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Магучіх: Для спортсменів створили інструкції, як поводитися на змаганнях

Магучіх: Для спортсменів створили інструкції, як поводитися на змаганнях

Легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка двічі потрапила в скандал через фотографії з російською спортсменкою, розповіла про нові правила для спортсменів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Інформатор FM", повідомляє Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання про те, чи з'явилися інструкції для спортсменів щодо того, як поводитися, Магучіх сказала: "Інструкції з'явилися, але рухаємося далі і подивимося, як це буде в майбутньому".

Також спортсменка поскаржилася на те, як їй було емоційно важко через скандал, викликаний фото з росіянкою.

Також читайте: Легкоатлетка Магучіх, яка фотографувалася з російською спортсменкою, раніше відмовилася від громадянства США і Польщі, - федерація

"Це було важко, коли ми були на Олімпіаді, коли все сталося. Але потім мене моя тренерка налаштовувала, що треба абстрагуватися, робити свою справу і спокійніше реагувати на це", - сказала Магучіх і подякувала тренеру, своїм батькам та багатьом іншим людям, які її підтримували.

Автор: 

скандал (625) спорт (1611) Магучіх (45)


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Топ коментарі
+54
А у самої не вистачає клепки?
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16.09.2021 23:11
+51
Без всяких инструкций своей головой можно додумать, что не надо сэлфится с гражданами государства, которое воюет с твоей страной. ВСЕГО-НАВСЕГО
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16.09.2021 23:12
+45
Довбодятлів потрібно вчити.
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16.09.2021 23:12
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тебе "словацкий" газ добытый в рф на кухне не мешает?

а бензин и дизтопливо оттуда-же?
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17.09.2021 10:45 Відповісти
Це Ви пане будуте розповідати таким як Ви про "словацький газ", добутий на расеє. Що я можу зробити, що Ви "ограниченный". Тут і дитина розуміє, що газ може бути добутий і на мокшандії, але ми в неї його не купуємо і не маємо з ними справи, щоб не кричали, що ми крадемо із труби. У них купують словаки по своїх контрактах, а не по тих"що для "братів" і яке тоді діло до словак комусь, що і кому за скільки вони цей газ віддали чи продали?
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17.09.2021 10:50 Відповісти
інструкції пишуть. А що спортсмен з стрибків у висоту може концентнуватись тільки на планці?спортмен з бігу - тільки на доріжці. Вони що, такі відбиті.що на інше їх не вистачає. А ні ще моргентшера слухати. а інше все їм треба тлумачити в письмовому варіанті. і це на хвилинку військовослужбовецЗСУ - воюючої країни.
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17.09.2021 11:05 Відповісти
Не інструкції , треба змінювати кардинально -- вчити історію України , та українску мову , тоді може зрозуміють . Хоча , якщо батьки, тренери , з совками в головах , то спортсменам ніякі інструкції не допоможуть , їх як вовків в ліс -московщину тягне . Тому приклад боксер Усик , Ломаченко ...
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17.09.2021 11:31 Відповісти
А що Усік? Він також офіцер прикордонник, але він( з його слів) їв з однієї миски з російськими боксерами, які також є військовими армії нападу мокшандії, і як він може з ними кинути дружбу? Вони, бач, змогли, не тільки кинути дружбу, а і вбивати прикординнів, ЗСУ та мирних українців, а він пам'ятає, що їв з однієї миски. То потрібні нам такі спортсмени і військові?
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17.09.2021 13:21 Відповісти
А израильские спортсмены хоть раз обнимались с палестинскими ?
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17.09.2021 11:51 Відповісти
Ізраїльтян з пелешок виховують ,що палестинці це вороги !! А чому виховуть мами Римми своїх Віслючків ???)))
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17.09.2021 12:11 Відповісти
Сержант Збройних Сил України фотографується в обіймах ворога - капітана Збройних сил РФ під час війни!!! Агов, панове з прокуратури! Чи правильно я розумію, що це стаття про зраду українським військовим?
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17.09.2021 14:24 Відповісти
Батькам не соромно за ііхнє виховання доці
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17.09.2021 19:36 Відповісти
Ну, якщо тупувата, і тільки вмієш стрибати через палку, то прийдеться інструкцію завчити чи на х*р піти із збірної
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17.09.2021 20:59 Відповісти
Вонючка недоразвитая -попрыгушка за бюджетные деньги своей одной извилиной не может понять, что содержит её никчемную госбюджет, то есть, все мы - народ.Поэтому, рот она должна открывать, постоянно помня, кто её кормит .... А кто кормит , тот и танцует....
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17.09.2021 21:16 Відповісти
В Українській Армії не можуть бути навіть спортсмени колаборантами . Що ж то буде за армія ?
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17.09.2021 21:45 Відповісти
Журналісти. Закрийте вже цю тему. Тероризують 19 літню дитину. А інструкція має бути.
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17.09.2021 22:18 Відповісти
Просто повтори слова Присяги.
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17.09.2021 22:30 Відповісти
Я думаю, що спортсмени, які тільки числяться військовослужбовцями, не присягають. У них напевне й форми нема.

А числяться військовослужбовцями, бо треба їм десь числитись. Бо якщо людина тільки спортсмен, то значить, що він професіонал, а професіонали не мають права виступати на олімпійських іграх. Тому такі спортсмени у всіх країнах десь числяться. Наприклад спортсмени США в основному числяться студентами. І ото багато років на 1-му курсі. Хоча деякі може і якось вчаться.

Тоиу треба з розумінням відноситись.
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17.09.2021 22:59 Відповісти
Тому треба з розумінням аідноситись і не зациклюватись на їх військових званнях.
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17.09.2021 23:03 Відповісти
Легкоатлетка Ярослава Магучих, дважды попавшая в скандал из-за фотографий с российской спортсменкой, рассказала о новых правилах для спортсменов. Источник:

Дівчинка навіть волає - АНУЛЮЙТЕ МЕНІ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ, думаю ії в цьому треба підтримати. Кацапський пашпорт і на вихід в Кремляндію
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17.09.2021 22:56 Відповісти
Особи, які істерично напали на 19 річну дитину безсовісні, тупі нелюди. А можливо це кацапська провокаторська агентура.
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17.09.2021 23:07 Відповісти
Посмотрите на фото где они вместе. Магучих не фотографировалась с Ласицкене. Это Ласицкене подлезла в съемку. Почти ребенок Магучих не сумела отказать. Это явно хитрый проект ФСБ. Читайте дальше.
Ласицкене уже 28 лет. Наверняка скоро пойдет на спад. А продолжить ее достижения в московии наверно некому.
Похоже ФСБ дало ей поручение подлезать к очень перспективной Магучих, в которой по возрасту все впереди, чтобы попадать в совместный снимок. Это видно и по второму снимку. В расчете на гиперактивных лохов среди украинцев, которые на этой почве будут травить наивную почти ребенка и спровоцировать смену ее гражданства. Многоходовые комбинации. А может большинство и не лохи, а профессиональные провокаторы ФСБ.
На следующих олимпийских играх Магучих будет старше и гибче и не позволит ФСБ манипулировать собой. Кроме того, как старушка, Ласицкене наверно уже не будет на играх.
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17.09.2021 23:15 Відповісти
Поэтому дятлы не будьте на поводу у московских спецслужб.
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17.09.2021 23:17 Відповісти
Какой нах ребенок? Ей без двух дней 20 , 20 лет Карлито кацапское. Она говорит что нам раздали типа методички , но мне похер я уже два раза с кацапиной фотографировалась после Олимпиады( кто не знает, в Париже точно такая же фотка есть), посмотрим что будет дальше. На что она собралась смотреть, не отобьют ли ей голову за четвёртое фото? Уволься с ЗСУ и иди в известном направлении навстречу с кацарылой мокшой.
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18.09.2021 11:54 Відповісти
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