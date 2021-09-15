Завершен ремонт 44-км маршрута Северодонецк - Золотое на Луганщине, - "Укравтодор"
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Завершены ремонтные работы дороги на маршруте Северодонецк - Золотое протяженностью 44 км.
Как сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области, в настоящее время на дорогах наносят разметку из холодного пластика, передает Цензор.НЕТ.
"Холодный пластик - это относительно новая технология. Он устойчив к механическому воздействию, а срок службы значительно дольше по сравнению с другими материалами: краска - полгода, холодный пластик - не менее полутора лет. Следующий шаг - наведение порядка на обочинах, установки сигнальных столбиков", - говорится в сообщении.
Ремонт 44-километрового маршрута начали в прошлом году в рамках президентской программы "Большая стройка". Он проходит через Северодонецк, Лисичанск, Горное и обеспечивает транспортное сообщение вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями.
Кроме того, были отремонтированы также два моста и путепровод.
К концу 2021 в Луганской области планируют отремонтировать 241 км дорог государственного значения.
"Всего по проекту "Большая стройка" в течение двух лет (2020-2021 гг.) капитальным и текущим ремонтом будет охвачено 461 км дорог. Это более трети дорог государственного значения (1 200 км) области", - добавили в Службе автомобильных дорог.
Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Краматорске начали создание новой областной многопрофильной больницы, которая будет оказывать высокопрофессиональную медицинскую помощь жителям Донбасса и соседней Харьковской области.
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Если ты решило поспекулировать на якобы "обкраденной" за счет дороги армии, то пенсии и зарплаты тоже за счет "жизней солдат" армии? Постройка порохом сотен амбулаторий тоже за счет армии? Ремонт и возведение мостов тоже за счет армии?
С чего ты решило, что в твоей компетенции заявлять, что надо делать, а чего не надо? Дороги делать надо и давно, чтоб люди и машины не убивались. Тебе не нравится - твои проблемы, страдалец тугоумный, гоу пешком на вислюке полями.
Теперь вопрос: а может перестать воровать в самом минобороны, чтоб выплатить солдатам зарплату?! 900 миллионо только на одном эпизоде. Еще четыре таких суммы - вот тебе три с половиной миллиарда дефицита зарплат военным. И, поверь, воровства в минобороны больше , чем на три с половиной.
Та же история коррупции в минздраве.
Бюджет прописывается и утверждается за год. Как выделенный бюджет осваивает профильное министерство в следующем году - это сугубо его подотчетность.
Так что, от того, что не будут строиться дороги, солдаты не разбогатеют. Вот тебе шах и мат, тупой вислюк.
Кірпа - один з тих чиновників якими можна пишатися.
А вбили його скоріш за все тому, що він пообіцяв зробити трасу Київ-Одеса платним автобаном але ВР цю кремлівську "авантюру" зарубила на корню.
Ось за це і поплатився
До речі на расіє тільки в тому році з'єднали Пітер та Москву 4-смуговим автобаном (платним!!!), а у нас вже 15 років є подібний автобан до Чорного моря завдяки саме Кирпі - і він безкоштовний!!!
Кирпа почав ремонтувати вокзали - як у великих так і маленьких містах.
Подивіться до чого довели клоуни укрзалізницю. Їм до Кірпи як до Луни