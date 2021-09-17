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Новини
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Крім Німеччини, сертифікацію "Північного потоку-2" має узгодити Єврокомісія. Це триватиме близько 2 місяців, - представник ЄК Лунела

Крім Німеччини, сертифікацію

Сертифікацію газопроводу "Північний потік-2", крім німецького регулятора, повинна узгодити Єврокомісія. Це може зайняти до двох місяців, але процедуру можуть і продовжити.

Про це сьогодні на брифінгу заявила представниця Єврокомісії Вівіан Лунела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, спочатку "Північний потік-2" подає запит на сертифікацію в Німеччину, який надалі повинен передати в Єврокомісію свій проєкт рішення про сертифікацію

"Так наказує наша допрацьована Газова директива. Коли Єврокомісія отримає цей запит, у неї буде два місяці на надання відповіді. І цей термін може бути додатково продовжений, але це вже зовсім інша процедура", - додала Лунела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеркаль: "Північний потік-2" для Німеччини - це робочі місця, дешевий ресурс і 13% річних

Автор: 

Німеччина (7316) Єврокомісія (2142) росія (64871) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+3
росия влупит цену на газ 2000 долларов

Срок сразу сократится до 2х недель
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17.09.2021 16:58
+2
прийдеться кацапофашні ще на хабарі полиняти
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17.09.2021 14:44
+2
фрау меркель сделала перед своим уходом ВСЕ - Все чтобы ЕС распался...
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17.09.2021 14:58
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прийдеться кацапофашні ще на хабарі полиняти
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17.09.2021 14:44 Відповісти
Аукціон почався.
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18.09.2021 06:56 Відповісти
баба Анжела може і не встигнути все по вирішувати .
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17.09.2021 14:46 Відповісти
продажные фрицы со своей фрау, они кормить будут кровожадную паРашку задорого , когда Норвегия под боком проще и дешевле...

разве это не факт еврокоррупции в национальном масштабе?
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17.09.2021 14:46 Відповісти
фрау меркель сделала перед своим уходом ВСЕ - Все чтобы ЕС распался...
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17.09.2021 14:58 Відповісти
как бы да....замечательно им нервы помотать... но дело в том что рашка хитрющая....все расходы отбомбит уже на подорожаниях газа для европы .и снова газпром говорит что поднимут цену . так что чем больше получается они будут тянуть сертифицирование тем сильнее рашка будет их щимить ценами чтобы отбить незаработанные бабки за это время .влипли европейцы уже слегка ...ясно не ожидали.... рашка всех ****.... это она умеет.... а лохам европейцам так и не дошло и кажется не дойдёт с кем имеют дело...(( россия безпредельничает во всех сферах деятельности и плевала на всех...
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17.09.2021 15:15 Відповісти
ну не прям наи..т они открыто говорят хотите газ берите по сп2, кстати сначало говорили сертификация 4 месяца,сейчас смотрю на два месяца укоротили,а там глядишь с такими ценами и еще быстрее сделают. это не нае..ка это обычный шантаж
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18.09.2021 00:05 Відповісти
ну я высловился так ...вы немного иначе .. дело настроения и мыслей когда пишешь что.. разници то нет шантаж и обебаловка ...((
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18.09.2021 09:42 Відповісти
Кремлівська гра в газову монопольку отримала першу відповідь.

Коли ціна на газ у ЄС сягнула 1000$ за 1000 м3,на порятунок прийшла Норвегія.

Газ-не вугілля, але певні механізми інтенсивного постачання існують.

За пару годин ціна на газ на материку вже впала на 200 $)
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17.09.2021 15:33 Відповісти
Ну вот и посмотрим где коррупция.Бо третий пакет не предусматривает 100% акций в руках одного акционера в лице Газпрома
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17.09.2021 15:50 Відповісти
ничего - меркельша зубами выгрызет себе расейский пенсион.....
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17.09.2021 15:53 Відповісти
С такой цены на газ можно и взят очку дать хорошую

Вот страдатели ЕС увидели их настоящую волчью морду

Лес давай кругляк .

Правда увеличели квоту на сто тонн мёда /радовался президент наместник ./
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17.09.2021 15:57 Відповісти
росия влупит цену на газ 2000 долларов

Срок сразу сократится до 2х недель
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17.09.2021 16:58 Відповісти
Все промышленные развитые экономики мира (и Китай тоже) спокойно получают дешёвый газ по долгосрочным контрактам от 200 до 300$ в зависимости от расстояния, а у США свой газ, а вот страдают сейчас, Украина, Польша, страны Балтики, потому что некоторые умные не захотели заключать с рашкой долгосрочные контракты, и вообще уже 900 дней живут без российского газа. А теперь Немцам выгодно. Они получают газ по 240$ за 1000кубометров. Себестоимость их продукции ниже, экономика получает конкурентное преимущество, да и перепродать могут "собственный" газ. А для выравнивания себестоимости производимого товара, у Украины остался единственный способ, это снизить зарплату своим рабочим. Ну и кому это надо?
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17.09.2021 18:32 Відповісти
польша пока живет у них длинный контракт по 220, который типо они не хотят продлять, но им просто нельзя по третьему энергопакету нет больше длинных контрактах, все покупать надо на споте
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18.09.2021 00:07 Відповісти
Україна не купує газ по цій ціні. Узбагойся.
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18.09.2021 06:59 Відповісти
Купують ті, кому достатньо газу в балончику.
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18.09.2021 07:00 Відповісти
 
 