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Новини
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ДТЕК домовився про постачання додаткових 150 тис. т вугілля зі США

ДТЕК домовився про постачання додаткових 150 тис. т вугілля зі США

Вчора ДТЕК погодив з американською компанією HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку в Україну двох суднових партій американського енергетичного вугілля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Загальний об’єм домовленостей з постачальником становить 150 тис. т. Очікується, що вугілля буде доставлене до України двома судовими партіями: перша – в грудні 2021 року, друга – у січні наступного року.

Це стане вже другим контрактом компанії на імпорт вугілля із США. Перший контакт, на поставку 75 тис. т американського енергетичного вугілля було підписано з іншим постачальником наприкінці серпня.

Домовленість на імпорт вугілля є частиною підготовки компанії до опалювального сезону, тому нові партії палива призначені для потреб, передусім, Запорізької, Ладижинської та інших ТЕС ДТЕК Енерго.

"До початку опалювального сезону залишається все менше часу, тому наша компанія робить все можливе, щоб зайти у нього з максимальним ресурсом. Для цього ми активізували ремонтну кампанію на наших ТЕС, відкриваємо нові лави та збільшуємо видобуток вугілля на наших шахтах. Крім цього, ми першими в Україні почали завчасний імпорт палива із Польщі, Казахстану і США. Все заради надійності і стабільності української енергосистеми, щоб українці були зі світлом і теплом", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша партія вугілля з Казахстану прибуде в Україну до кінця тижня, - ДТЕК

Автор: 

США (22395) вугілля (2469) ДТЕК (1981) опалювальний сезон (1742)


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Топ коментарі
+5
Ахмєтавскій угальок?
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17.09.2021 11:33
+2
This is very good!

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17.09.2021 11:37
+2
Поэтому я всегда и писал в темах про СП-2 "ничего личного- просто бизнес".. там где РФ выгодно торговать с Украиной - там она с ней торгует и наоборот.
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17.09.2021 11:39
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Ахмєтавскій угальок?
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17.09.2021 11:33 Відповісти
Посмотрим какая цена будет, на сам себе продал.
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17.09.2021 11:50 Відповісти
а то чей же еще ? Зря Ахметка шахты в Америке покупал, что ли ?
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17.09.2021 11:52 Відповісти
Схоже на те. Бо ці станції використовують вугілля марок Г, ДГ, яке видобуває у достатній кількості сам ДТЕК.

В Україні є проблема лише з вугіллям антрацитової групи.
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17.09.2021 12:09 Відповісти
Экспорт угля из России на украинский рынок вырос за 1ю половину 2021 г. на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и достиг 6,7 млн т.
При этом экспорт США сократился на 27,6%, до 1,36 млн т угля.
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17.09.2021 11:36 Відповісти
Поэтому я всегда и писал в темах про СП-2 "ничего личного- просто бизнес".. там где РФ выгодно торговать с Украиной - там она с ней торгует и наоборот.
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17.09.2021 11:39 Відповісти
This is very good!

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17.09.2021 11:37 Відповісти
по реверсу ?
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17.09.2021 11:40 Відповісти
Давай цену или это кот в мешке. Пора этому недоразумению идти в отставку.
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17.09.2021 11:58 Відповісти
охметовская падаль жирует .....
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17.09.2021 12:07 Відповісти
Так ахмет же купил шахты в Америке) Сам у себя закупает
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17.09.2021 12:41 Відповісти
Що в Україні - дороще ?

https://ibud.ua/ua/r372-chervonograd/c3874-kamennyy-ugol Кам'яне вугілля в Червонограді://ibud.ua/ua/r372-chervonograd/c3874-kamennyy-ugol

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17.09.2021 14:35 Відповісти
 
 