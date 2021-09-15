Трех-четырех министров уволят "в ближайшем будущем", - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что три-четыре министра будут отправлены в отставку в конце сентября - начале октября этого года.

Об этом он сказал в интервью информационному агентству Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже говорил: склоняюсь к цифре три-четыре. На фамилии пока переходить не будем. Но предполагаю, что в ближайшем будущем все-таки ротации в Кабмине состоятся. Думаю, это конец сентября - начало октября", - отметил Разумков.

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