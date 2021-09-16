МОЗ просить українців звертатися до поліції у разі виявлення підроблених COVID-сертифікатів
Міністерство охорони здоров'я закликає українців повідомляти поліції про випадки продажу підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію, а також довідок про протипоказання до щеплення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує міністерство у Telegram.
"Власна безпека та безпека людей навколо — це відповідальність кожного з нас. А вакцинація — найефективніший спосіб захиститися від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від неї", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначають, що з ростом захворюваності на COVID-19 дедалі частіше з'являються повідомлення про покупку підроблених документів про вакцинацію проти COVID-19.
Зазначається, що підробка документів є злочином і карається законом. Крім того, наявність людей з фальшивими документами становить загрозу для здоров'я і життя інших.
У МОЗ також зазначили, що зараз вже готується законодавчий акт, який посилить відповідальність за підробку медичних документів.
Наразі Міністерство охорони здоров’я разом з Національною поліцією України, Службою безпеки України працюють над виявленням випадків підроблення документів про вакцинацію, усі вони ретельно розслідуються.
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Лобби́зм в США - легальный вид деятельности по продвижению различных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 законопроектов как на федеральном уровне, так и на уровне большинства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 штатов . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC Лоббизм регламентируется рядом нормативных актов, а лоббисты-профессионалы должны в обязательном порядке регистрироваться и подавать отчеты о своей деятельности. Отношение государственных властей к лоббизму зависит от штата. В некоторых штатах лоббистская деятельность полностью запрещена, в других она регулируется законодательно. Лоббизм на федеральном уровне регулируется рядом законов, большинство которых было принято после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны . Лоббизмом могут заниматься как американские, так и иностранные организации. Лобби делятся на профессиональные, продвигающие интересы тех или иных профессиональных групп, и этнические (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 армянское , ирландское и другие). Некоторые этнические лобби добиваются принятия решений, благоприятных для их стран происхождения. Например, армянское лобби добилось выделения значительной американской помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Республике Армения . Услугами лоббистов пользуются даже некоторые государства, желающие получить то или иное решение американских властей в свою пользу. В американском обществе отношение к лоббистам неоднозначное. Часть американцев считает их деятельность вредной для национальных интересов США. Зарегистрированные лоббисты находятся под пристальным вниманием общественных организаций и органов государственной власти.
Отдельной категорией лоббистов в США являются «друзья суда» («https://ru.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae amicus curiae »). С точки зрения американского законодательства они лоббистами не являются. Фактически «друзья суда» занимаются лоббированием тех или иных судебных решений (в том числе имеющих силу законодательного акта).
Так что можно говорить разве что о ее размере и формах. Кроме того с коррупцией нужно бороться не доносами, а законодательство выписывать таким образом чтобы результат мало зависел от отдельных чиновников. Вот к примеру в отношении закона об олигархах что принять собираются. Опять же некая комиссия будет решать кто олигарх а кто нет. Вместо того чтобы выписать условия и признаки когда человек автоматически считается олигархом и подпадает под действие данного закона. Вот это и есть культивация коррупции.
Надо еще пообещать бустерную дозу без очереди тому кто стуканул...
Через пару місяців, як ці хитродупі поїдуть пачками в реанімації
Чому до того ще більшими пачками не їхали? І чому зараз повинні поїхати?