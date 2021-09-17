Трамвай насмерть збив літню жінку в Одесі

Вранці 17 вересня на вулиці Балківській в Одесі трамвай насмерть збив літню жінку, яка несподівано вийшла на колії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КП "Одесміськелектротранс" у Facebook.

"17.09.2021 о 5:20 трамвай, що рухався з депо на маршрут вулицею Балківською, перетнув вулицю Краснослобідську на зелений сигнал світлофора та скоїв наїзд на літню жінку, що зненацька вийшла на рельси з-за електроопори, яка суттєво погіршувала водієві огляд.

Попри екстренне гальмування, зіткнення уникнути не вдалося: жінка контактувала з передньою частиною вагону та зазнала ушкоджень, не сумісних із життям", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомили у відділі інформації Одеського міського управління №1, на місці події працюють правоохоронці.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

З'ясовуються повні обставини події.