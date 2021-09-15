Через скандального забудовника в Україні знову можуть вибухнути склади боєприпасів, - джерело
Міноборони заплатило близько 900 млн гривень компаніям з орбіти скандального забудовника Микитася, які зірвали будівництво відразу трьох сховищ боєприпасів, а сьогодні через суди блокують роботу нових підрядників.
Як повідомляє інформоване джерело для видання "Цензор.НЕТ", арсенали в Калинівці, Богданівці та Цвітосі, які повинні були бути оновлені до кінця 2021 року, досі перебувають в аварійному стані - вибухи можуть прогриміти в будь-який момент.
У 2018 році, ще за старої влади, коли Міноборони укладало контракти на їх реконструкцію, планувалося побудувати на територіях цих полігонів сучасні залізобетонні сховища. Мета - запобігти диверсії і вибухам на цих полігонах.
"Але станом на зараз обсяги першої черги (не кажучи вже про решту) в Богданівці виконані аж на 11%, а в Калинівці - на 10%", - говориться в статті. При цьому обидві компанії, які отримали близько 900 мільйонів гривень, не змогли навіть відзвітувати про свою роботу.
ЗМІ з'ясували, що фірми ТОВ ""Північно-український будівельний альянс" і ТОВ "СК "Укрбудмонтаж", які виграли тендери, входили в структуру будівельної корпорації "Укрбуд", що належала Микитасю. А одним із ТОВ керують брати Андрій і Сергій Якусевичі.
Зараз Міноборони намагається розірвати договори з обома ТОВ і відсудити заплачені гроші. "Нових підрядників вони знайшли, але "Північно-український будівельний альянс" йде на зустрічні позови і блокує реальні роботи. По суті, шантажує Міноборони. У заручниках - вся країна", - зазначає видання.
При цьому саме ТОВ заборгувало кредиторам сумарно майже 2 млрд гривень і зараз проходить процедуру санації. Однак суд, затверджуючи план санації, дозволив Альянсу погашати ці борги не грошима, а за рахунок виконання будівельних робіт до 2031 року.
Фактично, суд дозволив розтягнути виконання оборонного замовлення ще на 10 років, попри аварійний стан полігонів і високі ризики вибухів.
Це питання вимагає втручання керівництва країни, зокрема й президента Володимира Зеленського, оскільки арсенали залишаються відкритими і в будь-який момент можуть стати причиною чергового масштабного вибуху.
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нах я было давать все бабки только за обещания выполнить работу? где блдь такое возможно?
Та ні. Він дав розвалитися недобудовам, і звично шукає на кого перекласти відповідальність за знищення оборонного комплексу країни.
Слово "тендер" чули? Чи подляковським тролям какаяразніца, головне зіпсувати повітня і звинуватити в цьому Порошенка?
Жовтень 2019 року. Нагадати кого "мудрий" нарід вибрав презЕдентом?
"На кількох арсеналах Збройних сил України припинено будівництво арочних обсипних залізобетонних сховищ для зберігання ***********."
То чому два з половиною роки нічого не робилося? Де гроші?
Мали, до кінця 2019, здати 35 сховищ. Но на май 2019 не сдали ни одного. В той же статье :
"Підрядним організаціям для виконання зазначених робіт проведено авансування в розмірі 913, 87 млн грн, що становить 80% від потреби, при цьому термін звітування визначений до:
30.04.19 - в/ч А1119
30.06.19 - в/ч А1201
30.08.19 - в/ч А1358.
На даний час надано звітні документи на суму 13 млн грн"
Кто мешал величайшему достроить хранилища в в/ч А1119 и в/ч А1201 ?
Це "новина" 2019 року, якою ВАЗелінський не цікавився два роки. Тепер панічно шукають на кого перекласти провину.
Процитуйте мене, де я звинуватила ВАЗелінського у кражі грошей? Де факти, що гроші були "просрані" при Порошенкові? Чому за два роки не провели слідство, не подали справу в суд і не посадили чиновників МО, якщо суд довів що вони винні?
Чому, за два роки не добудовані артсклади?
Що два роки заважає вашій Бубі довести, що гроші вкрадені і добудувати артсклади? Узурпованої влади не вистачає, чи боїться, що фуйло нападЬот?
Ну і з приводу тикання рилом. То де ж факт звинувачення мною ВАЗеленського в крадіжці грошей з будівництва артскладів?
..чому два з половиною роки нічого не робилося? Де гроші?
Первая фраза подразумевает сарказм и отрицание, не так, ли? Или вы согласны с фактом, что Порошенко дал Микитасю 900млн на липовые контракты? Вторая фраза (Де гроші?) подразумевает ответственность за потраченные деньги.
1. Де факти, які підтверджують, що Порох дав микитасю кучу контрактів? Нагадую, для особливо обдарованих, до ВАЗедінського існувала система тендерів "Прозорро", яку Вава знищив, для спонсорування з державного бюджету своїх родичів, клоунів та олігархів.
2. Де гроші? Якщо вони були вкрадені, де суд і повернення в бюджет?
Чому два роки не будуються артсховища?
Намагаються розслідування по "вагнергейту" перебити лайновкидами.