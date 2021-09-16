Магучіх: Для спортсменів створили інструкції, як поводитися на змаганнях

Легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка двічі потрапила в скандал через фотографії з російською спортсменкою, розповіла про нові правила для спортсменів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Інформатор FM", повідомляє Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання про те, чи з'явилися інструкції для спортсменів щодо того, як поводитися, Магучіх сказала: "Інструкції з'явилися, але рухаємося далі і подивимося, як це буде в майбутньому".

Також спортсменка поскаржилася на те, як їй було емоційно важко через скандал, викликаний фото з росіянкою.

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"Це було важко, коли ми були на Олімпіаді, коли все сталося. Але потім мене моя тренерка налаштовувала, що треба абстрагуватися, робити свою справу і спокійніше реагувати на це", - сказала Магучіх і подякувала тренеру, своїм батькам та багатьом іншим людям, які її підтримували.