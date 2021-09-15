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Через скандального забудовника в Україні знову можуть вибухнути склади боєприпасів, - джерело

Через скандального забудовника в Україні знову можуть вибухнути склади боєприпасів, - джерело

Міноборони заплатило близько 900 млн гривень компаніям з орбіти скандального забудовника Микитася, які зірвали будівництво відразу трьох сховищ боєприпасів, а сьогодні через суди блокують роботу нових підрядників.

Як повідомляє інформоване джерело для видання "Цензор.НЕТ", арсенали в Калинівці, Богданівці та Цвітосі, які повинні були бути оновлені до кінця 2021 року, досі перебувають в аварійному стані - вибухи можуть прогриміти в будь-який момент.

У 2018 році, ще за старої влади, коли Міноборони укладало контракти на їх реконструкцію, планувалося побудувати на територіях цих полігонів сучасні залізобетонні сховища. Мета - запобігти диверсії і вибухам на цих полігонах.

"Але станом на зараз обсяги першої черги (не кажучи вже про решту) в Богданівці виконані аж на 11%, а в Калинівці - на 10%", - говориться в статті. При цьому обидві компанії, які отримали близько 900 мільйонів гривень, не змогли навіть відзвітувати про свою роботу.

ЗМІ з'ясували, що фірми ТОВ ""Північно-український будівельний альянс" і ТОВ "СК "Укрбудмонтаж", які виграли тендери, входили в структуру будівельної корпорації "Укрбуд", що належала Микитасю. А одним із ТОВ керують брати Андрій і Сергій Якусевичі.

Дивіться також: Вибух на складі з боєприпасами в Казахстані, евакуюють людей із найближчих сіл. ВІДЕО+ФОТО

Зараз Міноборони намагається розірвати договори з обома ТОВ і відсудити заплачені гроші. "Нових підрядників вони знайшли, але "Північно-український будівельний альянс" йде на зустрічні позови і блокує реальні роботи. По суті, шантажує Міноборони. У заручниках - вся країна", - зазначає видання.

При цьому саме ТОВ заборгувало кредиторам сумарно майже 2 млрд гривень і зараз проходить процедуру санації. Однак суд, затверджуючи план санації, дозволив Альянсу погашати ці борги не грошима, а за рахунок виконання будівельних робіт до 2031 року.

Фактично, суд дозволив розтягнути виконання оборонного замовлення ще на 10 років, попри аварійний стан полігонів і високі ризики вибухів.

Це питання вимагає втручання керівництва країни, зокрема й президента Володимира Зеленського, оскільки арсенали залишаються відкритими і в будь-який момент можуть стати причиною чергового масштабного вибуху.

Автор: 

боєприпаси (2265) вибух (4440) забудова (580) Максим Микитась (290)


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Топ коментарі
+9
900лямов. Нехило подлатались. Страна чудес,блеать.
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15.09.2021 17:13
+9
Я знаю это все Порошенко! Я верю Зеленскому а ещё я верю в русалок и всяких домовых! Вот только не пойму почему окружающие называют меня зебилом!
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15.09.2021 17:34
+7
А где подонок зеЛя?!этого упыря уже скоро народ отлавливать будет
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15.09.2021 17:21
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900лямов. Нехило подлатались. Страна чудес,блеать.
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15.09.2021 17:13 Відповісти
компании, получившие порядка 900 миллионов гривен, Источник:

нах я было давать все бабки только за обещания выполнить работу? где блдь такое возможно?
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15.09.2021 21:39 Відповісти
А где подонок зеЛя?!этого упыря уже скоро народ отлавливать будет
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15.09.2021 17:21 Відповісти
а где подонок порох, при котором минобороны одобрило аферистов подрядчиков?
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15.09.2021 17:56 Відповісти
Так ось чому Вава два з половиною роки нічого не робив, мовчав? Покривав схему "розпилу".

Та ні. Він дав розвалитися недобудовам, і звично шукає на кого перекласти відповідальність за знищення оборонного комплексу країни.
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15.09.2021 18:36 Відповісти
ахах) При порохе Микитасю везде давали такие контракты, а подонок Зеля. Чего не спрашиваешь когда подонок петя ответит?
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15.09.2021 18:32 Відповісти
Де ж вас таких беруть?

Слово "тендер" чули? Чи подляковським тролям какаяразніца, головне зіпсувати повітня і звинуватити в цьому Порошенка?
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15.09.2021 20:24 Відповісти
Я знаю это все Порошенко! Я верю Зеленскому а ещё я верю в русалок и всяких домовых! Вот только не пойму почему окружающие называют меня зебилом!
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15.09.2021 17:34 Відповісти
нет, что вы, это в 2018 году Зеля дал Микитасю кучу контрактов! Таких как вы называют сектой
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15.09.2021 18:33 Відповісти
Порошенко дав. Ви ж і факти приведете. Правда?
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15.09.2021 18:38 Відповісти
А-а-а-а-а, при чем тут Парашенка? Парашенки там небыла.
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15.09.2021 19:37 Відповісти
То де ж факти? А

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15.09.2021 19:43 Відповісти
А что, разве не Президент отвечает, за то что МинОбороны украло через липовые контракты?
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15.09.2021 20:30 Відповісти
ПрезИдент відповідає за обороноздатність країни. Порошенко виділив гроші, з конфіскованих у овоча, будівництво почалось. Мали, до кінця 2019, здати 35 сховищ.

Жовтень 2019 року. Нагадати кого "мудрий" нарід вибрав презЕдентом?

"На кількох арсеналах Збройних сил України припинено будівництво арочних обсипних залізобетонних сховищ для зберігання ***********."

То чому два з половиною роки нічого не робилося? Де гроші?
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15.09.2021 21:00 Відповісти
Я не пойму вы по жизни настолько долбанутая или работа такая?

Мали, до кінця 2019, здати 35 сховищ. Но на май 2019 не сдали ни одного. В той же статье :

"Підрядним організаціям для виконання зазначених робіт проведено авансування в розмірі 913, 87 млн грн, що становить 80% від потреби, при цьому термін звітування визначений до:

30.04.19 - в/ч А1119
30.06.19 - в/ч А1201
30.08.19 - в/ч А1358.

На даний час надано звітні документи на суму 13 млн грн"

Кто мешал величайшему достроить хранилища в в/ч А1119 и в/ч А1201 ?
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15.09.2021 21:19 Відповісти
Сморід залиште для ваших зебільних колег по бізнесу.

Це "новина" 2019 року, якою ВАЗелінський не цікавився два роки. Тепер панічно шукають на кого перекласти провину.
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15.09.2021 21:54 Відповісти
Сначала вы орали, что денги украл Зеленский. Когда вас мордой ткнули в факты, что украли при Порошенко, вы отпять орете "зрада" потому что деньги просраные при Порошенко возвращают слишком меденно. А когда посадят чиновников из МО за эти "контракты" вы будете орать что прессуют патриотов.
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15.09.2021 22:14 Відповісти
Я ткну вас мордою у факт.

Процитуйте мене, де я звинуватила ВАЗелінського у кражі грошей? Де факти, що гроші були "просрані" при Порошенкові? Чому за два роки не провели слідство, не подали справу в суд і не посадили чиновників МО, якщо суд довів що вони винні?

Чому, за два роки не добудовані артсклади?
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15.09.2021 22:23 Відповісти
900 млн украденных при вашем божке верните и будут вам артсклады.
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15.09.2021 22:35 Відповісти
Ще раз, для особливо упоротих.

Що два роки заважає вашій Бубі довести, що гроші вкрадені і добудувати артсклади? Узурпованої влади не вистачає, чи боїться, що фуйло нападЬот?

Ну і з приводу тикання рилом. То де ж факт звинувачення мною ВАЗеленського в крадіжці грошей з будівництва артскладів?
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16.09.2021 00:20 Відповісти
Вот изволь. Порошенко дав. Ви ж і факти приведете. Правда?

..чому два з половиною роки нічого не робилося? Де гроші?

Первая фраза подразумевает сарказм и отрицание, не так, ли? Или вы согласны с фактом, что Порошенко дал Микитасю 900млн на липовые контракты? Вторая фраза (Де гроші?) подразумевает ответственность за потраченные деньги.
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16.09.2021 00:58 Відповісти
З вас маніпулянт, як з вазелінського юзіка, третьякової або стефанчуків балярина.

1. Де факти, які підтверджують, що Порох дав микитасю кучу контрактів? Нагадую, для особливо обдарованих, до ВАЗедінського існувала система тендерів "Прозорро", яку Вава знищив, для спонсорування з державного бюджету своїх родичів, клоунів та олігархів.

2. Де гроші? Якщо вони були вкрадені, де суд і повернення в бюджет?

Чому два роки не будуються артсховища?
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16.09.2021 09:47 Відповісти
остается выяснить имя президента...
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16.09.2021 03:17 Відповісти
і тендери він підробив; такий він, Порох. Да, а потім Микитася в тюрму посадив...
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15.09.2021 19:00 Відповісти
Сюрреализм какой-то. Скомуниздили почти миллиард. Как такое вообще возможно.
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15.09.2021 17:34 Відповісти
таки вас удивляет сумма или сам факт ?
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15.09.2021 17:42 Відповісти
Все удивляет.
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15.09.2021 17:49 Відповісти
ну таки 3.4 миллиарда подаренных коломойскому за 3 месяца государственным Центрэнерго и приблизительно по 15 млн . \ по памяти \ каждый день до сих пор . все воспринимают как должное .
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15.09.2021 19:52 Відповісти
А Верховний медальки розвішує акторам та гнобить Клічко...які такі сховища?? Хай патрони у багнюці в осені погніють, спишуть та одразу продадуть злодіям...он скіки генералів строїться під Київом та не тільки...треба гроші, не до сховищ...
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15.09.2021 17:49 Відповісти
ахах) Гнобит кличко) Ничего что Микитась подельник Кличко? Кличко дал ему украсть больше 2 миллиардов на шулерском мосту. Вы же не разбираетесь, зачем комментируете?!
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15.09.2021 18:34 Відповісти
Ну і? Микитася посадили за "воровство на шулерском мосту", чи Кличка?
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15.09.2021 18:40 Відповісти
..так давайте ..подымайте Прокуратуру..СБУ;..Полицию..ДБР.. и расследуйте **преступления** Кличка...Порошенко... Опубликуйте материалы ... покажите что нарыли..какие они негодяи и как безбожно крали... Покажите..как руководил Порошенко ..что натворил!!! Но вы.же зелёные смердячие ушлёпки только языком способны молоть. Попытались что то нарыть на Пороха и обгадились жиденько ... На Кличка аналогично... Вы то только способны не пустить Кличка на встречу с Меркель... показывая всю низость и жлобство. Что сейчас с вагнеровцами и сдачей зелёной паскудой наших территорий... где сейчас сидят сепары вас не сильно беспокоит. То что зепогань откровенно разрушает армию... единственную опору независимости..вы тоже молчите. Воистину говорят..что за зелёных голосовала откровенно тупая часть населения. Здесь на цензоре это очень ярко видно. Что не зелёный...то просто реальный полудурок или идиот!!
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15.09.2021 19:08 Відповісти
Подляк всю трольню " по тривозі" підняв, разом з "журнашлюхами".

Намагаються розслідування по "вагнергейту" перебити лайновкидами.
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15.09.2021 19:46 Відповісти
Судья который принял решение явно в пользу ООО наверно не забесплатно трудился.
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15.09.2021 18:32 Відповісти
Куда смотрит Баканов ,Венедикутова,НАБУ? Просто диву даешься!!.Не зря нам говорят,что Украине до ЕС и НАТО,как до Киева-рачки..Судей расстрелять мало!!!Госизмена в чистом виде!!!
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15.09.2021 18:42 Відповісти
порох 6 президент
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15.09.2021 19:41 Відповісти
ДА НАХЯ ЕГО ВООБЩЕ ВЫПУСТИЛИ !!!???
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15.09.2021 20:03 Відповісти
Треба пред'являти ст. По діверсії, і замороживать все майно, і міняти закон, сплачувати на кінець робіт а не зпочатку,
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15.09.2021 21:37 Відповісти
Этим судьям нужно засунуть в зад ракету от смерча и запустить над арсеналом
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16.09.2021 00:07 Відповісти
 
 