Тарифи не зростуть, попри підвищення цін на газ у Європі, - Чернишов

Уряд України очікує, що тарифи на гарячу воду й опалення протягом опалювального сезону 2021/2022 не збільшуватимуться.

Про це заявив на брифінгу міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Він розповів, що фізична готовність системи, яка забезпечить старт опалювального сезону, становить близько 90% і в цьому плані "все штатно і йде за графіком".

"Інший напрям [в питанні підготовки до опалювального сезону] стосується укладення довгострокових договорів між підприємствами теплокомуненерго і "Нафтогазом". "Нафтогаз" зробив дуже цікаву з точки зору ціни пропозицію для підприємств ТКЕ - 7420 грн за 1 тис. М³ газу", - додав Чернишов.

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Він нагадав про стрибок цін на газ на світових ринках - сьогодні вартість жовтневого ф'ючерса на спотовий індекс TTF на газ в ході торгів на лондонській біржі ICE наближалася до рекордної позначки в $ 1 тис.

Чернишов запевнив, що уряд "не залишає це питання без уваги і підтримає населення". За його словами, ціна, яку запропонував "Нафтогаз", забезпечить стабільність тарифів у цьому сезоні.

"Ми очікуємо, що тарифи на опалення і гарячу воду в опалювальному сезоні не повинні підвищуватися", - резюмував Чернишов.