"Моя церква": ПЦУ запустила власний мобільний застосунок з молитвами і онлайн-чатом зі священником

Православна церква України запустила власний мобільний застосунок "Моя церква", в якому можна знайти найближчий храм і перелік молитов, а також почитати церковні новини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані в Google Play.

У застосунку нині доступні 5 розділів: карта храмів; календар релігійних свят; новини про ПЦУ; перелік молитов (ранкових і вечірніх) і особистий профіль, де користувачі можуть поспілкуватися на духовні теми за допомогою онлайн-чату зі священником.

Крім того, в особистому кабінеті можна пожертвувати гроші і поскаржитися на роботу програми.

На карті можна знайти адреси храмів, розклад богослужінь, інформацію про дату свята церкви і настоятеля храму.

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У календарі вказані свята, інформація про те, в які дні потрібно постувати.





Застосунок працює на операційних системах Android і iOS.