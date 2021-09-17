Крім Німеччини, сертифікацію "Північного потоку-2" має узгодити Єврокомісія. Це триватиме близько 2 місяців, - представник ЄК Лунела
Сертифікацію газопроводу "Північний потік-2", крім німецького регулятора, повинна узгодити Єврокомісія. Це може зайняти до двох місяців, але процедуру можуть і продовжити.
Про це сьогодні на брифінгу заявила представниця Єврокомісії Вівіан Лунела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, спочатку "Північний потік-2" подає запит на сертифікацію в Німеччину, який надалі повинен передати в Єврокомісію свій проєкт рішення про сертифікацію
"Так наказує наша допрацьована Газова директива. Коли Єврокомісія отримає цей запит, у неї буде два місяці на надання відповіді. І цей термін може бути додатково продовжений, але це вже зовсім інша процедура", - додала Лунела.
Топ коментарі
+3 Nikol Kovalenko
показати весь коментар17.09.2021 16:58
+2 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар17.09.2021 14:44
+2 Игорь Монахов
показати весь коментар17.09.2021 14:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
разве это не факт еврокоррупции в национальном масштабе?
Коли ціна на газ у ЄС сягнула 1000$ за 1000 м3,на порятунок прийшла Норвегія.
Газ-не вугілля, але певні механізми інтенсивного постачання існують.
За пару годин ціна на газ на материку вже впала на 200 $)
Вот страдатели ЕС увидели их настоящую волчью морду
Лес давай кругляк .
Правда увеличели квоту на сто тонн мёда /радовался президент наместник ./
Срок сразу сократится до 2х недель