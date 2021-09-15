Трьох-чотирьох міністрів звільнять "у найближчому майбутньому", - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що три-чотири міністри будуть відправлені у відставку в кінці вересня - початку жовтня цього року.
Про це він сказав в інтерв'ю інформаційному агентству Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Я вже говорив: схиляюся до цифри три-чотири. На прізвища поки переходити не будемо. Але припускаю, що в найближчому майбутньому все-таки ротації в Кабміні відбудуться. Думаю, це кінець вересня - початок жовтня", - зазначив Разумков.
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ГНАТИ всю РАДУ з КАБМІНОМ!
А вы, друзья, как не садитесь
вы в музыканты не годитесь.
ЗЕбанутый бубочка по своей натуре клоун, и его в 43 года не переделать. Как ему удалось за 2.5 года все просрать, даже доказывать не надо, все и так видно. Кабмин - это команда непонятно кто под руководством непонятно кого. А руководит всем этим збиговыськом квартальный шут. А нормальные специалисты в этот клоунский балаган никогда не прийдут, потому что это будет позорным клеймом на всю жизнь, не отмоешься никогда. Даже ЗЕбанутый Арахамия признался, что к ник никто не идет Пока эти убогие при власти, будет еще хуже.