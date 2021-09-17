На оккупированном Донбассе - вспышка COVID-19, - Денисова
Оккупационные власти используют только российскую вакцину, не одобренную ВОЗ.
Об этом пишет в Фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"Почти 100% наполненность местных больниц повышает нагрузку на медиков, тем самым усложняя непростые условия, в которых они работают последние полтора года. Ежедневно фиксируют около 500-700 новых случаев", - написала она.
По словам Денисовой, большинство заболевших не делали прививку от коронавируса. При этом оккупационные власти используют только российскую вакцину, одобрение которой Всемирная организация здравоохранения приостановила, подчеркнула омбудсман.
"Призываю сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях, быть внимательными к своему здоровью и по возможности вакцинироваться на подконтрольной правительству Украины территории", - добавила Денисова.
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спутнік защітіт!
У нас аналогично.
У нас тоже большинство заболевших - не привитые.