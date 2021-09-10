Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече"

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час Години запитань до уряду звинуватила прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в тому, що він дав неправдиву інформацію про те, що тарифи на тепло не зростатимуть.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Тимошенко заявила, що у зверненні Асоціації міст України до президента, уряду та Верховної Ради йдеться про те, що ціна на газ для населення збільшиться із 4 до 7,6 грн. Лідерка "Батьківщини" також процитувала це звернення, де йдеться про те, що збереження тарифів на тепло на рівні минулого року потребуватиме від органів місцевого самоврядування 25 млрд грн і додала, що місцеву владу змушують заплатити цю різницю з місцевих бюджетів.

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Тимошенко передала звернення Шмигалю, на що прем'єр заявив: "Ви мені дали чернетку проєкту, а не документ, хоча документ дійсно опубліковано. Ми розуміємо, про що йдеться. Ми співпрацюємо з Асоціацією міст. Ще раз повторюю - уряд не бачить підстав для підвищення тарифів на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні і зробить усе, щоб вони не змінилися. І вони будуть такими".

Глава уряду підкреслив, що зміна тарифів на тепло і гарячу воду це сфера відповідальності органів місцевого самоврядування.

"Ті органи місцевого самоврядування, які не мають можливості утримати тариф, звертаються в міністерство розвитку громад і територій, і ми разом шукаємо, як "підставити плече". Я впевнений, що за потреби народні депутати підтримають зміни до бюджету, щоб надати кошти тим, хто їх потребує", - пообіцяв Шмигаль.

Він заявив, що уряд також не допустить таких ситуацій, коли керівники комунальних підприємств хочуть підвищення зарплати до 70-80 тис. грн і кажуть, що їм для цього потрібно підвищити тарифи для населення.

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Глава уряду називає маніпуляцією те, що хтось в уряді чинить на мерів тиск у цьому питанні.