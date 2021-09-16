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Новини
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Брудні передвиборчі махінації демонструють слабкість режиму Путіна, - Financial Times

Брудні передвиборчі махінації демонструють слабкість режиму Путіна, - Financial Times

Минуло кілька десятиліть відтоді, як російський президент Володимир Путін і політичні діячі Кремля відточили свої методи досягнення того, щоб вибори в Росії завжди приносили бажаний результат. І знову, попри падіння рейтингів, очікується, що "пропутінська" партія "Єдина Росія" отримає більшість на виборах. Однак ще ніколи тактика режиму Путіна не була такою жорсткою. "Керована демократія" в Москві, яка колись була відносно "тонкою", зараз стає дедалі більш репресивною.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Сигналом про розширення репресій було отруєння відомого критика Путіна Олексія Навального. А після того, як опозиціонеру вдалося вижити і повернутися до Москви, його чекав арешт і ув'язнення.

Організація Навального була оголошена "екстремістською", а всім, хто мав із нею зв’язки, відтепер заборонено брати участь у виборах. Незалежні ЗМІ були названі "іноземними агентами", що ускладнює їх виживання. Брудні хитрощі використовуються проти опозиційних кандидатів.

Наступ проти Навального був частково мотивований його заявами про корупцію на високому рівні. Режим Путіна також намагався придушити ініціативу "розумного голосування", яку організували прихильники Навального, закликаючи виборців підтримати кандидатів не від режиму Кремля.

Проте всі ці репресії йдуть за кількома роками слабкого зростання економіки в Росії та низьким рівнем життя, що різко контрастує з першими роками перебування Путіна при владі. Підтримка "Єдиної Росії" зменшилася.

Рейтинги президента залишаються відносно стабільними. Але опитування показують, що багато молодих росіян виступають проти того, щоб Путін знову став главою держави, коли його термін повноважень закінчиться у 2024 році. Однак конституційні зміни дозволяють Путіну продовжити президентський термін.

Також читайте: Вибори в Держдуму - важке випробування для Путіна. Він знищив залишки опозиції, - Bloomberg

Кремль тривожно спостерігав за тим, як тисячі людей вийшли на вулиці в сусідній Білорусі минулого року після того, як диктатор Олександр Лукашенко оголосив свою фіктивну перемогу на виборах.

Наразі немає жодних ознак того, що опозиція досягне таких рівнів у Росії. Багато виборців похилого віку не бачать альтернативи Путіну. Але придушення інакодумства ще більше стискає простір для дискусій, критики та обміну думками, які необхідні розвиненій економіці.

Підприємці та багато іноземних інвесторів ведуть свій бізнес поза межами Росії. Існує велика ймовірність того, що російська економіка завжди буде залежати від викопного палива та страждати від корупції, яка роз’їдає систему зсередини.

Іноді авторитарні системи можуть бути "освіченими" з намірами пройти деякі ліберальні реформи або навіть відкрити шлях до переходу до демократії. Деякі представники оточення Путіна на початку 2000-х вважали, що це і є його план. Натомість суттєва порожнеча режиму стала все більш закостенілою.

Бажання триматися на посаді мотивоване помилковою думкою про те, що "тільки Путін може врятувати Росію від хаосу".

Це також відображає власний страх Путіна через те, що могло б статися з усіма представниками режиму, якби його повалили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз має бути готовий до невизнання Держдуми РФ у разі проведення нечесних виборів, - резолюція Європарламенту

Це проблема для російського народу, перш за все. Але режим у Кремлі несе небезпеку і для глобальної системи. Путін пам’ятає, як його популярність зросла після анексії Криму 2014 року. Москва продовжує підривати український суверенітет і посилює свій вплив на Білорусь в обмін на підтримку для Лукашенка.

Образ Росії як "фортеці", яку Захід захоче підірвати, відображає кремлівську параною і допомагає режиму маніпулювати населенням для згуртування "патріотичної підтримки". Європейські лідери розуміють цю загрозу, однак адміністрації президента США Джо Байдена, яка наразі зосереджена на Китаї, варто приділити більше уваги загрозі з боку Кремля, резюмує видання.

Автор: 

вибори (6687) Держдума (734) Єдина Росія (144) путін володимир (23780) росія (65035)


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Топ коментарі
+5
"Управляемая демократия" всегда заканчивается неуправляемой диктатурой - проверено историей
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16.09.2021 16:50
+4
А вы знаете, что "русский" - это не национальность, а принадлежность?

Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)

А есть единственное - "русский" это прилагательное!)

И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)

*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин
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16.09.2021 16:51
+3
немає ніякого "режиму пуціна" - є бандогебістська хунта в Чекістані, і хто там виставлений на вітрину, не суть важливо
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16.09.2021 16:47
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немає ніякого "режиму пуціна" - є бандогебістська хунта в Чекістані, і хто там виставлений на вітрину, не суть важливо
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16.09.2021 16:47 Відповісти
гкчп это
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16.09.2021 16:50 Відповісти
да похоже причем в самом худшем варианте эти оцы пардон профукали СССР вот так своими руками разрушили до основания а теперь Вова Путин голову пеплом посыпает... а еще думаю долгое терпение у Бога и он не фраер...вот так выбирают как в Харькове покойника в коме Кернеса и что потом то будет и кто сказал что будет один Путин а весь кооператив Озеро вместе со всей шоблой... вирус Ковид и все такое???!!!
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16.09.2021 17:13 Відповісти
я бы не писал совок с большой буквы. угробило эту отрыжку членина руководства, которое за 70 лет не смогло понять, что экономика - единственная реальная основа существования.
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16.09.2021 17:23 Відповісти
"Управляемая демократия" всегда заканчивается неуправляемой диктатурой - проверено историей
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16.09.2021 16:50 Відповісти
диктатура всегда заканчивается одинаково
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16.09.2021 19:33 Відповісти
Диктатор або здихає сам, або ж йому "допомагають" в цьому різними способами.
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16.09.2021 20:48 Відповісти
А вы знаете, что "русский" - это не национальность, а принадлежность?

Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)

А есть единственное - "русский" это прилагательное!)

И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)

*https://spektrnews.in.ua/news/istoriyu-pishut-pobediteli---anatoliy-amelin/121279 Анатолий Амелин
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16.09.2021 16:51 Відповісти
Это просто обозначение ...типа Какой этот человек? он Русский! Ипанутый!
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16.09.2021 17:04 Відповісти
савєцкій, рабочій, учьоний, праваславний, красний...
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16.09.2021 17:12 Відповісти
Тому й немає, бо якщо русських почати називати "росіянин", то тоді образиться башкир, інгуш, чеченець, татарин та інші, шо їх роблять росіянами. А так все норм: русський башкир, татарин русський, горілка русська, русська рулєтка....
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16.09.2021 21:09 Відповісти
А яку "демократію" здійснює кремлівська маріонетка в Україні та за чиїм сценарієм ???Тож вистава кремлівського балагана в Україні триває !!!)))
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16.09.2021 16:59 Відповісти
Грязные предвыборные махинации
демонстрируют шо режиму *****, глубоко
на всех пох, и на Financial Times тоже -
Uzer Uzer
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16.09.2021 17:00 Відповісти
Не оскудеет госДура певунами. Большая вероятность что Кобзона заменит Танька Буланова.
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16.09.2021 17:02 Відповісти
роSSия сделала прорыв в науке, победив время. «Единый день голосования» будет длиться 72 часа.
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16.09.2021 17:11 Відповісти
Ейнштейнам запахла...
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16.09.2021 17:13 Відповісти
Там тільки руським духом "пахне" як з нужника.
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16.09.2021 20:50 Відповісти
Це щось як затримання на 3 доби для вирішення питання арешту.
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16.09.2021 20:44 Відповісти
20 лет пишут одно и то же.
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16.09.2021 17:52 Відповісти
"Вибори, вибори!

Кандидати підо..!"©
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16.09.2021 18:31 Відповісти
 
 