У поточному епідсезоні циркулюватиме 4 штами вірусу грипу в Україні, - ВООЗ
Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, в поточному епідеміологічному сезоні в Україні можуть циркулювати чотири штами грипу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні, ймовірно, циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:
- вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09
- вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2)
- вірус, подібний В/Washington/02/2019(лінія B Victoria)
- вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata)
"Вакцинуватися від цих штамів найкраще до початку циркуляції вірусів грипу (це вересень-жовтень), щоб утворився імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Насамперед слід вакцинуватися медикам, вагітним, літнім і людям з хронічними захворюваннями", - підкреслюють у МОЗ.
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4 дозы от гриппа.
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Чудесное совпадение, не иначе.
Это если не думать о том, что их может быть... ну например пять.