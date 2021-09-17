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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Коронавірус і карантин
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На окупованому Донбасі - спалах COVID-19, - Денісова

На окупованому Донбасі - спалах COVID-19, - Денісова

Окупаційна влада використовує тільки російську вакцину, яка не схвалена ВООЗ.

Про це пише у Фейсбуці уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 100% наповненість місцевих лікарень підвищує навантаження на медиків, тим самим ускладнюючи непрості умови, в яких вони працюють останні півтора року. Щодня фіксують близько 500-700 нових випадків", - написала вона.

За словами Денісової, більшість хворих не робили щеплення від коронавірусу. При цьому окупаційна влада використовує тільки російську вакцину, схвалення якої Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила, підкреслила омбудсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні дозволено комбінування вакцин Moderna і Pfizer. Це безпечно й ефективно, - МОЗ

"Закликаю співгромадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, бути уважними до свого здоров'я і по можливості вакцинуватися на підконтрольній уряду України території", - додала Денісова.

Автор: 

Денісова (883) карантин (18172) Донбас (22354) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
нє может бить!
спутнік защітіт!
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17.09.2021 19:57
+6
Дельта штамм уничтожит всех попочленцов. Скоро на ваших экранах
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17.09.2021 20:02
+5
НАСРАТЬ!!!
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17.09.2021 20:01
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Так там і в тому році була "вспишка") їм зараз не до "вспишок" у них голосування проходить)
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17.09.2021 19:57 Відповісти
нє может бить!
спутнік защітіт!
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17.09.2021 19:57 Відповісти
"По словам Денисовой, большинство заболевших не делали прививку от коронавируса."

У нас аналогично.
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17.09.2021 19:59 Відповісти
Всё как раз наоборот - не делать прививку могут только неработающие пенсионеры, другие тунеядцы и бомжи. У всех остальных есть выбор - либо прививка+работа, либо непривитость+безработица.
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17.09.2021 20:17 Відповісти
Я про большинство не привитых.

У нас тоже большинство заболевших - не привитые.
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17.09.2021 20:43 Відповісти
враньё
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17.09.2021 20:49 Відповісти
НАСРАТЬ!!!
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17.09.2021 20:01 Відповісти
Дельта штамм уничтожит всех попочленцов. Скоро на ваших экранах
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17.09.2021 20:02 Відповісти
запасаемся попкорном
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17.09.2021 20:18 Відповісти
ай я яй ... никогда такого не было и вот опять
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17.09.2021 20:25 Відповісти
ой...а может им, когда они вернутся с голосования по раша/паспортинам...предложить вакцину или вакцинировать...ну тамженашилюди...?
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17.09.2021 20:26 Відповісти
Какая разница, от чего дохнет враг? От болезней? От голода? От путь, мин , снарядов? От природных катаклизмов? Пусть дохнет. Дай Бог здоровья и сил нашим воинам - героям!
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17.09.2021 20:34 Відповісти
не выпускайте их оттуда.
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17.09.2021 20:37 Відповісти
ВИЧ им в помощ...
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17.09.2021 20:55 Відповісти
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17.09.2021 21:07 Відповісти


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17.09.2021 23:56 Відповісти
 
 