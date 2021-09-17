Трамвай насмерть збив літню жінку в Одесі
Вранці 17 вересня на вулиці Балківській в Одесі трамвай насмерть збив літню жінку, яка несподівано вийшла на колії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КП "Одесміськелектротранс" у Facebook.
"17.09.2021 о 5:20 трамвай, що рухався з депо на маршрут вулицею Балківською, перетнув вулицю Краснослобідську на зелений сигнал світлофора та скоїв наїзд на літню жінку, що зненацька вийшла на рельси з-за електроопори, яка суттєво погіршувала водієві огляд.
Попри екстренне гальмування, зіткнення уникнути не вдалося: жінка контактувала з передньою частиною вагону та зазнала ушкоджень, не сумісних із життям", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили у відділі інформації Одеського міського управління №1, на місці події працюють правоохоронці.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
З'ясовуються повні обставини події.
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А в Одессе по другому, там трамвай ездит по краю дороги. Пешеходный тротуар, вдоль тротуара растут деревья, затем трамвайные пути сразу за деревьями, а за трамвайными путями уже проезжая часть дороги.
А що він міг зробити крім екстренного гальмування , коли зненацька вискакує таке чмо - об"їхати ?
В тексте открытого письма сообщается о масштабных нарушениях в работе коммунального предприятия, в том числе - несоблюдении КЗоТа, списывании деталей и техники, отсутствии ремонта пассажирского транспорта, угрозах и даже рукоприкладстве.
Причиной для написания обращения, как утверждают сами авторы, послужил инцидент, случившийся вчера утром - трамвай наехал на пенсионерку.
Далее приводим текст обращения, опубликованный на тг-канале «Подслушано Одесса», без изменений:
«Хотим обратиться ко всем жителям Одессы от имени водителей КП «Одесгорэлектротранс» и рассказать нашу большую беду, в которую мы все попали.
Как вы слышали, сегодня утром трамвай наехал на пожилую женщину. Водителя этого трамвая, как и всех нас, застваили работать «в две смены» - то есть выезжать на линию с 4 утра и находиться за управлением до 23:00 (18-19 часов работы без обедов и перерывов), при этом зарплата за вторую смену (с 14:00 до 23:00) не начисляется, а документы о работе в это время и билетно-учётные листы уничтожаются через некоторое время (в течении недели). Так же, мы обязаны сдавать 100% плана выручки за первую смену и 100% за вторую (вместе - около 6 тысяч грн., со стоимостью проезда 5 грн.).
Нередко бывает, что после такого дня, на следующий, водителя ставят снова на первую смену. Путем не хитрых подсчётов, становится понятно, сколько реально есть времени на отдых и сколько ваших денег не доходит до городского бюджета. Вышеупомянутая водитель, вчера, 16 сентября 2021 г. работала в две смены, а сегодня, 17 сентября, выехала, по принуждению начальства, под страхом увольнения, на первую смену, даже не поспав нормально перед новым рабочим днём.
Помимо прочего, мы работаем на технике, которая находится в крайне аварийном состоянии. Даже новые трамваи и троллейбусы выезжают на маршруты с неисправностями, потому что ремонтировать некому и нечем. К слову, 3 новеньких троллейбуса «БКМ», из 47, которыми так все хвастались, уже разобраны на детали под видом «Среднего ремонта».
При сходах с рельс, при ДТП, при обрывах контактных проводов, при поломках техники и инфраструктуры уже год как 100% виноваты водители. Никто даже не разбирается, просто увольняют или лишают премии на год. Начальство трамвайного депо на Слободке и тролейбусного позволяет себе материться, орать, рукоприкладствывать прямо на рабочем месте. Считают нормой приезжать домой к водителям на больничном с «проверками» без предупреждения и так далее. Особенно это касается Димитрова Сергея Ивановича и Гроздева Олега Владимировича, которые исполняя указания высшего руководства (конкретно - Коваля А. А., который является негласным(!) директором ОГЭТ) уничтожают работников морально и финансово ограничивая по своему желанию. Особенно интересно, что ни одного у них нет ни нормального образования, ни понимания того, чем они занимаются.
Многих водителей уволили из-за того, что они «не везут план». Многих даже увольняют за то, что они написали что-то неугодное в соц сетях. Многих за личную точку зрения и право работать нормально. Извините нас за то, что мы иногда вредные и злые. Извините, что часто не можем вас всех привезти к месту назначения быстро и комфортно. МЫ ИСКРЕННЕ ПРОСИМ ВАС, ЛЮБИМЫЕ НАШИ ОДЕССИТЫ, НАШИ ДОРОГИЕ ПАССАЖИРЫ, ПОМОГИТЕ НАМ! КТО ЧЕМ СМОЖЕТ, ПОМОГИТЕ НАВЕСТИ ПОРЯДОК И ПРЕКРАТИТЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД НАМИ! МЫ БУДЕМ РАДЫ ЛЮБЫМ ПРОВЕРКАМ, ЗАПРОСАМ, ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ И, САМОЕ ГЛАВНОЕ - ОБСУЖДЕНИЮ В ОБЩЕСТВЕ. МЫ УВЕРЕНЫ, ВЫ СМОЖЕТЕ!»
Справка ДО. Трагедия с гибелью пожилой женщины под колесами трамвая произошла в Одессе вчера, 17 сентября, рано утром - в 05.20. Двигаясь из депо на маршрут улице Балковской, трамвай пересекал улицу Краснослободскую на зеленый сигнал светофора. В этот момент неожиданно из-за опоры электропередач на пути вышла пенсионерка. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Женщина скончалась на месте от полученных травм.