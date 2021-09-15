Кабмин утвердил проект госбюджета-2022

Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2022 год. После этого он будет отправлен на рассмотрение ВР.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

"Бюджет на 2022 год не только сбалансированный и реалистический, но и бюджет модернизации страны, возобновления экономики и инвестиций в людей, в их здоровье, образование и развитие", - отметил Шмыгаль, комментируя показатели проекта госбюджета на 2022 год.

По его словам, ключевые приоритеты главной сметы страны неизменны: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

"Основные макроэкономические параметры: уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП - как результат наших реформ", - заявил Шмыгаль.

Представлял проект госбюджета министр финансов Роман Марченко. Он напомнил, проект разработан на основе бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Марченко также уточнил, что рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, средний курс гривны к доллару - 28,6-28,7 грн/доллар.

Ожидается, что номинальный ВВП Украины составит 5368,7 млрд гривен, среднемесячная зарплата 15 258 гривен, уровень безработицы - 8,5%.

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