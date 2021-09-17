На окупованому Донбасі - спалах COVID-19, - Денісова

Окупаційна влада використовує тільки російську вакцину, яка не схвалена ВООЗ.

Про це пише у Фейсбуці уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 100% наповненість місцевих лікарень підвищує навантаження на медиків, тим самим ускладнюючи непрості умови, в яких вони працюють останні півтора року. Щодня фіксують близько 500-700 нових випадків", - написала вона.

За словами Денісової, більшість хворих не робили щеплення від коронавірусу. При цьому окупаційна влада використовує тільки російську вакцину, схвалення якої Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила, підкреслила омбудсман.

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"Закликаю співгромадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, бути уважними до свого здоров'я і по можливості вакцинуватися на підконтрольній уряду України території", - додала Денісова.