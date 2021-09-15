Трех-четырех министров уволят "в ближайшем будущем", - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что три-четыре министра будут отправлены в отставку в конце сентября - начале октября этого года.
Об этом он сказал в интервью информационному агентству Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Я уже говорил: склоняюсь к цифре три-четыре. На фамилии пока переходить не будем. Но предполагаю, что в ближайшем будущем все-таки ротации в Кабмине состоятся. Думаю, это конец сентября - начало октября", - отметил Разумков.
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ГНАТИ всю РАДУ з КАБМІНОМ!
А вы, друзья, как не садитесь
вы в музыканты не годитесь.
ЗЕбанутый бубочка по своей натуре клоун, и его в 43 года не переделать. Как ему удалось за 2.5 года все просрать, даже доказывать не надо, все и так видно. Кабмин - это команда непонятно кто под руководством непонятно кого. А руководит всем этим збиговыськом квартальный шут. А нормальные специалисты в этот клоунский балаган никогда не прийдут, потому что это будет позорным клеймом на всю жизнь, не отмоешься никогда. Даже ЗЕбанутый Арахамия признался, что к ник никто не идет Пока эти убогие при власти, будет еще хуже.