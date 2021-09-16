МОЗ просить українців звертатися до поліції у разі виявлення підроблених COVID-сертифікатів

Міністерство охорони здоров'я закликає українців повідомляти поліції про випадки продажу підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію, а також довідок про протипоказання до щеплення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує міністерство у Telegram.

"Власна безпека та безпека людей навколо — це відповідальність кожного з нас. А вакцинація — найефективніший спосіб захиститися від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від неї", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що з ростом захворюваності на COVID-19 дедалі частіше з'являються повідомлення про покупку підроблених документів про вакцинацію проти COVID-19.

Зазначається, що підробка документів є злочином і карається законом. Крім того, наявність людей з фальшивими документами становить загрозу для здоров'я і життя інших.

У МОЗ також зазначили, що зараз вже готується законодавчий акт, який посилить відповідальність за підробку медичних документів.

Наразі Міністерство охорони здоров’я разом з Національною поліцією України, Службою безпеки України працюють над виявленням випадків підроблення документів про вакцинацію, усі вони ретельно розслідуються.

Також читайте: У поточному епідсезоні циркулюватиме 4 штами вірусу грипу в Україні, - ВООЗ