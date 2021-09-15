Тарифи не зростуть, попри підвищення цін на газ у Європі, - Чернишов
Уряд України очікує, що тарифи на гарячу воду й опалення протягом опалювального сезону 2021/2022 не збільшуватимуться.
Про це заявив на брифінгу міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Він розповів, що фізична готовність системи, яка забезпечить старт опалювального сезону, становить близько 90% і в цьому плані "все штатно і йде за графіком".
"Інший напрям [в питанні підготовки до опалювального сезону] стосується укладення довгострокових договорів між підприємствами теплокомуненерго і "Нафтогазом". "Нафтогаз" зробив дуже цікаву з точки зору ціни пропозицію для підприємств ТКЕ - 7420 грн за 1 тис. М³ газу", - додав Чернишов.
Він нагадав про стрибок цін на газ на світових ринках - сьогодні вартість жовтневого ф'ючерса на спотовий індекс TTF на газ в ході торгів на лондонській біржі ICE наближалася до рекордної позначки в $ 1 тис.
Чернишов запевнив, що уряд "не залишає це питання без уваги і підтримає населення". За його словами, ціна, яку запропонував "Нафтогаз", забезпечить стабільність тарифів у цьому сезоні.
"Ми очікуємо, що тарифи на опалення і гарячу воду в опалювальному сезоні не повинні підвищуватися", - резюмував Чернишов.
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І голосуємо, як у Венесуелі
истина никогда не загундосит устами популиста... )))
І нехай тіко ви збрехали.....
Может наши вазжди промычат внятно - КАК трубы по городам (ВСЕ трубы, да все) купленые людьми за свой счет вдруг подарились? Или может стоит все таки их всех скотов причастных арестовать и заставить дать показания? Может есть смысл пособирать газовиков-аферистов по всех областях (ночальнигов, бухгалтеров и.т.д.) отгородить поле 10Х10 КМ и за их счет строить зону, где они должны сидеть? крали по взрослому, областями !!!
Теперь вот комуняцкого выпердыша поставили