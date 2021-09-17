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Точність 98,2%: в аеропортах ОАЕ носіїв COVID-19 виявляють службові собаки
В аеропортах ОАЕ працюють 38 службових собак, які здатні виявити людей, інфікованих коронавірусом, з точністю 98,2%.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Reuters.
Для цієї роботи собак, зокрема в Дубаї, тренували за допомогою зразків поту, зібраних у людей з підтвердженим COVID-19.
Зараз чотириногі проводять приблизно 30-40 "тестів" на день.
Зазначається, що з цією метою їх можна використовувати не лише в аеропортах, але і "всюди, де це необхідно".
Як пояснив агентству представник поліції Дубая Салах Халіф аль-Мазруі, до них уже надходять запити з різних країн про те, як натренувати собак "винюхувати" COVID-19.
Топ коментарі
+6 belge
показати весь коментар17.09.2021 08:19
+5 Владимир Иванец
показати весь коментар17.09.2021 08:11
+4 Vedana
показати весь коментар17.09.2021 08:28
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Нужно кассиров в АТБ натренировать. Перед ними каждый день куча народа проходит.
Только в том регионе собак не очень "любят". И их появление и применение в столь людном месте...
-да нет, вы чего ребята, я всеголишь перевожу героин)