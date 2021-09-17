РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4506 посетителей онлайн
Новости ДТП
3 050 14

Трамвай насмерть сбил пожилую женщину в Одессе

Трамвай насмерть сбил пожилую женщину в Одессе

Утром 17 сентября на улице Балковской в ​​Одессе трамвай насмерть сбил пожилую женщину, которая неожиданно вышла на рельсы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Одесгорэлектротранс" в Facebook.

17.09.2021 в 5:20 трамвай, двигавшийся из депо на маршрут улице Балковской, пересек улицу Краснослободская на зеленый сигнал светофора и совершил наезд на пожилую женщину, которая неожиданно вышла на рельсы из-за электроопоры, которая существенно ухудшала водителю обзор.

Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось: женщина контактировала с передней частью вагона и получила повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Косивший траву коммунальщик попал под трамвай в Одессе. ФОТО

Как сообщили в отделе информации Одесского городского управления №1, на месте происшествия работают правоохранители.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Выясняются полные обстоятельства происшествия.

ДТП (7670) Одесса (7860) трамвай (200)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Ребята кто подбирал фото к новости? Почитайте когда в Одессе перестал ходить 30 трамвай. И есть ли на этом месте трамвайные пути
показать весь комментарий
17.09.2021 17:14
+1
показать весь комментарий
17.09.2021 10:48
+1
Еще в детстве, посетив Одессу, поучил легкий шок от того, как эти трамвайные пути там сделаны. Везде их кладут по центру проезжей части и попасть под трамвай довольно проблематично.

А в Одессе по другому, там трамвай ездит по краю дороги. Пешеходный тротуар, вдоль тротуара растут деревья, затем трамвайные пути сразу за деревьями, а за трамвайными путями уже проезжая часть дороги.
показать весь комментарий
17.09.2021 10:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Колись ідучи в школу(потрібно було переходити через 2 трамвайні лінії) бачив як на повороті чоловік потрапив під трамвай. Колесом роздавило голову. Мізки на рельсах... Брррр.
показать весь комментарий
17.09.2021 10:39 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2021 10:48 Ответить
Еще в детстве, посетив Одессу, поучил легкий шок от того, как эти трамвайные пути там сделаны. Везде их кладут по центру проезжей части и попасть под трамвай довольно проблематично.

А в Одессе по другому, там трамвай ездит по краю дороги. Пешеходный тротуар, вдоль тротуара растут деревья, затем трамвайные пути сразу за деревьями, а за трамвайными путями уже проезжая часть дороги.
показать весь комментарий
17.09.2021 10:57 Ответить
интересно, остановки тоже там же, по среди дороги?
показать весь комментарий
17.09.2021 14:37 Ответить
А я в шоке что трамвай посреди проезжей части, кто в нём по их мнению должен ездить, автомобили? Повезло, не пользуюсь обсчественным транспортом почти совсем...
показать весь комментарий
17.09.2021 11:58 Ответить
трамваї скрізь у світі мають перевагу і не зважають на пішоходів та інший транспорт
показать весь комментарий
17.09.2021 12:57 Ответить
Водій винуватий ???

А що він міг зробити крім екстренного гальмування , коли зненацька вискакує таке чмо - об"їхати ?
показать весь комментарий
17.09.2021 14:24 Ответить
Эти старые дуры реально задалбуют.Не соблюдают ничего.Где хотят там и переходят.Чудят такое,что на голову не налазит.А водитель потом виноват.
показать весь комментарий
17.09.2021 16:22 Ответить
Видел бабок в Одессе, прут как танки. Возмущаются нагло, громко и лезет на красный свет как к себе домой. Видать, таки трамвай оказался столбом.
показать весь комментарий
17.09.2021 16:40 Ответить
Ребята кто подбирал фото к новости? Почитайте когда в Одессе перестал ходить 30 трамвай. И есть ли на этом месте трамвайные пути
показать весь комментарий
17.09.2021 17:14 Ответить
который перестал ходить после демонтажа рельсов в 2008 году
показать весь комментарий
19.09.2021 19:10 Ответить
https://dilova.com.ua/odessa/odesgorelektrotrans-napisali-otkrytoe-obrashhenie-k-odessitam/ ВОДИТЕЛИ КП «ОДЕСГОРЭЛЕКТРОТРАНС» НАПИСАЛИ ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ОДЕССИТАМ

В тексте открытого письма сообщается о масштабных нарушениях в работе коммунального предприятия, в том числе - несоблюдении КЗоТа, списывании деталей и техники, отсутствии ремонта пассажирского транспорта, угрозах и даже рукоприкладстве.

Причиной для написания обращения, как утверждают сами авторы, послужил инцидент, случившийся вчера утром - трамвай наехал на пенсионерку.

Далее приводим текст обращения, опубликованный на тг-канале «Подслушано Одесса», без изменений:

«Хотим обратиться ко всем жителям Одессы от имени водителей КП «Одесгорэлектротранс» и рассказать нашу большую беду, в которую мы все попали.
Как вы слышали, сегодня утром трамвай наехал на пожилую женщину. Водителя этого трамвая, как и всех нас, застваили работать «в две смены» - то есть выезжать на линию с 4 утра и находиться за управлением до 23:00 (18-19 часов работы без обедов и перерывов), при этом зарплата за вторую смену (с 14:00 до 23:00) не начисляется, а документы о работе в это время и билетно-учётные листы уничтожаются через некоторое время (в течении недели). Так же, мы обязаны сдавать 100% плана выручки за первую смену и 100% за вторую (вместе - около 6 тысяч грн., со стоимостью проезда 5 грн.).
Нередко бывает, что после такого дня, на следующий, водителя ставят снова на первую смену. Путем не хитрых подсчётов, становится понятно, сколько реально есть времени на отдых и сколько ваших денег не доходит до городского бюджета. Вышеупомянутая водитель, вчера, 16 сентября 2021 г. работала в две смены, а сегодня, 17 сентября, выехала, по принуждению начальства, под страхом увольнения, на первую смену, даже не поспав нормально перед новым рабочим днём.
Помимо прочего, мы работаем на технике, которая находится в крайне аварийном состоянии. Даже новые трамваи и троллейбусы выезжают на маршруты с неисправностями, потому что ремонтировать некому и нечем. К слову, 3 новеньких троллейбуса «БКМ», из 47, которыми так все хвастались, уже разобраны на детали под видом «Среднего ремонта».
При сходах с рельс, при ДТП, при обрывах контактных проводов, при поломках техники и инфраструктуры уже год как 100% виноваты водители. Никто даже не разбирается, просто увольняют или лишают премии на год. Начальство трамвайного депо на Слободке и тролейбусного позволяет себе материться, орать, рукоприкладствывать прямо на рабочем месте. Считают нормой приезжать домой к водителям на больничном с «проверками» без предупреждения и так далее. Особенно это касается Димитрова Сергея Ивановича и Гроздева Олега Владимировича, которые исполняя указания высшего руководства (конкретно - Коваля А. А., который является негласным(!) директором ОГЭТ) уничтожают работников морально и финансово ограничивая по своему желанию. Особенно интересно, что ни одного у них нет ни нормального образования, ни понимания того, чем они занимаются.
Многих водителей уволили из-за того, что они «не везут план». Многих даже увольняют за то, что они написали что-то неугодное в соц сетях. Многих за личную точку зрения и право работать нормально. Извините нас за то, что мы иногда вредные и злые. Извините, что часто не можем вас всех привезти к месту назначения быстро и комфортно. МЫ ИСКРЕННЕ ПРОСИМ ВАС, ЛЮБИМЫЕ НАШИ ОДЕССИТЫ, НАШИ ДОРОГИЕ ПАССАЖИРЫ, ПОМОГИТЕ НАМ! КТО ЧЕМ СМОЖЕТ, ПОМОГИТЕ НАВЕСТИ ПОРЯДОК И ПРЕКРАТИТЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД НАМИ! МЫ БУДЕМ РАДЫ ЛЮБЫМ ПРОВЕРКАМ, ЗАПРОСАМ, ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ И, САМОЕ ГЛАВНОЕ - ОБСУЖДЕНИЮ В ОБЩЕСТВЕ. МЫ УВЕРЕНЫ, ВЫ СМОЖЕТЕ!»

Справка ДО. Трагедия с гибелью пожилой женщины под колесами трамвая произошла в Одессе вчера, 17 сентября, рано утром - в 05.20. Двигаясь из депо на маршрут улице Балковской, трамвай пересекал улицу Краснослободскую на зеленый сигнал светофора. В этот момент неожиданно из-за опоры электропередач на пути вышла пенсионерка. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
показать весь комментарий
19.09.2021 20:01 Ответить
Объехать не мог, падло?
показать весь комментарий
19.09.2021 21:39 Ответить
 
 