Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час Години запитань до уряду звинуватила прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в тому, що він дав неправдиву інформацію про те, що тарифи на тепло не зростатимуть.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Тимошенко заявила, що у зверненні Асоціації міст України до президента, уряду та Верховної Ради йдеться про те, що ціна на газ для населення збільшиться із 4 до 7,6 грн. Лідерка "Батьківщини" також процитувала це звернення, де йдеться про те, що збереження тарифів на тепло на рівні минулого року потребуватиме від органів місцевого самоврядування 25 млрд грн і додала, що місцеву владу змушують заплатити цю різницю з місцевих бюджетів.
Тимошенко передала звернення Шмигалю, на що прем'єр заявив: "Ви мені дали чернетку проєкту, а не документ, хоча документ дійсно опубліковано. Ми розуміємо, про що йдеться. Ми співпрацюємо з Асоціацією міст. Ще раз повторюю - уряд не бачить підстав для підвищення тарифів на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні і зробить усе, щоб вони не змінилися. І вони будуть такими".
Глава уряду підкреслив, що зміна тарифів на тепло і гарячу воду це сфера відповідальності органів місцевого самоврядування.
"Ті органи місцевого самоврядування, які не мають можливості утримати тариф, звертаються в міністерство розвитку громад і територій, і ми разом шукаємо, як "підставити плече". Я впевнений, що за потреби народні депутати підтримають зміни до бюджету, щоб надати кошти тим, хто їх потребує", - пообіцяв Шмигаль.
Він заявив, що уряд також не допустить таких ситуацій, коли керівники комунальних підприємств хочуть підвищення зарплати до 70-80 тис. грн і кажуть, що їм для цього потрібно підвищити тарифи для населення.
Глава уряду називає маніпуляцією те, що хтось в уряді чинить на мерів тиск у цьому питанні.
Будь ласка, зачекайте...
там низкие тарифы лежат, аккуратно, в слитках и мешках
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396
проголосовала она вместе со слугами урода, жопоблоком и майбахом..
Теперь эти
списанныеукраденные из бюджета деньги лягут повышением тарифов для населения, повышением налогов для мелкого и среднего бизнеса и печатанием гривны
ой вей, мама мiя....це вже не лице, це подушка. жЮля реально iдiотка, якщо не розумiє, що краще мати декiлька зморшок, нiж перетворити надмiрним ботоксом та фiлерами лицо на подушку або пику алкоголiчки.
И в этом году это не она проголосовала за грабительский бюджет от этой самой мафии? И текущего министра энергетики от этой самой мафии тоже не она избрала своим голосованием? Того самого, который утверждал такие грабительские тарифы. Что вы там курите такое?
PS Это же религиозный фанатик, такие 300 лет назад несогласных на кострах сжигали, ты пытаешься фактами достучаться до их разума? Да его там отродясь не было...
В паралельній, вірніше в тій, що зі справжньою не перетинається. Юля намагалася керувати. За що сіла. Але пригадайте, скільки вето наклав Ющенко на рішення кабміну Тимошенко. А вже після неї позиція прем'єра стала просто номінальною - виконавець волі виконавчого директора олігархічної мафії (президента).
В Раді можна голосувати, як завгодно. Там взагалі є повністю підконтрольна мафії "більшість". Тому усі результати залежать від команди мафії. Та чомусь разом з більшістю за маразматичний закон про землю, який діаметрально протилежний логіці ринку в цивілізованій Європі, вписалися ЄС та Голос. Навіщо?
А от неприйняття бюджету взагалі надає мафії з посіпаками ще більше варіантів пограбунку. Так що краще вже з ним. Тим більш, якісь позиції Батьківщини там були враховані. За те й віддали голоси, хоча на прийняття/ не прийняття рішення вони не впливали.
Итого имеем в сухом остатке -- отдала деньги людей олигархам, приняла грабительский бюджет и избрала человека Бени и Ахметки министром энергетики. Защитница, твою дивизию ....
А розумію головне - в країні за 30 років створена суцільна дупа, завдяки якій ми провалилися у 6 разів нижче сусідів за ВВП на душу. Відбулося це через створення олігархічного бастіону, який висмоктує останні соки з нас з вами і блокує приплив зовнішніх інвестицій. Врятувати Україну може тільки повна ліквідація олігархічної системи.
Єдиним політиком тут, який примудрився свого часу нанести реальні удари стовпам олігархату, залишається Юлія Тимошенко. Ув'язнивши її ні за що і всупереч обуренню Заходу, система сама засвідчила - вона головний ворог. Такою є справжня реальність.
Борцуня с олигархами дарит им деньги за счет простого нарида и голосует за их хотелки и холуев. Спасибо, насмеялся от души. Что вы там такое курите? Сулимы с его бредом еще только не хватает для полного комплекта.
Щодо поточних голосувань, ще раз - схеми мафії реалізує апарат навколо поточного виконавчого директора олігархічної системи - президента. До 19 року Порошенка, тепер Зеленського. Голосування міноритарних фракцій і груп, без чиєї участі в Раді і так на все вистачає голосів, не важливі. А заради розрулювання проблем від олігархічних схем голосування взагалі вимушено безальтернативні. Інакше деякі міста, наприклад, можуть фізично залишитися без опалення. Звертаю увагу - люди, а не олігархи-схематозники!
Ну і радий був тебе розважити, шановний пане 18c49ed2
Это рыночная цена или нет?
Это для всяких можновладцив любящих козырять т н "рыночными ценами" на что угодно и говорить шо мол громадяны недоплачивают им беднягам. Можно и воду найти по 10$ за поллитра . А можно и бензин по 3 цента, но это нам в пример приводить не будут.
а теперь что - методички поменялись?
Якби хотіли допомогти населенню то не чіпали б тарифи, а збільшували субсідії, але вже все вкрадено і при поточних тарифах на субсідії не вистачає 12 млрд. Але "жиди" у влади придумали нову схему щоб прикрити свої провали у економіці - обібрати місцеві бюджети.