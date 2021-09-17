Точність 98,2%: в аеропортах ОАЕ носіїв COVID-19 виявляють службові собаки

В аеропортах ОАЕ працюють 38 службових собак, які здатні виявити людей, інфікованих коронавірусом, з точністю 98,2%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Reuters.

Для цієї роботи собак, зокрема в Дубаї, тренували за допомогою зразків поту, зібраних у людей з підтвердженим COVID-19.

Зараз чотириногі проводять приблизно 30-40 "тестів" на день.

Зазначається, що з цією метою їх можна використовувати не лише в аеропортах, але і "всюди, де це необхідно".

Як пояснив агентству представник поліції Дубая Салах Халіф аль-Мазруі, до них уже надходять запити з різних країн про те, як натренувати собак "винюхувати" COVID-19.

Також читайте: Кожна людина має бути вакцинована до кінця 2022 року, - голова ГА ООН Шахід