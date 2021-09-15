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Тарифи не зростуть, попри підвищення цін на газ у Європі, - Чернишов

Тарифи не зростуть, попри підвищення цін на газ у Європі, - Чернишов

Уряд України очікує, що тарифи на гарячу воду й опалення протягом опалювального сезону 2021/2022 не збільшуватимуться.

Про це заявив на брифінгу міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Він розповів, що фізична готовність системи, яка забезпечить старт опалювального сезону, становить близько 90% і в цьому плані "все штатно і йде за графіком".

"Інший напрям [в питанні підготовки до опалювального сезону] стосується укладення довгострокових договорів між підприємствами теплокомуненерго і "Нафтогазом". "Нафтогаз" зробив дуже цікаву з точки зору ціни пропозицію для підприємств ТКЕ - 7420 грн за 1 тис. М³ газу", - додав Чернишов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече"

Він нагадав про стрибок цін на газ на світових ринках - сьогодні вартість жовтневого ф'ючерса на спотовий індекс TTF на газ в ході торгів на лондонській біржі ICE наближалася до рекордної позначки в $ 1 тис.

Чернишов запевнив, що уряд "не залишає це питання без уваги і підтримає населення". За його словами, ціна, яку запропонував "Нафтогаз", забезпечить стабільність тарифів у цьому сезоні.

"Ми очікуємо, що тарифи на опалення і гарячу воду в опалювальному сезоні не повинні підвищуватися", - резюмував Чернишов.

Автор: 

Тарифи на воду (397) газ (10415) опалення (912) тарифи (2026) Олексій Чернишов (275)


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Топ коментарі
+25
верим...

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15.09.2021 20:52
+17
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15.09.2021 20:55
+12
Працюємо, як у Гондурасі, а зарплатню хочемо, як в Європі.

І голосуємо, як у Венесуелі
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15.09.2021 21:19
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15.09.2021 20:52 Відповісти
То може руки не звідти ростуть?
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15.09.2021 21:02 Відповісти
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15.09.2021 22:24 Відповісти
верим...

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15.09.2021 20:52 Відповісти
профсоюзы углекопов хайфы в этом году шо фанера над парижем...
верицца с трудом...
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15.09.2021 20:54 Відповісти
Где есть !горячая вода?"
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15.09.2021 20:54 Відповісти
Попробую угадать. Везде где стоит бойлер. Притом получается гораздо дешевле чем центральное водоснабжение.
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15.09.2021 21:00 Відповісти
У меня газа нет. Не надо рассчитывать на меня!
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15.09.2021 20:55 Відповісти
У меня тоже.Осталось только централизованное отопление,которое выкинуть нереально.
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15.09.2021 21:22 Відповісти
К сожалению да.
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18.09.2021 11:35 Відповісти
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15.09.2021 20:55 Відповісти
Працюємо, як у Гондурасі, а зарплатню хочемо, як в Європі.

І голосуємо, як у Венесуелі
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15.09.2021 21:19 Відповісти
+1
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15.09.2021 21:36 Відповісти
Лайк!!!
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18.09.2021 11:36 Відповісти
у нас есть интересное решение (с) (гундосым голосом)
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15.09.2021 20:56 Відповісти
***

истина никогда не загундосит устами популиста... )))
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15.09.2021 21:21 Відповісти
этот каммент тебе точно поможет )))
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15.09.2021 21:01 Відповісти
Незабаром дізнаємось правду.

І нехай тіко ви збрехали.....
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15.09.2021 21:02 Відповісти
Я дам Вам парабелум
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15.09.2021 22:28 Відповісти
***** первый раз вижу в платежке, рекомендуем заплатить авансом почти 300 грн ) а куда бабки мфв пошли
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15.09.2021 21:03 Відповісти
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15.09.2021 21:05 Відповісти
Он врет. Тарифы упадут, а беня с ахметовым еще и доплатят бедным пенсионерам
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15.09.2021 21:06 Відповісти
вазелиновые сделали хитрый ход и спихнули оплату разницы между рыночной ценой на газ и ценой для населения на местные власти. Допустим, большие города типа Киева, Днепра, Львова и т.д. с эти справятся за счёт сокращения местных программ, а что будут делать маленькие населённые пункты где мизерные бюджеты? Когда не будет чем топить котельные, гундосик будет по зомбоящику на канале г+г рассказывать, что он не при чём, это всё местные власти. Гениально, вы цэ зробылы разом, дол@ойобы!
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15.09.2021 21:09 Відповісти
В европе сейчас цена почти 1000 долларов за 1000 кубов газа, то есть ты хочешь сказать, что если бы сейчас нам выставили цену в 27 грн за 1 м куб, то было бы лучше?
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16.09.2021 00:02 Відповісти
Конєшно лутше! Вєдь хуже бить нє может!
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16.09.2021 08:15 Відповісти
Читай внимательно пост.
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18.09.2021 20:39 Відповісти
Странная ЗЕкономика. УКРАИНСКИЙ газ, добытый в Украине, с Украинскими расходами должен продаваться украинцам по европейским ценам. Допустим. Где пенсии как в европе? За эти годы на этом сраном газе куча ублюдков итак наварилась.

Может наши вазжди промычат внятно - КАК трубы по городам (ВСЕ трубы, да все) купленые людьми за свой счет вдруг подарились? Или может стоит все таки их всех скотов причастных арестовать и заставить дать показания? Может есть смысл пособирать газовиков-аферистов по всех областях (ночальнигов, бухгалтеров и.т.д.) отгородить поле 10Х10 КМ и за их счет строить зону, где они должны сидеть? крали по взрослому, областями !!!

Теперь вот комуняцкого выпердыша поставили
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15.09.2021 21:20 Відповісти
"Мы ожидаем, что тарифы на отопление и горячую воду в отопительном сезоне не должны повышаться", - резюмировал Чернышов. Источник: https://censor.net Мы ожидаем....Не должны повышаться...Сколько можно лепить эту дичь?Вы же спихнули всё на местных упырей,которые на местах "цари и боги" и будут наваливать по полной.Тут за прошлый сезон выхекивал отопление до середины лета,уже от этого сраного газа отказался полностью,не могу только от централизованного отопления откреститься,совковая конструкция "пентхауса" не позволяет.
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15.09.2021 21:20 Відповісти
Ждуны вы наши, когда же мы дождемся вас не видеть и не слышать.
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15.09.2021 21:29 Відповісти
Коли смєтуни роздупляться !!!)))
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15.09.2021 21:34 Відповісти
Там "роса " досі працює ..))))))))
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15.09.2021 21:39 Відповісти
Та у них японська хвороба імпотенції - *******! Недієздатні.
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15.09.2021 21:43 Відповісти
А хто заплатить різницю ?
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15.09.2021 21:37 Відповісти
Будут місцевим руки викручувати !!!)))
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15.09.2021 21:52 Відповісти
Да потому что рост цен на газ в ЕС это игра спекулянтов а не обоснованная цена, вот сейчас цена резко упала с 950 до 800, пузырь лопнул.
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15.09.2021 21:39 Відповісти
да чего уж там, мудрый нарид потерпит, - "Бачили очи шо купували"
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15.09.2021 21:44 Відповісти
Головне "Лишьби не Порошенко!" та "Хуже не будет!" !!!)))
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15.09.2021 21:49 Відповісти
подозреваю, что к зиме увеличится не только число должников за газ , но и число желающих продать свою собаку
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15.09.2021 22:11 Відповісти
Тарифи виростуть. Це питання часу. Всі знають. Нічого і ніхто вже не змінить. Єдиний варіант зберігти нинішні ціни в гривні, це коли гривня дуже сильно виросте щодо долара. Але відділ фантастики поверхом вище.
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15.09.2021 22:15 Відповісти
упс.. а нам прислали предупреждение отопление на 50%.. и это было еще месяц назад, когда цена газа на хабе была не 950 долл... совпадение? не думаю!
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15.09.2021 22:28 Відповісти
Ми не в Європі,ми в глубокій ж*пі.
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15.09.2021 22:43 Відповісти
значит будет очень холодно и дорого
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15.09.2021 23:10 Відповісти
За идиотов держат! Где деньги возьмут? Неужели сами заплатят? Ахметов, Фирташ ,Коломойский и остальные?
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15.09.2021 23:46 Відповісти
не выростут,потому, как заплатить нищайший в европе народ не сможет и это понимают и эти тарифы неподъемные- 60% населения субсидианты, так что не нужно приписывать себе народолюбие
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16.09.2021 06:13 Відповісти
откуда цифра в 60%? Полный бред. В моем населенном пункте субсидии имеют максимум 15% и то, в основном, это одинокие пенсионеры без детей и внуков.
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18.09.2021 20:43 Відповісти
 
 