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Новости Борьба с коронавирусом
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Точность 98,2%: в аэропортах ОАЭ носителей COVID-19 выявляют служебные собаки

Точность 98,2%: в аэропортах ОАЭ носителей COVID-19 выявляют служебные собаки

В аэропортах ОАЭ работают 38 служебных собак, которые способны выявить людей, инфицированных коронавирусом, с точностью 98,2%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Reuters.

Для этой работы собак, в частности в Дубае, тренировали с помощью образцов пота, собранных у людей с подтвержденным COVID-19.

Сейчас четвероногие проводят около 30-40 "тестов" в день.

Отмечается, что с этой целью их можно использовать не только в аэропортах, но и "везде, где это необходимо".

Как пояснил агентству представитель полиции Дубая Салах Халиф аль-Мазруи, к ним уже поступают запросы из разных стран о том, как натренировать собак "вынюхивать" COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый человек должен быть вакцинирован к концу 2022 года, - председатель ГА ООН Шахид

аэропорт (1509) ОАЭ (195) собаки (196) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
...к ним уже поступают запросы из разных стран о том, как натренировать собак "вынюхивать" COVID-19.

Нужно кассиров в АТБ натренировать. Перед ними каждый день куча народа проходит.
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17.09.2021 08:19
+5
Так просто? А мы миллиарды тратим на тесты... Фармкомпании жиреют, весь мир нищает.
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17.09.2021 08:11
+4
Так що, його тепер у Бориспіль відправити ?
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17.09.2021 08:28
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Собакам прививки хоть сделали ?
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17.09.2021 08:01 Ответить
Прививка не захищає на 100 відсотків від зараження.
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17.09.2021 09:22 Ответить
А в Бразилии стаи диких обезьян
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17.09.2021 08:02 Ответить
Так просто? А мы миллиарды тратим на тесты... Фармкомпании жиреют, весь мир нищает.
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17.09.2021 08:11 Ответить
Про миллиарды, которые потратили "мы" всегда пишут те, кто не потратил ни копейки. Ну разве сущую мелочь на интернет чтобы гордо назвать себя "мы".
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17.09.2021 10:36 Ответить
А ты налоги не платишь?!
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17.09.2021 11:01 Ответить
...к ним уже поступают запросы из разных стран о том, как натренировать собак "вынюхивать" COVID-19.

Нужно кассиров в АТБ натренировать. Перед ними каждый день куча народа проходит.
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17.09.2021 08:19 Ответить
https://zvidusil.in.ua/sobaky-covid-19/ Собаки дійсно є дивовижними
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17.09.2021 08:20 Ответить
Тут фишка в другом....когда животные чувствуют приближение землетрясений и прочих стихий моментально убегают из той опасной зоны....,а когда приближаются холода мыши лезут в частные дома стаями.... Объяснить сей феномен до сих пор никто не может...ученые блин учителя
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17.09.2021 08:21 Ответить
неучёный блин сенатор😜
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17.09.2021 09:29 Ответить
У нас Беленюк давно ковид научился вынюхивать.
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17.09.2021 08:23 Ответить
Народный депутат и Чемпион Олимпийских Игр Жан Беленюк тоже говорил, что он по запаху определяет больных на ковид. А над ним здесь все смеялись.
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17.09.2021 08:25 Ответить
Так що, його тепер у Бориспіль відправити ?
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17.09.2021 08:28 Ответить
Беленюк опоздал...раньше него ковид вычислили американский боксер Рой Джонс и Путлер
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17.09.2021 08:27 Ответить
Ну, новость, так сказать, не новая. Собак начали использовать ещё весной в Европе в аэропортах. Правда не массово. Да и особых проблем научить собак дифференцировать запах нет.

Только в том регионе собак не очень "любят". И их появление и применение в столь людном месте...
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17.09.2021 08:30 Ответить
Получая РАБссиянский Аусвайс Джонс сказал....я оправдаю доверие РАБссии...
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17.09.2021 08:30 Ответить
А львов не натаскали скушивать обнаруженных????? 😊😊😊😊😊😊😊😊
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17.09.2021 08:51 Ответить
до чего дошел прогресс!)
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17.09.2021 09:03 Ответить
-Сэр собака вами заинтерисовалась, она выявила у вас ковид,

-да нет, вы чего ребята, я всеголишь перевожу героин)
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17.09.2021 11:00 Ответить
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17.09.2021 13:56 Ответить
 
 