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Майже 1,1 тис. сімей і самотніх громадян хочуть усиновити дитину, - Мінсоцполітики

Майже 1,1 тис. сімей і самотніх громадян хочуть усиновити дитину, - Мінсоцполітики

Зараз в Україні майже 1100 сімей і самотніх громадян, які бажають усиновити дитину і мають статус кандидатів в усиновителі. Водночас понад 17 000 дітей, які можуть бути усиновлені, чекають на свою сім'ю.

Про це повідомив генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг і захисту прав дітей Міністерства соціальної політики Руслан Колбаса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Торік ми ввели обов'язкове навчання для потенційних усиновителів, під час якого професійні фахівці вчать, як налагодити контакт із дітьми. Створюємо умови, щоб всі діти мали рівні шанси на усиновлення. Навчання також допомагає попередити випадки скасувань усиновлень через те, що усиновлювач не зміг налагодити з дитиною стосунки", - зазначив Руслан Колбаса.

За його словами, переважна більшість кандидатів в усиновлювачі хоче взяти в сім'ю відносно здорову дитину до 5 років без братів і сестер. Однак, діти, які можуть бути усиновленими, в основному або старшого віку, або з сімейними групами, а деякі мають певні захворювання.

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Він також зазначив, що процедура усиновлення складніша, ніж оформлення опікунства і займає більше часу переважно через обов'язковість проходження судових процесів. "Але усиновлення дає більше прав і можливостей тим, хто хоче створити свою сім'ю порівняно з усіма іншими формами влаштування дитини. Адже дитина приходить у сім'ю на правах рідної, а усиновителі стають повноправними батьками", - підкреслив Руслан Колбаса.

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усиновлення (46) Міністерство соціальної політики (1268)


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У вас на лаптестане с этим таки проблема - демографическая яма. Вас только китайцы с кавказцами и "вытягивают".
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17.09.2021 22:14 Відповісти
Не колись и не лечись, идиот, и главное, бойся 4G.
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17.09.2021 22:15 Відповісти
Там , скорее всего, взятку давать нужно человекам, которые типа Решают вопрос.
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18.09.2021 00:10 Відповісти
ну так дайте хотя бы тысяче детей и двум тысячам людей призрачное семейное счастье... не тяните из них души...))) пока они этого хотят...
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18.09.2021 02:47 Відповісти
 
 