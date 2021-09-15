"Моя церква": ПЦУ запустила власний мобільний застосунок з молитвами і онлайн-чатом зі священником
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Православна церква України запустила власний мобільний застосунок "Моя церква", в якому можна знайти найближчий храм і перелік молитов, а також почитати церковні новини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані в Google Play.
У застосунку нині доступні 5 розділів: карта храмів; календар релігійних свят; новини про ПЦУ; перелік молитов (ранкових і вечірніх) і особистий профіль, де користувачі можуть поспілкуватися на духовні теми за допомогою онлайн-чату зі священником.
Крім того, в особистому кабінеті можна пожертвувати гроші і поскаржитися на роботу програми.
На карті можна знайти адреси храмів, розклад богослужінь, інформацію про дату свята церкви і настоятеля храму.
У календарі вказані свята, інформація про те, в які дні потрібно постувати.
Застосунок працює на операційних системах Android і iOS.
Будь ласка, зачекайте...
Эпифаний идет верным путем !
Ну, правильно. Для того это приложение и заказано было..
что плохого ?
Такий набір реквізитів реєстрацію, що до кінця, я б нездивувався б, якби запросили інформацію щодо матеріального становища...
Точно якась зелень недолуга фантазувала, коли складала додаток...
Ви що, автори? З глузду з'їхали?
Реєстрація, як на мене в таких випадках, допустима, якщо йдеться про якесь співробітництво - волонтерство, підрядництво тощо... А вірянину реєструватися!?