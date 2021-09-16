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Серед госпіталізованих у ковідні лікарні Харківщини майже немає вакцинованих, - ОДА

Серед госпіталізованих у ковідні лікарні Харківщини майже немає вакцинованих, - ОДА

Станом на 16 вересня в лікарнях Харківської області перебувають 947 пацієнтів, у яких діагностовано COVID-19. Переважна більшість з них не були вакциновані.

Про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації (ХОДА) Михайло Черняк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ХОДА.

"Із цих 947 осіб, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає - ні в реанімації, ні серед мертвих", - сказав Черняк.

Він закликав жителів регіону вакцинуватися.

Також читайте: Чотири області України близькі до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, - Ляшко

Черняк також зазначив, що в області зростає кількість захворілих і госпіталізацій. Так, за минулу добу COVID-19 був підтверджений у майже 500 осіб, а госпіталізовано було майже 140 хворих.

Автор: 

вакцина (4419) Харківщина (6054) Черняк (27) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+13
Глава любой ОГА назначается президентом. Если ему поступит указание убеждать граждан, что мир стоит на трёх слонах, а те - на огромной черепахе, он и снимки из космоса предоставит, и людей приведёт, которые этих слонов видели.
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16.09.2021 20:47
+8
Лед тронулся...уже начали говорить что в больницах лежат и вакцинированные...а раньше молчали о них как рыба об лед...😀

Пройдет еще немного времени и правду скрывать станет уже не возможно...
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16.09.2021 20:43
+8
97% госпитализированных - антиваксеры.

Аналогично с остальным миром. Идет естественный отбор
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16.09.2021 20:45
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Повторишь эти слова лежа под ШВЛом!!!
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16.09.2021 20:41 Відповісти
С больными не общаюсь!!!
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16.09.2021 20:48 Відповісти
Заболеешь пообщаешься...у тебя все впереди..😀
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16.09.2021 21:17 Відповісти
Ти вже застрахувався від хвороб, з якими ШВЛ потрібен?
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16.09.2021 21:16 Відповісти
АнтиВаксеры - это ваше будущее

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16.09.2021 21:59 Відповісти
это ты прошепчешь в кислородную маску

а я привился !

и не кашляю !
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16.09.2021 20:42 Відповісти
"Из этих 947 человек, которые сегодня находятся в больницах, только 3,5% являются вакцинированными. Это свидетельствует о том, что, как говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пандемия становится пандемией невакцинированных. Ни одного человека из вакцинированных нет - ни в реанимации, ни среди мертвых", Источник:
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16.09.2021 20:49 Відповісти
30 человек вакцинированных тоже немало. А эта группа веровала в свое бессмертие...
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16.09.2021 23:06 Відповісти
Из этих 30ти, наверняка есть купленные прививки😡
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16.09.2021 23:25 Відповісти
да что там, все заболевшие ваксеры с куплеными прививками)) и даже за рубежом)
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16.09.2021 23:27 Відповісти
Ни одного человека из вакцинированных нет - ни в реанимации, ни среди мертвых .

Ну как то так Женя.

Играть в рулетку, где у тебя шанс всего 3,5%??? Ню-ню.
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17.09.2021 05:47 Відповісти
и вообще вакцинированные бессмертны

ню-ню
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17.09.2021 22:32 Відповісти
Сам придумал, сам по смеялся. Ну и ладно.
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18.09.2021 07:10 Відповісти
Человек всегда верит в лучшее, и ни кто не давал им 100% гарантии против ковида. Скорее не вакцинированные верят в свое бессмертие.
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18.09.2021 13:49 Відповісти
невакцинованим мав можливість перехворіти двічи тепер подивимось як воно вакцинованим буде. Є з чим порівнювати! так що робимо вибір і несемо за нього відповідальність. Не схибте так, як на обранні зепрезидента.... тож, баранів будемо по весні рахувати.. а поки що нема про що говорити....
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16.09.2021 20:34 Відповісти
"Барани" це вакциновані чи невакциновані? Прошу уточнити.
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16.09.2021 20:46 Відповісти
Лед тронулся...уже начали говорить что в больницах лежат и вакцинированные...а раньше молчали о них как рыба об лед...😀

Пройдет еще немного времени и правду скрывать станет уже не возможно...
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16.09.2021 20:43 Відповісти
Интересно, а где это утверждалось, что вакцинация от ковида является панацеей?
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17.09.2021 11:47 Відповісти
97% госпитализированных - антиваксеры.

Аналогично с остальным миром. Идет естественный отбор
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16.09.2021 20:45 Відповісти
певно серед вакцинованих більшість - ті хто не встиг зробити друге щеплення
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16.09.2021 20:45 Відповісти
Це тільки Ваше припущення. А так щоб коректно оцінити ситуацію требя перш за все знати а який взагалі вітсоток вакцінованих в Харкові та Харківській обасті. Бо так зрозуміти нічого неможливо. Звісно невакцінованих буде більше бо їх може бути більше ніж невакцінованих.
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16.09.2021 21:08 Відповісти
Напевно ,в кінці - " ...ніж вакцинованих .
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16.09.2021 21:57 Відповісти
Якщо наприклад вакциновано загалом 5% по Харківській області, то 3,5% відсотків у лікарні це багато чи мало?
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16.09.2021 22:03 Відповісти
16% вакцинированных по Харьковской области.
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16.09.2021 22:11 Відповісти
Якщо це так то можна казати, що 21 відсоток від усіх вакцинованих зараз у лікарні? Чи я помиляюсь? І цей відсоток разом з Харковом чи тількі по області?
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16.09.2021 22:18 Відповісти
Мабуть я щсь таки не так порахував. Ну то може виправите.
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16.09.2021 22:23 Відповісти
Спробуємо виправити, бо 3,5 % від 947 це 33 людини. Якби вони, як Ви порахували, становили 21% від усіх вакцинованих, то всіх вакцинованих в Харківській області було б аж 33/0,21=157 чоловік.
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17.09.2021 01:36 Відповісти
ні в якому разі не роби щеплення, ти ж розумніший за них!
і на маску забий! і на антисептик!
як приємно зустріти таку розумну людину!
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16.09.2021 20:50 Відповісти
Глава любой ОГА назначается президентом. Если ему поступит указание убеждать граждан, что мир стоит на трёх слонах, а те - на огромной черепахе, он и снимки из космоса предоставит, и людей приведёт, которые этих слонов видели.
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16.09.2021 20:47 Відповісти
Ще прийдеться відраховувати по 1 грн. в день з людини на харчування тих слонів та черепахи)))
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17.09.2021 06:28 Відповісти
Любопытно а какой вообще процент жителей Харькова вакцинирован?
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16.09.2021 21:02 Відповісти
Йдеться взагалі про область. В такому разі треба виключити сам Харків і рахувати. Думаю, вийдуть смішні цифри.
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16.09.2021 21:26 Відповісти
Мені здається що і з Харківом вони будуть корілювати з тим відсотком захворівших, що зараз у лікарні. По всій країні 18% вакциновано.
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16.09.2021 21:30 Відповісти
А ще ніхто насправді не знає, скільки і з чим лежать по тих лікарнях, бо, як виявилось навесні, коли волали, шо все забито вщент, місця були.
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16.09.2021 21:42 Відповісти
Я взагалі вважаю що йде чергове нагнетання та істерія. І це ясно чому. Бо нещодавна інфа пробігала що багато астрозеніки термін придатності якої добігає кінця. Взагалі подібне подання інформації мене відразу насторожує. Бо таке подання є маніпулятивним.
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16.09.2021 21:49 Відповісти
вроде да. если 3,5% вакцинированных это значит эффетивность 96,5%

- такой оптимизм даже пфайзер не даёт...
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16.09.2021 21:55 Відповісти
Эти 3,5% вообще не пршей к чему-то рукав. Это относительная цифра. Ее можно оценивать только лишь к общему числу вакцинированных по области. И если к примеру по области всего вакцинировано 20% то 3,5% это вроде бы относительно низкая цифра. А если вакцинировано 5%, то считай более пятидесяти процентов вакцинированных заразилось и угодило в больницу. Потому и говорю, что подача материала манипулятивная. Так можно говорить что 100% людей которые пьют воду обязательно заразятся чем нибудь когда нибудь.
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16.09.2021 21:59 Відповісти
а у них и на проценты высосаные с пальца тоже ответ найден - это вирус "мутирует"... во мутень поганый!
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16.09.2021 22:31 Відповісти
Так а в отношении непривитых он не мутирует?
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16.09.2021 22:43 Відповісти
Ух, как Вы с процентами лихо обращаетесь! А как тогда в Вашей теории объяснить, что "А если вакцинировано 5%", то невакцинированных - 95%, а в больницах Харьковской области их 96,5%? Что, все невакцинированные Харьковской области гопитализированы и еще из соседней подвезли?
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17.09.2021 07:30 Відповісти
Не претендую на правильность расчетов. Дайте свои. С учетом соотношения числа вакцинированных к невакцинированным. Ибо брать абсолютное число исходя только лишь из заболевших тоже нельзя. Даже простое логическое суждение подводит к тому, что невакцинированных заболевших будет больше потому, что и общее число вакцинированных гораздо меньше.
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17.09.2021 15:05 Відповісти
С высокой долей вероятности можно сразу из рассмотрения исключить детей 16 лет и младше - их практически не госпитализируют. А таких детей в грубом приближении (исходя из продолжительности жизни в 702 года) будет 16*100/72=22%. Из оставшихся 78% 16% сост. вакцинированные, и 62% невакцинированные, 20,5% вакцинированные от взрослого населения, и 79,5% невакц. По теории, такое соотношение было бы, если бы вероятность зоболеть и быть госпитализированным у вакц. и невакц. была равной (50 на 50). Среди госпитализированных 3,5% вакц. и 96,5 невакц. Из 20,5% вакц. госпитализ стал 3,5% - это 3,5*100/20,5=17,1% от теории

из 79,5 стал 96,5 - это 93,5*100/79,5=117,6% от теории.

Таким образом, вероятность госпитализации у вакцинированных в 117,6%/17,1%= 6,9 раз ниже, чем у невакцинированных.
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17.09.2021 15:45 Відповісти
исходя из продолжительности жизни в 72 года
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17.09.2021 15:46 Відповісти
Пичаль в расчетах. Общее число не должно быть больше 100%.
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17.09.2021 15:55 Відповісти
Когда Вам говорят, например, что заболеваемость возросла ы 1,5 раза, то это 150% от старого значения.
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17.09.2021 16:01 Відповісти
Здесь не сравнение с предыдущим или разных целых. Здесь относительное деление целого в данном случае общества. Оно не может быть больше 1. Иначе с Вашими рассуждениями 150% проголосовавших ЗА на выборах это допустимо.
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17.09.2021 16:25 Відповісти
Мы сравниваем две ситуации, а не относительные доли в одной. И на выборах вполне может проголосовать 150% по отношению к голосованию на прошлых выборах. Например, какая-то патия набрала на прошлых выборах 1%, а на нынешних - 1,5%. Такое писать стыдно, а когда напишешь - рез-тат нынешнего голосования составляет 150% от прошлого - выглядед эпохально, хотя по сути то же самое.
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17.09.2021 16:36 Відповісти
Могу по-другому объяснить. Теор соотношение 79,5/20,5=3,88

На практике 96,5/3,5=27,57

Таким образом, вероятность госпитализации у вакцинированных в 27,57/3,88= 7,1 раз ниже, чем у невакцинированных. (небольшое расхождение с пред. результатом из-за округлений)
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17.09.2021 16:12 Відповісти
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17.09.2021 16:22 Відповісти
Схоже, бо чутки, шо пенсів штрикають чимось попростіше, а підприємства, якшо не помиляюсь, пфайзером. Кого з них легше залякати?
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16.09.2021 21:56 Відповісти
Та ну його. Чесно кажучи все це вже набридло. Але знову лізе звідусіль із своїми шприцами. Руки людям викручує.
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16.09.2021 22:01 Відповісти
Текущая статистика по вакцинации на 15.09.2021 в Харьковской обл.
Население
2 617 тыс.

Количество вакцини­рованных
425 777
16,27 %
Полностью вакцини­ровано
314 317
12,01 %
Всего вакцинаций
740 094


а это анонимный независимый опрос среди 21 000 человек

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17.09.2021 03:29 Відповісти
Мабуть тому,що вони не ідіоти...
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16.09.2021 21:06 Відповісти
Ви жалюгідні дурні без освіти. Тільки завдяки вакцинам змогли зупинити багато інфекцій. Я взагалі 3 рази вакцинований і маю 15.000 антитіл на мл. З таким титром я про ковід можу забути на 2 роки мінімум. А ви дурні антиваксери будете на швл думати «краще б я вакцинувався».
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16.09.2021 21:13 Відповісти
А ты вколи четвертую дозу...ну что бы с гарантией лет на пять хватило...😀
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16.09.2021 21:15 Відповісти
Желаю удачи и счастья в личной жизни. И, главное, здоровья! Теперь Вам уже ничего не страшно
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16.09.2021 21:18 Відповісти
Навіть не буду питати за кого ти голосував. А скільки антитіл буде завтра?
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16.09.2021 22:50 Відповісти
сколько придурков вокруг... аж страшно.
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16.09.2021 23:11 Відповісти
зазвичай придурків видно тому, що вони верещать неначе скажені... а середньостатистичний або мимо придурка пройде мовчки або запитає, чи не потрібна йому допомога лікарів...
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17.09.2021 03:41 Відповісти
а як це так вийшло, що тричі? одна з трьох спутник?
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17.09.2021 03:39 Відповісти
Всем кто в сентябре умер невакцинированным - премия Дарвина.
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16.09.2021 21:20 Відповісти
ваши подопечные умерли от поедания незрелых огурцов.
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16.09.2021 22:28 Відповісти
сударь, ваши подопечные - номинанты премии Дарвина.
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16.09.2021 22:34 Відповісти
Я уколов не боюсь ,если надо- уколюсь!!От Лидокаина или пчелиного укуса умирают достаточно много.Маски все игнорируют.Все думают,что они Маклауды.
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16.09.2021 22:19 Відповісти
Тест
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16.09.2021 22:21 Відповісти
Так, в Україні поки що подібне проходить. Я писала про ковідний аусвайс, про примусове щеплення медперсоналу і вчителів до 15.10. Нова "еліта" теперішнього королівства Кривих Дзеркал ( тобто двічі "привілейовані" - поки що) сатаніли, вищали, раділи до нестями, що нарешті заживуть, а нещепленим пророкували все те, що і на форумі висловлюють такі ж вколоті моральні покручі. Так от, сьогодні газетні проститути накалякали інтерв'ю з рестораторкою, яка скиглила, що різко зменшилася к-ть відвідувачів, але в цьому = винні= 12% нещеплених ( заголовочок опусу саме такий). Бухгалтеришка-міністЕр = охорони здоров'я= сказав, що здивований браком медперсоналу ( люди в шоці, бо по ходу, він - єдиний, хто про це не знав). Наразі йдеться ще про 20 000 тих, кого вже буде усунено з 15.10. Сьогодні люди повідомляють, що один шпиталь ( у Валіфілд) повністю закрив прийом людей через брак працівників. Вже кілька місяців в окремих місцях не приймають пологи, не роблять операції і т.д. І "привілейовані", які з такою насолодою бажають смерті невколотим = ізгоям=, опинилися в такій же ситуації: їм нема кому буде надати допомогу, якщо щось станеться. І вони тепер виписують коментики, що краще нещеплена медсестра, яку тричі на тиждень тестують, ніж жодної. А з вчителями повний швах також. І учні просто сидять у класах на мобільних, бо нема навіть нікого на заміну. Рівень впав настільки, що просили дозволити Антидот (програма, яка виправляє помилки) на міністерському іспиті у передвипускному класі: не здатні писати ( я це пречудово знаю, бо в мене очі випадають). Але ж яка " турбота" і "боротьба" про громадян і їхнє здоров'я. І так - в усьому винні нещеплені. Народ приколюється, що чекає, коли їх ще звинуватять у глобальному потеплінні. Ті, хто має знайомих, писали про одну з лікарень, в якій з 10 хворих, 9 - двічі вколоті. І називають містечко. Але про це не напишуть.
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16.09.2021 22:31 Відповісти
Пруфи, бо зараз прийдуть пропагандисти і вякатимуть, що Le Journal de Montréal - лівий ресурс і калякатимуть кляузи з вимогою видалити мій комент. Хоча їх труть і мене банять і без цього.

https://www.journaldemontreal.com/2021/09/16/penurie-denseignants-******-solidaire-demande-la-demission-de-roberge?fbclid=IwAR28uZUgS2Nksj5EZlybaA4mtmoi3xBPl6FR0DoRxVQNoJH9hCvfaWl7l8g

Solidarity ****** calls for the head of Minister Jean-François Roberge. Teacher shortage is such that high school teenagers spend whole periods with their nose running on cell phone due to lack of teachers and substitutes.

https://www.journaldemontreal.com/2021/09/16/vaccination-obligatoire-dube-sengage-a-garder-le-reseau-de-la-sante-a-flot-apres-le-15-octobre?fbclid=IwAR0WQvFTvWPqVsFpJHPksbQXrkH5PeEDufbP9dtNhBkQxTmnSsqefTDdYd8

Even though 20 000 health workers are at risk of being suspended starting October 15, Health Minister Christian Dubé pledged Thursday that there will be no service disruption in services in the hospitals.

* В статті написано 10 тисяч. Враховуючи "професіоналізм" всіх "борців" - не дивно. Перед цим говорили і писали про 60 000 нещеплених медпрацівників у провінції.

https://www.journaldemontreal.com/2021/09/16/les-antivax-font-mal-aux-commerces?fbclid=IwAR0M2Bzhf_yAncrjKPjMxYm8juA_KkByudaD2lMzOaYMTwcKRefdgL-RDnQ

Passeport vaccinal: les antivax font mal aux commerces
Avec la fin de la période de grâce du passeport vaccinal, les commerçants voient déjà moins de clients
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16.09.2021 23:01 Відповісти
. Вот информация от первого лица из Израиля по тяжелым больным в зависимости от вакцинации и возраста. Цифры похожи с теми, что в Харькове.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/361983792237955/

Какой смысл кого то обвинять? Ни кто ни кого не обвиняет. У нас в Харькове так точно. Большинство ходят в общественных местах и транспорте без масок и плевать хотели на вирус. Исключение , это метро и магазины АТБ.

Теперь на счет ограничений и неудобств. В Харькове они есть и были как до вакцинации , так и после. Можно вспомнить бесконечные локдауны в прошлом году. Вот где были табу и запреты, коллапс с общественным транспортом и все такое. Школьники в прошлом году большую часть времени провели дома. Больницы не принимали людей на плановую госпитализацию, больных ковидом некуда было девать. Сейчас ситуация на много лучше. Вот я например на следующей неделе ложусь в кардиологию на 10-ть дней на плановый осмотр. Да, в направлении лечащий врач указал , что это ургентный случай, но с госпитализацией проблем не возникло.

Так что такого коллапса как в прошлом году у нас нет. Нет и в Израиле, если верить их врачу. Нет в Англии, если верить их правительственному сайту http://www.gov.uk/phe www.gov.uk/phe . Да и здесь на форуме мы обычно ни кого не обвиняем, а только спорим. Бывает переходим черту допустимого, но это бывает в запале и на эмоциях. Я вот например выслушал Вашу точку зрения, принял во внимание. Газету не прочел,блокировка рекламы не хочет отключаться, а сайт газеты с включенным блоком не работает. Ну так я Вам верю. Всегда интересно выслушать иную точку зрения, если она подается адекватно.
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17.09.2021 06:51 Відповісти
Ключевое слово- почти.
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16.09.2021 22:48 Відповісти
А сатаністи-антиваксери до усьору вякають, калякають та вищать!
Дайте їм сєльоткі!
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16.09.2021 23:38 Відповісти
 
 