ДТЕК домовився про постачання додаткових 150 тис. т вугілля зі США

Вчора ДТЕК погодив з американською компанією HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку в Україну двох суднових партій американського енергетичного вугілля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Загальний об’єм домовленостей з постачальником становить 150 тис. т. Очікується, що вугілля буде доставлене до України двома судовими партіями: перша – в грудні 2021 року, друга – у січні наступного року.

Це стане вже другим контрактом компанії на імпорт вугілля із США. Перший контакт, на поставку 75 тис. т американського енергетичного вугілля було підписано з іншим постачальником наприкінці серпня.

Домовленість на імпорт вугілля є частиною підготовки компанії до опалювального сезону, тому нові партії палива призначені для потреб, передусім, Запорізької, Ладижинської та інших ТЕС ДТЕК Енерго.

"До початку опалювального сезону залишається все менше часу, тому наша компанія робить все можливе, щоб зайти у нього з максимальним ресурсом. Для цього ми активізували ремонтну кампанію на наших ТЕС, відкриваємо нові лави та збільшуємо видобуток вугілля на наших шахтах. Крім цього, ми першими в Україні почали завчасний імпорт палива із Польщі, Казахстану і США. Все заради надійності і стабільності української енергосистеми, щоб українці були зі світлом і теплом", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

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