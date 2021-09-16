Серед госпіталізованих у ковідні лікарні Харківщини майже немає вакцинованих, - ОДА

Станом на 16 вересня в лікарнях Харківської області перебувають 947 пацієнтів, у яких діагностовано COVID-19. Переважна більшість з них не були вакциновані.

Про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації (ХОДА) Михайло Черняк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ХОДА.

"Із цих 947 осіб, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає - ні в реанімації, ні серед мертвих", - сказав Черняк.

Він закликав жителів регіону вакцинуватися.

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Черняк також зазначив, що в області зростає кількість захворілих і госпіталізацій. Так, за минулу добу COVID-19 був підтверджений у майже 500 осіб, а госпіталізовано було майже 140 хворих.