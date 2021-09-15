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"Моя церква": ПЦУ запустила власний мобільний застосунок з молитвами і онлайн-чатом зі священником

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Православна церква України запустила власний мобільний застосунок "Моя церква", в якому можна знайти найближчий храм і перелік молитов, а також почитати церковні новини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані в Google Play.

У застосунку нині доступні 5 розділів: карта храмів; календар релігійних свят; новини про ПЦУ; перелік молитов (ранкових і вечірніх) і особистий профіль, де користувачі можуть поспілкуватися на духовні теми за допомогою онлайн-чату зі священником.

Крім того, в особистому кабінеті можна пожертвувати гроші і поскаржитися на роботу програми.

На карті можна знайти адреси храмів, розклад богослужінь, інформацію про дату свята церкви і настоятеля храму.

Також читайте: Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко

У календарі вказані свята, інформація про те, в які дні потрібно постувати.

Моя церква: ПЦУ запустила власний мобільний застосунок з молитвами і онлайн-чатом зі священником 01Моя церква: ПЦУ запустила власний мобільний застосунок з молитвами і онлайн-чатом зі священником 02
Моя церква: ПЦУ запустила власний мобільний застосунок з молитвами і онлайн-чатом зі священником 03Моя церква: ПЦУ запустила власний мобільний застосунок з молитвами і онлайн-чатом зі священником 04Моя церква: ПЦУ запустила власний мобільний застосунок з молитвами і онлайн-чатом зі священником 05

Застосунок працює на операційних системах Android і iOS.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Добра новина. Завантажую
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15.09.2021 14:12
+4
Кроме того, в личном кабинете можно пожертвовать деньги..

Ну, правильно. Для того это приложение и заказано было..
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15.09.2021 14:03
+4
новое поколение выбирает цифру

Эпифаний идет верным путем !
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15.09.2021 14:07
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Как говорил один мультяшный робот: запущу свое приложение с молитвами и священниками!
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15.09.2021 14:00 Відповісти
Мне кажется это лишнее. И красоваться на биг бордах нашему предстоятели ,,не к лицу,,
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15.09.2021 14:03 Відповісти
новое поколение выбирает цифру

Эпифаний идет верным путем !
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15.09.2021 14:07 Відповісти
Новое поколение сидит в тик токе, потому, что мораль ,благодаря московским сектантам упала до исторического минимума. Церковь это тишина. Интернет не место где должна присутствовать церковь.
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15.09.2021 14:24 Відповісти
Кроме того, в личном кабинете можно пожертвовать деньги..

Ну, правильно. Для того это приложение и заказано было..
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15.09.2021 14:03 Відповісти
Батюшка,откуда 1000000 взяли?!Дак это...на карточку через приложение пришло
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15.09.2021 14:05 Відповісти
Никто ничего не спросит, церковь живёт на пожертвования.
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15.09.2021 14:10 Відповісти
а если и пожертвовать члену общины, который оказался в беде.

что плохого ?
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15.09.2021 14:08 Відповісти
А там, в приложении, номера счетов членов общины, попавших в беду, забиты?
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15.09.2021 14:24 Відповісти
ппц
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15.09.2021 14:07 Відповісти
пиши правильно - РПЦ
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15.09.2021 14:09 Відповісти
МП
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15.09.2021 14:09 Відповісти
ось основна функція Кроме того, в личном кабинете можно пожертвовать деньги Источник: https://censor.net/ru/n3288399
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15.09.2021 14:08 Відповісти
можешь и не жертвовать
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15.09.2021 14:11 Відповісти
НІКОЛИ жирним попам не жертвував і не буду, я даю більше, але тім які потребують!
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21.09.2021 20:55 Відповісти
Добра новина. Завантажую
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15.09.2021 14:12 Відповісти
краще мозок новий собі завантаж
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15.09.2021 14:15 Відповісти
Як можна жертвувати через таку реєстрацію, якщо Господь наставляв робити пожертви так, щоби ліва рука не знала, що робить права?

Такий набір реквізитів реєстрацію, що до кінця, я б нездивувався б, якби запросили інформацію щодо матеріального становища...

Точно якась зелень недолуга фантазувала, коли складала додаток...

Ви що, автори? З глузду з'їхали?

Реєстрація, як на мене в таких випадках, допустима, якщо йдеться про якесь співробітництво - волонтерство, підрядництво тощо... А вірянину реєструватися!?
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15.09.2021 14:17 Відповісти
а онлайн крещение, исповедь, причастие, отпевание?
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15.09.2021 14:17 Відповісти
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15.09.2021 16:07 Відповісти
прям как секс по телефону
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15.09.2021 14:19 Відповісти
Ви знали,що Ватикан є власником одного з найпотужніших телескопів у світі?Те,що католицька церква завжди вивчала астрономію-це загально відомий факт.В неї був свій власний телескоп на території Італії,яким вона користувалася віками.Але з часом,він устарів і модернізувати його стало неможливим.Тому Ватикан купив собі кусок землі в Арізоні і побудував собі там ************** і потужний телескоп,яким і користується.Але весь прикол полягає в тому,як цей телескоп називається.Люцифер.Ось,таке почуття гумору уСвятого Престолу!!
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15.09.2021 14:28 Відповісти
Та Люцифер - це Світлоносний... Цілком тематична назва...
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15.09.2021 15:46 Відповісти
😂.Ну,та.Він ж колись ангелом був,а потім взяв і поміняв орієнтацію.Але Ватиканівський телескоп так називається не тому що у самому Ватикані комусь бракло фантазії.Просто,сама назва телескопу є довгою і складається з багатьох складних слів,які в абревіатурі утворюють слово»Люцифер».Тому цю коротшу назву і використовують для зручності
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15.09.2021 16:53 Відповісти
як справно московити і їх слуги напали на повідомлення новини ПЦУ. А як там окупантська церква УПЦ МП, яка прибрала з табличок букви"МП" і маскується під українську? Там не збирають на пожертви? Вони приватизували вже пів України. Наші збирають в себе вдома, а що робить ворог з кедебішніками, які наділи церковні ряси і накачують пропагандою населення про "мир" і "братство" а з другого боку благословляє на вбивство "укрів" "бандьор" "фашистів", які самі їх і видумали?
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15.09.2021 14:47 Відповісти
Господь онлайн.
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15.09.2021 15:24 Відповісти
Долбоклюи куда бы ущербное не пристроилось, всюду его обработают. Еще иконы цифровые пусть делают) Сам Бог наверно, ржет над дураками)
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15.09.2021 15:51 Відповісти
Ви подивіться на яких автомобілях їздять ці "дураки", а потім спитайте себе - хто насправді дурний?
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15.09.2021 16:06 Відповісти
Ну и дураки бывают богатые. Ничего нового.
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15.09.2021 22:21 Відповісти
Нехай ще зроблять ігру на Андроїд з платними лутбоксами...
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15.09.2021 16:00 Відповісти
Як це так? Сатанінське породження Інтернет і на службі у торговців магічними послугами? Треба ж хоч якось марку тримати!
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15.09.2021 16:18 Відповісти
Зараз ПЦУ явно випереджає МП
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15.09.2021 16:21 Відповісти
Кто знает какой религиозный праздник отмечал 21 сентября Гитлер?
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15.09.2021 16:56 Відповісти
Наверное равноденствие...
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15.09.2021 22:27 Відповісти
В этот день был праздник(в день равноденствия) и у него разные названия были(один РамАзАн-Рана Младшего Горящего с одэри=азэри).Все Бизантийские праздники спрятали. г.ГанаУдч=Гянджа=Ганстантинополь(бала).
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16.09.2021 17:16 Відповісти
Це дуже вірний та корисний крок!
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15.09.2021 20:39 Відповісти
 
 