Серед госпіталізованих у ковідні лікарні Харківщини майже немає вакцинованих, - ОДА
Станом на 16 вересня в лікарнях Харківської області перебувають 947 пацієнтів, у яких діагностовано COVID-19. Переважна більшість з них не були вакциновані.
Про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації (ХОДА) Михайло Черняк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ХОДА.
"Із цих 947 осіб, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає - ні в реанімації, ні серед мертвих", - сказав Черняк.
Він закликав жителів регіону вакцинуватися.
Черняк також зазначив, що в області зростає кількість захворілих і госпіталізацій. Так, за минулу добу COVID-19 був підтверджений у майже 500 осіб, а госпіталізовано було майже 140 хворих.
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а я привился !
и не кашляю !
Ну как то так Женя.
Играть в рулетку, где у тебя шанс всего 3,5%??? Ню-ню.
ню-ню
Пройдет еще немного времени и правду скрывать станет уже не возможно...
Аналогично с остальным миром. Идет естественный отбор
і на маску забий! і на антисептик!
як приємно зустріти таку розумну людину!
- такой оптимизм даже пфайзер не даёт...
из 79,5 стал 96,5 - это 93,5*100/79,5=117,6% от теории.
Таким образом, вероятность госпитализации у вакцинированных в 117,6%/17,1%= 6,9 раз ниже, чем у невакцинированных.
На практике 96,5/3,5=27,57
Таким образом, вероятность госпитализации у вакцинированных в 27,57/3,88= 7,1 раз ниже, чем у невакцинированных. (небольшое расхождение с пред. результатом из-за округлений)
Население
2 617 тыс.
Количество вакцинированных
425 777
16,27 %
Полностью вакцинировано
314 317
12,01 %
Всего вакцинаций
740 094
а это анонимный независимый опрос среди 21 000 человек
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/16/penurie-denseignants-******-solidaire-demande-la-demission-de-roberge?fbclid=IwAR28uZUgS2Nksj5EZlybaA4mtmoi3xBPl6FR0DoRxVQNoJH9hCvfaWl7l8g
Solidarity ****** calls for the head of Minister Jean-François Roberge. Teacher shortage is such that high school teenagers spend whole periods with their nose running on cell phone due to lack of teachers and substitutes.
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/16/vaccination-obligatoire-dube-sengage-a-garder-le-reseau-de-la-sante-a-flot-apres-le-15-octobre?fbclid=IwAR0WQvFTvWPqVsFpJHPksbQXrkH5PeEDufbP9dtNhBkQxTmnSsqefTDdYd8
Even though 20 000 health workers are at risk of being suspended starting October 15, Health Minister Christian Dubé pledged Thursday that there will be no service disruption in services in the hospitals.
* В статті написано 10 тисяч. Враховуючи "професіоналізм" всіх "борців" - не дивно. Перед цим говорили і писали про 60 000 нещеплених медпрацівників у провінції.
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/16/les-antivax-font-mal-aux-commerces?fbclid=IwAR0M2Bzhf_yAncrjKPjMxYm8juA_KkByudaD2lMzOaYMTwcKRefdgL-RDnQ
Passeport vaccinal: les antivax font mal aux commerces
Avec la fin de la période de grâce du passeport vaccinal, les commerçants voient déjà moins de clients
https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/361983792237955/
Какой смысл кого то обвинять? Ни кто ни кого не обвиняет. У нас в Харькове так точно. Большинство ходят в общественных местах и транспорте без масок и плевать хотели на вирус. Исключение , это метро и магазины АТБ.
Теперь на счет ограничений и неудобств. В Харькове они есть и были как до вакцинации , так и после. Можно вспомнить бесконечные локдауны в прошлом году. Вот где были табу и запреты, коллапс с общественным транспортом и все такое. Школьники в прошлом году большую часть времени провели дома. Больницы не принимали людей на плановую госпитализацию, больных ковидом некуда было девать. Сейчас ситуация на много лучше. Вот я например на следующей неделе ложусь в кардиологию на 10-ть дней на плановый осмотр. Да, в направлении лечащий врач указал , что это ургентный случай, но с госпитализацией проблем не возникло.
Так что такого коллапса как в прошлом году у нас нет. Нет и в Израиле, если верить их врачу. Нет в Англии, если верить их правительственному сайту http://www.gov.uk/phe www.gov.uk/phe . Да и здесь на форуме мы обычно ни кого не обвиняем, а только спорим. Бывает переходим черту допустимого, но это бывает в запале и на эмоциях. Я вот например выслушал Вашу точку зрения, принял во внимание. Газету не прочел,блокировка рекламы не хочет отключаться, а сайт газеты с включенным блоком не работает. Ну так я Вам верю. Всегда интересно выслушать иную точку зрения, если она подается адекватно.
Дайте їм сєльоткі!