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Экзамен по украинскому языку не сдали около 15% кандидатов в чиновники

Экзамен по украинскому языку не сдали около 15% кандидатов в чиновники

Сейчас экзамен сдают те, кто претендует на работу на государственной службе. Если они не сдают экзамен, их не берут на должность.

Об этом рассказала глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Из всех тех, кто сдавал экзамен, несдача составляет в среднем примерно 15%. Почему на 15%? Потому что с 16 июля по 9 августа был так называемый длинный экзамен, и там несдача составляла 5%. Потом мы перешли к так называемому короткому, 30-минутному экзамену, уровень несдачи стартовал с 20%, на сегодня он составляет 11%. И если добавить 5–20–11 и так далее выходим на среднюю цифру 15%. Это нормальный результат для Украины, страны, которая является переходной от одной языковой модели к другой, общения на уровне государства и страны", - сказала Демская.

Читайте: Нацкомиссия за два месяца выдала 22,3 тыс. госсертификатов об уровне владения украинским языком, - Демская

Глава комиссии не видит в таком результате ничего плохого.

"Если бы мы все знали украинский язык, если бы у нас были хорошие дороги, медицина, если бы мы сегодня летели в космос, как летают американцы, то очевидно, что и владение языком было бы другое. Да, есть государственные служащие, которые не наилучшим образом владеют государственным языком, но будем честными - мы все делаем что-то не всегда хорошо. Нужно понимать, что те, кто сдает сегодня экзамен, – это те, кто идет на назначение, будут выполнять функции госслужбы. Если человек не сдал экзамен, он просто не назначается на должность, и все. И таким образом экзамен становится тем механизмом, который устанавливает, что то или иное лицо из-за неумения нормально коммуницировать не может выполнять функции государственной службы", - сказала Демская.

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Также она напомнила, что в соответствии с законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, любой гражданин Украины может сдавать экзамен бесплатно и неограниченное количество раз, но не чаще, чем раз в четыре месяца.

Напомним, 16 июля в Украине вступили в силу очередные нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, в соответствии с которыми, в частности, лица, претендующие на должности, где использование государственного языка обязательно, должны будут сдавать тест на знание языка.

Автор: 

украинский язык (1189) чиновник (1560) экзамены (156) Демская Орыся (9)


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Топ комментарии
+4
Если бы мы все знали украинский язык, то у нас были хорошие дороги, медицина, бы мы сегодня летели в космос, как летают американцы.

Джерело:

А чому в нас нині країа в ОПі ? Бо росіскомовні чиновники будували тут рашку.
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16.09.2021 16:07
+2
судя всего 15% просто тупо не "занесли"
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16.09.2021 16:13
+2
Жесть. я украинский знаю на отлично хоть и привык на росийском общаться. Но при общении со службами, в магазинах и транспорте перехожу всегда на украинский.
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16.09.2021 16:15
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16.09.2021 16:05 Ответить
есть варианты

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16.09.2021 16:19 Ответить
а 85% занесли куда надо?
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16.09.2021 16:06 Ответить
100% ! Это, как сдавали прокуроры: кто занёс - садись за этот компьютер, кто не занёс - за вот этот, а в добавок - заковыристые вопросы, которые редко встречаются на практике - типа, терроризм и т.п.
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16.09.2021 16:23 Ответить
Если бы мы все знали украинский язык, то у нас были хорошие дороги, медицина, бы мы сегодня летели в космос, как летают американцы.

Джерело:

А чому в нас нині країа в ОПі ? Бо росіскомовні чиновники будували тут рашку.
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16.09.2021 16:07 Ответить
Судя по браслету: ЦН починає переходити по Данілову на латинську абетку....

або мама мила раму, Рама мила маму!
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16.09.2021 16:10 Ответить
Всіх хто не здав позбавляти громадянства і депортувати усвою говень.
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16.09.2021 16:12 Ответить
судя всего 15% просто тупо не "занесли"
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16.09.2021 16:13 Ответить
А где можно посмотреть образцы экзамена?
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16.09.2021 16:15 Ответить
Жесть. я украинский знаю на отлично хоть и привык на росийском общаться. Но при общении со службами, в магазинах и транспорте перехожу всегда на украинский.
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16.09.2021 16:15 Ответить
Глава комиссии не видит в таком результате ничего плохого.

Плохое будет тогда, когда комиссии занесут приемлемую сумму и все в Украине будет рашатудей...
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16.09.2021 16:18 Ответить
😂😂😂. Сама суть цих конкурсів, тестів та екзаменів показова. Я більше чим впевнений, що в Києві 90% відсотків держчиновників цей іспит не здадуть.

І навіть якщо людина здасть іспит не ту чи іншу посаду, але вона не "своя" все одно вона не потрапить на цю посаду. Там є ще такий квест як співбесіда.
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16.09.2021 16:33 Ответить
Мало, їх набагато більше!
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16.09.2021 16:40 Ответить
А ты очки купи.. Может и увидишь, что Цензор на 3-х языках пишет.. Хотя.. Я бы твой собачий в разряд языка животных отнёс
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16.09.2021 16:48 Ответить
Але "ущємлєна" російська
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16.09.2021 16:51 Ответить
Хм. Как-то подозрительно мало.
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16.09.2021 16:53 Ответить
Рівень освіти.Це ж яким бараном треба бути що б не вивчити мову в школі ,інституті .30 років воно вчитись не хотіло,а керувати хоче.
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16.09.2021 18:55 Ответить
Всім нам необхідно прикласти зусилля для втілення рідної мови в повсякденні.Результати обовязково не забаряться . ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПРОДОВЖУВАТИ. ТО Ж НАСНАГИ НАМ , ТА НАПОЛЕГЛИВОСТІ!!!
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16.09.2021 20:05 Ответить
А що,отії претенденти на держпосади не змогли правильно вимовити:"Камінець,буханець,чи олівець"? Ну то,мля,ва-а-ащщще, дескридитация-я-я!
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16.09.2021 20:08 Ответить
 
 