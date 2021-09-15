Кабмін затвердив проєкт Держбюджету-2022

Кабінет Міністрів затвердив проєкт Держбюджету на 2022 рік. Після цього він буде відправлений на розгляд ВР.

Відповідне рішення було ухвалено під час сьогоднішнього засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюджет на 2022 рік не тільки збалансований і реалістичний, але і бюджет модернізації країни, відновлення економіки та інвестицій у людей, у їхнє здоров'я, освіту і розвиток", - зазначив Шмигаль, коментуючи показники проєкту Жержбюджету на 2022 рік.

За його словами, ключові пріоритети головного кошторису країни незмінні: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців та економіки.

"Основні макроекономічні параметри: зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення державного боргу, зростання зарплат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП - як результат наших реформ", - заявив Шмигаль.

Представляв проєкт Держбюджету міністр фінансів Роман Марченко. Він нагадав, проєкт розроблений на основі бюджетної декларації на 2022-2024 роки.

Марченко також уточнив, що зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) становитиме 6,2%, середній курс гривні до долара - 28,6-28,7 грн/долар.

Очікується, що номінальний ВВП України становитиме 5368,7 млрд гривень, середньомісячна зарплата - 15 258 гривень, рівень безробіття - 8,5%.

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