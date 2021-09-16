Магучіх: Для спортсменів створили інструкції, як поводитися на змаганнях
Легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка двічі потрапила в скандал через фотографії з російською спортсменкою, розповіла про нові правила для спортсменів.
Про це вона розповіла в інтерв'ю "Інформатор FM", повідомляє Цензор.НЕТ.
У відповідь на запитання про те, чи з'явилися інструкції для спортсменів щодо того, як поводитися, Магучіх сказала: "Інструкції з'явилися, але рухаємося далі і подивимося, як це буде в майбутньому".
Також спортсменка поскаржилася на те, як їй було емоційно важко через скандал, викликаний фото з росіянкою.
"Це було важко, коли ми були на Олімпіаді, коли все сталося. Але потім мене моя тренерка налаштовувала, що треба абстрагуватися, робити свою справу і спокійніше реагувати на це", - сказала Магучіх і подякувала тренеру, своїм батькам та багатьом іншим людям, які її підтримували.
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а бензин и дизтопливо оттуда-же?
А числяться військовослужбовцями, бо треба їм десь числитись. Бо якщо людина тільки спортсмен, то значить, що він професіонал, а професіонали не мають права виступати на олімпійських іграх. Тому такі спортсмени у всіх країнах десь числяться. Наприклад спортсмени США в основному числяться студентами. І ото багато років на 1-му курсі. Хоча деякі може і якось вчаться.
Тоиу треба з розумінням відноситись.
Дівчинка навіть волає - АНУЛЮЙТЕ МЕНІ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ, думаю ії в цьому треба підтримати. Кацапський пашпорт і на вихід в Кремляндію
Ласицкене уже 28 лет. Наверняка скоро пойдет на спад. А продолжить ее достижения в московии наверно некому.
Похоже ФСБ дало ей поручение подлезать к очень перспективной Магучих, в которой по возрасту все впереди, чтобы попадать в совместный снимок. Это видно и по второму снимку. В расчете на гиперактивных лохов среди украинцев, которые на этой почве будут травить наивную почти ребенка и спровоцировать смену ее гражданства. Многоходовые комбинации. А может большинство и не лохи, а профессиональные провокаторы ФСБ.
На следующих олимпийских играх Магучих будет старше и гибче и не позволит ФСБ манипулировать собой. Кроме того, как старушка, Ласицкене наверно уже не будет на играх.