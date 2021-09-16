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Іспит з української мови не склали близько 15% кандидатів у чиновники

Іспит з української мови не склали близько 15% кандидатів у чиновники

Зараз іспит складають ті, хто претендує на роботу на державну службу. Якщо вони не здають іспит, їх не беруть на посаду.

Про це розповіла голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"З усіх тих, хто складав іспит, нескладання становить у середньому приблизно 15%. Чому на 15%? Тому що з 16 липня по 9 серпня був так званий довгий іспит, і там нескладання становило 5%. Потім ми перейшли до так званого короткого, 30-хвилинного іспиту, рівень нескладання стартував з 20%, на сьогодні він становить 11%. І якщо додати 5-20-11 тощо виходимо на середню цифру 15%. Це нормальний результат для України, країни, яка є перехідною від однієї мовної моделі до іншої, спілкування на рівні держави й країни", - сказала Демська.

Голова комісії не бачить у такому результаті нічого поганого.

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"Якби ми всі знали українську мову, якби у нас були гарні дороги, медицина, якби ми сьогодні летіли в космос, як літають американці, то очевидно, що і володіння мовою було б інше. Так, є державні службовці, які не дуже добре володіють державною мовою, але будемо чесними - ми всі робимо щось не завжди добре. Потрібно розуміти, що ті, хто складає сьогодні іспит - це ті, хто йде на призначення, будуть виконувати функції держслужби. Якщо людина не склала іспит, вона просто не призначається на посаду, і все. І таким чином іспит стає тим механізмом, який встановлює, що та чи інша особа через невміння нормально комунікувати не може виконувати функції державної служби", - сказала Демська.

Також вона нагадала, що відповідно до закону про забезпечення функціонування української мови як державної, будь-який громадянин України може складати іспит безплатно, необмежену кількість разів і не частіше, ніж раз на чотири місяці.

Нагадаємо, 16 липня в Україні набрали чинності чергові норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної, відповідно до яких, зокрема, особи, які претендують на посади, де використання державної мови є обов'язковим, повинні будуть складати тест на знання мови.

Автор: 

українська мова (833) чиновник (802) іспити (121) Демська Орися (9)


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Топ коментарі
+4
Если бы мы все знали украинский язык, то у нас были хорошие дороги, медицина, бы мы сегодня летели в космос, как летают американцы.

Джерело:

А чому в нас нині країа в ОПі ? Бо росіскомовні чиновники будували тут рашку.
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16.09.2021 16:07
+2
судя всего 15% просто тупо не "занесли"
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16.09.2021 16:13
+2
Жесть. я украинский знаю на отлично хоть и привык на росийском общаться. Но при общении со службами, в магазинах и транспорте перехожу всегда на украинский.
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16.09.2021 16:15
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16.09.2021 16:05 Відповісти
есть варианты

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16.09.2021 16:19 Відповісти
а 85% занесли куда надо?
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16.09.2021 16:06 Відповісти
100% ! Это, как сдавали прокуроры: кто занёс - садись за этот компьютер, кто не занёс - за вот этот, а в добавок - заковыристые вопросы, которые редко встречаются на практике - типа, терроризм и т.п.
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16.09.2021 16:23 Відповісти
Если бы мы все знали украинский язык, то у нас были хорошие дороги, медицина, бы мы сегодня летели в космос, как летают американцы.

Джерело:

А чому в нас нині країа в ОПі ? Бо росіскомовні чиновники будували тут рашку.
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16.09.2021 16:07 Відповісти
Судя по браслету: ЦН починає переходити по Данілову на латинську абетку....

або мама мила раму, Рама мила маму!
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16.09.2021 16:10 Відповісти
Всіх хто не здав позбавляти громадянства і депортувати усвою говень.
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16.09.2021 16:12 Відповісти
судя всего 15% просто тупо не "занесли"
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16.09.2021 16:13 Відповісти
А где можно посмотреть образцы экзамена?
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16.09.2021 16:15 Відповісти
Жесть. я украинский знаю на отлично хоть и привык на росийском общаться. Но при общении со службами, в магазинах и транспорте перехожу всегда на украинский.
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16.09.2021 16:15 Відповісти
Глава комиссии не видит в таком результате ничего плохого.

Плохое будет тогда, когда комиссии занесут приемлемую сумму и все в Украине будет рашатудей...
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16.09.2021 16:18 Відповісти
😂😂😂. Сама суть цих конкурсів, тестів та екзаменів показова. Я більше чим впевнений, що в Києві 90% відсотків держчиновників цей іспит не здадуть.

І навіть якщо людина здасть іспит не ту чи іншу посаду, але вона не "своя" все одно вона не потрапить на цю посаду. Там є ще такий квест як співбесіда.
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16.09.2021 16:33 Відповісти
Мало, їх набагато більше!
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16.09.2021 16:40 Відповісти
А ты очки купи.. Может и увидишь, что Цензор на 3-х языках пишет.. Хотя.. Я бы твой собачий в разряд языка животных отнёс
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16.09.2021 16:48 Відповісти
Але "ущємлєна" російська
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16.09.2021 16:51 Відповісти
Хм. Как-то подозрительно мало.
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16.09.2021 16:53 Відповісти
Рівень освіти.Це ж яким бараном треба бути що б не вивчити мову в школі ,інституті .30 років воно вчитись не хотіло,а керувати хоче.
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16.09.2021 18:55 Відповісти
Всім нам необхідно прикласти зусилля для втілення рідної мови в повсякденні.Результати обовязково не забаряться . ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПРОДОВЖУВАТИ. ТО Ж НАСНАГИ НАМ , ТА НАПОЛЕГЛИВОСТІ!!!
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16.09.2021 20:05 Відповісти
А що,отії претенденти на держпосади не змогли правильно вимовити:"Камінець,буханець,чи олівець"? Ну то,мля,ва-а-ащщще, дескридитация-я-я!
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16.09.2021 20:08 Відповісти
 
 