровать в самом минобороны, чтоб выплатить солдатам зарплату?! 900 миллионо только на одном эпизоде. Еще четыре таких суммы - вот тебе три с половиной миллиарда дефицита зарплат военным. И, поверь, воровства в минобороны больше , чем на три с половиной.
Та же история коррупции в минздраве.
Бюджет прописывается и утверждается за год. Как выделенный бюджет осваивает профильное министерство в следующем году - это сугубо его подотчетность.
Так что, от того, что не будут строиться дороги, солдаты не разбогатеют. Вот тебе шах и мат, тупой вислюк.
Кірпа - один з тих чиновників якими можна пишатися.
А вбили його скоріш за все тому, що він пообіцяв зробити трасу Київ-Одеса платним автобаном але ВР цю кремлівську "авантюру" зарубила на корню.
Ось за це і поплатився
До речі на расіє тільки в тому році з'єднали Пітер та Москву 4-смуговим автобаном (платним!!!), а у нас вже 15 років є подібний автобан до Чорного моря завдяки саме Кирпі - і він безкоштовний!!!
Кирпа почав ремонтувати вокзали - як у великих так і маленьких містах.
Подивіться до чого довели клоуни укрзалізницю. Їм до Кірпи як до Луни