Крім Німеччини, сертифікацію "Північного потоку-2" має узгодити Єврокомісія. Це триватиме близько 2 місяців, - представник ЄК Лунела

Сертифікацію газопроводу "Північний потік-2", крім німецького регулятора, повинна узгодити Єврокомісія. Це може зайняти до двох місяців, але процедуру можуть і продовжити.

Про це сьогодні на брифінгу заявила представниця Єврокомісії Вівіан Лунела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, спочатку "Північний потік-2" подає запит на сертифікацію в Німеччину, який надалі повинен передати в Єврокомісію свій проєкт рішення про сертифікацію

"Так наказує наша допрацьована Газова директива. Коли Єврокомісія отримає цей запит, у неї буде два місяці на надання відповіді. І цей термін може бути додатково продовжений, але це вже зовсім інша процедура", - додала Лунела.

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