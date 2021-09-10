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Новини Політика України Тарифи ЖКГ Бюджет-2021
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Тарифи на воду (283) ВР (11730) держбюджет (901) Кабмін (6261) місцеве самоврядування (176) опалення (348) Тимошенко (4639) Тарифи на газ (343) Підвищення тарифів (54) Денис Шмигаль (2699)

Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді:

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час Години запитань до уряду звинуватила прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в тому, що він дав неправдиву інформацію про те, що тарифи на тепло не зростатимуть.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Тимошенко заявила, що у зверненні Асоціації міст України до президента, уряду та Верховної Ради йдеться про те, що ціна на газ для населення збільшиться із 4 до 7,6 грн. Лідерка "Батьківщини" також процитувала це звернення, де йдеться про те, що збереження тарифів на тепло на рівні минулого року потребуватиме від органів місцевого самоврядування 25 млрд грн і додала, що місцеву владу змушують заплатити цю різницю з місцевих бюджетів.

Також читайте: Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль

Тимошенко передала звернення Шмигалю, на що прем'єр заявив: "Ви мені дали чернетку проєкту, а не документ, хоча документ дійсно опубліковано. Ми розуміємо, про що йдеться. Ми співпрацюємо з Асоціацією міст. Ще раз повторюю - уряд не бачить підстав для підвищення тарифів на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні і зробить усе, щоб вони не змінилися. І вони будуть такими".

Глава уряду підкреслив, що зміна тарифів на тепло і гарячу воду це сфера відповідальності органів місцевого самоврядування.

"Ті органи місцевого самоврядування, які не мають можливості утримати тариф, звертаються в міністерство розвитку громад і територій, і ми разом шукаємо, як "підставити плече". Я впевнений, що за потреби народні депутати підтримають зміни до бюджету, щоб надати кошти тим, хто їх потребує", - пообіцяв Шмигаль.

Він заявив, що уряд також не допустить таких ситуацій, коли керівники комунальних підприємств хочуть підвищення зарплати до 70-80 тис. грн і кажуть, що їм для цього потрібно підвищити тарифи для населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 1 жовтня в Києві зростуть тарифи: вартість опалення становитиме приблизно 53,2 грн/м², гарячої води - 109,55-122,17 грн/м куб., - КМДА

Глава уряду називає маніпуляцією те, що хтось в уряді чинить на мерів тиск у цьому питанні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
помнится, совсем недавно юлька тимошенко прибежала и в числе первых проголосовала за списание 100 млрд.грн долгов олигархам.. Бо они - "бедные"))
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396

проголосовала она вместе со слугами урода, жопоблоком и майбахом..
Теперь эти списанные украденные из бюджета деньги лягут повышением тарифов для населения, повышением налогов для мелкого и среднего бизнеса и печатанием гривны
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10.09.2021 12:38
+15
Бабуля носом почуяла приближение выборов. Пора попиариться.
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10.09.2021 12:41
+13
В в ручном режиме....да оно и понятно зеленому стаду так воровать легче..
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10.09.2021 12:34
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Правила форума Рада форумчан
В в ручном режиме....да оно и понятно зеленому стаду так воровать легче..
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10.09.2021 12:34 Відповісти
идите в ахметовский версаль -
там низкие тарифы лежат, аккуратно, в слитках и мешках Тимошенко и Шмыгаль поспорили в Раде: "Сохранение тарифов потребует от местного самоуправления 25 млрд грн" - "Мы ищем как "подставить плечо" - Цензор.НЕТ 6484
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10.09.2021 12:37 Відповісти
помнится, совсем недавно юлька тимошенко прибежала и в числе первых проголосовала за списание 100 млрд.грн долгов олигархам.. Бо они - "бедные"))
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396

проголосовала она вместе со слугами урода, жопоблоком и майбахом..
Теперь эти списанные украденные из бюджета деньги лягут повышением тарифов для населения, повышением налогов для мелкого и среднего бизнеса и печатанием гривны
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10.09.2021 12:38 Відповісти
Бабуля носом почуяла приближение выборов. Пора попиариться.
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10.09.2021 12:41 Відповісти
это плохо?Зе пиарится из каждой щели и каждого утюга со своим Крадивныцтвом. если учуяла выборы это очень хорошо. хотелось бы узнать у тех которые серут на Юленцию,а в 2010 году за кого голосовали за Яныка или Проти всих?
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10.09.2021 16:56 Відповісти
блд...жестко тебя заспамили за правду, видать руки юле-ботов тут активно работают))
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10.09.2021 12:54 Відповісти
У них все ради бахини. Правда она что-то совсем себя изуродовала.

Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 9831
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10.09.2021 13:08 Відповісти
Спамлять Люліну красу. Чи тюнінг не сподобався, чи думають, що це якась алкоголічка. Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 7666
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10.09.2021 13:25 Відповісти
Та да. Это ведь просто текущее фото очередного тюнинга бахини.
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10.09.2021 14:47 Відповісти
Витягла зі спаму! Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 7780
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10.09.2021 13:26 Відповісти
алкоголiчка?

ой вей, мама мiя....це вже не лице, це подушка. жЮля реально iдiотка, якщо не розумiє, що краще мати декiлька зморшок, нiж перетворити надмiрним ботоксом та фiлерами лицо на подушку або пику алкоголiчки.
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10.09.2021 19:21 Відповісти
Та ж сама історія. Неминуче у майбутньому списання боргів планово накопичених через встановлення нереальних тарифів. Зелені повторюють ту ж схему попередників на замовлення тієї ж олігархічної тусовки через збільшення вартості газу для ТКЕ на 85%. Розхльобувати це пересічним, а винуватою у новому списанні знов буде Тимошенко.
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10.09.2021 13:07 Відповісти
Ну да, только этот закон списывает долги олигархов перед бюджетом, вводя принудительное изъятие долгов нарида перед этими самыми олигархами. О народе печется фея, правда? Может нужно было наоборот?
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10.09.2021 13:11 Відповісти
Саме так, вводячи нереальні тарифи привладні слуги олігархату на його замовлення практично роблять це для олігархів. Населення з власних кишень безпосередньо сплатити це не здатне, тому ці гроші будуть вивернуті ж із нього через бюджет. Тимошенко печеться про незапровадження цієї схеми знов і знов то Януковичем, то Порошенком, то Зеленським.
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10.09.2021 13:23 Відповісти
Ага, и именно поэтому она списывает долги именно олигархам, заставляя принудительно простых людей это оплачивать со своего кармана. Это из какого зазеркалья такая шиза?
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10.09.2021 14:40 Відповісти
Неминуче і безальтернативне списання заздалегідь запрограмоване розробниками схеми - держструктурами, контрольованими олігархічною мафією. В жодного парламенту потім немає іншого виходу, як просто їх списати.
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10.09.2021 15:05 Відповісти
Повторю. Так Юля два раза сама была у руля мафии. И в этом году она проголосовала за грабительский бюджет этой самой мафии. И текущего министра энергетики от мафии тоже избрала. Того самого, который утверждал такие грабительские тарифы.
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10.09.2021 15:20 Відповісти
І я повторю - вона ніколи не була біля керма через отримання чорної мітки від олігархічної мафії. Керманичами у такій відповідальній справі тут працюють лише істоти з особливим допуском.
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10.09.2021 15:52 Відповісти
Т.е. она не была два раза премьером при парламентско-президентской республике, где премьер -- глава исполнительной ветви власти? Это в какой реальности?

И в этом году это не она проголосовала за грабительский бюджет от этой самой мафии? И текущего министра энергетики от этой самой мафии тоже не она избрала своим голосованием? Того самого, который утверждал такие грабительские тарифы. Что вы там курите такое?
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10.09.2021 16:09 Відповісти
Багиню нельзя обижать правдой, багиня - она выше правды. Каждое слово багини изменяет реальность, потому что багиня - это багиня.
PS Это же религиозный фанатик, такие 300 лет назад несогласных на кострах сжигали, ты пытаешься фактами достучаться до их разума? Да его там отродясь не было...
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10.09.2021 16:48 Відповісти
.."премьер -- глава исполнительной ветви власти? Это в какой реальности?"...

В паралельній, вірніше в тій, що зі справжньою не перетинається. Юля намагалася керувати. За що сіла. Але пригадайте, скільки вето наклав Ющенко на рішення кабміну Тимошенко. А вже після неї позиція прем'єра стала просто номінальною - виконавець волі виконавчого директора олігархічної мафії (президента).
В Раді можна голосувати, як завгодно. Там взагалі є повністю підконтрольна мафії "більшість". Тому усі результати залежать від команди мафії. Та чомусь разом з більшістю за маразматичний закон про землю, який діаметрально протилежний логіці ринку в цивілізованій Європі, вписалися ЄС та Голос. Навіщо?
А от неприйняття бюджету взагалі надає мафії з посіпаками ще більше варіантів пограбунку. Так що краще вже з ним. Тим більш, якісь позиції Батьківщини там були враховані. За те й віддали голоси, хоча на прийняття/ не прийняття рішення вони не впливали.
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10.09.2021 17:28 Відповісти
Вранье. Все вранье, от первого слова до последнего. Вы хоть сами понимаете что только что обозвали свою бахиню тупой куклой в мафиозных руках олигархии?
Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 3289
Итого имеем в сухом остатке -- отдала деньги людей олигархам, приняла грабительский бюджет и избрала человека Бени и Ахметки министром энергетики. Защитница, твою дивизию ....
Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 1563
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10.09.2021 18:02 Відповісти
Багінь з богами не маю, на відміну від штучно тут сформованої більшості.
А розумію головне - в країні за 30 років створена суцільна дупа, завдяки якій ми провалилися у 6 разів нижче сусідів за ВВП на душу. Відбулося це через створення олігархічного бастіону, який висмоктує останні соки з нас з вами і блокує приплив зовнішніх інвестицій. Врятувати Україну може тільки повна ліквідація олігархічної системи.
Єдиним політиком тут, який примудрився свого часу нанести реальні удари стовпам олігархату, залишається Юлія Тимошенко. Ув'язнивши її ні за що і всупереч обуренню Заходу, система сама засвідчила - вона головний ворог. Такою є справжня реальність.
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10.09.2021 18:31 Відповісти
Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 5696 Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 5696 Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 5696 Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 5696 Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 5696 Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 5696 Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 7684
Борцуня с олигархами дарит им деньги за счет простого нарида и голосует за их хотелки и холуев. Спасибо, насмеялся от души. Что вы там такое курите? Сулимы с его бредом еще только не хватает для полного комплекта.
Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 5696 Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 5696 Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 5696
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10.09.2021 18:38 Відповісти
Від людей з вимитими олігархічною пропагандою за десятиліття мізками усвідомлення реалій очікувати не варто. Борцуня насправді позбавила Ахметова з Пінчуком вкраденої ними в народу за допомогою Кучми Криворіжсталі. Від того бюджет України отримав додаткові 4 млрд. доларів, а олігархи відповідно їх втратили. Штучне створення шаленої юлефобської спільноти з тих пір це їх помста.
Щодо поточних голосувань, ще раз - схеми мафії реалізує апарат навколо поточного виконавчого директора олігархічної системи - президента. До 19 року Порошенка, тепер Зеленського. Голосування міноритарних фракцій і груп, без чиєї участі в Раді і так на все вистачає голосів, не важливі. А заради розрулювання проблем від олігархічних схем голосування взагалі вимушено безальтернативні. Інакше деякі міста, наприклад, можуть фізично залишитися без опалення. Звертаю увагу - люди, а не олігархи-схематозники!
Ну і радий був тебе розважити, шановний пане 18c49ed2 Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 9057
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11.09.2021 00:28 Відповісти
Шмига отримав пенделя. Тимошенко и Шмыгаль поспорили в Раде: "Сохранение тарифов потребует от местного самоуправления 25 млрд грн" - "Мы ищем как "подставить плечо" - Цензор.НЕТ 6531
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10.09.2021 12:38 Відповісти
А перед этим его хозяин отримав гешефт от тарифной феи. У прокладки судьба -- быть громоотводом.
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10.09.2021 12:43 Відповісти
Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 7896
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10.09.2021 13:53 Відповісти
Зеленая пошесть целенаправленно перекладывает все проблемы на плечи местных бюджетов. При том, что сама постоянно залезает к ним в карманы. Гниды, а не власть.
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10.09.2021 12:40 Відповісти
Слава наріту! Усе для нього
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10.09.2021 12:52 Відповісти
Це в нас робить будь-яка пошесть, бо інших до керма мафія не допускає.
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10.09.2021 13:10 Відповісти
Так Юля два раза была у руля мафии. И в этом году она проголосовала за грабительский бюджет этой самой мафии. И министра энергетики тоже избрала. Того самого, который утверждал такие тарифы.
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10.09.2021 14:44 Відповісти
Юля ніколи не була біля керма. Кермо олігархічною мафією надається виключно президентам, які виконують функцію тимчасових виконавчих деректорів системи. Тимошенко на таку роль не підійшла через брутальне позбавлення стовпів мафії - Ахметова і Пінчука з тестем прихватизованої ними за копійки Криворіжсталі. Яка потім була показово продана реальному інвестору ушестеро дорожче з прибутком для бюджету 4 млрд. доларів зовнішніх інвестицій. Для постраждалих це було боляче і принизливо. Потім від неї отримав і разводящій Путіна по Україні Фірташ. У наслідку Юля отримала чорну мітку, зманіпульований результат на президентських виборах 10 року, ув'язнення, а системою проти неї витрачені, і досі витрачаються, великі гроші на дискредитацію як усередині країни, так і зовні. Річ це доведена, здадаємо Манафорта, який у США змушений був минулого року виплатити Тимошенко з адвокатами мільйони доларів відступних, аби не бути засудженим за замовну чорнуху проти неї.
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10.09.2021 15:38 Відповісти
Не чуди. У нас до Вовы ни у одного из президентов никаких особых полномочий не было. Ни к тарифной политике, ни к бюджету президенты отношения практически не имели.
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10.09.2021 17:13 Відповісти
Наша Рада реально сама нікого не обирає. Її функція абсолютно номінальна - вкажуть здати що завгодно, - здасть, обрати - обере. Те ж саме і уряд. Це лише механізм втілення забаганок олігархічної системи з дозволом трохи і собі наколядувати.
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10.09.2021 15:42 Відповісти
Так зачем она тогда голосует синхронно с этой мафией за ограбление народа? Если против, то не дают свои голоса "за".
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10.09.2021 16:13 Відповісти
Зеленая падаль, которая обещала уменьшить тарифы в два раза и развалила развивающуюся экономику, оставленную "барыгами", поняла, что грядет шопа и как это обычно для зеленой падали, просто ушла от ответственности, теперь все повышение тарифов переложили на местную власть, если тарифы вырастут, а они обязательно вырастут, то зеленая падаль скажет, что оно тут не при чем это все местная власть.
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10.09.2021 12:47 Відповісти
Опустить гривну в три раза и поднять цену на свой газ с 2тыс до 8тыс это такое было развитие экономики, аж дух захватывает.
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10.09.2021 12:57 Відповісти
Животное думает, что начало войны, аннексия территорий, разваленная экономика после овоща и разрушенная армия не влияет на курс гривны, животное думает, что это все проделки президента. Зато животное не понимает, как в воюющей стране за пять лет восстановить армию, развернуть экономику в сторону роста и оставить приемнику профицитный бюджет, который тот просрал.
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10.09.2021 13:12 Відповісти
Зараз ціна на газ в Європі 500 доларів (13000 грн, 13 грн за куб), якщо ви думаєте що купляючи газ по 13 і продаючи вам по 8 - держава лох, а ви герой - ви сильно помиляєтесь. Дотуючи вас по газу держава стягне з вас різницю через підвищення податків або зменшення видатків (освіта медицина, з/п, пенсії, дороги) на вас.Так що той хто хоче газ по 2000, коли його ринкова ціна 13000 не зовсім розумний.
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10.09.2021 13:36 Відповісти
В штатах на ньюйоркской бирже 120$.
Это рыночная цена или нет?
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10.09.2021 13:52 Відповісти
Ринкова, але американський ринок і європейський це дві великі різниці. У нас немає LNG терміналів, щоб купляти скраплений газ у США.
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10.09.2021 14:09 Відповісти
Так в чем дело, купи себе газа на ньюйоркской бирже. А если ты не лох, то лучше купи пару газовозов, привези его в Украину, и продай его тут по 8грн за куб. Наваришься, да и "мудрий нарiд" на тебя молиться будет. Станешь следующим презЕдентом.
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10.09.2021 16:53 Відповісти
А вы купите слона......)
Это для всяких можновладцив любящих козырять т н "рыночными ценами" на что угодно и говорить шо мол громадяны недоплачивают им беднягам. Можно и воду найти по 10$ за поллитра . А можно и бензин по 3 цента, но это нам в пример приводить не будут.
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10.09.2021 19:38 Відповісти
зелені мавпочки дупами відчувають, що осінь може стати спекотною..
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10.09.2021 12:49 Відповісти
Местное самоуправление газ добывает, щмигаль? Цена газа на бирже давит на тарифы. В Украине нет рынка газа, а равняются на Европу, когда в Украине есть свой газ. Газ стратегический товар и от него зависит экономика страны и платежеспособность населения. Доиграетесь в "рыночные отношения" с этим газом.
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10.09.2021 12:52 Відповісти
Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 3052№85
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10.09.2021 12:55 Відповісти
помнится, совсем недавно ты прыгало по Цензору и орало что "цена газа на бирже тут нипричем, это Порошенко поднимает цену в Украине!"(с)Игокович
а теперь что - методички поменялись? Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 135
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10.09.2021 13:15 Відповісти
Юля хоть у жуликоватая но все же не круглая дура как избиратели Зе
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10.09.2021 12:53 Відповісти
главное что Зе с Охметовым нагнут избирателей и заставят землю жрать
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10.09.2021 13:02 Відповісти
избиратели юли будут потупее
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10.09.2021 13:56 Відповісти
главное зарплаты по полтора ляма сохранить и приумножить Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече" - Цензор.НЕТ 1713 цирковые идиоты)))))))))
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10.09.2021 13:06 Відповісти
а юлька в своих двух кормушках, газе и земле))) больше ее ничего не интересует
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10.09.2021 13:55 Відповісти
Юля - лучший премьер Украины за 30 лет
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10.09.2021 14:14 Відповісти
Один пі*дьож. З електроенергією обіцяли 1.4 грн, по факту минулого місяця 1.68 грн для населення, а комерційний тариф зріс до 3.64 грн.

Якби хотіли допомогти населенню то не чіпали б тарифи, а збільшували субсідії, але вже все вкрадено і при поточних тарифах на субсідії не вистачає 12 млрд. Але "жиди" у влади придумали нову схему щоб прикрити свої провали у економіці - обібрати місцеві бюджети.
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10.09.2021 16:02 Відповісти
При упоминании о Ю. Тимошенко ветераны ЦН даже Зеленского забывают поругать! Она , как лакмусовый индикатор дает понять, чем именно местные "патриоты" дышат!
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10.09.2021 17:32 Відповісти
Тимошенко все правильно сказала!!!
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11.09.2021 20:51 Відповісти
Ну а че они страну гробят, Тимошенко полностью права в этом случае
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11.09.2021 20:55 Відповісти
 
 