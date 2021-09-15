Трьох-чотирьох міністрів звільнять "у найближчому майбутньому", - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що три-чотири міністри будуть відправлені у відставку в кінці вересня - початку жовтня цього року.

Про це він сказав в інтерв'ю інформаційному агентству Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже говорив: схиляюся до цифри три-чотири. На прізвища поки переходити не будемо. Але припускаю, що в найближчому майбутньому все-таки ротації в Кабміні відбудуться. Думаю, це кінець вересня - початок жовтня", - зазначив Разумков.

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