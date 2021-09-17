Майже 1,1 тис. сімей і самотніх громадян хочуть усиновити дитину, - Мінсоцполітики

Зараз в Україні майже 1100 сімей і самотніх громадян, які бажають усиновити дитину і мають статус кандидатів в усиновителі. Водночас понад 17 000 дітей, які можуть бути усиновлені, чекають на свою сім'ю.

Про це повідомив генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг і захисту прав дітей Міністерства соціальної політики Руслан Колбаса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Торік ми ввели обов'язкове навчання для потенційних усиновителів, під час якого професійні фахівці вчать, як налагодити контакт із дітьми. Створюємо умови, щоб всі діти мали рівні шанси на усиновлення. Навчання також допомагає попередити випадки скасувань усиновлень через те, що усиновлювач не зміг налагодити з дитиною стосунки", - зазначив Руслан Колбаса.

За його словами, переважна більшість кандидатів в усиновлювачі хоче взяти в сім'ю відносно здорову дитину до 5 років без братів і сестер. Однак, діти, які можуть бути усиновленими, в основному або старшого віку, або з сімейними групами, а деякі мають певні захворювання.

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Він також зазначив, що процедура усиновлення складніша, ніж оформлення опікунства і займає більше часу переважно через обов'язковість проходження судових процесів. "Але усиновлення дає більше прав і можливостей тим, хто хоче створити свою сім'ю порівняно з усіма іншими формами влаштування дитини. Адже дитина приходить у сім'ю на правах рідної, а усиновителі стають повноправними батьками", - підкреслив Руслан Колбаса.