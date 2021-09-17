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Точность 98,2%: в аэропортах ОАЭ носителей COVID-19 выявляют служебные собаки
В аэропортах ОАЭ работают 38 служебных собак, которые способны выявить людей, инфицированных коронавирусом, с точностью 98,2%.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Reuters.
Для этой работы собак, в частности в Дубае, тренировали с помощью образцов пота, собранных у людей с подтвержденным COVID-19.
Сейчас четвероногие проводят около 30-40 "тестов" в день.
Отмечается, что с этой целью их можно использовать не только в аэропортах, но и "везде, где это необходимо".
Как пояснил агентству представитель полиции Дубая Салах Халиф аль-Мазруи, к ним уже поступают запросы из разных стран о том, как натренировать собак "вынюхивать" COVID-19.
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+6 belge
показать весь комментарий17.09.2021 08:19
+5 Владимир Иванец
показать весь комментарий17.09.2021 08:11
+4 Vedana
показать весь комментарий17.09.2021 08:28
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Нужно кассиров в АТБ натренировать. Перед ними каждый день куча народа проходит.
Только в том регионе собак не очень "любят". И их появление и применение в столь людном месте...
-да нет, вы чего ребята, я всеголишь перевожу героин)