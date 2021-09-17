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Новини Боротьба з коронавірусом
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Точність 98,2%: в аеропортах ОАЕ носіїв COVID-19 виявляють службові собаки

Точність 98,2%: в аеропортах ОАЕ носіїв COVID-19 виявляють службові собаки

В аеропортах ОАЕ працюють 38 службових собак, які здатні виявити людей, інфікованих коронавірусом, з точністю 98,2%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Reuters.

Для цієї роботи собак, зокрема в Дубаї, тренували за допомогою зразків поту, зібраних у людей з підтвердженим COVID-19.

Зараз чотириногі проводять приблизно 30-40 "тестів" на день.

Зазначається, що з цією метою їх можна використовувати не лише в аеропортах, але і "всюди, де це необхідно".

Як пояснив агентству представник поліції Дубая Салах Халіф аль-Мазруі, до них уже надходять запити з різних країн про те, як натренувати собак "винюхувати" COVID-19.

Також читайте: Кожна людина має бути вакцинована до кінця 2022 року, - голова ГА ООН Шахід

Автор: 

аеропорт (1850) ОАЕ (331) собаки (100) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+6
...к ним уже поступают запросы из разных стран о том, как натренировать собак "вынюхивать" COVID-19.

Нужно кассиров в АТБ натренировать. Перед ними каждый день куча народа проходит.
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17.09.2021 08:19
+5
Так просто? А мы миллиарды тратим на тесты... Фармкомпании жиреют, весь мир нищает.
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17.09.2021 08:11
+4
Так що, його тепер у Бориспіль відправити ?
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17.09.2021 08:28
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Собакам прививки хоть сделали ?
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17.09.2021 08:01 Відповісти
Прививка не захищає на 100 відсотків від зараження.
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17.09.2021 09:22 Відповісти
А в Бразилии стаи диких обезьян
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17.09.2021 08:02 Відповісти
Так просто? А мы миллиарды тратим на тесты... Фармкомпании жиреют, весь мир нищает.
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17.09.2021 08:11 Відповісти
Про миллиарды, которые потратили "мы" всегда пишут те, кто не потратил ни копейки. Ну разве сущую мелочь на интернет чтобы гордо назвать себя "мы".
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17.09.2021 10:36 Відповісти
А ты налоги не платишь?!
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17.09.2021 11:01 Відповісти
...к ним уже поступают запросы из разных стран о том, как натренировать собак "вынюхивать" COVID-19.

Нужно кассиров в АТБ натренировать. Перед ними каждый день куча народа проходит.
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17.09.2021 08:19 Відповісти
https://zvidusil.in.ua/sobaky-covid-19/ Собаки дійсно є дивовижними
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17.09.2021 08:20 Відповісти
Тут фишка в другом....когда животные чувствуют приближение землетрясений и прочих стихий моментально убегают из той опасной зоны....,а когда приближаются холода мыши лезут в частные дома стаями.... Объяснить сей феномен до сих пор никто не может...ученые блин учителя
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17.09.2021 08:21 Відповісти
неучёный блин сенатор😜
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17.09.2021 09:29 Відповісти
У нас Беленюк давно ковид научился вынюхивать.
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17.09.2021 08:23 Відповісти
Народный депутат и Чемпион Олимпийских Игр Жан Беленюк тоже говорил, что он по запаху определяет больных на ковид. А над ним здесь все смеялись.
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17.09.2021 08:25 Відповісти
Так що, його тепер у Бориспіль відправити ?
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17.09.2021 08:28 Відповісти
Беленюк опоздал...раньше него ковид вычислили американский боксер Рой Джонс и Путлер
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17.09.2021 08:27 Відповісти
Ну, новость, так сказать, не новая. Собак начали использовать ещё весной в Европе в аэропортах. Правда не массово. Да и особых проблем научить собак дифференцировать запах нет.

Только в том регионе собак не очень "любят". И их появление и применение в столь людном месте...
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17.09.2021 08:30 Відповісти
Получая РАБссиянский Аусвайс Джонс сказал....я оправдаю доверие РАБссии...
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17.09.2021 08:30 Відповісти
А львов не натаскали скушивать обнаруженных????? 😊😊😊😊😊😊😊😊
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17.09.2021 08:51 Відповісти
до чего дошел прогресс!)
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17.09.2021 09:03 Відповісти
-Сэр собака вами заинтерисовалась, она выявила у вас ковид,

-да нет, вы чего ребята, я всеголишь перевожу героин)
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17.09.2021 11:00 Відповісти
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17.09.2021 13:56 Відповісти
 
 