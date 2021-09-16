У поточному епідсезоні циркулюватиме 4 штами вірусу грипу в Україні, - ВООЗ

Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, в поточному епідеміологічному сезоні в Україні можуть циркулювати чотири штами грипу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні, ймовірно, циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09

вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2)

вірус, подібний В/Washington/02/2019(лінія B Victoria)

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata)

"Вакцинуватися від цих штамів найкраще до початку циркуляції вірусів грипу (це вересень-жовтень), щоб утворився імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Насамперед слід вакцинуватися медикам, вагітним, літнім і людям з хронічними захворюваннями", - підкреслюють у МОЗ.

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