Трамвай насмерть сбил пожилую женщину в Одессе

Утром 17 сентября на улице Балковской в ​​Одессе трамвай насмерть сбил пожилую женщину, которая неожиданно вышла на рельсы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Одесгорэлектротранс" в Facebook.

17.09.2021 в 5:20 трамвай, двигавшийся из депо на маршрут улице Балковской, пересек улицу Краснослободская на зеленый сигнал светофора и совершил наезд на пожилую женщину, которая неожиданно вышла на рельсы из-за электроопоры, которая существенно ухудшала водителю обзор.

Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось: женщина контактировала с передней частью вагона и получила повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в отделе информации Одесского городского управления №1, на месте происшествия работают правоохранители.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Выясняются полные обстоятельства происшествия.