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У поточному епідсезоні циркулюватиме 4 штами вірусу грипу в Україні, - ВООЗ

У поточному епідсезоні циркулюватиме 4 штами вірусу грипу в Україні, - ВООЗ

Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, в поточному епідеміологічному сезоні в Україні можуть циркулювати чотири штами грипу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні, ймовірно, циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:

  • вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09
  • вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2)
  • вірус, подібний В/Washington/02/2019(лінія B Victoria)
  • вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata)

"Вакцинуватися від цих штамів найкраще до початку циркуляції вірусів грипу (це вересень-жовтень), щоб утворився імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Насамперед слід вакцинуватися медикам, вагітним, літнім і людям з хронічними захворюваннями", - підкреслюють у МОЗ.

Також читайте: Щеплення від COVID-19 не захищає від захворювання на грип, - ЦГЗ

Автор: 

ВООЗ (770) грип (309) МОЗ (5391)


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По прогнозу ВОЗ- вакцинация останавливает виркс . Израиль начал вакцинацию по новой,так как первая принесла мало монет и вирус не победили,хоть об этом трескотню подымали
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16.09.2021 17:14 Відповісти
3 дозы от ковида.
4 дозы от гриппа.
...
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16.09.2021 17:51 Відповісти
Как поразительно совпало: вакцина от гриппа защищает от максимум 4 штаммов и больше скомбинировать низзя, а тут вот прям точно уверены что будет как раз четыре - и именно эти из 2000+ штаммов.

Чудесное совпадение, не иначе.

Это если не думать о том, что их может быть... ну например пять.
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16.09.2021 18:05 Відповісти
 
 