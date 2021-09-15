Через скандального забудовника в Україні знову можуть вибухнути склади боєприпасів, - джерело

Міноборони заплатило близько 900 млн гривень компаніям з орбіти скандального забудовника Микитася, які зірвали будівництво відразу трьох сховищ боєприпасів, а сьогодні через суди блокують роботу нових підрядників.

Як повідомляє інформоване джерело для видання "Цензор.НЕТ", арсенали в Калинівці, Богданівці та Цвітосі, які повинні були бути оновлені до кінця 2021 року, досі перебувають в аварійному стані - вибухи можуть прогриміти в будь-який момент.

У 2018 році, ще за старої влади, коли Міноборони укладало контракти на їх реконструкцію, планувалося побудувати на територіях цих полігонів сучасні залізобетонні сховища. Мета - запобігти диверсії і вибухам на цих полігонах.

"Але станом на зараз обсяги першої черги (не кажучи вже про решту) в Богданівці виконані аж на 11%, а в Калинівці - на 10%", - говориться в статті. При цьому обидві компанії, які отримали близько 900 мільйонів гривень, не змогли навіть відзвітувати про свою роботу.

ЗМІ з'ясували, що фірми ТОВ ""Північно-український будівельний альянс" і ТОВ "СК "Укрбудмонтаж", які виграли тендери, входили в структуру будівельної корпорації "Укрбуд", що належала Микитасю. А одним із ТОВ керують брати Андрій і Сергій Якусевичі.

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Зараз Міноборони намагається розірвати договори з обома ТОВ і відсудити заплачені гроші. "Нових підрядників вони знайшли, але "Північно-український будівельний альянс" йде на зустрічні позови і блокує реальні роботи. По суті, шантажує Міноборони. У заручниках - вся країна", - зазначає видання.

При цьому саме ТОВ заборгувало кредиторам сумарно майже 2 млрд гривень і зараз проходить процедуру санації. Однак суд, затверджуючи план санації, дозволив Альянсу погашати ці борги не грошима, а за рахунок виконання будівельних робіт до 2031 року.

Фактично, суд дозволив розтягнути виконання оборонного замовлення ще на 10 років, попри аварійний стан полігонів і високі ризики вибухів.

Це питання вимагає втручання керівництва країни, зокрема й президента Володимира Зеленського, оскільки арсенали залишаються відкритими і в будь-який момент можуть стати причиною чергового масштабного вибуху.