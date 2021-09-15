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Трех-четырех министров уволят "в ближайшем будущем", - Разумков

Трех-четырех министров уволят

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что три-четыре министра будут отправлены в отставку в конце сентября - начале октября этого года.

Об этом он сказал в интервью информационному агентству Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже говорил: склоняюсь к цифре три-четыре. На фамилии пока переходить не будем. Но предполагаю, что в ближайшем будущем все-таки ротации в Кабмине состоятся. Думаю, это конец сентября - начало октября", - отметил Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смены всего Кабмина точно не будет, по крайней мере, в ближайшее время, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

Кабмин (14025) увольнение (2675) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+3
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15.09.2021 19:32
+3
краще звільнити одного квартального ідіота.
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15.09.2021 20:16
+2
Марна справа, Арахамія все ніяк не вмовить нікого на ці посади, як кажуть немає дурних.
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15.09.2021 19:27
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Правила форума Совет форумчан
ты там сам копчиком крепче за креселко держись... говорят зельц уже не здоровается...
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15.09.2021 19:21 Ответить
в наше время новые кадры обычно хуже предидущих
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15.09.2021 19:23 Ответить
Чуваки, я сам себя спалил когда позвонил Лукашеску о 33 РАБссиянских баранах,но я не виноват....это все Гео Лерос, Билингкэт и Петр Порошенко меня слили...
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15.09.2021 19:26 Ответить
Марна справа, Арахамія все ніяк не вмовить нікого на ці посади, як кажуть немає дурних.
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15.09.2021 19:27 Ответить
Разумков, ты чё творишь? Сами же говорите, что никто не хочет идти к вам работать. Последних клоунов разгонишь. Будет театр одного актёра с пианино?
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15.09.2021 19:29 Ответить
В Кабмин никто не пойдет...даже из Дурдома разве что Шариков и Швондер...скажут...Зеля... плати 100 баксов в год и мы решим все твои проблемы....
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15.09.2021 19:30 Ответить
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15.09.2021 19:32 Ответить
ПреЗЕ!дент будет сам, всё сам, кругом сам. И назовёт себя Великим Вседержителем ЗЕ!
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15.09.2021 19:54 Ответить
краще звільнити одного квартального ідіота.
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15.09.2021 20:16 Ответить
Арахамія-ідіот вже анонсував: "Нормальні в Кабмін не хочуть - наберуть знову мілованових, арахамій, яременко /дзунз з кивами, щоб спілкуватись зі шльондрами, мастурбувати, відсмоктувати ..тьфу, вже не пам'ятаю прізвища всій шушвалі...

ГНАТИ всю РАДУ з КАБМІНОМ!
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15.09.2021 21:07 Ответить
Першого треба гнати Зєлю. Але от проблема - на дострокових Зєля знову виграє, бо в кожного українця є свій кандидат в президенти і домовлятись українці один з одним не вміють і не хочуть
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16.09.2021 08:12 Ответить
А яка різниця? Від міністрів нічого не залежить, всім керує Єрмак.
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16.09.2021 08:04 Ответить
Прав был Крылов в своей басне :

А вы, друзья, как не садитесь

вы в музыканты не годитесь.

ЗЕбанутый бубочка по своей натуре клоун, и его в 43 года не переделать. Как ему удалось за 2.5 года все просрать, даже доказывать не надо, все и так видно. Кабмин - это команда непонятно кто под руководством непонятно кого. А руководит всем этим збиговыськом квартальный шут. А нормальные специалисты в этот клоунский балаган никогда не прийдут, потому что это будет позорным клеймом на всю жизнь, не отмоешься никогда. Даже ЗЕбанутый Арахамия признался, что к ник никто не идет Пока эти убогие при власти, будет еще хуже.
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16.09.2021 08:26 Ответить
Ясно, раніше міняли міністрів по одному, але часто, а тепер хочуть групами, і через два-три місяці оголосять голосування за вічного прем'єр-міністра.
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16.09.2021 09:01 Ответить
 
 