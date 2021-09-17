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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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На оккупированном Донбассе - вспышка COVID-19, - Денисова

На оккупированном Донбассе - вспышка COVID-19, - Денисова

Оккупационные власти используют только российскую вакцину, не одобренную ВОЗ.

Об этом пишет в Фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти 100% наполненность местных больниц повышает нагрузку на медиков, тем самым усложняя непростые условия, в которых они работают последние полтора года. Ежедневно фиксируют около 500-700 новых случаев", - написала она.

По словам Денисовой, большинство заболевших не делали прививку от коронавируса. При этом оккупационные власти используют только российскую вакцину, одобрение которой Всемирная организация здравоохранения приостановила, подчеркнула омбудсман.

Читайте: Оккупанты раздают свои паспорта на Донбассе уже не так быстро, - Данилов

"Призываю сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях, быть внимательными к своему здоровью и по возможности вакцинироваться на подконтрольной правительству Украины территории", - добавила Денисова.

Автор: 

Денисова (996) карантин (16729) Донбасс (26955) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
нє может бить!
спутнік защітіт!
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17.09.2021 19:57
+6
Дельта штамм уничтожит всех попочленцов. Скоро на ваших экранах
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17.09.2021 20:02
+5
НАСРАТЬ!!!
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17.09.2021 20:01
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Так там і в тому році була "вспишка") їм зараз не до "вспишок" у них голосування проходить)
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17.09.2021 19:57 Ответить
нє может бить!
спутнік защітіт!
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17.09.2021 19:57 Ответить
"По словам Денисовой, большинство заболевших не делали прививку от коронавируса."

У нас аналогично.
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17.09.2021 19:59 Ответить
Всё как раз наоборот - не делать прививку могут только неработающие пенсионеры, другие тунеядцы и бомжи. У всех остальных есть выбор - либо прививка+работа, либо непривитость+безработица.
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17.09.2021 20:17 Ответить
Я про большинство не привитых.

У нас тоже большинство заболевших - не привитые.
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17.09.2021 20:43 Ответить
враньё
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17.09.2021 20:49 Ответить
НАСРАТЬ!!!
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17.09.2021 20:01 Ответить
Дельта штамм уничтожит всех попочленцов. Скоро на ваших экранах
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17.09.2021 20:02 Ответить
запасаемся попкорном
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17.09.2021 20:18 Ответить
ай я яй ... никогда такого не было и вот опять
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17.09.2021 20:25 Ответить
ой...а может им, когда они вернутся с голосования по раша/паспортинам...предложить вакцину или вакцинировать...ну тамженашилюди...?
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17.09.2021 20:26 Ответить
Какая разница, от чего дохнет враг? От болезней? От голода? От путь, мин , снарядов? От природных катаклизмов? Пусть дохнет. Дай Бог здоровья и сил нашим воинам - героям!
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17.09.2021 20:34 Ответить
не выпускайте их оттуда.
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17.09.2021 20:37 Ответить
ВИЧ им в помощ...
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17.09.2021 20:55 Ответить
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17.09.2021 21:07 Ответить


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17.09.2021 23:56 Ответить
 
 