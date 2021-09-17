На оккупированном Донбассе - вспышка COVID-19, - Денисова

Оккупационные власти используют только российскую вакцину, не одобренную ВОЗ.

Об этом пишет в Фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти 100% наполненность местных больниц повышает нагрузку на медиков, тем самым усложняя непростые условия, в которых они работают последние полтора года. Ежедневно фиксируют около 500-700 новых случаев", - написала она.

По словам Денисовой, большинство заболевших не делали прививку от коронавируса. При этом оккупационные власти используют только российскую вакцину, одобрение которой Всемирная организация здравоохранения приостановила, подчеркнула омбудсман.

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"Призываю сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях, быть внимательными к своему здоровью и по возможности вакцинироваться на подконтрольной правительству Украины территории", - добавила Денисова.