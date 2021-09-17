Точность 98,2%: в аэропортах ОАЭ носителей COVID-19 выявляют служебные собаки

В аэропортах ОАЭ работают 38 служебных собак, которые способны выявить людей, инфицированных коронавирусом, с точностью 98,2%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Reuters.

Для этой работы собак, в частности в Дубае, тренировали с помощью образцов пота, собранных у людей с подтвержденным COVID-19.

Сейчас четвероногие проводят около 30-40 "тестов" в день.

Отмечается, что с этой целью их можно использовать не только в аэропортах, но и "везде, где это необходимо".

Как пояснил агентству представитель полиции Дубая Салах Халиф аль-Мазруи, к ним уже поступают запросы из разных стран о том, как натренировать собак "вынюхивать" COVID-19.

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