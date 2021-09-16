Іспит з української мови не склали близько 15% кандидатів у чиновники

Зараз іспит складають ті, хто претендує на роботу на державну службу. Якщо вони не здають іспит, їх не беруть на посаду.

Про це розповіла голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"З усіх тих, хто складав іспит, нескладання становить у середньому приблизно 15%. Чому на 15%? Тому що з 16 липня по 9 серпня був так званий довгий іспит, і там нескладання становило 5%. Потім ми перейшли до так званого короткого, 30-хвилинного іспиту, рівень нескладання стартував з 20%, на сьогодні він становить 11%. І якщо додати 5-20-11 тощо виходимо на середню цифру 15%. Це нормальний результат для України, країни, яка є перехідною від однієї мовної моделі до іншої, спілкування на рівні держави й країни", - сказала Демська.

Голова комісії не бачить у такому результаті нічого поганого.

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"Якби ми всі знали українську мову, якби у нас були гарні дороги, медицина, якби ми сьогодні летіли в космос, як літають американці, то очевидно, що і володіння мовою було б інше. Так, є державні службовці, які не дуже добре володіють державною мовою, але будемо чесними - ми всі робимо щось не завжди добре. Потрібно розуміти, що ті, хто складає сьогодні іспит - це ті, хто йде на призначення, будуть виконувати функції держслужби. Якщо людина не склала іспит, вона просто не призначається на посаду, і все. І таким чином іспит стає тим механізмом, який встановлює, що та чи інша особа через невміння нормально комунікувати не може виконувати функції державної служби", - сказала Демська.

Також вона нагадала, що відповідно до закону про забезпечення функціонування української мови як державної, будь-який громадянин України може складати іспит безплатно, необмежену кількість разів і не частіше, ніж раз на чотири місяці.

Нагадаємо, 16 липня в Україні набрали чинності чергові норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної, відповідно до яких, зокрема, особи, які претендують на посади, де використання державної мови є обов'язковим, повинні будуть складати тест на знання мови.